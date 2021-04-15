Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Ростовская область
Таганрог
Публикаций - 116, упоминаний - 150
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Барков Алексей 32 10
|Лысов Денис 26 5
|Лопаткин Герман 102 5
|Юнов Константин 34 3
|Багдасарян Дмитрий 22 3
|Лисицкий Андрей 2 2
|Назаров Алексей 69 2
|Мордасов Сергей 12 2
|Голубев Василий 32 2
|Марьясов Игорь 18 1
|Орлов Виталий 18 1
|Боровиков Игорь 44 1
|Чапчаев Андрей 33 1
|Смирнов Федор 4 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Московец Александр 3 1
|Хабаров Олег 6 1
|Страх Александр 33 1
|Самойленко Максим 65 1
|Шиншинов Дмитрий 1 1
|Приданцев Сергей 104 1
|Крюков Владимир 3 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Кудрявцев Николай 14 1
|Кореш Виктор 76 1
|Горяйнов Андрей 44 1
|Лисов Станислав 4 1
|Собянин Сергей 211 1
|Лысенко Эдуард 210 1
|Чернышева Татьяна 5 1
|Осеевский Михаил 232 1
|Хасьянова Гульнара 109 1
|Орловский Виктор 232 1
|Сергунина Наталья 164 1
|Аитов Тимур 47 1
|Анкилов Константин 82 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Шилов Сергей 61 1
|Ермолаев Артем 340 1
|Шаронов Андрей 9 1
|РИА Новости 697 3
|Прайм - Агентство экономической информации 611 2
|Forbes - Форбс 454 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 85 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru