Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог

МТС запустила в Таганроге цифровой аудиогид по музеям Чехова МТС оцифровала ключевые экспонаты музеев Чехова в Таганроге. Благодаря бесплатному мобильному аудиогиду, созданному оператором, все желающие из

«Ростелеком» презентовал Таганрог как первый «умный город» юга России «Ростелеком» внедрил в Таганроге комплекс смарт-решений, позволяющих городу называться первым «умным» на юге России.

«Ростелеком» сделает из Таганрога «Умный город» ашения стало взаимодействие между участниками по созданию пилотного проекта системы «Умный город» в Таганроге. Цель цифровой трансформации города — в достижении эффективного управления и повыше

В Таганроге внедрена ГИС Zulu для работы с геоданными городского водоканала В Таганроге завершилось внедрение геоинформационной системы Zulu для работы с геоданными городс

В Администрации Таганрога внедряют СЭД «Дело» В 2012 г. в администрации Таганрога было принято решение о создании современной ИТ-инфраструктуру, после чего планировалось внедрение автоматизированных систем. «Ни о какой стабильности работы ИТ-систем на коммуникациях

«Ростелеком» и «ИнфоТеКС Таганрог Телеком» объявили об интеграции бизнеса 1 апреля 2015 завершена основная фаза комплекса мероприятий по интеграции бизнеса «Ростелекома» и компании «ИнфоТеКС Таганрог Телеком». Консолидация усиливает активы операторов связи, которые участвуют в этом процессе, позволяет объединить все ресурсы компаний. «Осознавая место «ИнфоТеКС Таганрог Телек

ТТК расширил магистральную сеть на участке Таганрог - Ростов-на-Дону нии ТТК, установил оборудование спектрального уплотнения каналов и ввел в эксплуатацию узел связи в Таганроге. В результате пропускная способность магистральной сети составила 40 Гбит/с. «Перед

«МегаФон» включает бесплатный интернет в трамваях Таганрога бесплатным мобильным интернетом от «МегаФона» могут пассажиры 5 городских трамваев на популярных маршрутах. До конца сентября компания «МегаФон» установит специальные Wi-Fi-роутеры еще в 20 трамваях Таганрога, благодаря чему сотни горожан совершенно бесплатно получат доступ в глобальную сеть на скорости до 7,2 Мбит/с. Для получения доступа в интернет пассажирам таких интернет-трамваев дост

«Спарк» запускает новые тарифы в Таганроге Компания «Электро-ком», предоставляющая услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», запустила новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Таганроге Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Блюз» — абонентская плата 450 руб. в месяц, скорость доступа до 2000 Кбит/с; «Джаз» — абонентская плата 550 руб.

«Спарк» запускает в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани новый промо-тариф «4х4» «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил о запуске нового промо-тарифа «4х4» в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани. Новый тарифный план при абонентской плате 400 руб. в месяц обеспечивает подключение на скорости до 4 Мбит/с. «Мы делаем большой упор на тарифный план «4х4» в Ростове-на-Дону

«Комстар» модернизирует сеть связи в Таганроге проводит модернизацию своей сети передачи данных и переходит на оптоволоконные технологии в городе Таганроге Ростовской области. Модернизация сети связи «Комстар» в Таганроге началась в

«Билайн» запустил сеть 3G в Таганроге Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске сети третьего поколения в Таганроге. Основным поставщиком оборудования для строительства новой сети стала компания Ericsson. Как сообщают в компании, с начала тестирования сети третьего поколения потребление трафика або

В районе Таганрога строится крупнейший полигон ВВС Как сообщает служба информации ВВС России, в Северо-Кавказском объединении ВВС и ПВО планируется ввести в действие новый филиал авиационного полигона Кущевский с дислокацией в районе Таганрога. Об этом сообщил начальник управления боевой подготовки ВВС генерал-лейтенант Владислав Стыценков. Полигон станет самым крупным в Военно-воздушных силах России. Стройка ведется на баз

«Транзас» построит «Транс-форсы» в Таганроге и Бийске системой визуализации на пять каналов. В 2009 г. комплекс «Транс-Форс» с шаттлом появится также и в Таганроге. Владельцем комплекса стала компания «Инпром Эстейт», являющаяся застройщиком торго