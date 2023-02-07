MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации

Умер ученый, подаривший миру архивацию данных. Без него не было бы ZIP, PDF и MP3 нном архиваторе 7-Zip. Лемпель повсюду Наработки Авраама Лемпеля в 2022 г. используются едва ли не повсеместно, где требуются технологии сжатия данных. Его идеи легли в основу всем известных форматов MP3 (музыкальные композиции), ZIP (архивы) и PDF (документы). Без Лемпеля, возможно, никогда бы не появились форматы изображений GIF, TIFF и PNG. В них используется LZW – алгоритм Лемпеля-Зива-

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России Яндекс Музыка Яндекс Музыка – крупный отечественный стриминговый сервис. В его медиатеке насчитывается более 65 млн треков русских и зарубежных исполнителей. Для прослушивания доступен формат MP3 с битрейтом до 320 кбит/с, что обеспечивает достойное качество звучания на многих устройствах. Правда, если вы будете пользоваться сервисом бесплатно, то звук будет хуже (битрейт 192 кбит/

Elari представил компактный антисмартфон NanoPhone ировав со смартфоном для звонков из основной телефонной книги. С его помощью можно слушать музыку с MP3-плеера через наушники, собственный динамик или Bluetooth-колонку. Антисмартфон Elari Nano

JVC представила обновленный ряд базовых CD/MP3 автомобильных ресиверов Компания JVC Kenwood представила базовые CD/MP3-ресиверы модельного ряда 2016 г. Автомагнитолы JVC KD-R471E, KD-R477Q, KD-R571E, KD-R577Q

SanDisk представил MP3-плеер Clip Sport Корпорация SanDisk представила MP3-плеер SanDisk Clip Sport. Новый плеер обладает минимальным весом и оснащён специальным за

Explay представила mp3-плеер с моно-колонкой и часами Компания Explay представила на отечественном рынке компактный mp3-пллер Explay X9. Конструктивно плеер выполнен в виде монофонической колонки, функции которой он также может выполнять(мощность динамика - 0,8 ватта). Кроме того, Explay X9 способен заменить

Explay представил три новых MP3-плеера: X8, L90 и C31 Компания Explay представила на российском рынке три новых MP3-плеера: Explay X8, L90 и C31. В модели X8 экран отсутствует - управление осуществляется навигационной кнопкой. Устройство имеет встроенную память 4 ГБ и поддерживает карты памяти microSD. В

Обзор Explay M11: скромное очарование MP3 плеера н из ярчайших примеров тому - компания Explay. Начав с навигаторов и электронных книг, компания все больше расширяет спектр производимых устройств. Сегодня внимание нашей редакции привлек портативным MP3 плеер Explay M11. Упаковка и комплектация Если, по завещанию Станиславского, театр начинается с вешалки, то вполне можно сказать, что электронное устройство начинается с упаковки. Фирменная

Новая микросистема Philips позволяет воспроизводить MP3 с музыкальных плееров росистема обладает встроенным CD-проигрывателем и поддерживает форматы MP3-CD, WMA-CD и CD-R/RW, а также позволяет воспроизводить музыкальные записи с USB-устройств, используя прямое подключение, и с MP3-плееров, используя линейный вход. Функция цифрового управления звуком (Digital Sound Control) позволяет оптимизировать звучание музыки, выбрав один из предварительно настроенных режимов. Кр

R2-D2: В Android Market появился собственный MP3-магазин О появлении музыкального магазина от Google слухи ходили давно, но вот покупка MP3-композиций напрямую через Android Market это определённо что-то новое. Страница запуска приложения Google Music сообщает о возможности покупки композиций любимых исполнителей прямо с Androi

SanDisk выпускает бюджетный MP3-плеер Компания SanDisk представила на рынок ультрапортативный бюджетный MP3-плеер Sansa Clip Zip. Устройство имеет две версии – на 4 и на 8 гигабайт внутренней памяти. Объём может быть увеличен за счёт использования флэш-карт формата microSD. Помимо воспроизведения

Philips представил новое поколение MP3-плееров GoGear Vibe просмотра видео. Благодаря функции быстрой зарядки плеер можно зарядить за 5 минут, подключив к USB-разъему ПК, и этого будет достаточно, чтобы слушать музыку в течение 90 минут. Philips GoGear Vibe MP3-плееры GoGear Vibe с объемом памяти 4 и 8 ГБ появились на российском рынке в июне 2011 г. по рекомендованной розничной цене 2190 руб. и 2490 руб. соответственно.

Philips Xenium X325: «долгоиграющий» мобильник с MP3-плеером и радио . оттенков), 2-МП камерой, фонариком, Bluetooth 2.1, слотом microSD и обеспечивает до 16 часов работы в режиме разговора и до месяца работы в режиме ожидания без дополнительной подзарядки. Встроенный MP3-плеер позволяет наслаждаться музыкой от одного заряда аккумулятора до 30 часов. Выделенные кнопки облегчают управление воспроизведением. Благодаря универсальному 3,5-мм разъему можно исполь

Новые MP3-плееры Philips с памятью 2 ГБ в четырех расцветках Компания Philips выпустила новые MP3-плееры GoGear Mix с объемом памяти 2 ГБ. Новинки представлены в черном и белом, а также в

Новые миниатюрные MP3-плееры Philips GoGear Raga с памятью 2 и 4 ГБ обеспечить устройство зарядом на 90 минут проигрывания музыки всего за 5 минут. Philips GoGear Raga MP3-плееры GoGear Raga с объемом памяти 2 и 4 ГБ появятся на российском рынке в июне по реком

Philips разработала безопасный для слуха MP3-плеер Компания Philips выпустила новый MP3–плеер GoGear Ariaz с объемом памяти 4 Гб и 8 Гб. Новинка представлена в черном цвете и ос

Treelogic выпустила карманный MP3-плеер с цветным экраном Компания Treelogic представила на российском рынке карманный MP3-плеер Treelogic TL-214 с объемом памяти 4 ГБ. Устройство заключено в строгий тонкий корпус из черного фактурного пластика. Новинка оснащена ЖК-дисплеем с диагональю 1,5 дюйма, отображающим

Apacer сделала ультракомпактный MP3-плеер Компания Apacer анонсировала новую модель ультракомпактного MP3-плеера, похожего по размерам на iPod nano, однако в более легком корпусе. Вес устройства

MP3-плеер на солнечных батареях Создан концепт mp3-плеера на солнечных батареях. Устройство Eclipse имеет фотоэлементы на тыльной стороне корпуса. Энергию солнца они будут получать, когда плеер будет прикреплен к оконному стеклу на солнечну

Создатели MP3 придумали новый музыкальный формат Норвежец Дагфинн Бах (Dagfinn Bach), работавший еще в 1993 г. над первым MP3-плеером, объявил о создании нового музыкального формата под названием MusicDNA. Записанны

Создатели MP3 представили новый музыкальный формат Разработчики MP3 представили новый формат музыкальных файлов под названием MusicDNA, который может содержа

Плеер для пловцов В Сети появились фотографии водонепроницаемого плеера для любителей поплавать в водоемах. Модель под аналогичным названием (Swimmer’s Waterproof MP3 player) представляет собой компактный гаджет, который крепится к шапочке пловца. В нем есть 1 Гб встроенной памяти и есть поддержка MP3/WMV-форматов. Емкость заряда - 6 часов, а стои

Новый MP3 флэш-плеер Cowon появился в продаже Компания Blade, дистрибьютор ведущих мировых производителей, объявляет о появлении на российском рынке MP3-плеера iAudio 9 производства известной корейской компании Cowon. MP3-плеер iAudio 9 пришел на смену предыдущей модели серии – iAudio 7. Новинка обладает 2-дюймовым ЖК-дисплеем, на который м

MP3 обгонит CD в 2010 году аналитики федерации. Статистику продаж цифровой музыки IFPI собирает с 2004 г.: тогда доля сетевых MP3-файлов в общем объеме продаж составляла не более 2%. К концу 2008 г. эта доля выросла до

МР3-будильник А что? Будильник, как будильник, вот только вместо звонка любая ваша любимая МР3-мелодия, какую вы можете загрузить через USB-порт.

Philips представляет новый MP3-плеер Aria с 4 и 8 ГБ памяти ъемом памяти 4 и 8 ГБ и технологией улучшения звучания FullSound. Модель воспроизводит аудиоформаты MP3, WMA и AAC, а также открывает изображения в форматах JPEG и BMP, имеет встроенные диктофо

Разработан формат MP3 нового поколения Компания Thomson, одна из создательниц MP3, объявила о разработке формата записи звука MP3HD без потери качества. Его главным достоинством является обратная совместимость с форматом MP3, сообщает PC Magazine. Обратная совмест

МР3-кредитка-плеер Продолжая тему сверхмалых МР3 плееров начатую вчера компанией Apple, мы посмотрим на менее известный, но не менее интересный плеер от Пола Купера (Paul Cooper) из компании Tokyo Flash. Стилистика этого плеера не только

Новозеландец купил подержанный MP3-плеер с секретами Пентагона Житель Новой Зеландии, купивший подержанный MP3-плеер, нашел в памяти устройства незашифрованные секретные файлы армии США, пишет tvnz.co.nz. «Чем больше я смотрел на эти файлы, тем больше сомневался в реальности происходящего», - делитс

«Ларт» представляет MP3-плеер для любителей военной атрибутики Российская компания «Ларт» объявила о начале продаж имиджевого MP3-плеера Goodwin MP-01 габаритными размерами 55 х 35 х 7 мм. Устройство предлагается в корп

Philips представил новые MP3-плееры с памятью 2 и 4 ГБ Компания Philips представила на российском рынке новые MP3-плееры – SA3025 и SA3045 – с объемом памяти 2 и 4 ГБ соответственно. Плееры оснащены 1,5-

MP3-плееры сбивают сердце с ритма ов. Кардиостимуляторы и дефибрилляторы используются для нормализации сердечного ритма. Сами по себе MP3-плееры не представляют для них угрозы, но мощные маленькие магниты, используемые в наушни

SanDisk создал MP3-плеер за $20 Американская компания SanDisk представила новый MP3-плеер – Sansa slotMusic, предназначенный для воспроизведения музыки с носителей slotMusic

MP3-плееры опасны: исследование ких государствах из полумиллиарда жителей существует примерно от 50 млн до 100 млн тех, кто случает MP3-плееры на регулярной основе. При этом от 5 до 10% из них слушают музыку на высокой громко

Toshiba выпустила 240-ГБ винчестер для MP3-плееров 240 ГБ (две пластины по 120 ГБ каждая). Новый жесткий диск с технологией перпендикулярной магнитной записи информации плотностью 344 Гбит на квадратный дюйм предназначен для портативной техники вроде MP3- и медиаплееров, ноутбуков, видеокамер и так далее. Модернизированная конструкция накопителя позволяет добиваться экономии электрической энергии до 33% по сравнению с дисками Toshiba предыд

Samsung представляет новый MP3-плеер с памятью 2 и 4 ГБ Компания Samsung представляет новый MP3-плеер Samsung S3, собранный на базе усовершенствованной версии звукового процессора Samsung Digital Natural Sound 2.0. При создании нового устройства, инженеры компании постарались сделать

Samsung YP-S2: новый стильный MP3-плеер-кулон Компания Samsung представила новый MP3-плеер YP-S2, отличающийся необычным дизайном – в форме небольшого гладкого округлого камн

MP3 может уступить новому формату о-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (Electronics and Telecommunications Research Institute — ETRI) создали новый аудиоформат, который может прийти на замену популярного MP3, сообщает The Korea Times. Разработанный ETRI формат MT9 позволяет разделять композицию на шесть различных аудиоканалов — каждый для отдельного инструмента или голоса (вокал, хор, пиан