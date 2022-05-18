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Lifestyle Лайфстайл Стиль жизни Образ жизни



18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни

stant Today открывает возможность быстро просматривать прогноз погоды, авиарейсы и другую информацию. Обновлённое приложение Huawei Health предлагает ещё больше возможностей для поддержания здорового образа жизни. Пользователи могут формировать свой собственный план оздоровления с помощью функции Healthy Living Management, учитывающей количество пройденных шагов, потребление воды, тренировк
07.04.2020 «Билайн» представил мобильного помощника для здорового образа жизни

ь за полученными и потраченными калориями, водным балансом, режимом сна, а также напоминает о необходимости регулярно тренироваться, даже оставаясь дома, и дает рекомендации для поддержания здорового образа жизни. Доступ к полной функциональности приложения предоставляется для абонентов «Билайна» бесплатно до 30 апреля 2020 г. С учетом возросшего спроса на домашний фитнес в приложении преду
30.08.2018 Гаджеты для спорта и здорового образа жизни

а самый насыщенный. «Мозгами» оснащаются многие устройства, не только часы и браслеты, но даже весы, скакалки и коврики для йоги. Fitbit Ionic Новые часы Fitbit Ionic подходят тем, кто ведет активный образ жизни, следит за своим здоровьем и предпочитает угловатый дизайн. Устройство, как и его конкуренты, отслеживает активность, фазы сна, считает пульс. Правда, в последнем случае используетс
26.05.2017 LG представила новый смартфон серии X для любителей активного образа жизни

году смартфона серии X. Он предназначен для пользователей, ведущих активный или даже экстремальный образ жизни, сообщили CNews в LG. Модель LG X Venture, оснащенная FHD-дисплеем с диагональю э
26.01.2016 Apple Watch - за здоровый образ жизни

Увлечённым здоровым образом жизни владельцам часов Apple Watch будет интересна подборка приложений, на которые рекомендует обратить внимание сам производитель. Приложение для силовых тренировок Gymaholic  призвано
09.06.2014 LG ставит на экологию, экономию ресурсов и здоровый образ жизни

В дни проведения «Форума инноваций» компания LG представила в Москве новую линейку бытовой техники, созданную в концепции экологического использования и подержания здорового образа жизни. Так, линейка холодильников LG 489 серии дополнена новыми моделями GA-B489TGRF (красный с цветочным узором) и GA-B489TGRM (красный). Холодильники укомплектованы линейным инверторны
02.07.2013 Образ жизни мужчины влияет даже на правнуков

образ жизни мужчины влияет не только на детей, но на внуков и правнуков. Генные мутации, вызванные образом жизни отца, наследуются его детьми. А результаты новых исследований показывают, что м
10.11.2011 Сидячий образ жизни провоцирует рак

ого белка, являющегося одним из основных маркеров воспаления. При этом регулярные физические нагрузки достоверно снижают концентрации С-реактивного белка в крови. Этот факт говорит о том, что сидячий образ жизни способствует развитию хронических воспалительных процессов, или так называемого воспалительного статуса, который, согласно мнению специалистов, существенно увеличивает риск развития
04.03.2011 Bose создала продвинутую мультимедиа-систему LIFESTYLE

Компания Bose представила новую домашнюю развлекательную систему Bose LIFESTYLE 235. Система класса 2.1 наполнит помещение объемным 5.1-звуком. Интеллектуальная интегрированная система Unify упрощает подсоединение и управление шестью аудио и видео HD-источниками

29.01.2008 Малоподвижный образ жизни старит

приводит к развитию множества болезней, но и ускоряет процесс старения, сообщает die Welt. Британские ученые, проведя эксперимент с участием 2,4 тыс. близнецов, пришли к выводу: те, кто вел активный образ жизни, оказались в буквальном смысле моложе своих братьев и сестер. Исследование Лондонского королевского колледжа показало: у людей, ведущих сидячий образ жизни, теломеры сокращаю
14.04.2004 Nokia: упрощенная N-Gage для активного образа жизни

Упрощенная N-Gage, получившая кодовое наименование QD, по словам разработчиков, предназначена для любителей игр и активного образа жизни. В розничных сетях США QD будет продаваться по $199, а вместе с тарифными планами операторов мобильной связи – гораздо дешевле, отметил в интервью агентству Associated Press Илкка

15.05.2003 "РБК СОФТ" - за здоровый образ жизни

Компания "РБК СОФТ" завершила работу над сайтом для сети фитнес-клубов "Orange Fitness". "Не секрет, что слово "фитнес" означает "вести здоровый образ жизни" и не только слово, но и сам образ жизни становится все более популярен в России", - считает Анастасия Юсина, генеральный директор компании Strata Partners, являющейся управл
16.10.2001 MAS Elektronik AG представила сканеры серии "LifeStyle" от UMAX

S Elektronik AG, эксклюзивный дистрибьютор и сервисный центр Umax в России, сообщает о начале поставок новых сканеров Umax AstraSlim и Umax Astra 4500. Эти сканеры стали первыми устройствами в новой "LifeStyle"-серии от Umax, ориентированной на широкий круг домашних и корпоративных пользователей.Обе модели оснащены USB-интерфейсом, комплектуются инструкцией на русском языке и новыми Win 98/

Публикаций - 945, упоминаний - 1002

Lifestyle и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 9937 77
Apple Inc 11602 69
Microsoft Corporation 23995 56
Sony 6480 53
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2674 48
Intel Corporation 11866 47
Google LLC 11348 43
Meta Platforms - Facebook 4366 39
Ростелеком 10629 38
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5633 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10589 27
Huawei 3678 27
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 26
X Corp - Twitter 2793 24
IBM - International Business Machines Corp 9327 23
Xiaomi 1485 21
LG Electronics 3566 21
Yandex - Яндекс 6380 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3222 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 21
Nvidia Corp 3300 20
Philips 2034 19
Zoom Int - Zoom Video Communications 1377 19
Garmin - Гармин 195 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8378 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 1993 17
HP Inc. 5614 17
Dell EMC 4970 16
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 15
Цифра ГК 2258 14
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 581 14
Toshiba Corporation 2905 14
Siemens AG - Siemens Group 2551 13
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2464 12
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 441 12
HTC Corporation 1491 11
Oracle Corporation 6492 10
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 39 10
МегаФон 7665 10
Lenovo Group 2231 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6755 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6452 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 19
Россети Ленэнерго 1698 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2005 13
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1009 9
Uber 320 9
Nike 177 8
GFG - Lamoda - Купишуз 136 7
BMW Group 425 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2597 7
РВК - Российская венчурная компания 540 6
Groupe SEB - Tefal 86 6
Лента - Сеть розничной торговли 1887 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 243 6
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 6
Hansa - Ханса 101 6
Связной ГК 1356 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 922 5
TPG - инвестиционная компания 25 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1085 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 417 5
Открытие ФК - Банк Открытие 523 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 5
Белый Ветер 346 4
Совкомбанк Совесть 269 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 235 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1399 4
Adidas - Адидас 154 4
Евросеть 1402 4
GFG - Global Fashion Group 7 4
Braun 75 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1809 4
Резонанс НПП 356 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1097 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 733 4
Tesla Motors 367 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4668 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5053 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4183 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1287 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10311 12
Правительство Москвы 2170 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2538 12
Президент Российской Федерации 3996 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2729 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3096 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5419 10
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1717 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1385 6
Судебная власть - Judicial power 2206 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 673 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1251 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 286 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2621 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 927 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3142 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 5
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 69 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2891 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1752 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3342 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1094 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2250 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1765 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1729 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2576 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1756 3
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 58 3
Федеральное казначейство России 1640 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 190 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 269 3
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 63 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6177 23
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2644 4
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 3
WiMAX Forum 68 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 268 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 997 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 2
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 7 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 18 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 58 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 66 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Коммунизм - Коммунистические партии 69 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 1
Союз кинематографистов России 11 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 5 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 38 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 1
АФТ - Ассоциация Финтех 96 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 537 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43643 207
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22622 205
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58140 166
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26600 124
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12095 121
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23223 117
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6896 108
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22557 107
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13246 105
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9047 102
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11977 101
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13462 96
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8757 51
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10263 49
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5656 48
Google Android 13303 99
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4836 72
Apple iOS 7283 56
Apple iPhone - серия смартфонов 6841 49
Microsoft Windows 14948 35
Google Play - Google Store - Android Market 3136 29
Apple - App Store 2754 26
Apple iPad 3793 23
Microsoft Windows 2000 8661 22
Apple iPhone 6 4861 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4553 19
Google YouTube - Видеохостинг 2560 18
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 462 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1423 18
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2581 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 654 17
Samsung Galaxy 913 16
Apple iPod 1533 15
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 845 14
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 730 13
Oracle Java - язык программирования 2871 13
Huawei Watch GT - Умные часы 64 12
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1612 12
Linux OS 8990 11
Apple iTunes Store 1063 11
Samsung Pay 286 11
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 237 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1653 10
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1254 10
Apple iPod Touch 744 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 495 10
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 10
Huawei AppGallery 232 9
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 9
Samsung Galaxy Watch - умные часы 44 9
Apple Siri - Голосовой помощник 370 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2913 9
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 65 8
WhatsApp Messenger 975 8
Ксенин Алекс 311 13
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Решетин Олег 42 9
Путин Владимир 2910 8
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Jobs Steve - Джобс Стив 1004 5
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Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15932 72
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13095 63
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13818 58
Германия - Федеративная Республика 12360 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13647 51
Япония 13100 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16007 47
Земля - планета Солнечной системы 10097 41
Африка - Африканский регион 3366 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6758 28
США - Калифорния 4549 27
Солнце - звезда Солнечной системы 4978 27
Италия - Итальянская Республика 4258 27
Южная Корея - Республика 6441 27
Азия - Азиатский регион 5272 27
Франция - Французская Республика 7674 24
Индия - Bharat 5235 23
Финляндия - Финляндская Республика 3529 22
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3472 20
Швеция - Королевство 3570 20
Казахстан - Республика 5223 18
Беларусь - Белоруссия 5043 17
Канада 4769 17
Испания - Королевство 3648 17
Украина 7428 16
Америка 2062 16
Нидерланды 3386 15
США - Нью-Йорк 3063 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2735 14
Бразилия - Федеративная Республика 2277 14
Турция - Турецкая республика 2198 13
Россия - Сибирь 2198 13
Великобритания - Лондон 2365 12
Россия - СФО - Новосибирск 3915 11
Европа Восточная 3018 11
Америка Латинская 1754 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7725 204
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5199 176
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26118 143
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22069 117
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8887 112
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46925 107
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44718 107
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9268 100
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16585 71
Зоология - наука о животных 2428 69
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15207 68
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3997 67
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 604 61
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3685 56
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4594 56
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5035 54
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1822 51
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10294 49
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5098 49
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1582 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10119 41
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4601 41
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 155 39
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4469 37
Страхование - Страховое дело - Insurance 5360 37
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2522 36
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 664 36
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4491 34
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1409 34
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6956 33
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2269 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11924 32
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12176 32
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6968 31
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6066 31
Абонентская база - Абонентская плата 5464 30
Английский язык 6342 29
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3631 29
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2559 29
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8269 28
CNews - ZOOM.CNews 1816 40
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5829 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11081 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 9
Nature 801 7
AP - Associated Press 1995 6
New Scientist 1447 6
NYT - The New York Times 1012 5
Bloomberg 1179 5
Phys.org 972 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 5
Forbes - Форбс 705 4
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 3
ScienceDaily 400 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1528 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1194 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 637 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 3
Чудо техники 60 3
Scientific American 80 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 3
Ведомости 739 3
Silicon.com 364 2
Wired - Издание 226 2
IDG - International Data Group 99 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 258 2
Discovery Science 14 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
Telegraph 192 2
DigiTimes - Издание 1306 2
Newsweek 37 2
The Guardian - Британская газета 352 2
Electronista 166 2
Space Daily 528 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 155 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 2
TAdviser - Центр выбора технологий 345 2
Mezzo - телеканал 9 2
Discovery Channel 33 2
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IDC - International Data Corporation 4881 14
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2773 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 284 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 548 3
Forrester Research 819 3
Harris Interactive 81 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 2
CNews Инновация года - награда 107 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
CCS Insight 22 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
eMarketer 203 2
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 2
GfK Rus - ГФК-Русь 205 2
CNews Рынок ИТ-услуг 160 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 197 2
Fortune Global 500 285 2
Медиалогия 21 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 29 1
Allied Market Research 19 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
CNews Mobile - рейтинг 17 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
Grand View Research 17 1
Philips Research 19 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 82 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Strategy Analytics 284 1
Orbis Research 4 1
IoT Analytics 4 1
Counterpoint Research 80 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 100 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 309 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 114 1
Markets&Markets Research 109 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 517 10
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 696 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1379 5
РАН - Российская академия наук 1749 5
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 78 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 813 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 930 4
Yale University - Йельский университет 120 3
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 153 3
Академия перемен 6 3
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 17 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 316 3
BU - Boston University - Бостонский университет 62 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 281 2
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 45 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 2
Columbia University - Колумбийский университет 152 2
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 27 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 754 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 142 2
University of Chicago - Чикагский университет 97 2
Rockefeller University - Рокфеллеровский университет 10 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 478 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 2
University of Oxford - Оксфордский университет 195 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 143 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 275 2
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 2
UdeM - Université de Montréal - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 14 2
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 2
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 17
День молодёжи - 27 июня 726 15
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 910 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 540 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1149 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 6
CeBIT 611 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2235 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 256 2
Siemens Westinghouse 6 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Международный женский день - 8 марта 293 2
Хрустальный атом 3 2
Microsoft Imagine Cup 57 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1874 2
CNews AWARDS - награда 450 2
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 15 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 516 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 1
CNews FORUM Кейсы 166 1
Best Office Awards 3 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 15 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 1
Всероссийский цифровой диктант 11 1
SAS Beyond Tomorrow 3 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
Red Dot Design Award 54 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
MIPS Securika 4 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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