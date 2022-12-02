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Латинский алфавит



02.12.2022 Ученые совместно с Yandex Cloud разработали систему для мониторинга растений 1
31.10.2022 Smart Engines представила новую технологию зрительной памяти для определения типа документа 1
22.08.2022 «Айти» открыла новый бизнес — магазин программных роботов 1
08.08.2022 Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM 1
14.02.2022 В России стала доступна новая рекламная платформа Huawei Ads 1
08.02.2022 Наказана компания, притворяющаяся Роскомнадзором и выманивающая у бизнеса деньги 1
29.11.2021 Что такое SSID и почему беспроводная сеть без него не работает 1
09.11.2021 Хакеры научились подменять код в открытом ПО незаметно для разработчиков 2
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 2
30.07.2021 Tele2 предложил клиентам самим выбирать название сети на экране телефона 1
30.06.2021 В «Одноклассниках» появился сервис конвертации текста для людей с дислексией 1
29.05.2021 Простые приемы запоминания надежных паролей 1
20.04.2021 Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн 1
23.12.2020 Вместо стагнации пандемия вызвала беспрецедентный спрос на вычислительные мощности 1
21.12.2020 «Сбер» начал продажи 10-дюймового смарт-дисплея SberPortal. Цена 1
07.10.2020 «Почта России» внедрила голосового помощника на базе технологии «Яндекса» 1
17.09.2020 «Яндекс.денег» больше нет. Сервис меняет название и фирменный стиль 1
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
20.08.2020 В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят» 1
13.04.2020 «Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента 1
05.02.2020 Власти запретили «Билайну» «растягивать» SMS, переводя их в кириллицу 1
13.03.2018 Имя «Аквариуса» очищено: Письмо о ценовом сговоре с «Т-платформами» написал робот 1
15.02.2018 «Лаборатория Касперского»: мошеннические сайты стало еще тяжелее отличить от настоящих 1
22.11.2017 Экспонаты Коми-Пермяцкого краеведческого музея оцифруют с помощью ЭларСКАН А2-400 1
09.02.2017 Выручка Experian в третьем квартале 2016-2017 фингода выросла на 6% 1
23.01.2017 В МГУ заработал цифровой гербарий 1
01.12.2016 Искусственный интеллект Google изобрел собственный язык 1
03.11.2016 Владимир Арлазаров -

Технологии распознавания – ключ к самообслуживанию в финансовой сфере

 1
07.09.2016 Zyxel провела экстравагантный ребрендинг впервые за 27 лет. Видео 1
24.05.2016 Стартовала открытая регистрация в доменной зоне .РУС 1
10.03.2016 Оцифровка музейных коллекций: как сканируются экспонаты и учетные документы 1
15.01.2016 PenReader стал доступен для iOS 1
16.12.2015 Обзор iPad Pro: PROстор для работы и творчества 1
09.11.2015 «Доктор Веб» разработали методику расшифровки файлов, пострадавших от действия троянца-шифровальщика Vault 1
15.09.2015 Tele2 устраняет цифровое неравенство в Магаданской области 1
11.06.2015 ЕУЫЕ 1 1
28.04.2015 СЭД «Тезис» интегрирована с сервисом отслеживания почтовых отправлений «Почты России» 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 1
06.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Аптека» 1
02.12.2014 BlackBerry Passport: последний шанс для канадской компании? 1

Публикаций - 172, упоминаний - 180

Латинский алфавит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Siemens Group 2531 6
Intel Corporation 11624 5
Apple Inc 11103 3
IBM - International Business Machines Corp 9167 3
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 3
Microsoft Corporation 23395 3
AMD Graphics Product Group - ATI 911 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 37 2
InterSystems - ИнтерСистемз 132 2
6927 2
HP Inc. 5500 2
Sony Ericsson 1123 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 2
ASKO 27 1
Sony 6468 1
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2402 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 1
1С-Битрикс - Bitrix 497 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6204 1
Yandex - Яндекс 5551 1
Tencent 130 1
Fostergroup 52 1
Rover - RoverComputers 413 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 1
Agfa Gevaert 65 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Nvidia Corp 3203 1
Цифровые активы 76 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 1
Laval - Лаваль 6 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 327 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 35 1
LG Electronics 3530 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 1
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 386 1
Beko 64 2
ЕС-лизинг 21 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
Electrolux - Электролюкс Рус 216 1
Miele - Миле 133 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 1
Hansa - Ханса 101 1
Белый Ветер 353 1
Gaggenau 35 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 2
Президент Российской Федерации 3492 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 317 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 101 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 16 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1653 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3868 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 3
DDR - Double data rate 2523 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1839 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 2
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 1343 2
Kensington lock 164 2
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 156 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5629 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8396 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1278 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2323 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 986 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 2
Стиральная машина - Washer 593 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 2
Гарнитура головная - комплект из наушников и микрофона 769 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 2
Microsoft Windows 10 13409 6
Microsoft Office 3405 4
Microsoft Windows 7 1874 4
Google Android 12432 3
Microsoft Skype 1965 3
Microsoft Windows XP 2357 3
WordPress 197 2
InterSystems HealthShare 17 2
Microsoft Windows Server 2012 181 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 158 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 462 2
Microsoft Power BI 140 2
Microsoft Exchange 1326 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 606 2
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 13 2
Microsoft SQL Server 1466 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 377 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
Apple iPod 1531 2
Paragon Penreader 58 1
Cyberlink PowerDVD 39 1
Fujitsu Amilo 61 1
AMD Radeon Xpress 62 1
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 42 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 22 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 144 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 131 1
Apple iPad Pro 265 1
Paragon SlovoEd - СловоЕд 74 1
Kaspersky Anti-Hacker 8 1
Google QuickOffice 53 1
Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 16 1
Apple MagSafe 54 1
Fujitsu LifeBook 167 1
Corel WinDVD - видео-проигрыватель - медиаплеер 18 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом 50 1
AMD Mobility Radeon HD 88 1
Ксенин Алекс 311 3
Захаров Павел 60 2
Гайдуков Алексей 24 2
Мякишев Антон 12 2
Переверзев Михаил 20 2
Полещук Александр 8 2
Пастухов Борис 6 2
Засыпкин Дмитрий 7 2
Шмид Александр 18 2
Симонов Игорь 100 1
Волож Аркадий 223 1
Лант Арсений 5 1
Смолин Сергей 6 1
Бессольцев Михаил 11 1
Горюнов Михаил 16 1
Рудычева Наталья 89 1
Орлов Геннадий 17 1
Колесникова Мария 8 1
Гагарин Юрий 77 1
Малафеев Андрей 51 1
Демидова Надежда 11 1
Зингерман Борис 36 1
Решетин Олег 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 3
Швеция - Королевство 3449 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 3
Япония 12847 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 761 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 2
Франция - Французская Республика 7068 2
Чехия - Чешская Республика 1276 1
США - Калифорния 4511 1
Греция - Греческая Республика 954 1
Нидерланды 3287 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
Румыния 709 1
Россия - ПФО - Самарская область 1101 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Португалия - Португальская Республика 874 1
Сомали - Федеративная Республика - Африканский рог 41 1
Грузия 1118 1
Европа 21235 1
Солнечная система - Solar system 2449 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 2
Ergonomics - Эргономика 1488 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 111 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
КДЦ - Консультативно-диагностический центр 12 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4909 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
Английский язык 6143 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 48 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4357 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 47 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
Markets&Markets Research 102 2
Cinebench 25 1
PCMark 106 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 619 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 867 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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