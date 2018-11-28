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CeBIT

СОБЫТИЯ


28.11.2018 Умерла крупнейшая в мире ИТ-выставка

Конец CeBIT Deutsche Messe, управляющая компания Ганноверского выставочного центра, отменила технол
22.03.2016 Delta Electronics представила решения для «зеленых» ЦОД

ровой поставщик решений по терморегулированию и управлению электропитанием, представила на выставке DatacenterDynamics CeBIT 2016 новые решения для обеспечения электропитанием и охлаждения круп
24.03.2015 Huawei представила новые ИКТ-решения на выставке CeBIT-2015

Huawei представила свое видение «Инновационных ИКТ и создания «соединенного мира», а также представила свои новейшие инновационные решения на выставке CeBIT-2015 в Ганновере. Huawei продемонстрировала решение магистральной широкополосной связи eLTE, решение гибкой глобальной сети (WAN), OceanStor 9000 и решение защиты от атак распределенного

10.03.2014 Управляй роботом Webot, разработанным в «Сколково», на выставке CeBIT

Ежегодная международная выставка CeBIT, на которой представители мира высоких технологий демонстрируют последние достижения, определенно считается самым ярким событием в мире ИКТ. В этом году выставка посвящается проблемам обр
22.04.2013 Репортаж с выставки CeBIT: лебединая песня Ганновера

это, количество посетителей было довольно большим, особенно в выходные дни. Немцы всех возрастов, включая школьников и пожилых людей, посчитали своим долгом заглянуть на экспозиции знакомых брендов. CeBIT за последние несколько лет потерял статус значимой площадки для мировых брендов готовой электроники уровня Sony или Toshiba, громких анонсов здесь практически не бывает. Но выставка собир
10.03.2011 РКСС и фонд «Сколково» объявили о сотрудничестве в области создания наукоемких технологий в России

ль доверенного телекоммуникационного оборудования, впервые приняла участие в международной выставке CeBIT-2011, посвященной информационным и телекоммуникационным технологиям. В рамках выставки

17.02.2011 G Data Software представит G Data MobileSecurity и G Data CloudSecurity на CeBIT 2011

Компания G Data Software AG в рамках выставки CeBIT 2011, которая откроется 1 марта в Ганновере, Германия, представит новое поколение проду
26.03.2010 Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов

Компания Software AG, владеющая сейчас более 90% акций IDS Scheer, во время выставки CeBIT 2010 привела детали того, как это поглощение позволит ей стать лидером рынка Business P
23.03.2010 CNews TV. CeBIT 2010 глазами айтишника

В ролике с выставки CeBIT 2010 топ-менеджер компании \"СКБ Контур\" Леонид Волков постарался передать атмосферу к
16.03.2009 InfoWatch продемонстрировала DLP-решения на CeBIT 2009

трировала свои DLP-решения на ежегодной немецкой выставке информационно-коммуникационных технологий CeBIT 2009, разместившись на стенде материнской компании «Лаборатории Касперского». В рамках

10.03.2009 CeBIT сдулся

Завершилась крупнейшая в Европе выставка информационных технологий CeBIT 2009, прошедшая с 3 по 8 марта в немецком Ганновере. Еще в прошлом году посетители C
06.03.2009 IBM и SAP демонстрируют новую технологию «вычислительного облака» на CeBIT

Корпорации IBM и SAP на выставке CeBIT проводят совместную демонстрацию перспективной технологии, которая позволяет осуществлять оперативную миграцию приложений SAP между удаленными серверными системами на базе процессоров IBM
06.03.2009 Netgear продемонстрирует инновационные решения на CeBIT

На открывшейся выставке CeBIT компания Netgear продемонстрирует свои новые продукты для потребителей, сервис-провайде
02.03.2009 Арнольд Шварценеггер и Ангела Меркель откроют выставку CeBIT 2009

Завтра, 3 марта 2009 г., начнется выставка цифровой техники, ПО и телекоммуникационных решений CeBIT 2009. Как и в предыдущие годы она пройдет в немецком Ганновере. Откроют мероприятие кан
19.02.2009 «Лаборатория Касперского» представит свои новинки на CeBIT 2009

«Лаборатория Касперского» примет участие в крупнейшей европейской ИТ-выставке CeBIT 2009, которая пройдет с 3 по 8 марта в Ганновере, Германия. На выставке «Ла
27.03.2008 CeBIT 2008: покушение на ИТ-лидера удалось

вроде бы, есть на что взглянуть, но все это страшно далеко от народа. Тем не менее, в этом году на CeBIT съехалось более 6000 компаний из 75 стран и почти полмиллиона посетителей. В их числе п
07.03.2008 Полиция проверила CeBIT 2008 на пиратскую продукцию

На ИТ-выставке CeBIT 2008, проходящей в Ганновере, полиция занимается не только обеспечением порядка и безоп
06.03.2008 На CeBIT показали «автомобиль без водителя». ФОТО

Главное событие CeBIT-2008 — это то, что он умирает. Или, как тут политкорректно выражаются, «ИТ-выставка превращается в бизнес-тусовку». Огромный павильон №1 в этом году заперт, новинки выставки можно со
05.03.2008 Скандал CeBIT: «китайские iPhone» арестовала полиция. ФОТО

о ее китайский визави пока ограничивается показом инженерных образцов. Незадолго до начала выставки CeBIT-2008 появилось несколько сообщений о том, что Meizu, зная трепетное отношение Apple к с
04.03.2008 В Ганновере открылась выставка CeBIT 2008

а, в 9 утра по местному времени в Ганновере открыла свои двери крупнейшая выставка цифровых решений CeBIT 2008. На церемонии открытия вечером 3 марта присутствовали канцлер Германии Ангела Мерк
30.01.2008 StarForce представит новые ИБ-решения на CeBIT 2008

StarForce, компания, специализирующаяся на ИБ, представит свои новые разработки для защиты программного обеспечения на крупнейшей выставке информационных технологий CeBIT в Ганновере (4-9 марта). В 2008 г. на стенде компании будут демонстрироваться линейки новых продуктов для защиты бизнес-приложений различных типов, корпоративного ПО и электронных докумен
26.12.2007 КЭРППиТ выделит 3 млн. руб. на CeBIT - 2008

Санкт-Петербурга проводит открытый конкурс на оказание услуг по представлению научно-технологического и экономического потенциала Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий на международной выставке CeBIT - 2008 4-9 марта 2008 года в Ганновере. Дата проведения конкурса - 4 февраля 2008 года. Лимит финансирования - 3 млн. руб.
13.04.2007 CeBIT 2007: ИТ-налет России удался

Человека, впервые попавшего на CeBIT, поражают масштабы выставки и обилие продуктов и услуг, представленных в павильонах. Эт
27.03.2007 CeBIT 2007: Dr. Web AV-Desk - новый антивирусный сервис

Антивирусные продукты семейства Dr.Web были представлены на XIV международной выставке информационно-коммуникационных технологий CeBIT. В этом году компанию «Доктор Веб» представляли эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, киевского центра технической поддержки, а также специалисты дочернего предприятия «Доктор Веб» в Герм
26.03.2007 CeBIT: Creative показал Sound Blaster X-Fi для ноутбуков

На стенде компании Creative на CeBIT был продемонстрирован портативный вариант звуковой карты Sound Blaster X-Fi (следующая модель за Audigy 2 ZS), ранее использовавшейся в настольных ПК. Карта предназначена для ноутбуков и 
26.03.2007 CeBIT: новые технологии и терминалы для сетей 3G от Huawei

Компанией Huawei в рамках CeBIT были представлены: первое в мире решение Iub IP, позволяющее значительно сократить расх
22.03.2007 «РБК Софт» презентовала Россию на CeBIT

С 15 по 21 марта в Ганновере (Германия) прошла выставка CeBIT 2007, в которой Россия участвовала с особым гостевым статусом «cтраны-партнера». По зак
21.03.2007 CeBIT: ABBYY представил решение для автоматизации ввода и распознавания гибких форм

На выставке CeBIT впервые была проведена предварительная демонстрация продукта ABBYY FlexiCapture 8.0, предназначенного для автоматизации ввода и распознавания гибких форм, примерами которых могут служить

21.03.2007 Девушки CeBit 2007

  Наши коллеги с сайта techPowerUp! порадовали сетевую общественность подборкой фотографий с девушками немецкой выставки CeBit. Здесь лишь небольшая часть изображений.
20.03.2007 CeBIT: Iskratel представил новое семейство продуктов SI3000

Компания Iskratel представила на выставке CeBIT-2007 новую линейку продуктов SI3000. Решения под маркой SI3000 обеспечивают совместимость с сетями различных поколений. Оборудование этой линейки предоставляет основу для конвергенции фик
19.03.2007 CeBit: USRobotics представил четыре интеллектуальных коммутатора

Компания USRobotics, входящая в состав холдинга Platinum Equity, объявила на выставке CeBit-2007 о добавлении четырех моделей интеллектуальных коммутаторов к своему семейству бизнес-продуктов Courier. Эти коммутаторы доступны с 16, 24 или 48 портами Gigabit Ethernet, а также 24

16.03.2007 CeBIT: Новые технологии широкополосного доступа

Тема скоростного широкополосного доступа в интернет пользуется на CeBIT 2007 популярностью — в рамках экспозиции WirelessWorld@CeBIT свои продукты

16.03.2007 CeBIT: Cisco продемонстрировала новые решения TelePresence

На выставке CeBIT Cisco и T-Systems (подразделение Deutsche Telekom) показали первое в отрасли безопасное
16.03.2007 CeBIT: формату DVD осталось не более 3-х лет

я Blu-Ray Disc Association в Европе, в течение ближайших 3-х лет на рынке будет присутствовать только Blu-Ray — именно на это нацелена работа ассоциации, сообщает агентство Reuters со ссылкой на CeBIT в Ганновере. Объемы продаж дисков Blu-Ray превосходят HD DVD. Во многом это связано с тем, что именно поддержка дисков этого формата реализована в игровых приставках Sony PS3, которых во 
16.03.2007 На CeBIT представят смарт-карту доступа к защищённым сайтам

Производитель смарт-карт Giesecke & Devrient представит на выставке CeBIT в Ганновере смарт-карту унифицированного доступа к сайтам, требующим реквизитов входа. Функции, реализованные на карточке, могут дополнить так называемые «карты идентификации гражданина»,
16.03.2007 CeBIT: "Ростелеком" вдвое увеличил пропускную способность кольцевого канала связи

ператор дальней связи, открыл второй день своего участия в работе ежегодной Международной выставки «CeBIT 2007», проходящей в Ганновере, подписанием договора с компанией Interoute об увеличении
16.03.2007 Первые впечатления: CeBIT мельчает

Мнения о кризисе CeBIT, как наиболее значимого форума в сфере ИТ и телекоммуникаций, звучали давно, однако в 2
15.03.2007 CeBIT: Vodafone демонстрирует возможности мобильной интернет-телефонии

е исключают, что данная услуга может быть доступна абонентам в недалеком будущем, сообщает агентство Reuters. Vodafone показала возможности технологии под названием Starfish на международной выставке CeBIT. Данный сервис позволяет пользователям видеть список своих приятелей из различных чатов и групп, общающихся с помощью интернет-телефонии, например, MSN, Yahoo, AOL и Skype, и совершать ин
15.03.2007 CeBIT: Объем экспорта российского ИТ-рынка в 2006 г. вырос на 80%

Объем экспорта российского рынка информационных технологий в 2006 г. вырос на 80% — до $1,8 млрд. Такие данные Мининформсвязи РФ распространило сегодня на выставке CeBIT, сообщает РБК. «Рынок ИТ в России растет достаточно интенсивно, и темпы его роста будут ускоряться», — заявил на пресс-конференции министр информационных технологий и связи РФ Леонид
15.03.2007 CeBIT 2007: самое интересное с главной ИТ-выставки года

Выставка CeBIT 2007, стартовавшая в немецком Ганновере 15 марта, стала первой за всю свою историю, ког

Публикаций - 614, упоминаний - 740

CeBIT и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 86
Intel Corporation 12811 74
Microsoft Corporation 25775 70
Siemens AG - Siemens Group 2673 58
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 52
Sony 6739 50
Fujitsu 2105 34
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 33
Philips 2099 32
Lenovo Motorola 3566 32
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 30
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
LG Electronics 3735 27
Toshiba Corporation 2980 27
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 23
AMD - Advanced Micro Devices 4641 22
Huawei 4677 19
HP Inc. 5883 19
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 18
Nvidia Corp 4002 18
Apple Inc 13156 18
Sharp Corporation 1062 18
SAP SE 5601 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
HP - Hewlett-Packard 3662 15
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 14
Deutsche Telekom 954 13
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 12
Dell EMC 5180 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 12
AMD Graphics Product Group - ATI 973 12
Google LLC 12690 11
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 11
Acer Group - Acer Inc 2776 11
Hitachi - Хитачи 1501 11
Vodafone Group 1412 11
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 11
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Ferrari NV 159 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Евросеть 1421 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
Saab AB - Saab Automobile AB 44 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Альфа-Банк 1979 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
Yamaha - Ямаха 110 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Grundig 42 2
Евросеть - Техмаркет 81 2
United Colors of Benetton 39 2
Toyota Motorsport - Toyota F1 - Toyota Racing Development - Toyota Gazoo Racing 6 2
Газпром ПАО 1493 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
BMW Group 482 2
Hyundai Motor Company 436 2
UPS 216 2
Visa International 1993 2
Volvo Cars 262 2
Татнефть 243 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
SoftBank Group 284 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Федеральное казначейство России 1949 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 6 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 60
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 8
Greenpeace - Гринпис 130 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
HD DVD Promotion Group 10 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
ЛДПР 116 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 122
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 121
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 111
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 111
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 90
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 88
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 87
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 79
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 78
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 75
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 73
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 71
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 64
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 60
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 52
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 52
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 50
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 50
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 49
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 44
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 44
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 44
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 42
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 42
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 42
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 40
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 38
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 36
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 34
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 33
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 33
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 32
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 32
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 31
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 29
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 29
Microsoft Windows 16882 49
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 44
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 38
Linux OS 11533 33
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 28
Oracle Java - язык программирования 3469 24
Microsoft Windows 2000 8678 23
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 21
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 17
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 17
Google Android 15244 16
Nokia Symbian OS 1411 16
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 15
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 14
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 14
Microsoft Windows XP 2431 13
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 13
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 12
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 12
Microsoft Windows Mobile 6 250 11
Intel Celeron - Серия процессоров 979 11
Microsoft Windows BitLocker 942 11
Software AG - ARIS Platform 180 10
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 10
Microsoft Office 4170 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 10
Intel Pentium III 782 9
Fujitsu LifeBook 167 9
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 9
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 73 9
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 9
Microsoft Windows Mobile 5 193 8
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
Microsoft Outlook 1506 8
Apple iPod 1553 8
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 8
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 8
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 8
Ксенин Алекс 311 10
Касперский Евгений 337 10
Симонов Игорь 103 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Рейман Леонид 1065 6
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Макаров Валентин 251 5
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 4
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 4
Иванов Константин 28 3
Зенкин Денис 263 3
Шалманов Сергей 202 3
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 3
Vanhoutte Philip - Ванхутт Филип 4 3
Scholes Simon - Шольс Симон 3 3
Путин Владимир 3454 3
Касперская Наталья 319 3
Нуралиев Борис 298 3
Кузнецова Светлана 16 2
Новикова Елена 105 2
Трухманов Александр 9 2
Кожевников Алексей 66 2
Адамов Андрей 8 2
Яфраков Михаил 9 2
Петросов Владимир 9 2
Бейлезон Олег 32 2
Ковалевский Сергей 19 2
Данилова Марина 9 2
Ефанова Людмила 9 2
Клименко Станислав 11 2
Чугунова Тамара 9 2
Wong Jack - Вонг Джек 9 2
Ding Ryan - Дин Райан 9 2
Шабурин Hиколай 9 2
Солонин Виталий 90 2
Бяхов Олег 59 2
Бровкин Дмитрий 55 2
Клинаичев Андрей 33 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 224
Германия - Федеративная Республика 13221 193
Россия - РФ - Российская федерация 166168 164
Европа 24964 141
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 81
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 46
Япония 13807 46
Южная Корея - Республика 7052 43
Китай - Тайвань 4245 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
Франция - Французская Республика 8177 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
Азия - Азиатский регион 5920 23
Нидерланды 3746 18
Финляндия - Финляндская Республика 3697 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 15
Индия - Bharat 5870 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
Германия - Берлин 732 13
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Украина 7928 12
Испания - Королевство 3840 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Африка - Африканский регион 3641 11
Ближний Восток 3154 10
Австрия - Австрийская Республика 1357 10
Европа Западная 1496 10
Израиль 2856 9
Испания - Каталония - Барселона 752 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Швеция - Королевство 3782 8
Европа Восточная 3138 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Америка - Американский регион 2206 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Канада 5082 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Китай - Шанхай 833 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 36
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 33
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 17
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Английский язык 7030 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 12
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 12
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 10
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 7
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 21
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 13
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 12
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 8
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Международный женский день - 8 марта 418 5
Связь-Экспокомм 276 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
Software AG - ARIS ProcessDays 3 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Photokina 60 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Единый день голосования 143 1
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Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
Docflow 148 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Infosecurity - выставка 63 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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