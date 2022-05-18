Lifestyle Лайфстайл Стиль жизни Образ жизни
|18.05.2022
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Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни
stant Today открывает возможность быстро просматривать прогноз погоды, авиарейсы и другую информацию. Обновлённое приложение Huawei Health предлагает ещё больше возможностей для поддержания здорового образа жизни. Пользователи могут формировать свой собственный план оздоровления с помощью функции Healthy Living Management, учитывающей количество пройденных шагов, потребление воды, тренировк
|07.04.2020
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«Билайн» представил мобильного помощника для здорового образа жизни
ь за полученными и потраченными калориями, водным балансом, режимом сна, а также напоминает о необходимости регулярно тренироваться, даже оставаясь дома, и дает рекомендации для поддержания здорового образа жизни. Доступ к полной функциональности приложения предоставляется для абонентов «Билайна» бесплатно до 30 апреля 2020 г. С учетом возросшего спроса на домашний фитнес в приложении преду
|30.08.2018
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Гаджеты для спорта и здорового образа жизни
а самый насыщенный. «Мозгами» оснащаются многие устройства, не только часы и браслеты, но даже весы, скакалки и коврики для йоги. Fitbit Ionic Новые часы Fitbit Ionic подходят тем, кто ведет активный образ жизни, следит за своим здоровьем и предпочитает угловатый дизайн. Устройство, как и его конкуренты, отслеживает активность, фазы сна, считает пульс. Правда, в последнем случае используетс
|26.05.2017
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LG представила новый смартфон серии X для любителей активного образа жизни
году смартфона серии X. Он предназначен для пользователей, ведущих активный или даже экстремальный образ жизни, сообщили CNews в LG. Модель LG X Venture, оснащенная FHD-дисплеем с диагональю э
|26.01.2016
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Apple Watch - за здоровый образ жизни
Увлечённым здоровым образом жизни владельцам часов Apple Watch будет интересна подборка приложений, на которые рекомендует обратить внимание сам производитель. Приложение для силовых тренировок Gymaholic призвано
|09.06.2014
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LG ставит на экологию, экономию ресурсов и здоровый образ жизни
В дни проведения «Форума инноваций» компания LG представила в Москве новую линейку бытовой техники, созданную в концепции экологического использования и подержания здорового образа жизни. Так, линейка холодильников LG 489 серии дополнена новыми моделями GA-B489TGRF (красный с цветочным узором) и GA-B489TGRM (красный). Холодильники укомплектованы линейным инверторны
|02.07.2013
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Образ жизни мужчины влияет даже на правнуков
образ жизни мужчины влияет не только на детей, но на внуков и правнуков. Генные мутации, вызванные образом жизни отца, наследуются его детьми. А результаты новых исследований показывают, что м
|10.11.2011
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Сидячий образ жизни провоцирует рак
ого белка, являющегося одним из основных маркеров воспаления. При этом регулярные физические нагрузки достоверно снижают концентрации С-реактивного белка в крови. Этот факт говорит о том, что сидячий образ жизни способствует развитию хронических воспалительных процессов, или так называемого воспалительного статуса, который, согласно мнению специалистов, существенно увеличивает риск развития
|04.03.2011
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Bose создала продвинутую мультимедиа-систему LIFESTYLE
Компания Bose представила новую домашнюю развлекательную систему Bose LIFESTYLE 235. Система класса 2.1 наполнит помещение объемным 5.1-звуком. Интеллектуальная интегрированная система Unify упрощает подсоединение и управление шестью аудио и видео HD-источниками
|29.01.2008
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Малоподвижный образ жизни старит
приводит к развитию множества болезней, но и ускоряет процесс старения, сообщает die Welt. Британские ученые, проведя эксперимент с участием 2,4 тыс. близнецов, пришли к выводу: те, кто вел активный образ жизни, оказались в буквальном смысле моложе своих братьев и сестер. Исследование Лондонского королевского колледжа показало: у людей, ведущих сидячий образ жизни, теломеры сокращаю
|14.04.2004
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Nokia: упрощенная N-Gage для активного образа жизни
Упрощенная N-Gage, получившая кодовое наименование QD, по словам разработчиков, предназначена для любителей игр и активного образа жизни. В розничных сетях США QD будет продаваться по $199, а вместе с тарифными планами операторов мобильной связи – гораздо дешевле, отметил в интервью агентству Associated Press Илкка
|15.05.2003
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"РБК СОФТ" - за здоровый образ жизни
Компания "РБК СОФТ" завершила работу над сайтом для сети фитнес-клубов "Orange Fitness". "Не секрет, что слово "фитнес" означает "вести здоровый образ жизни" и не только слово, но и сам образ жизни становится все более популярен в России", - считает Анастасия Юсина, генеральный директор компании Strata Partners, являющейся управл
|16.10.2001
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MAS Elektronik AG представила сканеры серии "LifeStyle" от UMAX
S Elektronik AG, эксклюзивный дистрибьютор и сервисный центр Umax в России, сообщает о начале поставок новых сканеров Umax AstraSlim и Umax Astra 4500. Эти сканеры стали первыми устройствами в новой "LifeStyle"-серии от Umax, ориентированной на широкий круг домашних и корпоративных пользователей.Обе модели оснащены USB-интерфейсом, комплектуются инструкцией на русском языке и новыми Win 98/
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