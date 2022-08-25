Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЮФО Ростовская область Таганрог
СОБЫТИЯ
|25.08.2022
|
МТС запустила в Таганроге цифровой аудиогид по музеям Чехова
МТС оцифровала ключевые экспонаты музеев Чехова в Таганроге. Благодаря бесплатному мобильному аудиогиду, созданному оператором, все желающие из
|08.10.2019
|
«Ростелеком» презентовал Таганрог как первый «умный город» юга России
«Ростелеком» внедрил в Таганроге комплекс смарт-решений, позволяющих городу называться первым «умным» на юге России.
|01.10.2018
|
«Ростелеком» сделает из Таганрога «Умный город»
ашения стало взаимодействие между участниками по созданию пилотного проекта системы «Умный город» в Таганроге. Цель цифровой трансформации города — в достижении эффективного управления и повыше
|12.05.2016
|
В Таганроге внедрена ГИС Zulu для работы с геоданными городского водоканала
В Таганроге завершилось внедрение геоинформационной системы Zulu для работы с геоданными городс
|21.07.2015
|
В Администрации Таганрога внедряют СЭД «Дело»
В 2012 г. в администрации Таганрога было принято решение о создании современной ИТ-инфраструктуру, после чего планировалось внедрение автоматизированных систем. «Ни о какой стабильности работы ИТ-систем на коммуникациях
|03.04.2015
|
«Ростелеком» и «ИнфоТеКС Таганрог Телеком» объявили об интеграции бизнеса
1 апреля 2015 завершена основная фаза комплекса мероприятий по интеграции бизнеса «Ростелекома» и компании «ИнфоТеКС Таганрог Телеком». Консолидация усиливает активы операторов связи, которые участвуют в этом процессе, позволяет объединить все ресурсы компаний. «Осознавая место «ИнфоТеКС Таганрог Телек
|16.06.2014
|
ТТК расширил магистральную сеть на участке Таганрог - Ростов-на-Дону
нии ТТК, установил оборудование спектрального уплотнения каналов и ввел в эксплуатацию узел связи в Таганроге. В результате пропускная способность магистральной сети составила 40 Гбит/с. «Перед
|14.09.2012
|
«МегаФон» включает бесплатный интернет в трамваях Таганрога
бесплатным мобильным интернетом от «МегаФона» могут пассажиры 5 городских трамваев на популярных маршрутах. До конца сентября компания «МегаФон» установит специальные Wi-Fi-роутеры еще в 20 трамваях Таганрога, благодаря чему сотни горожан совершенно бесплатно получат доступ в глобальную сеть на скорости до 7,2 Мбит/с. Для получения доступа в интернет пассажирам таких интернет-трамваев дост
|24.10.2011
|
«Спарк» запускает новые тарифы в Таганроге
Компания «Электро-ком», предоставляющая услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», запустила новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Таганроге Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Блюз» — абонентская плата 450 руб. в месяц, скорость доступа до 2000 Кбит/с; «Джаз» — абонентская плата 550 руб.
|15.03.2011
|
«Спарк» запускает в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани новый промо-тариф «4х4»
«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил о запуске нового промо-тарифа «4х4» в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани. Новый тарифный план при абонентской плате 400 руб. в месяц обеспечивает подключение на скорости до 4 Мбит/с. «Мы делаем большой упор на тарифный план «4х4» в Ростове-на-Дону
|19.07.2010
|
«Комстар» модернизирует сеть связи в Таганроге
проводит модернизацию своей сети передачи данных и переходит на оптоволоконные технологии в городе Таганроге Ростовской области. Модернизация сети связи «Комстар» в Таганроге началась в
|24.05.2010
|
«Билайн» запустил сеть 3G в Таганроге
Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске сети третьего поколения в Таганроге. Основным поставщиком оборудования для строительства новой сети стала компания Ericsson. Как сообщают в компании, с начала тестирования сети третьего поколения потребление трафика або
|12.02.2008
|
В районе Таганрога строится крупнейший полигон ВВС
Как сообщает служба информации ВВС России, в Северо-Кавказском объединении ВВС и ПВО планируется ввести в действие новый филиал авиационного полигона Кущевский с дислокацией в районе Таганрога. Об этом сообщил начальник управления боевой подготовки ВВС генерал-лейтенант Владислав Стыценков. Полигон станет самым крупным в Военно-воздушных силах России. Стройка ведется на баз
|20.07.2007
|
«Транзас» построит «Транс-форсы» в Таганроге и Бийске
системой визуализации на пять каналов. В 2009 г. комплекс «Транс-Форс» с шаттлом появится также и в Таганроге. Владельцем комплекса стала компания «Инпром Эстейт», являющаяся застройщиком торго
|10.09.2004
|
В Таганроге открыт первый хот-спот
омпания ОАО "ИнфоТеКС Таганрог Телеком", являющаяся альтернативным оператором связи, предоставила в Таганроге публичный широкополосной доступ в интернет по технологии Wi-Fi. По заявлению компан
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Барков Алексей 37 11
|Лысов Денис 32 6
|Лопаткин Герман 104 5
|Филин Артем 32 5
|Николаев Константин 17 4
|Юнов Константин 46 3
|Багдасарян Дмитрий 25 3
|Мордасов Сергей 27 3
|Мотлях Константин 29 3
|Хачатурянц Ашот 8 3
|Голубев Василий 40 2
|Назаров Алексей 73 2
|Бородин Андрей 40 2
|Лисицкий Андрей 2 2
|Марьясов Игорь 35 2
|Шамзон Светлана 33 2
|Пуляев Владимир 8 2
|Танашев Руслан 17 2
|Кондраков Денис 11 2
|Монастырский Михаил 8 2
|Чехов Антон 22 2
|Першин Данил 2 2
|Бельтюков Владимир 3 2
|Княгинина Ольга 4 2
|Иванов Алексей 163 2
|Урнышев Роман 34 1
|Буяджи Павел 21 1
|Яровая Ирина 72 1
|Тебеньков Яков 11 1
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
|Рензяев Константин 79 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Шаронов Андрей 60 1
|Панов Сергей 22 1
|Абрамов Сергей 76 1
|Крылов Алексей 6 1
|Чапчаев Андрей 56 1
|Фадеев Андрей 31 1
|Анкилов Константин 121 1
|Кудрявцев Николай 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.