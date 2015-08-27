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Regtime Регтайм Webnames Русские имена
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.08.2015
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Вышла обновленная версия проекта Webmoney Domains
Группа компаний Webnames.ru выпустила обновленную версию Webmoney Domains, совместного проекта с международно
|03.06.2015
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Webnames. ru открывает доступ к базе премиум-доменов Sedo
Компания Webnames.ru начала сотрудничество с Sedo, оператором рынка продажи премиум-доменов. Как сообщ
|14.05.2015
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Webnames.ru внедрила двухфакторную аутентификацию
Российский регистратор доменных имен Webnames.ru в целях обеспечения дополнительной безопасности пользовательских аккаунтов внедри
|16.04.2015
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В мае стартует открытая регистрация в зонах .SALE, .VIDEO, .DESIGN и .TENNIS
До конца весны в портфолио российского регистратора Webnames.ru будет 250 доменов, запущенных по программе New gTLD. В мае ассортимент доменов ве
|23.03.2015
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Стартовала открытая регистрация в домене .TATAR
ть доменное имя в зоне .TATAR можно по фиксированной цене, сообщили CNews в российском регистраторе Webnames.ru. Единственное условие для регистрации — интернет-проект должен соответствовать ми
|04.03.2015
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В марте пользователям станут доступны домены .TATAR, .GREEN, .MONEY
культурной зоне .TATAR, а также в зеленом домене .GREEN и денежном — .MONEY. Российский регистратор Webnames.ru уверен, что представители татарского сообщества с энтузиазмом воспримут появление
|30.01.2015
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В феврале Webnames.ru предложит пользователям домены .RIP, .SCIENCE и .SPACE
В феврале компания Webnames.ru, российский регистратор доменных имен, предложит своим клиентам сразу несколько п
|23.01.2015
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Клиенты Webnames.ru автоматически получают доступ к «Рейтингу Mail.Ru»
Клиенты Webnames.ru, российского регистратора и хостинг-провайдера, теперь автоматически получают дос
|16.12.2014
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Webnames.ru зарегистрировал 2017 доменов для Правительства Москвы
Компания Webnames.ru, в соответствии с государственным контрактом, осуществила регистрацию более 2000
|19.11.2014
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До конца года будут запущены домены .MOSCOW, .МОСКВА, .SOFTWARE, .NETWORK, .HOSTING, .DENTIST и .BUSINESS
До конца уходящего года компания Webnames.ru предоставит российским пользователям возможность регистрировать доменные имена ещ
|17.11.2014
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Правительство Москвы выбрало Webnames.ru в качестве регистратора для доменов .MOSCOW и .МОСКВА
Компания Webnames.ru выиграла первый в российской истории государственный контракт на регистрацию доме
|06.11.2014
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Webnames.ru внедряет новые стандарты электронной почты на кириллице
Российский регистратор доменных имен Webnames.ru возглавит работу по внедрению в Рунете стандартов электронной почты с использован
|20.10.2014
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До конца осени Webnames.ru предложит пользователям Рунета около 20 новых доменов
До конца осени российский регистратор Webnames.ru предложит пользователям Рунета около 20 доменов, в числе которых домен для юрлиц
|04.09.2014
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.BEER, .VODKA, .HOST, .PRESS и .WEBSITE станут доступны в сентябре
В сентябре на российском рынке компания Webnames.ru представит почти три десятка новых доменов верхнего уровня. На начало нового бизн
|07.08.2014
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В августе появятся 22 новых домена верхнего уровня
В августе российский регистратор доменных имен Webnames.ru предложит Рунету еще 22 новых домена верхнего уровня. Среди них несколько зон, ко
|29.05.2014
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Россиянам хотят запретить регистрировать домены в зоне «.орг»
я доменных имен в зоне «.орг». Сразу же после этого самарский регистратор «Регтайм» (торговая марка Webnames.ru) подал иск в Арбитражный суд Самары против администратора данной зоны – американс
|07.05.2014
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Webnames.ru начинает регистрацию в домене .CLUB
Компания Webnames.ru начинает обработку заявок на регистрацию в новом домене верхнего уровня .CLUB. По
|29.04.2014
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«Mail.Ru для бизнеса» станет доступен пользователям Webnames.ru
Российский регистратор доменных имен Webnames.ru начинает сотрудничество с компанией Mail.Ru Group. В результате партнерства польз
|02.04.2014
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Стартовала открытая регистрация в кириллических доменах .САЙТ и .ОНЛАЙН
Российский регистратор доменов Webnames.ru объявил о старте открытой регистрации в новых кириллических доменах верхнего уров
|25.03.2014
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Теперь на аукционах Webnames.ru пользователи смогут купить или выставить на продажу новые домены
Российский регистратор доменов Webnames.ru сообщил об открытии в России рынка вторичных продаж для новых доменов верхнего ур
|26.02.2014
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Webnames.ru откроет российским регистраторам доступ к сотням новых доменов
Компания Webnames.ru начинает сотрудничество с регистраторами доменных имен. Партнерский договор с
|06.02.2014
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Webnames.ru предложит российским пользователям домены верхнего уровня под управлением Top Level Domain Holdings
Российский регистратор Webnames.ru и Top Level Domain Holdings (TLDH) подписали соглашение об аккредитации. В резуль
|05.02.2014
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Webnames.ru начала открытую регистрацию в семи новых доменах верхнего уровня
Компания Webnames.ru начала открытую регистрацию в семи новых доменах верхнего уровня: .GURU, .BIKE, .
|29.01.2014
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Webnames.ru получил доступ к десяткам новых доменов верхнего уровня под управлением Uniregistry
Российский регистратор доменных имен Webnames.ru и компания Uniregistry подписали соглашение об аккредитации. Согласно условиям со
|27.01.2014
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Webnames.ru стал аккредитованным регистратором в домене .CLUB
Компания Webnames.ru первой среди российских регистраторов доменных имен получила аккредитацию в новом
|25.12.2013
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Webnames.ru станет аккредитованным регистратором в домене .РУС
Российский регистратор Webnames.ru в ближайшее время получит аккредитацию в кириллическом домене верхнего уровня .РУ
|23.12.2013
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Webnames.ru станет аккредитованным регистратором в домене .ДЕТИ
Регистратор Webnames.ru подписал соглашение о намерениях с фондом поддержки сетевых инициатив «Разумный И
|20.12.2013
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Webnames.ru и «Мегахост Казахстан» договорились о партнерстве
Российский регистратор Webnames.ru и компания «Мегахост Казахстан», хостинг-провайдер республики Казахстан, заключил
|19.12.2013
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Webnames.ru начал регистрацию доменов в зоне .УКР
Российский регистратор доменов Webnames.ru предложил своим клиентам зарегистрировать домен в украинском кириллическом домене
|17.12.2013
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Webnames.ru в числе первых начнет регистрацию в доменах .MOSCOW/.МОСКВА
я развития технологий и инфраструктуры интернета». Соглашение предполагает, что в ближайшем будущем Webnames.ru получит статус аккредитованного регистратора в доменах .MOSCOW/.МОСКВА, рассказал
|09.12.2013
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«Сервис Онлайн» — новый партнер Webnames.ru в Украине
Российский регистратор доменов Webnames.ru и компания «Сервис Онлайн» (DRS.UA), украинский доменный регистратор, заключили с
|12.11.2013
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Webnames.ru готов к запуску новых доменов
Международная корпорация ICANN подписала с компанией Webnames.ru новое соглашение об аккредитации (Registrar Accreditation Agreement). Соглашение
|29.10.2013
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Webnames.ru первой начнет регистрацию в доменах .САЙТ и .ОНЛАЙН
Компания Webnames.ru стала первым российским аккредитованным регистратором в новых кириллических домен
|16.10.2013
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Webnames.ru возвращается на рынок освобождающихся доменов
Компания Webnames.ru запустила аукцион освобождающихся доменных имен. Новый аукцион проходит по «голла
|07.03.2013
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Webnames.ru внедрил поддержку DNSSEC
ервым среди российских регистраторов подписал свои домены DNSSEC. Как результат, теперь все клиенты Webnames.ru могут использовать DNSSEC. «Если домен делегирован на наши DNS-серверы, то начать
|11.11.2011
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«Регтайм» выпустила конструктор сайтов Parallels Plesk SiteBuilder
лько готовых наборов страниц. Пробная версия конструктора сайтов доступна всем клиентам хостинга на WebNames.Ru совершенно бесплатно», - говорится в сообщении компании. Заказать полнофункционал
|31.10.2007
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«Регтайм» получил право голоса в ICANN
На конференции ICANN, проходящей в эти дни в Лос-Анджелесе, российский регистратор «Регтайм» принят в члены Комитета регистраторов (Registrars Constituency GNSO). В состав комит
|13.09.2007
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Питерских национал-большевиков прикрыли в интернете
(сейчас, согласно информации whois-сервиса, у него стоит статус Not Delegated) его регистратором — ООО «Регтайм» (г. Самара). «Ваш домен был заблокирован как способствующий распространению мат
|23.11.2006
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"РегТайм" начала регистрацию доменов .EU
ния "РегТайм", российский регистратор, приступила к регистрации доменов в зоне .EU на своем портале WebNames.ru. Согласно регламента зоны .EU, владельцем домена может стать юридическое лицо, за
|27.08.2002
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Клиенты WebNames.ru получат хостинг от HighWay
явил о подписании договора о стратегическом сотрудничестве с компанией "РегТайм". Теперь на портале Webnames.ru вместе с регистрацией домена можно получить услугу виртуального хостинга сайтов п
Regtime и организации, системы, технологии, персоны:
|Шариков Сергей 49 48
|Созонов Алексей 15 14
|Воробьев Андрей 199 10
|Королюк Алексей 87 4
|Смирнов Федор 5 3
|Лазутин Вадим 11 2
|Медриш Михаил 15 2
|Лесников Алексей 25 2
|Markovski Veni - Марковски Вени 9 2
|Панков Александр 82 2
|Якушев Михаил 50 2
|Гаттаров Руслан 144 1
|Кирюшин Геннадий 91 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Сергеев Иван 74 1
|Дмитриев Андрей 49 1
|Малов Дмитрий 13 1
|Бурков Дмитрий 15 1
|Храмцов Павел 10 1
|Алексеев Матвей 12 1
|Канаев Дмитрий 9 1
|Лимонов Эдуард 7 1
|Овчинникова Юлия 10 1
|Табаровский Олег 7 1
|Гледенов Роберт 11 1
|Кирюшин Константин 13 1
|Смекаева Анна 6 1
|Степченко Вячеслав 3 1
|Андамасова Людмила 4 1
|Песоцкий Андрей 1 1
|Булах Сергей 1 1
|Гончарук Юрий 2 1
|Каргаполов Юрий 1 1
|Трусов Григорий 1 1
|Ротанов Денис 1 1
|Разумовский Алексей 4 1
|Тараповский Алексей 8 1
|Лупанов Семен 2 1
|Бауэр Анастасия 2 1
|Данелия Ирина 3 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
|Forbes - Форбс 1002 2
|Инфобизнес 24 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Reddit 398 1
|Ведомости 1466 1
|Известия ИД 770 1
|Hacker News 92 1
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