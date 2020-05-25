«Туполев» использует видеоконференции VideoMost

Spirit объявила о том, что российское предприятие «Туполев», работающее в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, использует видеоконференции VideoMost для корпоративных коммуникаций.

Главный офис «Туполев» расположен в Москве, а также компания имеет филиалы в Казани, Ульяновске, Самаре, Жуковском, Санкт-Петербурге, Таганроге, Рязани, Ахтубинске. Сотрудниками предприятия являются более 12 000 человек. Установка собственного ВКС сервера в инфраструктуре предприятия это наиболее эффективное решение для развертывания современной системы видеоконференцсвязи на предприятии с разветвленной системой филиалов и большим штатом сотрудников.

Доступ к видеоконференциям есть у каждого сотрудника на каждом рабочем месте либо из дома, что особенно актуально сейчас, когда многие организации вынуждены перейти на удаленную работу. Помимо видеоконференцсвязи, VideoMost предоставляет широкий набор инструментов для совместной работы, использование которых помогает совместной работе с документами. При этом не нужно беспокоиться за утечки конфиденциальной информации или несанкционированный доступ к сеансам видеосвязи, как это систематически происходит в Zoom. Установка сервера VideoMost в закрытом контуре это надежный способ оградить корпоративные данные и коммуникации от использования злоумышленниками и избежать шпионажа.

VideoMost – отечественный программный ВКС сервер, который способен не только замещать популярные зарубежные ВКС системы и приложения, но и успешно интегрируется с продуктами Microsoft (Skype, Outlook, Exchange и др) и ВКС терминалами и аппаратными MCU других вендоров по протоколам SIP/H.323 и BFCP/H.239, не только для ВКС, но и для совместной работы с документами.

VideoMost оптимизирован для комфортного пользователю сценария On-The-Go, т.е. для использования ВКС через ноутбук с WiFi и/или мобильный телефон с LTE.

Сервер VideoMost глубоко интегрирован с корпоративным мессенджером TeamSpirit.im, который заменяет популярные иностранные продукты для мгновенного обмена текстовыми сообщениями и файлами и позволяет нажатием одной кнопки немедленно запустить видеоконференцию на смартфоне.