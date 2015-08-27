Вышла обновленная версия проекта Webmoney Domains Группа компаний Webnames.ru выпустила обновленную версию Webmoney Domains, совместного проекта с международно

Webnames. ru открывает доступ к базе премиум-доменов Sedo Компания Webnames.ru начала сотрудничество с Sedo, оператором рынка продажи премиум-доменов. Как сообщ

Webnames.ru внедрила двухфакторную аутентификацию Российский регистратор доменных имен Webnames.ru в целях обеспечения дополнительной безопасности пользовательских аккаунтов внедри

В мае стартует открытая регистрация в зонах .SALE, .VIDEO, .DESIGN и .TENNIS До конца весны в портфолио российского регистратора Webnames.ru будет 250 доменов, запущенных по программе New gTLD. В мае ассортимент доменов ве

Стартовала открытая регистрация в домене .TATAR ть доменное имя в зоне .TATAR можно по фиксированной цене, сообщили CNews в российском регистраторе Webnames.ru. Единственное условие для регистрации — интернет-проект должен соответствовать ми

В марте пользователям станут доступны домены .TATAR, .GREEN, .MONEY культурной зоне .TATAR, а также в зеленом домене .GREEN и денежном — .MONEY. Российский регистратор Webnames.ru уверен, что представители татарского сообщества с энтузиазмом воспримут появление

В феврале Webnames.ru предложит пользователям домены .RIP, .SCIENCE и .SPACE В феврале компания Webnames.ru, российский регистратор доменных имен, предложит своим клиентам сразу несколько п

Клиенты Webnames.ru автоматически получают доступ к «Рейтингу Mail.Ru» Клиенты Webnames.ru, российского регистратора и хостинг-провайдера, теперь автоматически получают дос

Webnames.ru зарегистрировал 2017 доменов для Правительства Москвы Компания Webnames.ru, в соответствии с государственным контрактом, осуществила регистрацию более 2000

До конца года будут запущены домены .MOSCOW, .МОСКВА, .SOFTWARE, .NETWORK, .HOSTING, .DENTIST и .BUSINESS До конца уходящего года компания Webnames.ru предоставит российским пользователям возможность регистрировать доменные имена ещ

Правительство Москвы выбрало Webnames.ru в качестве регистратора для доменов .MOSCOW и .МОСКВА Компания Webnames.ru выиграла первый в российской истории государственный контракт на регистрацию доме

Webnames.ru внедряет новые стандарты электронной почты на кириллице Российский регистратор доменных имен Webnames.ru возглавит работу по внедрению в Рунете стандартов электронной почты с использован

До конца осени Webnames.ru предложит пользователям Рунета около 20 новых доменов До конца осени российский регистратор Webnames.ru предложит пользователям Рунета около 20 доменов, в числе которых домен для юрлиц

.BEER, .VODKA, .HOST, .PRESS и .WEBSITE станут доступны в сентябре В сентябре на российском рынке компания Webnames.ru представит почти три десятка новых доменов верхнего уровня. На начало нового бизн

В августе появятся 22 новых домена верхнего уровня В августе российский регистратор доменных имен Webnames.ru предложит Рунету еще 22 новых домена верхнего уровня. Среди них несколько зон, ко

Россиянам хотят запретить регистрировать домены в зоне «.орг» я доменных имен в зоне «.орг». Сразу же после этого самарский регистратор «Регтайм» (торговая марка Webnames.ru) подал иск в Арбитражный суд Самары против администратора данной зоны – американс

Webnames.ru начинает регистрацию в домене .CLUB Компания Webnames.ru начинает обработку заявок на регистрацию в новом домене верхнего уровня .CLUB. По

«Mail.Ru для бизнеса» станет доступен пользователям Webnames.ru Российский регистратор доменных имен Webnames.ru начинает сотрудничество с компанией Mail.Ru Group. В результате партнерства польз

Стартовала открытая регистрация в кириллических доменах .САЙТ и .ОНЛАЙН Российский регистратор доменов Webnames.ru объявил о старте открытой регистрации в новых кириллических доменах верхнего уров

Теперь на аукционах Webnames.ru пользователи смогут купить или выставить на продажу новые домены Российский регистратор доменов Webnames.ru сообщил об открытии в России рынка вторичных продаж для новых доменов верхнего ур

Webnames.ru откроет российским регистраторам доступ к сотням новых доменов Компания Webnames.ru начинает сотрудничество с регистраторами доменных имен. Партнерский договор с

Webnames.ru предложит российским пользователям домены верхнего уровня под управлением Top Level Domain Holdings Российский регистратор Webnames.ru и Top Level Domain Holdings (TLDH) подписали соглашение об аккредитации. В резуль

Webnames.ru начала открытую регистрацию в семи новых доменах верхнего уровня Компания Webnames.ru начала открытую регистрацию в семи новых доменах верхнего уровня: .GURU, .BIKE, .

Webnames.ru получил доступ к десяткам новых доменов верхнего уровня под управлением Uniregistry Российский регистратор доменных имен Webnames.ru и компания Uniregistry подписали соглашение об аккредитации. Согласно условиям со

Webnames.ru стал аккредитованным регистратором в домене .CLUB Компания Webnames.ru первой среди российских регистраторов доменных имен получила аккредитацию в новом

Webnames.ru станет аккредитованным регистратором в домене .РУС Российский регистратор Webnames.ru в ближайшее время получит аккредитацию в кириллическом домене верхнего уровня .РУ

Webnames.ru станет аккредитованным регистратором в домене .ДЕТИ Регистратор Webnames.ru подписал соглашение о намерениях с фондом поддержки сетевых инициатив «Разумный И

Webnames.ru и «Мегахост Казахстан» договорились о партнерстве Российский регистратор Webnames.ru и компания «Мегахост Казахстан», хостинг-провайдер республики Казахстан, заключил

Webnames.ru начал регистрацию доменов в зоне .УКР Российский регистратор доменов Webnames.ru предложил своим клиентам зарегистрировать домен в украинском кириллическом домене

Webnames.ru в числе первых начнет регистрацию в доменах .MOSCOW/.МОСКВА я развития технологий и инфраструктуры интернета». Соглашение предполагает, что в ближайшем будущем Webnames.ru получит статус аккредитованного регистратора в доменах .MOSCOW/.МОСКВА, рассказал

«Сервис Онлайн» — новый партнер Webnames.ru в Украине Российский регистратор доменов Webnames.ru и компания «Сервис Онлайн» (DRS.UA), украинский доменный регистратор, заключили с

Webnames.ru готов к запуску новых доменов Международная корпорация ICANN подписала с компанией Webnames.ru новое соглашение об аккредитации (Registrar Accreditation Agreement). Соглашение

Webnames.ru первой начнет регистрацию в доменах .САЙТ и .ОНЛАЙН Компания Webnames.ru стала первым российским аккредитованным регистратором в новых кириллических домен

Webnames.ru возвращается на рынок освобождающихся доменов Компания Webnames.ru запустила аукцион освобождающихся доменных имен. Новый аукцион проходит по «голла

Webnames.ru внедрил поддержку DNSSEC ервым среди российских регистраторов подписал свои домены DNSSEC. Как результат, теперь все клиенты Webnames.ru могут использовать DNSSEC. «Если домен делегирован на наши DNS-серверы, то начать

«Регтайм» выпустила конструктор сайтов Parallels Plesk SiteBuilder лько готовых наборов страниц. Пробная версия конструктора сайтов доступна всем клиентам хостинга на WebNames.Ru совершенно бесплатно», - говорится в сообщении компании. Заказать полнофункционал

«Регтайм» получил право голоса в ICANN На конференции ICANN, проходящей в эти дни в Лос-Анджелесе, российский регистратор «Регтайм» принят в члены Комитета регистраторов (Registrars Constituency GNSO). В состав комит

Питерских национал-большевиков прикрыли в интернете (сейчас, согласно информации whois-сервиса, у него стоит статус Not Delegated) его регистратором — ООО «Регтайм» (г. Самара). «Ваш домен был заблокирован как способствующий распространению мат

"РегТайм" начала регистрацию доменов .EU ния "РегТайм", российский регистратор, приступила к регистрации доменов в зоне .EU на своем портале WebNames.ru. Согласно регламента зоны .EU, владельцем домена может стать юридическое лицо, за