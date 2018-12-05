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Электроника CMOS Complementary metal-oxide-semiconductor КМОП-транзистор Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник

Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник


05.12.2018 Intel придумала замену транзисторам

лаборатории им. Лоуренса в Беркли разработали магнитоэлектрический спин-орбитальный (МЭСО) логический элемент, который должен прийти на смену комплементарным структурам металл-оксид-полупроводников (КМОП), то есть обычным транзисторам. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature, о них также сообщила Intel на своем сайте. Intel считает, что применение МЭСО сможет вывести эле
28.03.2018 Canon представила флагманскую полнокадровую камеру Cinema EOS

ставила флагманскую полнокадровую камеру Cinema EOS C700 FF. Камера оснащена новейшим полнокадровым CMOS датчиком 38,1 x 20,1 мм и может снимать с разрешением до 5,9K. EOS C700 FF позволяет вес
13.10.2015 Toshiba анонсировала КМОП-матрицу с технологией распознавания радужной оболочки глаза

Компания Toshiba Electronics Europe представила первую КМОП-матрицу, позволяющую реализовать распознавание радужной оболочки глаза для повышения без
20.08.2015 Toshiba анонсировала новые КМОП-матрицы с фазовым автофокусом для смартфонов и планшетов

Компания Toshiba Electronics Europe расширила ассортимент высокопроизводительных КМОП-матриц с технологией обратной засветки (BSI) и фазовым автофокусом (PDAF). Как сообщили CNews в Toshiba, матрицы, предназначенные для использования в смартфонах и планшетах, обеспечивают в
27.01.2014 Средний кадр на CMOS продолжает развитие

Вслед за Hasselblad компания Phase One представила цифровой задник среднего формата, созданный на базе матрицы CMOS. Цифровой задник Phase One IQ250 с матрицей размера 44 на 33 миллиметра будет иметь разрешение 50 мегапикселей (8280 на 6208 точек).Диапазон доступных значений чувствительности от 100 до 6
22.01.2014 CMOS добрался до среднего формата

-50. Новая Hasselblad H5D-50c по-прежнему будет использовать матрицу размера 49х37 мм с разрешением 50 мегапикселей. Однако сенсор (впервые в истории среднеформатных камер) будет сделан по технологии CMOS, а не CCD. Это позволит Hasselblad H5D-50c иметь лучшее соотношение сигнала и шума на высоких значениях ISO. Кроме того, новая камера будет иметь лучшую скорость серийной съёмки и обладать
13.06.2013 Обзор Samsung WB250F: недорогая камера с Wi-Fi и управлением со смартфона

Samsung WB250F – цифровая компактная камера с матрицей типа BSI CMOS размера 1/2,3 дюйма, 18-кратным оптическим зумом (24 - 432 мм в 35мм эквиваленте). Диапазон чувствительности — ISO 100 – ISO 3200. У камеры сенсорный экран размером 3 дюйма, разрешением 0,
29.04.2013 Как радикально ускорить беспроводную сеть

ineering. Ему удалось собрать наноразмерный усилитель миллиметровых волн на основе распространенной CMOS-технологии. Усилители мощности применяются в коммуникационных технологиях и датчиках для
13.08.2012 Новый концепт-вирус способен незаметно заражать BIOS и CMOS на уровне «железа»

Эксперты eScan в России и СНГ прокомментировали появление Rakshasa — нового концептуального вредоносного ПО, способного заражать BIOS, CMOS и компрометировать систему на уровне «железа», не оставляя каких-либо следов на жестком диске компьютера. Rakshasa был представлен на конференции Black Hat французским исследователем в обл
13.07.2012 Терагерцевый генератор собрали из CMOS-компонентов

и криогенного охлаждения часто занимают целую комнату и стоят тысячи долларов. Ученым впервые удалось создать новый метод изготовления терагерцевых генераторов с помощью распространенной и недорогой CMOS-технологии. Способность твердотельных устройств генерировать высокие частоты ограничена характеристиками материала - в основном скоростью перемещения электронов в транзисторе. Разработчики
12.01.2011 Sony представила потребительские видеокамеры с поддержкой 3D

же представила видеокамеру любительского уровня HDR-CX700E с фирменными характеристиками Handycam — CMOS-матрицей “Exmor R”, широкоугольным объективом класса “G”, функцией стабилизации Optical

08.09.2010 Samsung разработала CMOS-сенсоры с «тыльной» засветкой

Компания Samsung представила две модели CMOS-матриц с «тыльной» засветкой (Back Side Illumination, BSI). Модели S5K4E5 и S5K2N1 позво
20.10.2009 NXP передал Virage Logic часть своих прав на разработки в области CMOS

onductors и Virage Logic Corporation объявили о подписании стратегического соглашения, предусматривающего передачу части прав NXP на интеллектуальную собственность (IP) в области передовой технологии CMOS и некоторой части инженерного состава и оборудования компании Virage Logic. В то же время, данное соглашение предусматривает долгосрочное лицензирование и установление взаимоотношений межд
31.01.2008 Sony разработала фотосенсор с разрешением 25 МП

сократить количество помех, возникающих при использовании высоких значений чувствительности. Новый CMOS-сенсор Sony Sony намерена как продавать сенсор сторонним производителям фотокамер, так и
04.12.2007 Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших

Mark III — лучшая профессиональная камера на сегодняшний день Она оснащена полноформатным сенсором CMOS 24 x 36 мм с разрешением 21 МП. При разработке Canon EOS-1Ds Mark III были использованы

08.11.2007 NXP поставила 500 млн. КМОП-приемопередатчиков для сотовых телефонов

его 500-миллионного радиочастотного приемопередатчика Aero для сотовых телефонов, произведенного по КМОП-технологии. Из этих 500 млн. приемопередатчиков примерно 100 млн. были поставлены только
13.09.2007 Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру

овалась в традиционных фотокамерах. В современных фотокамерах производители используют типы матриц: CMOS (КМОП — комплементарный металлооксидный полупроводник) или CCD (ПЗС — прибор с зарядовой
05.09.2007 Casio разрабатывает самую быструю цифровую камеру в мире

овой электроники в Берлине, Германия. Прототип новейшей камеры Casio оснащен новым высокоскоростным CMOS-сенсором (CMOS-матрицей) и высокоскоростным процессором обработки изображения (LSI). Нов
21.08.2007 Canon потряс фоторынок: грандиозное обновление линейки

Canon PowerShot A650 IS12 МП, 6-х зум Canon PowerShot A720 IS8 МП, 6-х зум Canon EOS-1Ds Mark III устанавливает новый стандарт для профессиональной съемки. Эта камера оснащена полноформатным сенсором CMOS 24x36 мм с разрешением 21 МП. При разработке Canon EOS-1Ds Mark III были использованы технологические решения, примененные в выпущенной ранее в этом году камере EOS-1D Mark III. Так примен
30.07.2007 STMicroelectronics и IBM будут сотрудничать в разработке микросхем

никовых устройств. Шесть компаний-участников этого профессионального сообщества, известного как IBM CMOS Technology Alliance, получают преимущества от доступа к новейшим технологиям на самых ра
21.06.2007 Первая любительская видеокамера Canon высокого разрешения

ть у новинки и режим стандартного DV-видео 3:4 и широкоформатного 16:9. Конструкция Стоит отметить элегантный и компактный корпус Canon HV10. Что немаловажно, в конструкции использован большой сенсор CMOS 1/2,7 с 2,96 миллионов пикселей. Применен процессор с раздельной обработкой видео и фотоизображений DIGIC DV II, позволяющий записывать качественные цифровые фотографии на карту памяти min
05.06.2007 Canon разработал CMOS-сенсор с разрешением 50 МП

Компания Canon разработала CMOS-сенсор с разрешением 50 млн. пикселей, что почти в два раза больше по сравнению с сенсорами ближайших конкурентов. Прототип светочувствительного чипа имеет размеры, сопоставимые с сенсорам
23.04.2007 Разрабатывается новая высоковольтная КМОП-технология

striamicrosystems (SWX: AMS) объявили о заключении соглашения о разработке передовой высоковольтной КМОП-технологии, которая будет применяться в различных потребительских, автомобильных, промыш
12.04.2007 Мобильные телефоны: первый CMOS-сенсор со стабилизацией

Компания Micron Technology представила первый в мире 3,1-мегапиксельный CMOS-сенсор-на-чипе, оснащенный системой стабилизации изображения, для использования в цифровых камерах сотовых телефонов. Система стабилизации изображения автоматически активируется во время в
17.01.2007 Гибриды нано-CMOS: новая стратегия развития микроэлектроники

ld programmable gate arrays - FPGAs), плотность упаковки которых в восемь раз превышает современные CMOS аналоги. При этом суммарная рассеиваемая мощность устройств будет значительно ниже, что

28.12.2006 Зеркальные камеры в 2006 году: тенденции и лучшие модели

ом ЖК-дисплее с диагональю 6,4 см компоновать снимки удобно из любого ракурса, даже с уровня земли. КМОП-сенсор с 7,5 Мп обеспечивает качественные детализированные снимки. Осенью Olympus предст
22.12.2006 Samsung разработал уменьшенный 3-мегапиксельный CMOS-сенсор

Компания Samsung анонсировала первую в мире 3-мегапиксельную CMOS-камеру с рабочим диаметром отверстия в 6 мм. Камера такого размера подойдет, прежде всег
22.05.2006 Фото дня. Мобильники смогут снимать HD-видео

Компания Micron представила свой КМОП-сенсор, который не только способен делать фото (размер матрицы составляет 8 МП), но и сн
28.03.2006 Создана первая ИС на нанотрубке

#151; говорит Йорг Аппензеллер (Joerg Appenzeller) из IBM, — наша ИС построена по типу обычной CMOS-архитектуры, одно из достоинств которой — низкое энергопотребление. Как показала пр
28.03.2006 Создана первая ИС на нанотрубке

#151; говорит Йорг Аппензеллер (Joerg Appenzeller) из IBM, — наша ИС построена по типу обычной CMOS-архитектуры, одно из достоинств которой — низкое энергопотребление. Как показала пр
17.03.2006 Sharp создал самый маленький CMOS-модуль

Компания Sharp сообщила о разработке самого маленького в мире модуля CMOS, предназначенного для использования в сотовых телефонах и других портативных цифровых устройствах. Модель под названием LZ0P396D имеет размер 1/11 дюйма. Разрешение в этом устройстве соста
29.11.2005 Infineon выпустит ядро CMOS для винчестеров на основе 90-нм технологии

Компания Infineon объявила о начале поставок ядра канала считывания данных для жестких дисков на основе 90-нм технологии, которое будет использоваться в дисках Hitachi следующего поколения. Ядро CMOS будет использоваться для реализации потребности в более высокой скорости передачи данных, снижении потребления электроэнергии и меньшего размера кристалла для передовой системы на базе чип
11.07.2005 Микронная 3D-визуализация становится реальностью

) в реальном масштабе времени. Как сообщает Optics.org, в качестве детектора используется 2D массив CMOS-детекторов, в котором каждый пиксель получает и обрабатывает информацию параллельно. «

11.07.2005 Микронная 3D-визуализация становится реальностью

) в реальном масштабе времени. Как сообщает Optics.org, в качестве детектора используется 2D массив CMOS-детекторов, в котором каждый пиксель получает и обрабатывает информацию параллельно. «

30.09.2004 Sony начинает гонку за рынок КМОП

щемся сегменте устройств на основе КМОП-технологий (комплементарный металло-оксидный полупроводник, CMOS), корпорация находится в роли догоняющего. Почти на протяжении 20 лет Sony и группа япон
14.04.2004 Цены на КМОП-«цифровики» упадут во 2 половине года

, так как тайваньские компании перейдут на массовый выпуск таких продуктов. При этом если стоимость КМОП-матрицы для 3-мегапиксельных камер составляет $10, то 5-мегапиксельные сенсоры стоят око
04.03.2003 Micron выпустил мегапиксельный КМОП-датчик изображения

Micron Technology Inc. выпустил свой первый мегапиксельный КМОП-датчик изображения MI-1300. Компания рассчитывает на использование 1,3-мегапиксельного д
02.10.2002 Mitsubishi и Samsung разработают новые чипы для мобильников с камерами

отки графических данных и создания оптических систем, а Samsung - технологии процессов и устройств, CMOS-сенсоров и систем управления камерой. В результате объединения усилий на рынке появятся

27.11.2000 Утилита CmosPwd 2.5 для восстановления утерянных паролей CMOS BIOS

CmosPwd является утилитой для восстановления паролей CMOS BIOS. Она может использоватся со следующими типами BIOS: ACER/IBM BIOS, AMI BIOS, AMI WinBIOS 2.5, Award 4.5x, Compaq (1992), Compaq (New version), Bios DELL version A08 1993, IBM (PS/2, A
31.10.2000 Agilent Technologies анонсировала новые CMOS-сенсоры и микросхемы для использования в цифровых камерах

Компания Agilent Technologies Inc. представила новые компактные CMOS-сенсоры и серию микросхем обработки изображений для использования в цифровых видео- и фотокамерах. Эти устройства могут быть использованы производителями цифровых камер в качестве интегрир

Публикаций - 845, упоминаний - 1029

Электроника замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Sony 6477 191
Canon 1382 161
Nikon 614 119
Samsung Electronics 9905 117
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 83
Olympus 465 55
Intel Corporation 11834 54
Ростех - Автоматика Концерн 1529 41
Leica Camera 249 39
Fujifilm - Fuji Photo Film 326 37
Zoom Int - Zoom Video Communications 1370 36
IBM - International Business Machines Corp 9307 32
Toshiba Corporation 2903 30
Ricoh Pentax 217 29
РТИ Микрон - Micron 1318 29
Konica Minolta 395 26
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 189 23
Microsoft Corporation 23936 22
АРМО ГК - АРМО-Системы 243 22
Apple Inc 11537 21
Fujitsu 2024 20
HTC Corporation 1491 19
Sharp Corporation 1036 18
JVC Kenwood 409 18
ASUS - AsusTek Computer Inc 1986 18
Casio 332 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 16
Google LLC 11299 16
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 15
Eastman Kodak - Кодак 491 14
HP Inc. 5605 13
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 242 13
AMD - Advanced Micro Devices 3970 13
Lenovo Motorola 3489 13
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 12
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2458 12
LG Electronics 3559 12
Цифра ГК 2240 12
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 677 11
Asahi Pentax 122 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 52
Россети Ленэнерго 1697 24
Carl Zeiss AG 291 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 19
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 17
Белый Ветер 346 8
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KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 5
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 164 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 4
Связной ГК 1355 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1091 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 55 3
Открытие ФК - Банк Открытие 523 3
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Астек НПО - Астэк оптик - Астек-оптик 5 3
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Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 2
EPIC Telecom Invest 199 2
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Nike 176 2
Volkswagen Group - VW 265 2
Совкомбанк Совесть 269 2
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Возрождение - Коммерческий банк 332 2
Беталинк 103 1
Геометрия НПО 132 1
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1979 15
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