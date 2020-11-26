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GoDaddy Регистратор доменных имен

GoDaddy - Регистратор доменных имен

Обзор «GoDaddy» на Market.CNews

26.11.2020 Крупнейший в мире доменный регистратор проворонил ключи к криптобиржам клиентов

Ключи доменного регистратора Киберзлоумышленникам с помощью социальной инженерии удалось выманить у работников доменного регистратора GoDaddy реквизиты доступа к нескольким доменам, принадлежащим различным криптобиржам. Пострадали, в частности, компании Liquid.com, NiceHash.com и несколько других. Атака началась не позднее 13
06.05.2020 Крупнейший мировой регистратор доменов сбросил пароли своих пользователей

Мы сменили вам пароль GoDaddy, крупнейший в мире регистратор доменов, обслуживающий примерно 19 млн клиентов по всему миру, подвергся кибератаке: злоумышленники скомпрометировали ряд хостинговых аккаунтов, используя
01.04.2015 GoDaddy привлек $460 млн в ходе IPO

Американская компания GoDaddy, специализирующаяся на регистрации доменных имен и хостинге, привлекла $460 млн в ходе первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом GDDY и была оценена в $4,5
29.01.2015 Регистратор GoDaddy отбирает домены у жителей Крыма и у тех, кто попал под раздачу

Доменный регистратор и хостер GoDaddy разослал своим клиентам письма-предупреждения, согласно которым собирается закрыть аккаунты пользователей-крымчан и отобрать у них предоставленные домены. Скриншот такого письма опублик
12.03.2012 Wikipedia перенесла свои сайты с DNS-серверов GoDaddy

Крупнейшая в мире онлайн-энциклопедия Wikipedia сообщила о том, что завершила перенос своих сайтов с DNS-серверов хостинг-провайдера GoDaddy. Новым провайдером DNS-услуг для веб-проектов Wikimedia Foundation должна стать компания MarkMonitor, с которой Wikipedia уже сотрудничала в других областях, пишет TechCrunch. Причиной,
17.06.2011 Американский хостер GoDaddy готовит облачное предложение

серверов, из которых половина оснащена 2 ГБ ОЗУ, а половина – 1 ГБ. Если заказчикам потребуются дополнительные ресурсы, то они могут заказать их в отдельном порядке. В настоящее время новый сервис от GoDaddy находится на этапе предварительного тестирования: доступ к графическим инструментам администрирования пока не предоставляется и для управления новым сервисом требуются навыки работы с к
05.08.2010 У регистратора доменов GoDaddy.com хотят отсудить $100 млн

риканец Говард Манн (Howard Mann) подал судебный иск против крупнейшего в мире регистратора доменов GoDaddy.com, требуя от компании $100 млн за нарушение авторских прав Манна одним из сайтов, з
24.12.2007 Антивирусная компания AVG засудит Google, Microsoft, Yahoo! и GoDaddy

Компания AVG, производитель антивирусного ПО, объявила о том, что подала судебный иск против Google, Microsoft, Yahoo! и регистратора доменных имен GoDaddy. По словам представителей AVG (также известна под названием Grisoft), данные компании нарушают закон о защите цифровых авторских прав, используя торговую марку AVG для различных рекламн
30.08.2007 Покупка GoDaddy: Google может стать крупнейшим регистратором доменов

В Сети появились слухи о возможной покупке компанией Google крупнейшего в мире регистратора доменов GoDaddy, сообщает Сhannelinsider. Компании уже сейчас сотрудничают в рамках распространения офисного пакета Google Apps for Your Domain и, по мнению многих аналитиков, интернет-гиганту нужна бо
30.05.2007 RegisterFly отдаст домены GoDaddy

базу 850 тыс. доменных имён регистратора RegisterFly, лишённого аккредитации, ведущему регистратору GoDaddy.com, сообщило агентство Associated Press. На прошлой неделе ICANN сообщала о нахожден
14.03.2007 GoDaddy ищет источник и мотивы DoS-атаки

Специалисты регистратора доменов Go Daddy Group из штата Аризона и его хостинговой компании GoDaddy.com пока не могут определить источник и мотивы пятичасовой атаки «отказ в обслуживании» (DoS), произошедшей в воскресенье с 7 до 11–12 утра по местному времени. Атака заблокировала
19.06.2006 GoDaddy разблокировал российские домены

Ситуация вокруг скандала с блокировкой компанией GoDaddy 1399 российских доменов хостинг-провайдера Majordomo благополучно разрешилась. В результате нескольких раундов переговоров, проведенных руководством компании Majordomo c представителями
16.06.2006 Произвол американцев: отключены 1,4 тыс. российских сайтов

14 июня в службу поддержки Majordomo (компания NetHouse) от компании GoDaddy пришло письмо, информирующее о том, что домены 1399 клиентов Majordomo с этого дня заблокированы. Причина — нарушение соглашения о пользовательских услугах со стороны Majordomo. Ос
15.06.2006 GoDaddy заблокировал домены российских пользователей

14 июня компанией Majordomo (один из российских интернет-хостинг-провайдеров) было получено уведомление от компании GoDaddy (ведущий мировой регистратор доменов), в котором говорится, что домены 1399 клиентов Majordomo с этого дня заблокированы. Зачем ведущий регистратор доменов мирового уровня блокирует поч
10.06.2002 Регистратор доменных имен VeriSign обвиняется в обмане клиентов

Компания-регистратор доменных имен GoDaddy Software заявила о намерении подать в суд на корпорацию VeriSign. Напомним, это уже ч

Публикаций - 53, упоминаний - 57

GoDaddy и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11829 20
Amazon Inc - Amazon.com 3014 10
X Corp - Twitter 2848 10
Meta Platforms - Facebook 4444 8
Telegram Group 2026 8
Microsoft Corporation 24671 8
Apple Inc 12152 7
Yahoo! 3698 5
Cloudflare 109 4
DigitalOcean 25 4
Majordomo - Мажордомо 17 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1428 3
Acronis - Акронис 450 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 3
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 303 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 793 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 195 2
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 92 2
Dell EMC 5036 2
HP Inc. 5693 2
Adobe Systems 1552 2
PayPal 654 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 2
Verisign 357 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 198 2
United Internet 11 2
Veeam Software 319 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
GitHub 831 1
Citrix Systems 814 1
Trend Micro 604 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
AdvIntel - Advanced Intelligence 6 1
Veeam Software - Интервим 2 1
Amazon Technologies Inc 1 1
Acronis Bulgaria - T-Soft 5 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 5
IKEA - ИКЕА 156 4
iHerb - маркетплейс 16 4
Runa Capital 158 3
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1359 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 2
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 119 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
Visa International 1950 1
eBay Inc 1622 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 240 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 80 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 81 1
Silver Lake Partners 76 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
Семейный доктор 7 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 78 1
Etsy 18 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Nike 186 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 247 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 33 1
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 1
101Hotels.com 456 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 36 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 1
Unsplash 828 1
InfraGard 3 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 668 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 987 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1224 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 311 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1526 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1139 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 556 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 617 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 316 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1089 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
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Единая Россия - Политическая партия 294 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 141 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4899 38
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 14
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