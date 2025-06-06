Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176244
ИКТ 13722
Организации 10691
Ведомства 1463
Ассоциации 1001
Технологии 3459
Системы 25704
Персоны 75630
География 2861
Статьи 1523
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 855

University of Sydney Sydney Uni, USYD Сиднейский университет Университет Сиднея


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 В Сеченовском университете создали чат-бот для снятия стресса 1
21.11.2024 Преодолено ключевое препятствие создания масштабируемых квантовых компьютеров и квантовых хранилищ данных 1
11.03.2022 Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку 1
23.05.2016 Австралийские фермеры передают свои хозяйства роботам 1
15.03.2016 Выход на пенсию улучшает здоровье 1
28.09.2015 Новый ионный двигатель ставит рекорд эффективности 1
02.07.2014 Создан миниатюрный VNIR-сенсор для беспилотников 1
09.07.2012 Средняя черная дыра наконец найдена 1
11.04.2012 Газировка портит глаза и сердце 1
06.04.2012 Решить невозможное можно при стимуляции мозга 1
05.12.2011 Черепашата-телепаты рождаются одновременно 1
25.08.2011 Сверэргономичная LiquidKeyboard 1
28.03.2011 Ядовитые жабы перешли от естественного отбора к пространственному 1
11.02.2011 Стегать лошадей бесполезно 1
09.09.2010 Найден новый метод создания суперсплавов 1
21.06.2010 Создан фотонный интегратор 1
22.07.2008 Полярная звезда пульсирует все сильнее и сильнее 1
13.11.2007 Роль мануальной терапии в лечении поясничных болей: исследование 1
25.10.2007 Промышленные стоки изменяют коллективное поведение речных рыб 1
13.04.2007 Обнаружена совершенно квадратная туманность 1
06.04.2007 Летающие роботы никак не научатся картографировать местность 1
03.10.2006 Онлайновые магазины помогают соблюдать диету 1
04.09.2006 Искусственный фотосинтез позволит использовать энергию Солнца 1
04.09.2006 Искусственный фотосинтез позволит использовать энергию Солнца 1
08.06.2006 Магнитные поля благотворно влияют на работу мозга 1
08.06.2006 Магнитные поля благотворно влияют на работу мозга 1
22.12.2005 Первая аудиозапись с Альфы Центавра попала на Землю 1
22.12.2005 Первая аудиозапись с Альфы Центавра попала на Землю 1
10.06.2004 Открыт способ скрещивать оптоволокно 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

University of Sydney и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1481 1
Microsoft Corporation 24867 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Google LLC 11965 1
Ростех - Автоматика Концерн 1675 1
Block - Square 198 1
Hansa - Ханса 114 1
Красный квадрат 10 1
Unsplash 1037 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3410 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5576 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5073 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 103 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5741 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3056 3
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1400 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21225 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12916 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3407 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12354 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31992 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9881 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10938 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5529 1
SLAM - Simultaneous Localization and Mapping - Система одновременной локализации и построения карты - Метод одновременной навигации и построения карт на базе компьютерного зрения и машинного обучения 20 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16422 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2079 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5603 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2813 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4735 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3122 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53108 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9401 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6136 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9470 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21165 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24746 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 500 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 411 1
Аналоговые технологии 2794 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1857 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 361 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1100 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2244 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 880 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7191 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9873 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1725 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1151 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2523 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1596 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 300 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 2
Microsoft Windows 2000 8663 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5040 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 1
Yota Бизнес 61 1
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 51 1
Caltech Hale Telescope - оптический телескоп-рефлектор Хэйла 3 1
Caltech Palomar Observatory - Паломарская обсерватория - обсерватория Маунт-Паломар - Samuel Oschin Telescope 14 1
Neumann Patrick - Нейман Патрик 1 1
Bruntt Hans - Брунтт Ханс 1 1
Lloyd James - Ллойд Джеймс 1 1
Evans David - Эванс Дэвид 3 1
Baspin Nouédyn - Баспин Нуэдин 1 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 22
Австралия - Сидней 274 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52614 7
Солнечная система - Solar system 2534 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5257 4
Земля - планета Солнечной системы 10476 3
Дания - Королевство 1309 2
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 2
Россия - РФ - Российская федерация 149451 2
Европа 24396 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 1
США - Аризона 525 1
Америка - Американский регион 2172 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Созвездие Малая Медведица - Ursa Minor - Полярная звезда 35 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17494 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44279 1
Япония 13375 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 1
Канада 4924 1
Финляндия - Финляндская Республика 3626 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30263 7
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1695 4
Зоология - наука о животных 2700 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3734 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1258 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5103 3
Ботаника - Растения - Plantae 1077 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3209 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9099 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 450 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5769 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1640 2
Магний - Magnesium - химический элемент 61 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1098 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1744 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 477 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10200 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 853 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 399 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10204 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6451 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 520 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4540 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4515 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8758 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1248 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2078 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1411 1
Цинк - Zincum - химический элемент 46 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 778 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4144 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 532 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24832 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19284 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1229 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5257 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16743 1
Физика - Physics - область естествознания 2696 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 479 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 5
New Scientist 1448 2
Phys.org 972 2
ScienceDaily 400 2
The Guardian - Британская газета 370 1
Flight Global 79 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5957 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 2
Русенски университет «Ангел Кънчев» - Русенский университет - Аарусовский Университет 4 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 49 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 629 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 49 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 22 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще