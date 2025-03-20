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Ковалев Иван
Ковалев Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 334 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 1
|Ситроникс - Sitronics Electro 45 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 1
|Ред Софт - Red Soft 746 1
|HONGQI - Хончи 4 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 1
|Volkswagen Group - VW 285 1
|Самохин Николай 10 1
|Шу Заурбек 5 1
|Старков Владимир 10 1
|Набутовский Алексей 3 1
|Сытник Андрей 23 1
|Рустамов Рустам 422 1
|Стак Александр 29 1
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