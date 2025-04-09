HONGQI - Хончи

HONGQI (в переводе с китайского – «Красное знамя») – премиальный автомобильный бренд из Китая. Он был основан в 1958 году и на протяжении более чем полувека специализировался на выпуске представительских автомобилей исключительно для нужд государственных органов, высшего руководства и политических лидеров страны. В 2018 году было принято решение о трансформации бренда, в результате чего, был создан модельный ряд автомобилей HONGQI, доступный для свободной продажи, нацеленный на наиболее успешных и состоятельных представителей общества. Модельная линейка HONGQI в России включает в себя 6 моделей: флагманский представительский седан Н9, премиальный полноразмерный электрический кроссовер Е-HS9, минивэн бизнес-класса HQ9, премиальный полноразмерный кроссовер HS7, бизнес-седан Н5, и среднеразмерный кроссовер HS5.

HONGQI входит в состав ведущего концерна автомобильной промышленности КНР – FAW Group. На российском рынке официальным дистрибьютором автомобилей HONGQI выступает ООО «ФАВ Восточная Европа».