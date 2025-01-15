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Матвиенко Андрей



15.01.2025 МТС развернула в Ахтубинске гигабитную сеть домашнего интернета 1
12.12.2024 В Красноярском районе к Новому году ускорили мобильный интернет 1
04.12.2024 МТС развернула обновленную сеть 4G в Ахтубинскоом районе Астраханской области 1
27.11.2024 Для жителей Енотаевского района развернули обновленную сеть 4G 1
11.11.2024 Для жителей 74 сел Астраханской области развернули обновленную сеть 4G МТС 1
10.10.2024 Жители астраханской «Десятки» получили обновленную сеть LTE 1
25.09.2024 МТС: в Астраханской области за лето 2024 г. заблокировали в два раза больше звонков от мошенников и спамеров 1
05.09.2024 «Айтеко» и Axoft внедрили MaxPatrol VM в российской транспортной компании 1
04.09.2024 Астрахань вошла в топ-5 самых бюджетных направлений летом 2024 года 1
06.08.2024 МТС оцифровала «хазарскую Атлантиду» в Астраханской области 1
23.07.2024 На главных городских пляжах Астрахани ускорили интернет для отдыхающих 1
16.07.2024 МТС раскинула обновленную цифровую сеть в самой большой речной дельте Европы 1
11.07.2024 Каждый второй звонок астраханцы совершают через мобильный интернет 1
06.06.2024 К началу лета 2024 г. МТС оцифровала волжские истории Астраханской области 1
23.05.2024 Астраханцам сэкономили более 2 млн минут жизни, заблокировав звонки от спамеров 1
25.04.2024 МТС обеспечила связью участников ралли-рейда «Золото Кагана» 1
10.04.2024 МТС поможет астраханским абитуриентам пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС 1
27.03.2024 К рыболовному сезону на берегах Волги раскинули ускоренную сеть 4G 1
18.03.2024 В Астраханской области запустили цифровой гид для путешественников 1
16.02.2024 МТС прокачала сеть в Астрахани 1
31.01.2024 МТС прокачала сеть в районе астраханского ЖД-вокзала 1
13.12.2023 Капибары, капуцины, игуана-носорог и другие обитатели нового зоопарка в Астрахани вышли на связь 1
10.11.2023 МТС ускорила интернет в студенческом городке и на центральном стадионе в Астрахани 1
26.10.2023 МТС обеспечила связью вековое село Ясын-Сокан в Астраханской области 1
13.10.2023 На южной трассе Р216 втрое ускорили мобильный интернет для автопутешественников 1
08.08.2023 МТС втрое ускорила интернет на территории средневековой столицы Золотой Орды 1
27.07.2023 К началу цветения каспийского лотоса МТС обеспечила связью село в дельте Волги 1
30.05.2023 МТС к началу лета обновила сеть LTE в Астрахани и области 1
21.03.2023 Еще несколько тысяч астраханских семей получили доступ к интернету на высоких скоростях от МТС 1
19.12.2016 МТС организовал call-центр для «МРСК Юга» в Астрахани 1
14.10.2016 М2М-решения в сети 4G завоевывают бизнес-рынок Астраханской области 1
25.08.2016 МТС открыла первые в Астрахани мобильные библиотеки 1
22.08.2016 МТС: Астраханские компании увеличили потребление оптимизирующих услуг связи 1
30.05.2016 МТС запустила скоростной интернет в малых населенных пунктах Астраханской области 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Матвиенко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 33
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Атриум ТЦ - Атриум ТРЦ - Атриум ТРК 10 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Администрация Астрахани 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 11
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 11
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 8
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Оповещение и уведомление - Notification 4605 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Мобильная связь - Многоканальный номер 92 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 2
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 202 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
МТС Big Data 265 9
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 2
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
МТС Автосекретарь 67 1
МТС Мобильные сотрудники 111 1
МТС 3G-сеть 116 1
МТС Коммуникатор 31 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Apple - App Store 2890 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Шафикова Лейсан 2 2
Антонов Роман 6 1
Котеньков Сергей 1 1
Никулика Олег 1 1
Полумордвинов Олег 2 1
Татищев Василий 2 1
Валеев Ильшат 1 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 32
Россия - РФ - Российская федерация 144195 14
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 402 13
Беларусь - Белоруссия 5638 11
Армения - Республика 2280 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Наримановский район - Нариманов 25 2
Европа 21767 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Камызякский район - Камызяк 20 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Ахтубинск 24 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 237 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Харабалинский район - Харабали 10 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ипатовский район - Ипатово 12 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 366 1
Мадагаскар - Республика 54 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 89 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 60 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 72 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 3
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 414 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 597 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 221 1
Зоология - наука о животных 2603 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
Образование в России 2190 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 2
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 4 1
АГАСУ - Астраханский государственный архитектурно - строительный университет 2 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 17 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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