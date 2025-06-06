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University of Sydney Sydney Uni, USYD Сиднейский университет Университет Сиднея
УПОМИНАНИЯ
University of Sydney и организации, системы, технологии, персоны:
|Галактика - Корпорация 1481 1
|Microsoft Corporation 24867 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
|IBM - International Business Machines Corp 9473 1
|Google LLC 11965 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1675 1
|Block - Square 198 1
|Hansa - Ханса 114 1
|Красный квадрат 10 1
|Unsplash 1037 1
|Neumann Patrick - Нейман Патрик 1 1
|Bruntt Hans - Брунтт Ханс 1 1
|Lloyd James - Ллойд Джеймс 1 1
|Evans David - Эванс Дэвид 3 1
|Baspin Nouédyn - Баспин Нуэдин 1 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 5
|New Scientist 1448 2
|Phys.org 972 2
|ScienceDaily 400 2
|The Guardian - Британская газета 370 1
|Flight Global 79 1
|CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5957 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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