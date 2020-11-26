GoDaddy Регистратор доменных имен
|26.11.2020
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Крупнейший в мире доменный регистратор проворонил ключи к криптобиржам клиентов
Ключи доменного регистратора Киберзлоумышленникам с помощью социальной инженерии удалось выманить у работников доменного регистратора GoDaddy реквизиты доступа к нескольким доменам, принадлежащим различным криптобиржам. Пострадали, в частности, компании Liquid.com, NiceHash.com и несколько других. Атака началась не позднее 13
|06.05.2020
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Крупнейший мировой регистратор доменов сбросил пароли своих пользователей
Мы сменили вам пароль GoDaddy, крупнейший в мире регистратор доменов, обслуживающий примерно 19 млн клиентов по всему миру, подвергся кибератаке: злоумышленники скомпрометировали ряд хостинговых аккаунтов, используя
|01.04.2015
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GoDaddy привлек $460 млн в ходе IPO
Американская компания GoDaddy, специализирующаяся на регистрации доменных имен и хостинге, привлекла $460 млн в ходе первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом GDDY и была оценена в $4,5
|29.01.2015
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Регистратор GoDaddy отбирает домены у жителей Крыма и у тех, кто попал под раздачу
Доменный регистратор и хостер GoDaddy разослал своим клиентам письма-предупреждения, согласно которым собирается закрыть аккаунты пользователей-крымчан и отобрать у них предоставленные домены. Скриншот такого письма опублик
|12.03.2012
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Wikipedia перенесла свои сайты с DNS-серверов GoDaddy
Крупнейшая в мире онлайн-энциклопедия Wikipedia сообщила о том, что завершила перенос своих сайтов с DNS-серверов хостинг-провайдера GoDaddy. Новым провайдером DNS-услуг для веб-проектов Wikimedia Foundation должна стать компания MarkMonitor, с которой Wikipedia уже сотрудничала в других областях, пишет TechCrunch. Причиной,
|17.06.2011
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Американский хостер GoDaddy готовит облачное предложение
серверов, из которых половина оснащена 2 ГБ ОЗУ, а половина – 1 ГБ. Если заказчикам потребуются дополнительные ресурсы, то они могут заказать их в отдельном порядке. В настоящее время новый сервис от GoDaddy находится на этапе предварительного тестирования: доступ к графическим инструментам администрирования пока не предоставляется и для управления новым сервисом требуются навыки работы с к
|05.08.2010
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У регистратора доменов GoDaddy.com хотят отсудить $100 млн
риканец Говард Манн (Howard Mann) подал судебный иск против крупнейшего в мире регистратора доменов GoDaddy.com, требуя от компании $100 млн за нарушение авторских прав Манна одним из сайтов, з
|24.12.2007
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Антивирусная компания AVG засудит Google, Microsoft, Yahoo! и GoDaddy
Компания AVG, производитель антивирусного ПО, объявила о том, что подала судебный иск против Google, Microsoft, Yahoo! и регистратора доменных имен GoDaddy. По словам представителей AVG (также известна под названием Grisoft), данные компании нарушают закон о защите цифровых авторских прав, используя торговую марку AVG для различных рекламн
|30.08.2007
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Покупка GoDaddy: Google может стать крупнейшим регистратором доменов
В Сети появились слухи о возможной покупке компанией Google крупнейшего в мире регистратора доменов GoDaddy, сообщает Сhannelinsider. Компании уже сейчас сотрудничают в рамках распространения офисного пакета Google Apps for Your Domain и, по мнению многих аналитиков, интернет-гиганту нужна бо
|30.05.2007
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RegisterFly отдаст домены GoDaddy
базу 850 тыс. доменных имён регистратора RegisterFly, лишённого аккредитации, ведущему регистратору GoDaddy.com, сообщило агентство Associated Press. На прошлой неделе ICANN сообщала о нахожден
|14.03.2007
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GoDaddy ищет источник и мотивы DoS-атаки
Специалисты регистратора доменов Go Daddy Group из штата Аризона и его хостинговой компании GoDaddy.com пока не могут определить источник и мотивы пятичасовой атаки «отказ в обслуживании» (DoS), произошедшей в воскресенье с 7 до 11–12 утра по местному времени. Атака заблокировала
|19.06.2006
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GoDaddy разблокировал российские домены
Ситуация вокруг скандала с блокировкой компанией GoDaddy 1399 российских доменов хостинг-провайдера Majordomo благополучно разрешилась. В результате нескольких раундов переговоров, проведенных руководством компании Majordomo c представителями
|16.06.2006
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Произвол американцев: отключены 1,4 тыс. российских сайтов
14 июня в службу поддержки Majordomo (компания NetHouse) от компании GoDaddy пришло письмо, информирующее о том, что домены 1399 клиентов Majordomo с этого дня заблокированы. Причина — нарушение соглашения о пользовательских услугах со стороны Majordomo. Ос
|15.06.2006
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GoDaddy заблокировал домены российских пользователей
14 июня компанией Majordomo (один из российских интернет-хостинг-провайдеров) было получено уведомление от компании GoDaddy (ведущий мировой регистратор доменов), в котором говорится, что домены 1399 клиентов Majordomo с этого дня заблокированы. Зачем ведущий регистратор доменов мирового уровня блокирует поч
|10.06.2002
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Регистратор доменных имен VeriSign обвиняется в обмане клиентов
Компания-регистратор доменных имен GoDaddy Software заявила о намерении подать в суд на корпорацию VeriSign. Напомним, это уже ч
GoDaddy и организации, системы, технологии, персоны:
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