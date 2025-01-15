Матвиенко Андрей

МТС развернула в Ахтубинске гигабитную сеть домашнего интернета 1

В Красноярском районе к Новому году ускорили мобильный интернет 1

МТС развернула обновленную сеть 4G в Ахтубинскоом районе Астраханской области 1

Для жителей Енотаевского района развернули обновленную сеть 4G 1

Для жителей 74 сел Астраханской области развернули обновленную сеть 4G МТС 1

На главных городских пляжах Астрахани ускорили интернет для отдыхающих 1

МТС раскинула обновленную цифровую сеть в самой большой речной дельте Европы 1

Каждый второй звонок астраханцы совершают через мобильный интернет 1

К рыболовному сезону на берегах Волги раскинули ускоренную сеть 4G 1

В Астраханской области запустили цифровой гид для путешественников 1

МТС прокачала сеть в Астрахани 1

МТС ускорила интернет в студенческом городке и на центральном стадионе в Астрахани 1

На южной трассе Р216 втрое ускорили мобильный интернет для автопутешественников 1

МТС втрое ускорила интернет на территории средневековой столицы Золотой Орды 1

К началу цветения каспийского лотоса МТС обеспечила связью село в дельте Волги 1

МТС к началу лета обновила сеть LTE в Астрахани и области 1

Еще несколько тысяч астраханских семей получили доступ к интернету на высоких скоростях от МТС 1

МТС открыла первые в Астрахани мобильные библиотеки 1