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УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 313 3
|МТС Big Data 294 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 1
|VK Видео - Mail.Ru Видео 191 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2823 1
|Прозоров Дмитрий 59 2
|Стак Александр 33 2
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|Самойленко Игорь 43 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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