Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Regtime Регтайм Webnames Русские имена

Обзор «Webnames» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.08.2015 Вышла обновленная версия проекта Webmoney Domains

Группа компаний Webnames.ru выпустила обновленную версию Webmoney Domains, совместного проекта с международно
03.06.2015 Webnames. ru открывает доступ к базе премиум-доменов Sedo

Компания Webnames.ru начала сотрудничество с Sedo, оператором рынка продажи премиум-доменов. Как сообщ
14.05.2015 Webnames.ru внедрила двухфакторную аутентификацию

Российский регистратор доменных имен Webnames.ru в целях обеспечения дополнительной безопасности пользовательских аккаунтов внедри
16.04.2015 В мае стартует открытая регистрация в зонах .SALE, .VIDEO, .DESIGN и .TENNIS

До конца весны в портфолио российского регистратора Webnames.ru будет 250 доменов, запущенных по программе New gTLD. В мае ассортимент доменов ве
23.03.2015 Стартовала открытая регистрация в домене .TATAR

ть доменное имя в зоне .TATAR можно по фиксированной цене, сообщили CNews в российском регистраторе Webnames.ru. Единственное условие для регистрации — интернет-проект должен соответствовать ми
04.03.2015 В марте пользователям станут доступны домены .TATAR, .GREEN, .MONEY

культурной зоне .TATAR, а также в зеленом домене .GREEN и денежном — .MONEY. Российский регистратор Webnames.ru уверен, что представители татарского сообщества с энтузиазмом воспримут появление
30.01.2015 В феврале Webnames.ru предложит пользователям домены .RIP, .SCIENCE и .SPACE

В феврале компания Webnames.ru, российский регистратор доменных имен, предложит своим клиентам сразу несколько п
23.01.2015 Клиенты Webnames.ru автоматически получают доступ к «Рейтингу Mail.Ru»

Клиенты Webnames.ru, российского регистратора и хостинг-провайдера, теперь автоматически получают дос
16.12.2014 Webnames.ru зарегистрировал 2017 доменов для Правительства Москвы

Компания Webnames.ru, в соответствии с государственным контрактом, осуществила регистрацию более 2000

19.11.2014 До конца года будут запущены домены .MOSCOW, .МОСКВА, .SOFTWARE, .NETWORK, .HOSTING, .DENTIST и .BUSINESS

До конца уходящего года компания Webnames.ru предоставит российским пользователям возможность регистрировать доменные имена ещ
17.11.2014 Правительство Москвы выбрало Webnames.ru в качестве регистратора для доменов .MOSCOW и .МОСКВА

Компания Webnames.ru выиграла первый в российской истории государственный контракт на регистрацию доме
06.11.2014 Webnames.ru внедряет новые стандарты электронной почты на кириллице

Российский регистратор доменных имен Webnames.ru возглавит работу по внедрению в Рунете стандартов электронной почты с использован
20.10.2014 До конца осени Webnames.ru предложит пользователям Рунета около 20 новых доменов

До конца осени российский регистратор Webnames.ru предложит пользователям Рунета около 20 доменов, в числе которых домен для юрлиц

04.09.2014 .BEER, .VODKA, .HOST, .PRESS и .WEBSITE станут доступны в сентябре

В сентябре на российском рынке компания Webnames.ru представит почти три десятка новых доменов верхнего уровня. На начало нового бизн
07.08.2014 В августе появятся 22 новых домена верхнего уровня

В августе российский регистратор доменных имен Webnames.ru предложит Рунету еще 22 новых домена верхнего уровня. Среди них несколько зон, ко
29.05.2014 Россиянам хотят запретить регистрировать домены в зоне «.орг»

я доменных имен в зоне «.орг». Сразу же после этого самарский регистратор «Регтайм» (торговая марка Webnames.ru) подал иск в Арбитражный суд Самары против администратора данной зоны – американс
07.05.2014 Webnames.ru начинает регистрацию в домене .CLUB

Компания Webnames.ru начинает обработку заявок на регистрацию в новом домене верхнего уровня .CLUB. По
29.04.2014 «Mail.Ru для бизнеса» станет доступен пользователям Webnames.ru

Российский регистратор доменных имен Webnames.ru начинает сотрудничество с компанией Mail.Ru Group. В результате партнерства польз
02.04.2014 Стартовала открытая регистрация в кириллических доменах .САЙТ и .ОНЛАЙН

Российский регистратор доменов Webnames.ru объявил о старте открытой регистрации в новых кириллических доменах верхнего уров
25.03.2014 Теперь на аукционах Webnames.ru пользователи смогут купить или выставить на продажу новые домены

Российский регистратор доменов Webnames.ru сообщил об открытии в России рынка вторичных продаж для новых доменов верхнего ур
26.02.2014 Webnames.ru откроет российским регистраторам доступ к сотням новых доменов

Компания Webnames.ru начинает сотрудничество с регистраторами доменных имен. Партнерский договор с

06.02.2014 Webnames.ru предложит российским пользователям домены верхнего уровня под управлением Top Level Domain Holdings

Российский регистратор Webnames.ru и Top Level Domain Holdings (TLDH) подписали соглашение об аккредитации. В резуль
05.02.2014 Webnames.ru начала открытую регистрацию в семи новых доменах верхнего уровня

Компания Webnames.ru начала открытую регистрацию в семи новых доменах верхнего уровня: .GURU, .BIKE, .
29.01.2014 Webnames.ru получил доступ к десяткам новых доменов верхнего уровня под управлением Uniregistry

Российский регистратор доменных имен Webnames.ru и компания Uniregistry подписали соглашение об аккредитации. Согласно условиям со
27.01.2014 Webnames.ru стал аккредитованным регистратором в домене .CLUB

Компания Webnames.ru первой среди российских регистраторов доменных имен получила аккредитацию в новом
25.12.2013 Webnames.ru станет аккредитованным регистратором в домене .РУС

Российский регистратор Webnames.ru в ближайшее время получит аккредитацию в кириллическом домене верхнего уровня .РУ
23.12.2013 Webnames.ru станет аккредитованным регистратором в домене .ДЕТИ

Регистратор Webnames.ru подписал соглашение о намерениях с фондом поддержки сетевых инициатив «Разумный И
20.12.2013 Webnames.ru и «Мегахост Казахстан» договорились о партнерстве

Российский регистратор Webnames.ru и компания «Мегахост Казахстан», хостинг-провайдер республики Казахстан, заключил
19.12.2013 Webnames.ru начал регистрацию доменов в зоне .УКР

Российский регистратор доменов Webnames.ru предложил своим клиентам зарегистрировать домен в украинском кириллическом домене
17.12.2013 Webnames.ru в числе первых начнет регистрацию в доменах .MOSCOW/.МОСКВА

я развития технологий и инфраструктуры интернета». Соглашение предполагает, что в ближайшем будущем Webnames.ru получит статус аккредитованного регистратора в доменах .MOSCOW/.МОСКВА, рассказал
09.12.2013 «Сервис Онлайн» — новый партнер Webnames.ru в Украине

Российский регистратор доменов Webnames.ru и компания «Сервис Онлайн» (DRS.UA), украинский доменный регистратор, заключили с
12.11.2013 Webnames.ru готов к запуску новых доменов

Международная корпорация ICANN подписала с компанией Webnames.ru новое соглашение об аккредитации (Registrar Accreditation Agreement). Соглашение

29.10.2013 Webnames.ru первой начнет регистрацию в доменах .САЙТ и .ОНЛАЙН

Компания Webnames.ru стала первым российским аккредитованным регистратором в новых кириллических домен
16.10.2013 Webnames.ru возвращается на рынок освобождающихся доменов

Компания Webnames.ru запустила аукцион освобождающихся доменных имен. Новый аукцион проходит по «голла
07.03.2013 Webnames.ru внедрил поддержку DNSSEC

ервым среди российских регистраторов подписал свои домены DNSSEC. Как результат, теперь все клиенты Webnames.ru могут использовать DNSSEC. «Если домен делегирован на наши DNS-серверы, то начать
11.11.2011 «Регтайм» выпустила конструктор сайтов Parallels Plesk SiteBuilder

лько готовых наборов страниц. Пробная версия конструктора сайтов доступна всем клиентам хостинга на WebNames.Ru совершенно бесплатно», - говорится в сообщении компании. Заказать полнофункционал
31.10.2007 «Регтайм» получил право голоса в ICANN

На конференции ICANN, проходящей в эти дни в Лос-Анджелесе, российский регистратор «Регтайм» принят в члены Комитета регистраторов (Registrars Constituency GNSO). В состав комит
13.09.2007 Питерских национал-большевиков прикрыли в интернете

(сейчас, согласно информации whois-сервиса, у него стоит статус Not Delegated) его регистратором — ООО «Регтайм» (г. Самара). «Ваш домен был заблокирован как способствующий распространению мат
23.11.2006 "РегТайм" начала регистрацию доменов .EU

ния "РегТайм", российский регистратор, приступила к регистрации доменов в зоне .EU на своем портале WebNames.ru. Согласно регламента зоны .EU, владельцем домена может стать юридическое лицо, за
27.08.2002 Клиенты WebNames.ru получат хостинг от HighWay

явил о подписании договора о стратегическом сотрудничестве с компанией "РегТайм". Теперь на портале Webnames.ru вместе с регистрацией домена можно получить услугу виртуального хостинга сайтов п

Публикаций - 95, упоминаний - 173

Regtime и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 22
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 14
Microsoft Corporation 25775 8
Donuts Inc 18 6
Google LLC 12690 6
VK - Mail.ru Group 3602 5
Yandex - Яндекс 9216 4
Majordomo - Мажордомо 27 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Apple Inc 13156 3
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 3
Verisign 362 3
Masterhost - Мастерхост 55 3
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 15 2
Key-Systems GmbH 4 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 2
Beget - Бегет 23 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 2
Selectel - Единая сеть - Servers.com - Servers.ru - Exepto.ru - Fozzy.ru 13 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
Megahost Казахстан 1 1
PeterHost - Петерхост 19 1
Valuehost - Валуехост - Вэльюхост 12 1
Украина-Хост 3 1
AGAVA хостинг - АГАВА-хостинг 4 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
РБК - Медиамир 53 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 1
Элвис-Телеком 38 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
Акроним 1 1
УСИЦ - Украинский сетевой информационный центр 5 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 2
LEGO 260 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
CITIC Capital Holdings 6 1
Bugatti 17 1
101Hotels.com 456 1
НОТА-Банк 5 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Gap Inc - Banana Republic 6 1
Кувалда.ру 2 1
Плеер.ру 10 1
AFG - Anderida Financial Group - Финплан 8 1
Adidas - Адидас 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Альфа-Банк 1979 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Hyundai Motor Company 436 1
Visa International 1993 1
Татнефть 243 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Expedia Group 136 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Nike 195 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
TripAdvisor 41 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
Правительство Челябинской области 78 1
Районные суды РФ 196 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 57
РКаДС - Российско-Канадский Деловой Совет - Российско-Канадский бизнес клуб 1 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 83
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 53 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 907 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 4
DNS - Cybersquatting - Киберсквоттинг - недобросовестная регистрация доменного имени 70 3
Голландский аукцион - Dutch auction 21 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 2
Proxy-server - Прокси-сервер 346 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 111 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 1
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 52 18
ICANN Trademark Clearinghouse 8 7
Microsoft Windows 2000 8678 5
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 4
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 2
Webmoney Domains 2 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 2
Webmoney Transfer 165 2
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity ISOC 23 2
Apple Lighting 87 1
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 1
Zoran Vaddis 6 1
VK - Mail.Ru Рейтинги 6 1
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт - AggreGate 27 1
Dell W - жк-телевизоры 6 1
Atlassian - Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 42 1
Масяня - российская комедийно-сатирическая серия флеш-мультфильмов 17 1
Рунити - Рег.ру - Рег.решения 20 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Google - Gmail 1021 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Red Hat RPM - Package Manager 191 1
Google Reader 36 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 62 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 52 1
Slashdot - VA Software - SourceForge 50 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
LoL - League of Legends - компьютерная игра 19 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Шариков Сергей 49 48
Созонов Алексей 15 14
Воробьев Андрей 199 10
Королюк Алексей 87 4
Смирнов Федор 5 3
Лазутин Вадим 11 2
Медриш Михаил 15 2
Лесников Алексей 25 2
Markovski Veni - Марковски Вени 9 2
Панков Александр 82 2
Якушев Михаил 50 2
Гаттаров Руслан 144 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Алкснис Виктор 70 1
Сергеев Иван 74 1
Дмитриев Андрей 49 1
Малов Дмитрий 13 1
Бурков Дмитрий 15 1
Храмцов Павел 10 1
Алексеев Матвей 12 1
Канаев Дмитрий 9 1
Лимонов Эдуард 7 1
Овчинникова Юлия 10 1
Табаровский Олег 7 1
Гледенов Роберт 11 1
Кирюшин Константин 13 1
Смекаева Анна 6 1
Степченко Вячеслав 3 1
Андамасова Людмила 4 1
Песоцкий Андрей 1 1
Булах Сергей 1 1
Гончарук Юрий 2 1
Каргаполов Юрий 1 1
Трусов Григорий 1 1
Ротанов Денис 1 1
Разумовский Алексей 4 1
Тараповский Алексей 8 1
Лупанов Семен 2 1
Бауэр Анастасия 2 1
Данелия Ирина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
Украина 7928 12
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Европа 24964 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Нидерланды 3746 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Япония 13807 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 2
Болгария - Республика 799 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 55 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 79 1
Парагвай 55 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 10
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 140 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 220 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 3
Английский язык 7030 2
Латинский алфавит 198 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Fashion industry - Индустрия моды 364 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Forbes - Форбс 1002 2
Инфобизнес 24 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Reddit 398 1
Ведомости 1466 1
Известия ИД 770 1
Hacker News 92 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще