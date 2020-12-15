Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CeBIT
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 87, упоминаний - 107
CeBIT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шабурин Hиколай 7 2
|Кузнецова Светлана 7 2
|Трухманов Александр 7 2
|Адамов Андрей 7 2
|Яфраков Михаил 7 2
|Петросов Владимир 7 2
|Борисов Юрий 91 2
|Чугунова Тамара 7 2
|Ефанова Людмила 7 2
|Данилова Марина 7 2
|Корнеев Виталий 3 1
|Андреев Сергей 40 1
|Ильин Александр 10 1
|Tsai Charles - Цай Чарльз 4 1
|Кононов Станислав 2 1
|Шарошкин Иван 2 1
|Юнусов Руслан 16 1
|Мозохин Сергей 1 1
|Коробков Александр 6 1
|Путин Владимир 1826 1
|Морозов Сергей 47 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|NYT - The New York Times 509 1
|Nature 35 1
|CNews Analytics 1991 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764535, в очереди разбора - 668222.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764535, в очереди разбора - 668222.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru