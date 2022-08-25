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Россия ЮФО Ростовская область Таганрог

Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог

СОБЫТИЯ


25.08.2022 МТС запустила в Таганроге цифровой аудиогид по музеям Чехова

МТС оцифровала ключевые экспонаты музеев Чехова в Таганроге. Благодаря бесплатному мобильному аудиогиду, созданному оператором, все желающие из
08.10.2019 «Ростелеком» презентовал Таганрог как первый «умный город» юга России

«Ростелеком» внедрил в Таганроге комплекс смарт-решений, позволяющих городу называться первым «умным» на юге России.
01.10.2018 «Ростелеком» сделает из Таганрога «Умный город»

ашения стало взаимодействие между участниками по созданию пилотного проекта системы «Умный город» в Таганроге. Цель цифровой трансформации города — в достижении эффективного управления и повыше
12.05.2016 В Таганроге внедрена ГИС Zulu для работы с геоданными городского водоканала

В Таганроге завершилось внедрение геоинформационной системы Zulu для работы с геоданными городс
21.07.2015 В Администрации Таганрога внедряют СЭД «Дело»

В 2012 г. в администрации Таганрога было принято решение о создании современной ИТ-инфраструктуру, после чего планировалось внедрение автоматизированных систем. «Ни о какой стабильности работы ИТ-систем на коммуникациях
03.04.2015 «Ростелеком» и «ИнфоТеКС Таганрог Телеком» объявили об интеграции бизнеса

1 апреля 2015 завершена основная фаза комплекса мероприятий по интеграции бизнеса «Ростелекома» и компании «ИнфоТеКС Таганрог Телеком». Консолидация усиливает активы операторов связи, которые участвуют в этом процессе, позволяет объединить все ресурсы компаний. «Осознавая место «ИнфоТеКС Таганрог Телек
16.06.2014 ТТК расширил магистральную сеть на участке Таганрог - Ростов-на-Дону

нии ТТК, установил оборудование спектрального уплотнения каналов и ввел в эксплуатацию узел связи в Таганроге. В результате пропускная способность магистральной сети составила 40 Гбит/с. «Перед
14.09.2012 «МегаФон» включает бесплатный интернет в трамваях Таганрога

бесплатным мобильным интернетом от «МегаФона» могут пассажиры 5 городских трамваев на популярных маршрутах. До конца сентября компания «МегаФон» установит специальные Wi-Fi-роутеры еще в 20 трамваях Таганрога, благодаря чему сотни горожан совершенно бесплатно получат доступ в глобальную сеть на скорости до 7,2 Мбит/с. Для получения доступа в интернет пассажирам таких интернет-трамваев дост
24.10.2011 «Спарк» запускает новые тарифы в Таганроге

Компания «Электро-ком», предоставляющая услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», запустила новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Таганроге Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Блюз» — абонентская плата 450 руб. в месяц, скорость доступа до 2000 Кбит/с; «Джаз» — абонентская плата 550 руб.
15.03.2011 «Спарк» запускает в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани новый промо-тариф «4х4»

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил о запуске нового промо-тарифа «4х4» в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани. Новый тарифный план при абонентской плате 400 руб. в месяц обеспечивает подключение на скорости до 4 Мбит/с. «Мы делаем большой упор на тарифный план «4х4» в Ростове-на-Дону
19.07.2010 «Комстар» модернизирует сеть связи в Таганроге

проводит модернизацию своей сети передачи данных и переходит на оптоволоконные технологии в городе Таганроге Ростовской области. Модернизация сети связи «Комстар» в Таганроге началась в
24.05.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Таганроге

Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске сети третьего поколения в Таганроге. Основным поставщиком оборудования для строительства новой сети стала компания Ericsson. Как сообщают в компании, с начала тестирования сети третьего поколения потребление трафика або
12.02.2008 В районе Таганрога строится крупнейший полигон ВВС

Как сообщает служба информации ВВС России, в Северо-Кавказском объединении ВВС и ПВО планируется ввести в действие новый филиал авиационного полигона Кущевский с дислокацией в районе Таганрога. Об этом сообщил начальник управления боевой подготовки ВВС генерал-лейтенант Владислав Стыценков. Полигон станет самым крупным в Военно-воздушных силах России. Стройка ведется на баз
20.07.2007 «Транзас» построит «Транс-форсы» в Таганроге и Бийске

системой визуализации на пять каналов. В 2009 г. комплекс «Транс-Форс» с шаттлом появится также и в Таганроге. Владельцем комплекса стала компания «Инпром Эстейт», являющаяся застройщиком торго
10.09.2004 В Таганроге открыт первый хот-спот

омпания ОАО "ИнфоТеКС Таганрог Телеком", являющаяся альтернативным оператором связи, предоставила в Таганроге публичный широкополосной доступ в интернет по технологии Wi-Fi. По заявлению компан

Публикаций - 180, упоминаний - 210

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Шахты 0 21
Ростелеком 10948 11
Cisco Systems 5372 11
Intel Corporation 12811 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 10
HP Inc. 5883 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 8
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 8
Xerox - The Haloid Company 1168 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Seiko Epson Corporation 908 6
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 6
HP 3Com 681 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 6
Microchip Technology - Adaptec 121 6
Эримекс - Erimex 100 6
Brunen IT Group - Belinea 86 6
Western Digital Corporation - WDC 589 6
Microsoft Corporation 25775 6
Toshiba Corporation 2980 6
Seagate Technology 766 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 6
Canon 1439 6
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 5
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 5
Московский метрополитен ИВЦ - Главный вычислительный центр Метрополитена 5 5
СПб ММТ - Санкт-Петербургский ММТ - Санкт-Петербургский междугородный международный телефон 11 5
Visioneer Inc 21 5
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 5
WFM Generators 6 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Philips 2099 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Красный котельщик - Таганрогский котлостроительный завод 11 7
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
Петровский народный банк 11 6
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 6
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 8 6
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 6
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 15 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Сбер - Сбербанк Капитал 10 3
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 3
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Uber Russia 4 2
Uber 357 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 10 2
Силовые машины 166 2
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
Datum Group - Датум Групп - DATUM Soft - ДАТУМ Софт - ДАТУМ ЦР 13 2
Телефорум 93 2
Мармелад ТРК 2 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Связной ГК 1401 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Яндекс.Лавка 315 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 7
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 6
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 6
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 6
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Федеральное казначейство России 1949 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Администрация Таганрога 5 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 35
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 24
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 16
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 8
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 8
Microsoft Windows 2000 8678 6
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
Microsoft Windows 16882 4
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple - App Store 3109 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
Transas - Транс-Форс 15 2
AWG - SkillStaff 49 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-10 - советский штурмовик 5 2
D-Link AirPlus 11 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Apple Pay 519 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
Microsoft Windows 95 429 1
Uber Eats - UberEATs 41 1
Oracle CX - Oracle Customer Experience Suite 28 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Барков Алексей 37 11
Лысов Денис 32 6
Лопаткин Герман 104 5
Филин Артем 32 5
Николаев Константин 17 4
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Мотлях Константин 29 3
Хачатурянц Ашот 8 3
Голубев Василий 40 2
Назаров Алексей 73 2
Бородин Андрей 40 2
Лисицкий Андрей 2 2
Марьясов Игорь 35 2
Шамзон Светлана 33 2
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Танашев Руслан 17 2
Кондраков Денис 11 2
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Першин Данил 2 2
Бельтюков Владимир 3 2
Княгинина Ольга 4 2
Иванов Алексей 163 2
Урнышев Роман 34 1
Буяджи Павел 21 1
Яровая Ирина 72 1
Тебеньков Яков 11 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
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Ермолаев Артем 379 1
Шаронов Андрей 60 1
Панов Сергей 22 1
Абрамов Сергей 76 1
Крылов Алексей 6 1
Чапчаев Андрей 56 1
Фадеев Андрей 31 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166167 98
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 98
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 91
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