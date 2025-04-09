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HONGQI Хончи

HONGQI - Хончи

HONGQI (в переводе с китайского – «Красное знамя») – премиальный автомобильный бренд из Китая. Он был основан в 1958 году и на протяжении более чем полувека специализировался на выпуске представительских автомобилей исключительно для нужд государственных органов, высшего руководства и политических лидеров страны. В 2018 году было принято решение о трансформации бренда, в результате чего, был создан модельный ряд автомобилей HONGQI, доступный для свободной продажи, нацеленный на наиболее успешных и состоятельных представителей общества. Модельная линейка HONGQI в России включает в себя 6 моделей: флагманский представительский седан Н9, премиальный полноразмерный электрический кроссовер Е-HS9, минивэн бизнес-класса HQ9, премиальный полноразмерный кроссовер HS7, бизнес-седан Н5, и среднеразмерный кроссовер HS5.

HONGQI входит в состав ведущего концерна автомобильной промышленности КНР – FAW Group. На российском рынке официальным дистрибьютором автомобилей HONGQI выступает ООО «ФАВ Восточная Европа».


09.04.2025 «Авто.ру» провел первое российское исследование реального запаса хода популярных электромобилей 1
25.07.2024 Sitronics Electro и «Кама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility 1
25.04.2024 «Хун-ци» или «Хончи»? «Авто.ру» поможет запомнить правильные названия китайских автомобилей 2
09.02.2024 «Авто.ру Оценка» выяснил, как в России изменились цены на автомобили в январе 1
14.10.2022 Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

HONGQI и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7563 2
Ситроникс - Sitronics Electro 47 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1322 1
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 154 2
Volkswagen Group - VW 286 2
Моторинвест 13 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 29 1
Changan Automobile Group - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 23 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 8 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 1
Росатом - Балтийская АЭС - Калининградская АЭС - атомная электростанция 8 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 6 1
Chery Group - Jaecoo 10 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 1
Tesla Motors 401 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Volkswagen Audi Group 215 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2965 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9746 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 506 2
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 82 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 101 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20133 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11783 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4571 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1151 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 22 1
Hyundai Palisade 2 1
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Seres Group - AITO SERES 4 1
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