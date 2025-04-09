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HONGQI Хончи
HONGQI (в переводе с китайского – «Красное знамя») – премиальный автомобильный бренд из Китая. Он был основан в 1958 году и на протяжении более чем полувека специализировался на выпуске представительских автомобилей исключительно для нужд государственных органов, высшего руководства и политических лидеров страны. В 2018 году было принято решение о трансформации бренда, в результате чего, был создан модельный ряд автомобилей HONGQI, доступный для свободной продажи, нацеленный на наиболее успешных и состоятельных представителей общества. Модельная линейка HONGQI в России включает в себя 6 моделей: флагманский представительский седан Н9, премиальный полноразмерный электрический кроссовер Е-HS9, минивэн бизнес-класса HQ9, премиальный полноразмерный кроссовер HS7, бизнес-седан Н5, и среднеразмерный кроссовер HS5.
HONGQI входит в состав ведущего концерна автомобильной промышленности КНР – FAW Group. На российском рынке официальным дистрибьютором автомобилей HONGQI выступает ООО «ФАВ Восточная Европа».
HONGQI и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7563 2
|Ситроникс - Sitronics Electro 47 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1322 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2965 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
|Каримов Альберт 2 1
|Резников Андрей 7 1
|Самохин Николай 11 1
|Ковалев Иван 5 1
|Лихачев Алексей 44 1
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