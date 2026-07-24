Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Латинский алфавит
СОБЫТИЯ
Публикаций - 198, упоминаний - 208
Латинский алфавит и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|Nature 832 4
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
|Wikipedia - Википедия 650 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|Чудо техники 60 2
|Regnum - Регнум 114 2
|Internet.com 110 2
|E-Commerce Times 69 1
|Zoological Journal - Journal of Zoology 2 1
|The Verge - Издание 619 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|GizChina - Издание 84 1
|23ABC News 183 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Gizmodo 133 1
|Известия ИД 770 1
|Росконтроль 2 1
|New Scientist 1448 1
|РС Рro 91 1
|The Times 75 1
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
|Die Welt 80 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.