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CeBIT


15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
03.04.2020 В России создан нейросетевой вычислитель на флешке 1
07.03.2019 Вышел в свет мощнейший российский нейропроцессор — конкурент Nvidia 1
28.11.2018 Умерла крупнейшая в мире ИТ-выставка 1
14.06.2018 Россияне создали «первый в мире» телефон, не требующий АТС и серверов 1
13.06.2018 Delta Electronics представила решения для облачных и периферийных ЦОД 1
16.06.2017 Konica Minolta Business Solutions Russia подвела итоги 2016 финансового года 1
31.03.2017 Delta представила комплекс решений для инфраструктуры ЦОДов 1
23.03.2017 Konica Minolta планирует к 2020 году довести выручку от IT-сервисов до 465 миллионов евро 2
02.02.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2016 год 1
28.09.2016 Компания GoPro на выставке Photokina: маленькая революция 1
17.03.2016 Deutsche Telekom и Huawei запускают новый сервис Open Telecom Cloud 1
28.12.2015 Технология U2F становится новым международным трендом 1
22.12.2015 Inoventica заключила первый международный контракт на поставку платформы InoSphere 1
31.08.2015 Сделано в Китае: история брендов из Поднебесной 1
16.03.2015 BlackBerry вместе с Samsung и IBM выпустила антишпионский планшет 1
01.10.2014 ABBYY: Все 25 лет мы бежали впереди конкурентов 1
30.04.2014 Большие данные могут сделать доступными нишевые социальные процессы 1
31.03.2014 Digital Grass: На мировой рынок надо поставлять инновационные продукты, а не услуги голодных программистов 1
16.03.2014 Big Data помогает футболистам играть лучше 1
12.03.2014 Германия готовит е-паспорт с технологией NFC 1
10.03.2014 Управляй роботом Webot, разработанным в «Сколково», на выставке CeBIT 1
22.04.2013 Репортаж с выставки CeBIT: лебединая песня Ганновера 3
29.03.2012 Acer представил модельный ряд ноутбуков 2012 года. ФОТО 1
11.03.2012 Acer обещает обвал цен на ультрабуки к 2013 г. 1
07.03.2012 Acer представил ультрабук с дискретной графикой и DVD 1
06.03.2012 Мегаполисы мира сравнили по уровню развития ИТ. Москва - №15 1
02.03.2012 «Лаборатория Касперского» представит свои новые защитные решения для бизнеса 1
05.09.2011 Samsung уничтожил все упоминания о своем новом планшете 1
10.03.2011 РКСС и фонд «Сколково» объявили о сотрудничестве в области создания наукоемких технологий в России 1
09.03.2011 Xtreamer представит видеомагнитофон под управлением Android OS 1
04.03.2011 Huawei представила мультисервисный высокопроизводительный маршрутизатор AR G3 1
03.03.2011 Siemens нанимает телеком-продавцов в России 1
03.03.2011 Создан прототип ноутбука, управляемого глазами. ВИДЕО 1
03.03.2011 Software AG представила Enterprise BPM — интегрированное решение для полного цикла оптимизации бизнес-процессов 1
28.02.2011 Планшеты на базе Intel Oak Trail выйдут в конце марта 1
17.02.2011 G Data Software представит G Data MobileSecurity и G Data CloudSecurity на CeBIT 2011 2
31.03.2010 Устройство управления домом при помощи мысли будет стоит $12 тыс. 1
31.03.2010 Лучшие новинки CTIA Wireless 2010: такими телефонами мир будет пользоваться через полгода 1
26.03.2010 Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов 3

Публикаций - 87, упоминаний - 107

CeBIT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 5
Samsung Electronics 5686 4
SAP SE 3216 2
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 8 2
IBM 3546 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 2
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 2
Fujitsu 743 2
Xiaomi 904 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
3Q 38 1
Sony Ericsson 474 1
Orange France Télécom 99 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 1
Datadvance - Датадванс 17 1
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
Nikon 262 1
Nvidia Corp 2028 1
Google LLC 7158 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Центел - Центральный телеграф 163 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Lenovo Group 1638 1
Canon 580 1
Delta Electronics 75 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Symway - Симвэй 3 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Татнефть 112 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Синара ГК 11 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Транснефть 159 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Правительство РФ 2206 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 359 2
DDR - Double data rate 1071 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 95 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 56 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
OpenStack 347 1
QWERTY-клавиатура 199 1
IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 28 1
Lightning 131 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
3D-печать 135 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
U2F - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации 17 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
IEEE - Стандарты пакетной передачи данных Ethernet 11 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 32 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Google Android 10751 9
Microsoft Windows 7 1662 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 216 2
Nvidia GeForce GTX 2071 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 2
Google Picasa Web Albums 119 1
GoPro HERO - экшн-камеры 9 1
Nvidia Shield 17 1
Datadvance pSeven 9 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 12 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix DeepLearning - NMDL 2 1
Delta Electronics InfraSuite 8 1
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 7 1
Microsoft DirectX 327 1
Lenovo ET - сотовый телефон 1 1
Nvidia GeForce GT 154 1
BlackBerry PlayBook 85 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 112 1
Opera Mobile 45 1
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 37 1
HTC Touch Diamond 29 1
HTC Touch Pro 19 1
HTC Touch - серия смартфонов 30 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
Linux OS 4265 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Nvidia Jetson Xavier NX 8 1
НТЦ Модуль - NM Stick - Нейросетевой вычислитель 3 1
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 11 1
Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 15 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Apple iOS 5742 1
Шабурин Hиколай 7 2
Кузнецова Светлана 7 2
Трухманов Александр 7 2
Адамов Андрей 7 2
Яфраков Михаил 7 2
Петросов Владимир 7 2
Борисов Юрий 91 2
Чугунова Тамара 7 2
Ефанова Людмила 7 2
Данилова Марина 7 2
Корнеев Виталий 3 1
Андреев Сергей 40 1
Ильин Александр 10 1
Tsai Charles - Цай Чарльз 4 1
Кононов Станислав 2 1
Шарошкин Иван 2 1
Юнусов Руслан 16 1
Мозохин Сергей 1 1
Коробков Александр 6 1
Путин Владимир 1826 1
Морозов Сергей 47 1
Вексельберг Виктор 97 1
Дворкович Аркадий 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 23
Германия - Федеративная Республика 3648 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 14
Европа 3766 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
Франция - Французская Республика 2130 5
Германия - Ганновер 68 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Япония 2792 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal 2 1
Европа Западная 615 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Украина 3374 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Сингапур - Республика 808 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Китай - Шанхай 244 1
Россия - Крайний Север 93 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Китай - Тайвань 593 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
Транспорт 62 1
NYT - The New York Times 509 1
Nature 35 1
CNews Analytics 1991 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 6 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 120 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка 3 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764535, в очереди разбора - 668222.
Создано именных указателей - 46354.
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