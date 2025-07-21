Более 7 тыс. семей в Астрахани и Ахтубинске получили доступ к обновленному домашнему интернету

МТС расширила сеть фиксированного интернета в самых крупных городах региона – Астрахани и Ахтубинске. В результате строительства и модернизации сети более 7 тыс. домовладений получили возможность пользоваться высокоскоростными интернет-сервисами, включая новоселов в жилых комплексах города.

Работы по обновлению инфраструктуры охватили 27 локаций в областном центре и более 50 адресов в Ахтубинске. Модернизация затронула как действующую инфраструктуру, так и новые участки, где ранее доступ к фиксированной связи отсутствовал. Теперь жители могут использовать цифровые сервисы МТС — смотреть фильмы, работать удаленно, учиться онлайн и одновременно использовать десятки умных устройств — от телевизоров до домашней автоматики.

«Мы видим устойчивый рост потребности жителей региона в высокоскоростной связи — все больше пользователей подключают к домашнему интернету не только телефоны и компьютеры, но и «умные» системы: колонки, камеры, освещение. Чтобы обеспечить стабильную и быструю работу всех этих устройств, мы продолжаем модернизировать и расширять сеть в регионе. До конца года планируется обновить оборудование еще в нескольких тысячах домохозяйств», — отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.