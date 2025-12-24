Разделы

Россия ЮФО Астраханская область Ахтубинск

Россия - ЮФО - Астраханская область - Ахтубинск

СОБЫТИЯ


24.12.2025 В Ахтубинске полностью обновили сеть домашнего интернета 5
02.12.2025 МТС обновила сеть во всех районах Астраханской области 1
29.10.2025 МТС ускорила интернет в грибных местах Астраханской области 1
21.07.2025 Более 7 тыс. семей в Астрахани и Ахтубинске получили доступ к обновленному домашнему интернету 1
15.01.2025 МТС развернула в Ахтубинске гигабитную сеть домашнего интернета 3
04.12.2024 МТС развернула обновленную сеть 4G в Ахтубинскоом районе Астраханской области 1
13.03.2024 Юную россиянку посадили на два года. Она выманивала миллионы у пенсионеров по телефону 1
25.05.2020 «Туполев» использует видеоконференции VideoMost 1
19.01.2018 «Ростелеком» в 2017 году провел оптику для 13 тысяч астраханских семей 1
09.03.2017 «Ростелеком» проложил в Астраханской области 300 км оптики 1
13.02.2017 «Ростелеком» модернизирует оптическую сеть в Астраханском регионе 1
23.01.2017 «Ростелеком» подключил по оптике астраханские турбазы 1
22.08.2016 «ТТК-Волга» предоставил каналы связи оператору АТК «Реал» 1
09.08.2016 «ТТК-Волга» в первом полугодии увеличил базу абонентов ШПД 1
29.10.2015 МТС открыла широкополосный доступ в интернет для жителей Ахтубинска и Знаменска 2
24.04.2015 С начала года «Ростелеком» подключил по «оптике» более 240 многоквартирных домов в Астраханской области 1
24.02.2015 «Ростелеком» подключил по «оптике» 270 многоквартирных домов в Астраханской области 1
30.04.2014 В 2014 г. «Ростелеком» планирует подключить по «оптике» 68 тыс. домохозяйств Астраханской области 1
28.08.2012 «Ростелеком» расширяет сеть ETTH в городе Ахтубинске Астраханской области 1
31.03.2011 «Билайн» расширяет сеть 3G в населенных пунктах Юга России 1
24.08.2010 «Комстар» начал вещание канала О2ТВ в 24 городах России 1
17.05.2010 Роскомнадзор оштрафовал «МегаФон» за незаконное использование базовых станций в Астраханской области 1
07.04.2010 ЮТК инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры Астраханской области в 2010 г. не менее 284 млн руб 1
13.08.2008 Наращивается темп испытаний Як-130 1
28.11.2006 ЮТК введет безлимитный тариф для абонентов на 31% ниже, чем максимально установленный ФСТ 1
14.08.2006 Россвязьнадзор выявил нарушения у филиала РТРС в Астраханской области 1
04.11.2004 МТС начали работу в Астраханской области 1
18.04.2003 "МегаФон" в Астрахани: 15 тыс. абонентов 1

Публикаций - 28, упоминаний - 35

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10335 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 7
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 259 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 3
МегаФон 9949 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 2
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 101 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Microsoft Corporation 25261 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
АТК Консультационная группа 53 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2936 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 10
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2207 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17136 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25564 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9374 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1664 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4060 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 2
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22007 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12997 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3717 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4921 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6318 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7646 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1039 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 227 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 1
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 34 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Microsoft Outlook 1422 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1784 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 109 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 1
Сун-чи-ми Вадим 26 5
Матвиенко Андрей 45 3
Жилкин Александр 15 2
Бондаренко Александр 39 1
Багдасарян Дмитрий 24 1
Шипулин Александр 29 1
Аскинадзе Станислав 10 1
Бирюков Дмитрий 13 1
Кузыченко Андрей 1 1
Коршунова Ольга 1 1
Ермилов Николай 2 1
Гиляровский Олег 1 1
Панцерный Владимир 3 1
Звонникова Анастасия 1 1
Долгова Светлана 2 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 717 22
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 440 11
Россия - ЮФО - Астраханская область - Камызякский район - Камызяк 24 9
Россия - ЮФО - Астраханская область - Наримановский район - Нариманов 27 8
Россия - РФ - Российская федерация 157362 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 7
Россия - Володарский район 29 6
Россия - ЮФО - Астраханская область - Харабалинский район - Харабали 13 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 830 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2071 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Икрянинский район 7 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1118 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2213 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 992 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1428 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1547 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 177 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 127 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Енотаевский район 10 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Вольск 19 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2917 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3278 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4292 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3373 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 786 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 547 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 352 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 686 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 540 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1343 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 907 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 382 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 67 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 761 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 614 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
