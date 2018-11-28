Умерла крупнейшая в мире ИТ-выставка Конец CeBIT Deutsche Messe, управляющая компания Ганноверского выставочного центра, отменила технол

Delta Electronics представила решения для «зеленых» ЦОД ровой поставщик решений по терморегулированию и управлению электропитанием, представила на выставке DatacenterDynamics CeBIT 2016 новые решения для обеспечения электропитанием и охлаждения круп

Huawei представила новые ИКТ-решения на выставке CeBIT-2015 Huawei представила свое видение «Инновационных ИКТ и создания «соединенного мира», а также представила свои новейшие инновационные решения на выставке CeBIT-2015 в Ганновере. Huawei продемонстрировала решение магистральной широкополосной связи eLTE, решение гибкой глобальной сети (WAN), OceanStor 9000 и решение защиты от атак распределенного

Управляй роботом Webot, разработанным в «Сколково», на выставке CeBIT Ежегодная международная выставка CeBIT, на которой представители мира высоких технологий демонстрируют последние достижения, определенно считается самым ярким событием в мире ИКТ. В этом году выставка посвящается проблемам обр

Репортаж с выставки CeBIT: лебединая песня Ганновера это, количество посетителей было довольно большим, особенно в выходные дни. Немцы всех возрастов, включая школьников и пожилых людей, посчитали своим долгом заглянуть на экспозиции знакомых брендов. CeBIT за последние несколько лет потерял статус значимой площадки для мировых брендов готовой электроники уровня Sony или Toshiba, громких анонсов здесь практически не бывает. Но выставка собир

РКСС и фонд «Сколково» объявили о сотрудничестве в области создания наукоемких технологий в России ль доверенного телекоммуникационного оборудования, впервые приняла участие в международной выставке CeBIT-2011, посвященной информационным и телекоммуникационным технологиям. В рамках выставки

G Data Software представит G Data MobileSecurity и G Data CloudSecurity на CeBIT 2011 Компания G Data Software AG в рамках выставки CeBIT 2011, которая откроется 1 марта в Ганновере, Германия, представит новое поколение проду

Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов Компания Software AG, владеющая сейчас более 90% акций IDS Scheer, во время выставки CeBIT 2010 привела детали того, как это поглощение позволит ей стать лидером рынка Business P

CNews TV. CeBIT 2010 глазами айтишника В ролике с выставки CeBIT 2010 топ-менеджер компании \"СКБ Контур\" Леонид Волков постарался передать атмосферу к

InfoWatch продемонстрировала DLP-решения на CeBIT 2009 трировала свои DLP-решения на ежегодной немецкой выставке информационно-коммуникационных технологий CeBIT 2009, разместившись на стенде материнской компании «Лаборатории Касперского». В рамках

CeBIT сдулся Завершилась крупнейшая в Европе выставка информационных технологий CeBIT 2009, прошедшая с 3 по 8 марта в немецком Ганновере. Еще в прошлом году посетители C

IBM и SAP демонстрируют новую технологию «вычислительного облака» на CeBIT Корпорации IBM и SAP на выставке CeBIT проводят совместную демонстрацию перспективной технологии, которая позволяет осуществлять оперативную миграцию приложений SAP между удаленными серверными системами на базе процессоров IBM

Netgear продемонстрирует инновационные решения на CeBIT На открывшейся выставке CeBIT компания Netgear продемонстрирует свои новые продукты для потребителей, сервис-провайде

Арнольд Шварценеггер и Ангела Меркель откроют выставку CeBIT 2009 Завтра, 3 марта 2009 г., начнется выставка цифровой техники, ПО и телекоммуникационных решений CeBIT 2009. Как и в предыдущие годы она пройдет в немецком Ганновере. Откроют мероприятие кан

«Лаборатория Касперского» представит свои новинки на CeBIT 2009 «Лаборатория Касперского» примет участие в крупнейшей европейской ИТ-выставке CeBIT 2009, которая пройдет с 3 по 8 марта в Ганновере, Германия. На выставке «Ла

CeBIT 2008: покушение на ИТ-лидера удалось вроде бы, есть на что взглянуть, но все это страшно далеко от народа. Тем не менее, в этом году на CeBIT съехалось более 6000 компаний из 75 стран и почти полмиллиона посетителей. В их числе п

Полиция проверила CeBIT 2008 на пиратскую продукцию На ИТ-выставке CeBIT 2008, проходящей в Ганновере, полиция занимается не только обеспечением порядка и безоп

На CeBIT показали «автомобиль без водителя». ФОТО Главное событие CeBIT-2008 — это то, что он умирает. Или, как тут политкорректно выражаются, «ИТ-выставка превращается в бизнес-тусовку». Огромный павильон №1 в этом году заперт, новинки выставки можно со

Скандал CeBIT: «китайские iPhone» арестовала полиция. ФОТО о ее китайский визави пока ограничивается показом инженерных образцов. Незадолго до начала выставки CeBIT-2008 появилось несколько сообщений о том, что Meizu, зная трепетное отношение Apple к с

В Ганновере открылась выставка CeBIT 2008 а, в 9 утра по местному времени в Ганновере открыла свои двери крупнейшая выставка цифровых решений CeBIT 2008. На церемонии открытия вечером 3 марта присутствовали канцлер Германии Ангела Мерк

StarForce представит новые ИБ-решения на CeBIT 2008 StarForce, компания, специализирующаяся на ИБ, представит свои новые разработки для защиты программного обеспечения на крупнейшей выставке информационных технологий CeBIT в Ганновере (4-9 марта). В 2008 г. на стенде компании будут демонстрироваться линейки новых продуктов для защиты бизнес-приложений различных типов, корпоративного ПО и электронных докумен

КЭРППиТ выделит 3 млн. руб. на CeBIT - 2008 Санкт-Петербурга проводит открытый конкурс на оказание услуг по представлению научно-технологического и экономического потенциала Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий на международной выставке CeBIT - 2008 4-9 марта 2008 года в Ганновере. Дата проведения конкурса - 4 февраля 2008 года. Лимит финансирования - 3 млн. руб.

CeBIT 2007: ИТ-налет России удался Человека, впервые попавшего на CeBIT, поражают масштабы выставки и обилие продуктов и услуг, представленных в павильонах. Эт

CeBIT 2007: Dr. Web AV-Desk - новый антивирусный сервис Антивирусные продукты семейства Dr.Web были представлены на XIV международной выставке информационно-коммуникационных технологий CeBIT. В этом году компанию «Доктор Веб» представляли эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, киевского центра технической поддержки, а также специалисты дочернего предприятия «Доктор Веб» в Герм

CeBIT: Creative показал Sound Blaster X-Fi для ноутбуков На стенде компании Creative на CeBIT был продемонстрирован портативный вариант звуковой карты Sound Blaster X-Fi (следующая модель за Audigy 2 ZS), ранее использовавшейся в настольных ПК. Карта предназначена для ноутбуков и

CeBIT: новые технологии и терминалы для сетей 3G от Huawei Компанией Huawei в рамках CeBIT были представлены: первое в мире решение Iub IP, позволяющее значительно сократить расх

«РБК Софт» презентовала Россию на CeBIT С 15 по 21 марта в Ганновере (Германия) прошла выставка CeBIT 2007, в которой Россия участвовала с особым гостевым статусом «cтраны-партнера». По зак

CeBIT: ABBYY представил решение для автоматизации ввода и распознавания гибких форм На выставке CeBIT впервые была проведена предварительная демонстрация продукта ABBYY FlexiCapture 8.0, предназначенного для автоматизации ввода и распознавания гибких форм, примерами которых могут служить

Девушки CeBit 2007 Наши коллеги с сайта techPowerUp! порадовали сетевую общественность подборкой фотографий с девушками немецкой выставки CeBit. Здесь лишь небольшая часть изображений.

CeBIT: Iskratel представил новое семейство продуктов SI3000 Компания Iskratel представила на выставке CeBIT-2007 новую линейку продуктов SI3000. Решения под маркой SI3000 обеспечивают совместимость с сетями различных поколений. Оборудование этой линейки предоставляет основу для конвергенции фик

CeBit: USRobotics представил четыре интеллектуальных коммутатора Компания USRobotics, входящая в состав холдинга Platinum Equity, объявила на выставке CeBit-2007 о добавлении четырех моделей интеллектуальных коммутаторов к своему семейству бизнес-продуктов Courier. Эти коммутаторы доступны с 16, 24 или 48 портами Gigabit Ethernet, а также 24

CeBIT: Новые технологии широкополосного доступа Тема скоростного широкополосного доступа в интернет пользуется на CeBIT 2007 популярностью — в рамках экспозиции WirelessWorld@CeBIT свои продукты

CeBIT: Cisco продемонстрировала новые решения TelePresence На выставке CeBIT Cisco и T-Systems (подразделение Deutsche Telekom) показали первое в отрасли безопасное

CeBIT: формату DVD осталось не более 3-х лет я Blu-Ray Disc Association в Европе, в течение ближайших 3-х лет на рынке будет присутствовать только Blu-Ray — именно на это нацелена работа ассоциации, сообщает агентство Reuters со ссылкой на CeBIT в Ганновере. Объемы продаж дисков Blu-Ray превосходят HD DVD. Во многом это связано с тем, что именно поддержка дисков этого формата реализована в игровых приставках Sony PS3, которых во

На CeBIT представят смарт-карту доступа к защищённым сайтам Производитель смарт-карт Giesecke & Devrient представит на выставке CeBIT в Ганновере смарт-карту унифицированного доступа к сайтам, требующим реквизитов входа. Функции, реализованные на карточке, могут дополнить так называемые «карты идентификации гражданина»,

CeBIT: "Ростелеком" вдвое увеличил пропускную способность кольцевого канала связи ператор дальней связи, открыл второй день своего участия в работе ежегодной Международной выставки «CeBIT 2007», проходящей в Ганновере, подписанием договора с компанией Interoute об увеличении

Первые впечатления: CeBIT мельчает Мнения о кризисе CeBIT, как наиболее значимого форума в сфере ИТ и телекоммуникаций, звучали давно, однако в 2

CeBIT: Vodafone демонстрирует возможности мобильной интернет-телефонии е исключают, что данная услуга может быть доступна абонентам в недалеком будущем, сообщает агентство Reuters. Vodafone показала возможности технологии под названием Starfish на международной выставке CeBIT. Данный сервис позволяет пользователям видеть список своих приятелей из различных чатов и групп, общающихся с помощью интернет-телефонии, например, MSN, Yahoo, AOL и Skype, и совершать ин

CeBIT: Объем экспорта российского ИТ-рынка в 2006 г. вырос на 80% Объем экспорта российского рынка информационных технологий в 2006 г. вырос на 80% — до $1,8 млрд. Такие данные Мининформсвязи РФ распространило сегодня на выставке CeBIT, сообщает РБК. «Рынок ИТ в России растет достаточно интенсивно, и темпы его роста будут ускоряться», — заявил на пресс-конференции министр информационных технологий и связи РФ Леонид