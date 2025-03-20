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Ковалев Иван


20.03.2025 T2 запустил сеть в Ставропольском крае 1
06.12.2024 Правительство Ставрополья предлагает проверить региональный портал госуслуг на уязвимости 1
25.07.2024 Sitronics Electro и «Кама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility 1
14.11.2023 МТС улучшила мобильный интернет в 20 малых населенных пунктах Ставрополья 1
31.05.2023 Пять регионов России и «Ред софт» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ковалев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 334 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 1
Ситроникс - Sitronics Electro 45 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 1
Ред Софт - Red Soft 746 1
HONGQI - Хончи 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 1
Volkswagen Group - VW 285 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11819 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20848 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 500 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 71 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9708 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6260 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2022 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 668 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 227 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4795 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5831 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2550 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9419 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28063 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5353 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21440 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16134 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11735 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11297 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7901 1
Volkswagen ID. series 9 1
Автотор - Амберавто 4 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4569 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
Geely Zeekr 10 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 56 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5312 1
Самохин Николай 10 1
Шу Заурбек 5 1
Старков Владимир 10 1
Набутовский Алексей 3 1
Сытник Андрей 23 1
Рустамов Рустам 422 1
Стак Александр 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 883 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Егорлыкский район - Егорлыкская станица 10 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Будённовский округ - Будённовск 22 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 401 1
Беларусь - Белоруссия 5749 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 674 1
Россия - ПФО - Саратовская область 737 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 1
Армения - Республика 2300 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Стародубский округ - Стародуб 13 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ипатовский район - Ипатово 12 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 3
Энергетика - Energy - Energetically 5159 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1096 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 225 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29525 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8854 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14639 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8697 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5223 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2695 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1677 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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