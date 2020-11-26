GoDaddy - Регистратор доменных имен

Ключи доменного регистратора Киберзлоумышленникам с помощью социальной инженерии удалось выманить у работников доменного регистратора GoDaddy реквизиты доступа к нескольким доменам, принадлежащим различным криптобиржам. Пострадали, в частности, компании Liquid.com, NiceHash.com и несколько других. Атака началась не позднее 13

Американская компания GoDaddy , специализирующаяся на регистрации доменных имен и хостинге, привлекла $460 млн в ходе первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом GDDY и была оценена в $4,5

Крупнейшая в мире онлайн-энциклопедия Wikipedia сообщила о том, что завершила перенос своих сайтов с DNS-серверов хостинг-провайдера GoDaddy . Новым провайдером DNS-услуг для веб-проектов Wikimedia Foundation должна стать компания MarkMonitor, с которой Wikipedia уже сотрудничала в других областях, пишет TechCrunch. Причиной,