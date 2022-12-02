Индексная книга CNews*
Латинский алфавит
Публикаций - 172, упоминаний - 180
Латинский алфавит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 3
|Захаров Павел 60 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Мякишев Антон 12 2
|Переверзев Михаил 20 2
|Полещук Александр 8 2
|Пастухов Борис 6 2
|Засыпкин Дмитрий 7 2
|Шмид Александр 18 2
|Симонов Игорь 100 1
|Волож Аркадий 223 1
|Лант Арсений 5 1
|Смолин Сергей 6 1
|Бессольцев Михаил 11 1
|Горюнов Михаил 16 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Орлов Геннадий 17 1
|Колесникова Мария 8 1
|Гагарин Юрий 77 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Демидова Надежда 11 1
|Зингерман Борис 36 1
|Решетин Олег 42 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.