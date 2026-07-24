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Индексная книга (каталог) CNews*
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Латинский алфавит

СОБЫТИЯ


24.07.2026 «Ред Адм Промышленная редакция» 2.1.1: корректирующий релиз, повышающий стабильность и безопасность системы 1
02.06.2026 НМИЦ Чазова начал отслеживать риски сердечно-сосудистых заболеваний с помощью ИИ от «Яндекса» 1
27.03.2026 Исследование DLBI: никита и максим ворвались в топ кириллических паролей 1
03.03.2026 Русификация интернета: почему дорожают домены в зоне .рф 1
20.02.2026 Сгенерированные нейросетями суперпароли хакеры взламывают за пару часов 1
04.02.2026 Пермские ученые показали, как с возрастом меняется опасность разных видов рака 1
30.10.2025 Больше никакой латиницы. Россияне перекроили популярнейший язык программирования, чтобы писать программы на русском 1
26.02.2025 Gmail откажется от двухфакторной аутентификации по SMS 1
07.02.2025 В магазине приложений для iPhone впервые нашли трояны для взлома криптокошельков и кражи криптовалют 1
28.11.2024 Вышла новая версия платформы Luxms BI 10.2 1
21.11.2024 «Касперский» нашел 4 тысячи «дыр» в спутниковых навигаторов. Устройства 70 производителей уязвимы для кибератак 1
20.11.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила почти 4 тысячи уязвимых спутниковых приёмников сигнала 1
31.07.2024 «АльфаСтрахование» и Smart Engines создали отечественную систему ИИ для классификации документов 1
06.06.2024 В России появилась новая доменная зона спб.рф 2
25.04.2024 «Хун-ци» или «Хончи»? «Авто.ру» поможет запомнить правильные названия китайских автомобилей 1
27.12.2023 В 2023 г. AI-разработчик Smart Engines представил 18 новых технологий 1
01.11.2023 Омоглифы возвращаются: киберпреступники в 11 раз чаще стали использовать подмененные буквы во вредоносных письмах 1
23.10.2023 Microsoft исправила дефект Excel, который годами бесил ученых 1
19.10.2023 Webinar проводит ребрендинг и меняет название на «МТС Линк» 1
19.10.2023 МТС переименовала Webinar: компания получила название «МТС линк» 1
13.10.2023 Обновление Handy Backup 8.5: добавлена возможность бэкапить Linux в Server Network и поддержка нелатинских символов для плагинов PostgreSQL и серверов FTP 1
15.06.2023 Yandex SpeechKit научился синтезировать и распознавать речь на узбекском языке 1
17.04.2023 В «Контур.доступе» усложнены пароли для удаленного подключения к устройствам 2
05.04.2023 Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство 1
09.03.2023 Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM 1
27.12.2022 Smart Engines представила OCR для распознавания текста на 102 языках со скоростью 15 страниц в секунду 1
12.12.2022 Apple не смогла зарегистрировать в России свой товарный знак. Все из-за Samsung 1
02.12.2022 Ученые совместно с Yandex Cloud разработали систему для мониторинга растений 1
31.10.2022 Smart Engines представила новую технологию зрительной памяти для определения типа документа 1
22.08.2022 «Айти» открыла новый бизнес — магазин программных роботов 1
08.08.2022 Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM 1
14.02.2022 В России стала доступна новая рекламная платформа Huawei Ads 1
08.02.2022 Наказана компания, притворяющаяся Роскомнадзором и выманивающая у бизнеса деньги 1
29.11.2021 Что такое SSID и почему беспроводная сеть без него не работает 1
09.11.2021 Хакеры научились подменять код в открытом ПО незаметно для разработчиков 2
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 2
30.07.2021 Tele2 предложил клиентам самим выбирать название сети на экране телефона 1
30.06.2021 В «Одноклассниках» появился сервис конвертации текста для людей с дислексией 1
29.05.2021 Простые приемы запоминания надежных паролей 1
20.04.2021 Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн 1

Публикаций - 198, упоминаний - 208

Латинский алфавит и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 14
Google LLC 12688 14
Yandex - Яндекс 9215 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Samsung Electronics 11064 8
Intel Corporation 12811 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Apple Inc 13154 6
Sony 6739 6
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
HP Inc. 5883 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 5
МегаФон 10742 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Telegram Group 2940 4
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 4
Lenovo Motorola 3566 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 4
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 3
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 3
Electrolux AB - Zanussi 61 3
Ростелеком 10948 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Huawei 4675 3
LG Electronics 3735 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
9594 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Philips 2099 3
Yahoo! 3726 3
Verisign 362 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
Network Solutions - Web.com 107 3
Fostergroup 52 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Почта России ПАО 2370 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 2
Россети Ленэнерго 1699 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 2
Hansa - Ханса 114 2
Beko - Beko Electronics 83 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Сбер - SberShop 5 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 14 1
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 13 1
Аэропорты регионов УК 24 1
Beurer - Бойрер 19 1
Новая поликлиника 3 1
Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка 2 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 17 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 38 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
HONGQI - Хончи 7 1
An-Der Produkts GMBH 1 1
Кувалда.ру 2 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
Плеер.ру 10 1
Клевер Тольятти 1 1
Chery Group - Jaecoo 18 1
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 5 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 12 1
Белый Кит ГК 5 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Gett 88 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Greenpeace - Гринпис 130 2
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
IALA - International Auxiliary Language Association - Международная ассоциация вспомогательного языка 1 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 27
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 19
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 14
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 11
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 9
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 9
Microsoft Windows 16882 22
Google Android 15243 14
Apple iOS 8583 10
Linux OS 11533 9
Microsoft Office 4170 9
Microsoft Windows 7 2007 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Nokia Symbian OS 1411 4
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Google - Gmail 1021 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 4
Apple iPad 4011 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 3
Apple iPhone 6 4861 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 3
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 3
Apple iPad Pro 320 3
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 3
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 2
МТС Вебинар.ру - Jespo - сервис создания онлайн-досок 8 2
Nvidia GeForce Go 189 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Acer CrystalBrite 38 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Ксенин Алекс 311 6
Арлазаров Владимир 290 4
Никольский Сергей 3 2
Kassinos Adonis - Кассинос Адонис 3 2
Решетов Владимир 6 2
Белоцерковский Олег 3 2
Смертина Любовь 5 2
Ng Michael - Нг Майкл 2 2
Forman Richard - Форман Ричард 3 2
Путин Владимир 3454 2
Кудрявцев Николай 21 2
Шишкова Татьяна 17 2
Романов Андрей 10 2
Садовничий Виктор 64 2
Лапочкина Екатерина 1 1
Лаврухин Константин 1 1
Агроскин Виктор 2 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Santoro Antonella - Санторо Антонелла 1 1
Дмитриев Григорий 1 1
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 1
Webb Richard - Уэбб Ричард 9 1
Rathbun Galen - Ратбун Гален 1 1
Янченко Андрей 2 1
Сергеев Павел 16 1
Тимофеев Павел 2 1
Calcoban Ramazan - Калкобан Рамазан 1 1
Ryan Kevin - Райан Кевин 11 1
Thrush Peter Dengate - Труш Питер Денгэйт 3 1
Расковалов Денис 4 1
Иванов Геннадий 4 1
Кашкаров Юрий 4 1
Акаткин Юрий 3 1
Высоцкая Юлия 5 1
Каменский Петр 2 1
Атрепьев Григорий 37 1
Stadler Sebastian - Штадлер Себастиан 1 1
Lewinsky Monica - Левински Моника 3 1
Усков Александр 3 1
Zelmayer Martin - Зелмайер Мартин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 99
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 28
Япония 13807 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 23
Европа 24963 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 14
Южная Корея - Республика 7051 14
Азия - Азиатский регион 5920 12
Америка - Американский регион 2206 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Турция - Турецкая республика 2620 8
Африка - Африканский регион 3640 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Украина 7928 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Индия - Bharat 5869 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Испания - Королевство 3839 6
Греция - Греческая Республика 1017 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Швеция - Королевство 3781 5
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