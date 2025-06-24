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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СКФО Ставропольский край Ипатовский район Ипатово


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Сезон в разгаре: T2 усилила сеть в курортно-оздоровительных зонах Ставропольского края 1
11.11.2024 «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в ставропольских аулах 1
24.04.2024 МТС расширила сеть LTE в сельских территориях Ставрополья к сезону весенних полевых работ 1
11.03.2024 Жители Ипатовского округа Ставрополья получили новые скорости мобильного интернета 1
14.11.2023 МТС улучшила мобильный интернет в 20 малых населенных пунктах Ставрополья 3
13.10.2023 На южной трассе Р216 втрое ускорили мобильный интернет для автопутешественников 1
09.03.2017 «Газпром добыча Краснодар» с помощью «Мегафона» удаленно контролирует объекты газодобычи 1
07.07.2016 «Мегафон» выводит на связь Сельхозперепись-2016 на Ставрополье и Дону 2
15.06.2016 «Мегафон» запустил крупный фрагмент кольца ВОЛС на Ставрополье 1
12.12.2014 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз 2
07.08.2014 Сеть 4G МТС стала доступна в 14 городах Ставропольского края 1
20.06.2014 МТС включает 4G для жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод 1
28.04.2014 МТС запускает LTE в Ставропольском крае 1

Публикаций - 13, упоминаний - 17

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13342 7
МегаФон 9354 5
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 485 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 292 1
Цифра ГК 2485 1
Газпром ПАО 1374 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Агроэко ГК 38 1
Бизон-Трейд 2 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
Газпром добыча Краснодар - Кубаньгазпром 6 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 76 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8700 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16477 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8200 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28348 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6557 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21231 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4941 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3719 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2977 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21979 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5568 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5908 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2584 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11640 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2986 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4745 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12965 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14134 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 900 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 591 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4183 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11943 1
Голосовые сообщения - Voice messages 304 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 240 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24986 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10956 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4012 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24804 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1046 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1588 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7198 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6137 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7536 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 313 3
МТС Big Data 294 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 191 1
Google YouTube - Видеохостинг 2823 1
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