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Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог


15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
11.03.2021 В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников 1
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области 1
18.09.2020 Совместная магистерская программа бизнес-школы СКОЛКОВО, МФТИ и МТС показала рекорд вступительной кампании 1
11.09.2020 «Ростелеком» и правительство Ростовской области заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве 1
09.07.2020 МТС обеспечила cвязью торгово-развлекательный центр «Парк» в Ростове 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
25.05.2020 «Туполев» использует видеоконференции VideoMost 1
28.11.2019 OCS внедрил систему видеоконференцсвязи Panasonic в холдинге SFT Group 1
22.11.2019 Российский хакер получил в США четыре года тюрьмы за кражу информации и денег 1
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД 1
08.10.2019 «Ростелеком» презентовал Таганрог как первый «умный город» юга России 8
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 1
10.01.2019 Заместителем главы ДИТа Москвы стал земляк Собянина 2
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
01.10.2018 «Ростелеком» сделает из Таганрога «Умный город» 2
26.01.2018 МТС увеличила число БС LTE в Ростовской области на 22% 2
05.04.2017 «Силовые машины» оптимизировали договорную деятельность на базе SAP Extended ECM by OpenText 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
20.03.2017 «Транстелеком» запустил техподдержку клиентов через Viber и Telegram 1
09.12.2016 МТС обеспечил indoor-связью ТРК «Горизонт» в Ростове-на-Дону 1
31.08.2016 «Мегафон» стал официальным оператором связи Южного федерального университета 1
12.08.2016 МТС открыла 24 новых салона в Ростовской области 1
03.08.2016 4G-интернет Tele2 доступен в 20 регионах России 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
21.06.2016 «Мегафон» досрочно построил ВОЛС в Ростовской области 1
07.06.2016 «Мегафон» предоставил скоростной интернет таганрогскому «Мегалинку» 2
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
12.05.2016 В Таганроге внедрена ГИС Zulu для работы с геоданными городского водоканала 3
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
26.11.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи в Ростовской области 1
25.11.2015 МТС обеспечила работу сетей LTE в 104 населенных пунктах Ростовской области 2
09.11.2015 «МегаФон» за 2 года на 100% увеличил число объектов связи в Ростовской области 1
29.10.2015 Новая бесплатная зона Wi-Fi появилась в Ростове-на-Дону 1
27.10.2015 В Ростовской области завершен первый этап разработки геоинформационной системы региона 1
21.10.2015 МТС проанализировала нагрузку на сети 4G в Ростовской области 1
16.09.2015 МТС расширила сеть фиксированной связи в Ростовской области 2
12.08.2015 ТТК запустил услугу видеонаблюдения для корпоративных клиентов в Центральном и Южном федеральных округах 1
21.07.2015 В Администрации Таганрога внедряют СЭД «Дело» 1

Публикаций - 116, упоминаний - 150

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 19
Шахты 41 18
МегаФон Кавказский филиал 192 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 7
Комстар Регионы 89 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 6
Microsoft Corporation 12409 4
Cisco Systems 2298 4
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 26 3
Ericsson 946 3
Ростелеком - Ростовский филиал 35 3
Технопром Инновационная корпорация 25 3
4205 3
Yandex - Яндекс 4188 3
СтарЛайн НПО - StarLine 10 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 2
BaseTracK - Бейстрек Рус 2 2
Скай Линк - Skylink 650 2
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 2 2
Intel Corporation 4546 2
Softline - Софтлайн 1547 2
Infotecs - ИнфоТеКС 253 2
SAP SE 3347 2
Transas - Транзас ГК 99 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 271 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 112 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 226 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 64 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Парус 221 1
Forus - Форус 13 1
AMD Graphics Product Group - ATI 409 1
Ростелеком Связьинвест 819 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 5
Сбербанк Капитал 6 3
РЖД - Российские железные дороги 1118 3
Uber Technologies 258 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
Силовые машины 36 2
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
Datum Group - Датум Групп 11 2
Связной ГК 935 2
РВК - Российская венчурная компания 486 2
Яндекс.Еда 93 2
Яндекс.Такси 271 2
Ростовский-на-Дону зоопарк - Ростовский зоологический парк - Ростовский зоопарк 1 1
Цифроград 94 1
Телефорум 71 1
Туполев ПАО 17 1
SFT Group 2 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ВТБ24 597 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 105 1
Евросеть 1062 1
Северсталь ПАО 214 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 646 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 1
ВкусВилл 48 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 4
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 191 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 1
Администрация Президента РФ 277 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 373 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 94 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 58 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 24 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 24 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
АНО Центр цифровой трансформации Ростовской области 1 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 216 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 709 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 1
ПФР Департамент информационных технологий 111 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 85 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 181 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 463 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1095 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
АРБ - Ассоциация российских банков 89 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 19
3G - Стандарт мобильной связи 3920 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 2
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 2
Безопасный город 353 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 166 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 2
Электроника 67 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 326 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 132 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 208 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 534 1
USB OTG - On-The-Go 94 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 35 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 64 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 19 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 55 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 1
ping - скорость отклика сети 33 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 150 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 589 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 237 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 71 1
LTE-смартфон 138 1
duplex - full duplex - half duplex - способ связи с использованием приёмопередающих устройств 4 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 91 1
СПАРК-Интерфакс 107 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 6
Apple iOS 5750 3
Microsoft Windows 10 7196 3
Google Android 10773 3
Microsoft Skype 1570 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2205 2
Linux OS 4553 2
ЭОС Дело СЭД 702 2
Google Pay - Google Android Pay 298 2
Apple Pay 386 2
Infotecs - ViPNet Coordinator 10 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
IBM Power Systems - Серия серверов 131 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Oracle CX - Oracle Customer Experience 18 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 1
1С:Бухгалтерия 428 1
Microsoft Windows Server 2003 178 1
Linux - Debian GNU 283 1
Infotecs - ViPNet CSP 24 1
Infotecs - ViPNet Coordinator HW 11 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 346 1
Vocord Cyclops 3 1
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 1
Panasonic KX-VC - серия оборудования для конференц-залов 4 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 569 1
Microsoft Outlook 693 1
Microsoft Exchange 719 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 481 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 140 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 1
Барков Алексей 32 10
Лысов Денис 26 5
Лопаткин Герман 102 5
Юнов Константин 34 3
Багдасарян Дмитрий 22 3
Лисицкий Андрей 2 2
Назаров Алексей 69 2
Мордасов Сергей 12 2
Голубев Василий 32 2
Марьясов Игорь 18 1
Орлов Виталий 18 1
Боровиков Игорь 44 1
Чапчаев Андрей 33 1
Смирнов Федор 4 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Московец Александр 3 1
Хабаров Олег 6 1
Страх Александр 33 1
Самойленко Максим 65 1
Шиншинов Дмитрий 1 1
Приданцев Сергей 104 1
Крюков Владимир 3 1
Добрынин Владимир 32 1
Кудрявцев Николай 14 1
Кореш Виктор 76 1
Горяйнов Андрей 44 1
Лисов Станислав 4 1
Собянин Сергей 211 1
Лысенко Эдуард 210 1
Чернышева Татьяна 5 1
Осеевский Михаил 232 1
Хасьянова Гульнара 109 1
Орловский Виктор 232 1
Сергунина Наталья 164 1
Аитов Тимур 47 1
Анкилов Константин 82 1
Мордашов Алексей 29 1
Шилов Сергей 61 1
Ермолаев Артем 340 1
Шаронов Андрей 9 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 69
Россия - ЮФО - Ростовская область 907 61
Россия - Российская федерация - РФ 61456 43
Россия - Новочеркасск 47 28
Россия - Азов 33 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 23
Россия - Батайск 28 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 21
Россия - Волгодонск 44 20
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 330 17
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 382 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 14
ДНР - Донецк 57 14
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 321 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 12
Россия - СФО - Новосибирск 2140 11
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 10
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 241 10
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 510 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 591 9
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 251 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 977 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 149 7
Россия - ЦФО - Тульская область 779 7
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 259 7
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 459 7
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 211 7
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 201 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 6
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 121 6
Россия - ПФО - Казань 1596 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 843 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 655 6
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 187 6
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 503 6
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 248 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 2
Федеральное законодательство 258 2
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Русский язык 1081 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 40 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
МПС - Международные платежные системы 25 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Информационное общество - Государственная программа 283 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 77 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 669 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 434 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
РИА Новости 697 3
Прайм - Агентство экономической информации 611 2
Forbes - Форбс 454 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 1
Стрим-ТВ - телекомпания 85 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 2
CNews Analytics 2239 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 35 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 52 2
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 418 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 115 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 41 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 140 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 1 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
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