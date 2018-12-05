Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник

Intel придумала замену транзисторам лаборатории им. Лоуренса в Беркли разработали магнитоэлектрический спин-орбитальный (МЭСО) логический элемент, который должен прийти на смену комплементарным структурам металл-оксид-полупроводников (КМОП), то есть обычным транзисторам. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature, о них также сообщила Intel на своем сайте. Intel считает, что применение МЭСО сможет вывести эле

Toshiba анонсировала КМОП-матрицу с технологией распознавания радужной оболочки глаза Компания Toshiba Electronics Europe представила первую КМОП-матрицу, позволяющую реализовать распознавание радужной оболочки глаза для повышения без

Toshiba анонсировала новые КМОП-матрицы с фазовым автофокусом для смартфонов и планшетов Компания Toshiba Electronics Europe расширила ассортимент высокопроизводительных КМОП-матриц с технологией обратной засветки (BSI) и фазовым автофокусом (PDAF). Как сообщили CNews в Toshiba, матрицы, предназначенные для использования в смартфонах и планшетах, обеспечивают в

Средний кадр на CMOS продолжает развитие Вслед за Hasselblad компания Phase One представила цифровой задник среднего формата, созданный на базе матрицы CMOS. Цифровой задник Phase One IQ250 с матрицей размера 44 на 33 миллиметра будет иметь разрешение 50 мегапикселей (8280 на 6208 точек).Диапазон доступных значений чувствительности от 100 до 6

CMOS добрался до среднего формата -50. Новая Hasselblad H5D-50c по-прежнему будет использовать матрицу размера 49х37 мм с разрешением 50 мегапикселей. Однако сенсор (впервые в истории среднеформатных камер) будет сделан по технологии CMOS, а не CCD. Это позволит Hasselblad H5D-50c иметь лучшее соотношение сигнала и шума на высоких значениях ISO. Кроме того, новая камера будет иметь лучшую скорость серийной съёмки и обладать

Обзор Samsung WB250F: недорогая камера с Wi-Fi и управлением со смартфона Samsung WB250F – цифровая компактная камера с матрицей типа BSI CMOS размера 1/2,3 дюйма, 18-кратным оптическим зумом (24 - 432 мм в 35мм эквиваленте). Диапазон чувствительности — ISO 100 – ISO 3200. У камеры сенсорный экран размером 3 дюйма, разрешением 0,

Как радикально ускорить беспроводную сеть ineering. Ему удалось собрать наноразмерный усилитель миллиметровых волн на основе распространенной CMOS-технологии. Усилители мощности применяются в коммуникационных технологиях и датчиках для

Новый концепт-вирус способен незаметно заражать BIOS и CMOS на уровне «железа» Эксперты eScan в России и СНГ прокомментировали появление Rakshasa — нового концептуального вредоносного ПО, способного заражать BIOS, CMOS и компрометировать систему на уровне «железа», не оставляя каких-либо следов на жестком диске компьютера. Rakshasa был представлен на конференции Black Hat французским исследователем в обл

Терагерцевый генератор собрали из CMOS-компонентов и криогенного охлаждения часто занимают целую комнату и стоят тысячи долларов. Ученым впервые удалось создать новый метод изготовления терагерцевых генераторов с помощью распространенной и недорогой CMOS-технологии. Способность твердотельных устройств генерировать высокие частоты ограничена характеристиками материала - в основном скоростью перемещения электронов в транзисторе. Разработчики

Samsung разработала CMOS-сенсоры с «тыльной» засветкой Компания Samsung представила две модели CMOS-матриц с «тыльной» засветкой (Back Side Illumination, BSI). Модели S5K4E5 и S5K2N1 позво

NXP передал Virage Logic часть своих прав на разработки в области CMOS onductors и Virage Logic Corporation объявили о подписании стратегического соглашения, предусматривающего передачу части прав NXP на интеллектуальную собственность (IP) в области передовой технологии CMOS и некоторой части инженерного состава и оборудования компании Virage Logic. В то же время, данное соглашение предусматривает долгосрочное лицензирование и установление взаимоотношений межд

Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших Mark III — лучшая профессиональная камера на сегодняшний день Она оснащена полноформатным сенсором CMOS 24 x 36 мм с разрешением 21 МП. При разработке Canon EOS-1Ds Mark III были использованы

NXP поставила 500 млн. КМОП-приемопередатчиков для сотовых телефонов его 500-миллионного радиочастотного приемопередатчика Aero для сотовых телефонов, произведенного по КМОП-технологии. Из этих 500 млн. приемопередатчиков примерно 100 млн. были поставлены только

Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру овалась в традиционных фотокамерах. В современных фотокамерах производители используют типы матриц: CMOS (КМОП — комплементарный металлооксидный полупроводник) или CCD (ПЗС — прибор с зарядовой

Canon потряс фоторынок: грандиозное обновление линейки Canon PowerShot A650 IS12 МП, 6-х зум Canon PowerShot A720 IS8 МП, 6-х зум Canon EOS-1Ds Mark III устанавливает новый стандарт для профессиональной съемки. Эта камера оснащена полноформатным сенсором CMOS 24x36 мм с разрешением 21 МП. При разработке Canon EOS-1Ds Mark III были использованы технологические решения, примененные в выпущенной ранее в этом году камере EOS-1D Mark III. Так примен

STMicroelectronics и IBM будут сотрудничать в разработке микросхем никовых устройств. Шесть компаний-участников этого профессионального сообщества, известного как IBM CMOS Technology Alliance, получают преимущества от доступа к новейшим технологиям на самых ра

Первая любительская видеокамера Canon высокого разрешения ть у новинки и режим стандартного DV-видео 3:4 и широкоформатного 16:9. Конструкция Стоит отметить элегантный и компактный корпус Canon HV10. Что немаловажно, в конструкции использован большой сенсор CMOS 1/2,7 с 2,96 миллионов пикселей. Применен процессор с раздельной обработкой видео и фотоизображений DIGIC DV II, позволяющий записывать качественные цифровые фотографии на карту памяти min

Canon разработал CMOS-сенсор с разрешением 50 МП Компания Canon разработала CMOS-сенсор с разрешением 50 млн. пикселей, что почти в два раза больше по сравнению с сенсорами ближайших конкурентов. Прототип светочувствительного чипа имеет размеры, сопоставимые с сенсорам

Разрабатывается новая высоковольтная КМОП-технология striamicrosystems (SWX: AMS) объявили о заключении соглашения о разработке передовой высоковольтной КМОП-технологии, которая будет применяться в различных потребительских, автомобильных, промыш

Мобильные телефоны: первый CMOS-сенсор со стабилизацией Компания Micron Technology представила первый в мире 3,1-мегапиксельный CMOS-сенсор-на-чипе, оснащенный системой стабилизации изображения, для использования в цифровых камерах сотовых телефонов. Система стабилизации изображения автоматически активируется во время в

Гибриды нано-CMOS: новая стратегия развития микроэлектроники ld programmable gate arrays - FPGAs), плотность упаковки которых в восемь раз превышает современные CMOS аналоги. При этом суммарная рассеиваемая мощность устройств будет значительно ниже, что

Samsung разработал уменьшенный 3-мегапиксельный CMOS-сенсор Компания Samsung анонсировала первую в мире 3-мегапиксельную CMOS-камеру с рабочим диаметром отверстия в 6 мм. Камера такого размера подойдет, прежде всег

Sharp создал самый маленький CMOS-модуль Компания Sharp сообщила о разработке самого маленького в мире модуля CMOS, предназначенного для использования в сотовых телефонах и других портативных цифровых устройствах. Модель под названием LZ0P396D имеет размер 1/11 дюйма. Разрешение в этом устройстве соста

Infineon выпустит ядро CMOS для винчестеров на основе 90-нм технологии Компания Infineon объявила о начале поставок ядра канала считывания данных для жестких дисков на основе 90-нм технологии, которое будет использоваться в дисках Hitachi следующего поколения. Ядро CMOS будет использоваться для реализации потребности в более высокой скорости передачи данных, снижении потребления электроэнергии и меньшего размера кристалла для передовой системы на базе чип

Sony начинает гонку за рынок КМОП щемся сегменте устройств на основе КМОП-технологий (комплементарный металло-оксидный полупроводник, CMOS), корпорация находится в роли догоняющего. Почти на протяжении 20 лет Sony и группа япон

Цены на КМОП-«цифровики» упадут во 2 половине года , так как тайваньские компании перейдут на массовый выпуск таких продуктов. При этом если стоимость КМОП-матрицы для 3-мегапиксельных камер составляет $10, то 5-мегапиксельные сенсоры стоят око

Micron выпустил мегапиксельный КМОП-датчик изображения Micron Technology Inc. выпустил свой первый мегапиксельный КМОП-датчик изображения MI-1300. Компания рассчитывает на использование 1,3-мегапиксельного д

Утилита CmosPwd 2.5 для восстановления утерянных паролей CMOS BIOS CmosPwd является утилитой для восстановления паролей CMOS BIOS. Она может использоватся со следующими типами BIOS: ACER/IBM BIOS, AMI BIOS, AMI WinBIOS 2.5, Award 4.5x, Compaq (1992), Compaq (New version), Bios DELL version A08 1993, IBM (PS/2, A

Agilent Technologies анонсировала новые CMOS-сенсоры и микросхемы для использования в цифровых камерах Компания Agilent Technologies Inc. представила новые компактные CMOS-сенсоры и серию микросхем обработки изображений для использования в цифровых видео- и фотокамерах. Эти устройства могут быть использованы производителями цифровых камер в качестве интегрир

Fujitsu представила компактный цветной CMOS сенсор изображения Компания Fujitsu Ltd. представила компактный цветной сенсор изображения, выполненный по стандартной CMOS-технологии. Применение CMOS-технологии обеспечивает низкое потребление энергии и

Soitec и Samsung разработают следующее поколение микросхем SOI CMOS Производитель подложек структуры КНД (кремний на диэлектрике, SOI) компания Soitec и компания Samsung Electronics Co. Ltd объединили свои усилия для совместной разработки микросхем на основе КДН КМОП (SOI CMOS) технологии. По словам компаний, новая технология позволит увеличить скорость передачи информации, уменьшить габаритный размеры микросхем, понизить напряжение питания до 1В и, ка

NEC представит новое семейство DSP-чипов, выполненных по 0,13-микронной CMOS технологии Подразделение NEC Corp. - компания NEC Electron Devices планирует представить новое семейство DSP (процессоров цифровой обработки сигналов) - uPD77210. Новые DSP будут производиться по 0,13-микронной CMOS технологии, что позволит увеличить рабочую частоту до 160 МГц и снизить напряжение питания ядра до 1,5В. Потребление мощности будет также снижено. Так, при декодировании MP3-аудио (128Кбит

Sharp разработала новый CMOS-сенсор изображения толщиной всего 5 мм harp Corp. сообщила о своей новейшей разработке - графическом сенсоре LZOP3820, выполненном на базе CMOS (комплементарной структуры металл-оксид-полупроводник). Компания совместила в одном корп

Dongbu лицензировала CMOS-технологию у Toshiba Toshiba Corp. сообщила, что обеспечит компанию Dongbu Electronics Co. Ltd. технологией CMOS для производства микросхем в 0,25; 0,18; и 0,15 микронном процессе. Также Toshiba инвертирует около $50 млн. в новое производство Dongbu, расположенное в Корее. По словам Dongbu, это сделк