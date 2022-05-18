Lifestyle Лайфстайл Стиль жизни Образ жизни

Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни stant Today открывает возможность быстро просматривать прогноз погоды, авиарейсы и другую информацию. Обновлённое приложение Huawei Health предлагает ещё больше возможностей для поддержания здорового образа жизни. Пользователи могут формировать свой собственный план оздоровления с помощью функции Healthy Living Management, учитывающей количество пройденных шагов, потребление воды, тренировк

«Билайн» представил мобильного помощника для здорового образа жизни ь за полученными и потраченными калориями, водным балансом, режимом сна, а также напоминает о необходимости регулярно тренироваться, даже оставаясь дома, и дает рекомендации для поддержания здорового образа жизни. Доступ к полной функциональности приложения предоставляется для абонентов «Билайна» бесплатно до 30 апреля 2020 г. С учетом возросшего спроса на домашний фитнес в приложении преду

Гаджеты для спорта и здорового образа жизни а самый насыщенный. «Мозгами» оснащаются многие устройства, не только часы и браслеты, но даже весы, скакалки и коврики для йоги. Fitbit Ionic Новые часы Fitbit Ionic подходят тем, кто ведет активный образ жизни, следит за своим здоровьем и предпочитает угловатый дизайн. Устройство, как и его конкуренты, отслеживает активность, фазы сна, считает пульс. Правда, в последнем случае используетс

LG представила новый смартфон серии X для любителей активного образа жизни году смартфона серии X. Он предназначен для пользователей, ведущих активный или даже экстремальный образ жизни, сообщили CNews в LG. Модель LG X Venture, оснащенная FHD-дисплеем с диагональю э

Apple Watch - за здоровый образ жизни Увлечённым здоровым образом жизни владельцам часов Apple Watch будет интересна подборка приложений, на которые рекомендует обратить внимание сам производитель. Приложение для силовых тренировок Gymaholic призвано

LG ставит на экологию, экономию ресурсов и здоровый образ жизни В дни проведения «Форума инноваций» компания LG представила в Москве новую линейку бытовой техники, созданную в концепции экологического использования и подержания здорового образа жизни. Так, линейка холодильников LG 489 серии дополнена новыми моделями GA-B489TGRF (красный с цветочным узором) и GA-B489TGRM (красный). Холодильники укомплектованы линейным инверторны

Образ жизни мужчины влияет даже на правнуков образ жизни мужчины влияет не только на детей, но на внуков и правнуков. Генные мутации, вызванные образом жизни отца, наследуются его детьми. А результаты новых исследований показывают, что м

Сидячий образ жизни провоцирует рак ого белка, являющегося одним из основных маркеров воспаления. При этом регулярные физические нагрузки достоверно снижают концентрации С-реактивного белка в крови. Этот факт говорит о том, что сидячий образ жизни способствует развитию хронических воспалительных процессов, или так называемого воспалительного статуса, который, согласно мнению специалистов, существенно увеличивает риск развития

Bose создала продвинутую мультимедиа-систему LIFESTYLE Компания Bose представила новую домашнюю развлекательную систему Bose LIFESTYLE 235. Система класса 2.1 наполнит помещение объемным 5.1-звуком. Интеллектуальная интегрированная система Unify упрощает подсоединение и управление шестью аудио и видео HD-источниками

Малоподвижный образ жизни старит приводит к развитию множества болезней, но и ускоряет процесс старения, сообщает die Welt. Британские ученые, проведя эксперимент с участием 2,4 тыс. близнецов, пришли к выводу: те, кто вел активный образ жизни, оказались в буквальном смысле моложе своих братьев и сестер. Исследование Лондонского королевского колледжа показало: у людей, ведущих сидячий образ жизни, теломеры сокращаю

Nokia: упрощенная N-Gage для активного образа жизни Упрощенная N-Gage, получившая кодовое наименование QD, по словам разработчиков, предназначена для любителей игр и активного образа жизни. В розничных сетях США QD будет продаваться по $199, а вместе с тарифными планами операторов мобильной связи – гораздо дешевле, отметил в интервью агентству Associated Press Илкка

"РБК СОФТ" - за здоровый образ жизни Компания "РБК СОФТ" завершила работу над сайтом для сети фитнес-клубов "Orange Fitness". "Не секрет, что слово "фитнес" означает "вести здоровый образ жизни" и не только слово, но и сам образ жизни становится все более популярен в России", - считает Анастасия Юсина, генеральный директор компании Strata Partners, являющейся управл