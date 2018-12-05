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Электроника CMOS Complementary metal-oxide-semiconductor КМОП-транзистор Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник

Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник

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05.12.2018 Intel придумала замену транзисторам

лаборатории им. Лоуренса в Беркли разработали магнитоэлектрический спин-орбитальный (МЭСО) логический элемент, который должен прийти на смену комплементарным структурам металл-оксид-полупроводников (КМОП), то есть обычным транзисторам. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature, о них также сообщила Intel на своем сайте. Intel считает, что применение МЭСО сможет вывести эле
13.10.2015 Toshiba анонсировала КМОП-матрицу с технологией распознавания радужной оболочки глаза

Компания Toshiba Electronics Europe представила первую КМОП-матрицу, позволяющую реализовать распознавание радужной оболочки глаза для повышения без
20.08.2015 Toshiba анонсировала новые КМОП-матрицы с фазовым автофокусом для смартфонов и планшетов

Компания Toshiba Electronics Europe расширила ассортимент высокопроизводительных КМОП-матриц с технологией обратной засветки (BSI) и фазовым автофокусом (PDAF). Как сообщили CNews в Toshiba, матрицы, предназначенные для использования в смартфонах и планшетах, обеспечивают в
27.01.2014 Средний кадр на CMOS продолжает развитие

Вслед за Hasselblad компания Phase One представила цифровой задник среднего формата, созданный на базе матрицы CMOS. Цифровой задник Phase One IQ250 с матрицей размера 44 на 33 миллиметра будет иметь разрешение 50 мегапикселей (8280 на 6208 точек).Диапазон доступных значений чувствительности от 100 до 6
22.01.2014 CMOS добрался до среднего формата

-50. Новая Hasselblad H5D-50c по-прежнему будет использовать матрицу размера 49х37 мм с разрешением 50 мегапикселей. Однако сенсор (впервые в истории среднеформатных камер) будет сделан по технологии CMOS, а не CCD. Это позволит Hasselblad H5D-50c иметь лучшее соотношение сигнала и шума на высоких значениях ISO. Кроме того, новая камера будет иметь лучшую скорость серийной съёмки и обладать
29.08.2013 Обзор зеркальной камеры Nikon D7100: финиш гонки мегапикселей?
13.06.2013 Обзор Samsung WB250F: недорогая камера с Wi-Fi и управлением со смартфона

Samsung WB250F – цифровая компактная камера с матрицей типа BSI CMOS размера 1/2,3 дюйма, 18-кратным оптическим зумом (24 - 432 мм в 35мм эквиваленте). Диапазон чувствительности — ISO 100 – ISO 3200. У камеры сенсорный экран размером 3 дюйма, разрешением 0,
29.04.2013 Как радикально ускорить беспроводную сеть

ineering. Ему удалось собрать наноразмерный усилитель миллиметровых волн на основе распространенной CMOS-технологии. Усилители мощности применяются в коммуникационных технологиях и датчиках для
13.08.2012 Новый концепт-вирус способен незаметно заражать BIOS и CMOS на уровне «железа»

Эксперты eScan в России и СНГ прокомментировали появление Rakshasa — нового концептуального вредоносного ПО, способного заражать BIOS, CMOS и компрометировать систему на уровне «железа», не оставляя каких-либо следов на жестком диске компьютера. Rakshasa был представлен на конференции Black Hat французским исследователем в обл
13.07.2012 Терагерцевый генератор собрали из CMOS-компонентов

и криогенного охлаждения часто занимают целую комнату и стоят тысячи долларов. Ученым впервые удалось создать новый метод изготовления терагерцевых генераторов с помощью распространенной и недорогой CMOS-технологии. Способность твердотельных устройств генерировать высокие частоты ограничена характеристиками материала - в основном скоростью перемещения электронов в транзисторе. Разработчики
08.09.2010 Samsung разработала CMOS-сенсоры с «тыльной» засветкой

Компания Samsung представила две модели CMOS-матриц с «тыльной» засветкой (Back Side Illumination, BSI). Модели S5K4E5 и S5K2N1 позво
20.10.2009 NXP передал Virage Logic часть своих прав на разработки в области CMOS

onductors и Virage Logic Corporation объявили о подписании стратегического соглашения, предусматривающего передачу части прав NXP на интеллектуальную собственность (IP) в области передовой технологии CMOS и некоторой части инженерного состава и оборудования компании Virage Logic. В то же время, данное соглашение предусматривает долгосрочное лицензирование и установление взаимоотношений межд
04.12.2007 Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших

Mark III — лучшая профессиональная камера на сегодняшний день Она оснащена полноформатным сенсором CMOS 24 x 36 мм с разрешением 21 МП. При разработке Canon EOS-1Ds Mark III были использованы

08.11.2007 NXP поставила 500 млн. КМОП-приемопередатчиков для сотовых телефонов

его 500-миллионного радиочастотного приемопередатчика Aero для сотовых телефонов, произведенного по КМОП-технологии. Из этих 500 млн. приемопередатчиков примерно 100 млн. были поставлены только
13.09.2007 Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру

овалась в традиционных фотокамерах. В современных фотокамерах производители используют типы матриц: CMOS (КМОП — комплементарный металлооксидный полупроводник) или CCD (ПЗС — прибор с зарядовой
21.08.2007 Canon потряс фоторынок: грандиозное обновление линейки

Canon PowerShot A650 IS12 МП, 6-х зум Canon PowerShot A720 IS8 МП, 6-х зум Canon EOS-1Ds Mark III устанавливает новый стандарт для профессиональной съемки. Эта камера оснащена полноформатным сенсором CMOS 24x36 мм с разрешением 21 МП. При разработке Canon EOS-1Ds Mark III были использованы технологические решения, примененные в выпущенной ранее в этом году камере EOS-1D Mark III. Так примен
30.07.2007 STMicroelectronics и IBM будут сотрудничать в разработке микросхем

никовых устройств. Шесть компаний-участников этого профессионального сообщества, известного как IBM CMOS Technology Alliance, получают преимущества от доступа к новейшим технологиям на самых ра
21.06.2007 Первая любительская видеокамера Canon высокого разрешения

ть у новинки и режим стандартного DV-видео 3:4 и широкоформатного 16:9. Конструкция Стоит отметить элегантный и компактный корпус Canon HV10. Что немаловажно, в конструкции использован большой сенсор CMOS 1/2,7 с 2,96 миллионов пикселей. Применен процессор с раздельной обработкой видео и фотоизображений DIGIC DV II, позволяющий записывать качественные цифровые фотографии на карту памяти min
05.06.2007 Canon разработал CMOS-сенсор с разрешением 50 МП

Компания Canon разработала CMOS-сенсор с разрешением 50 млн. пикселей, что почти в два раза больше по сравнению с сенсорами ближайших конкурентов. Прототип светочувствительного чипа имеет размеры, сопоставимые с сенсорам
23.04.2007 Разрабатывается новая высоковольтная КМОП-технология

striamicrosystems (SWX: AMS) объявили о заключении соглашения о разработке передовой высоковольтной КМОП-технологии, которая будет применяться в различных потребительских, автомобильных, промыш
12.04.2007 Мобильные телефоны: первый CMOS-сенсор со стабилизацией

Компания Micron Technology представила первый в мире 3,1-мегапиксельный CMOS-сенсор-на-чипе, оснащенный системой стабилизации изображения, для использования в цифровых камерах сотовых телефонов. Система стабилизации изображения автоматически активируется во время в
17.01.2007 Гибриды нано-CMOS: новая стратегия развития микроэлектроники

ld programmable gate arrays - FPGAs), плотность упаковки которых в восемь раз превышает современные CMOS аналоги. При этом суммарная рассеиваемая мощность устройств будет значительно ниже, что

22.12.2006 Samsung разработал уменьшенный 3-мегапиксельный CMOS-сенсор

Компания Samsung анонсировала первую в мире 3-мегапиксельную CMOS-камеру с рабочим диаметром отверстия в 6 мм. Камера такого размера подойдет, прежде всег
17.03.2006 Sharp создал самый маленький CMOS-модуль

Компания Sharp сообщила о разработке самого маленького в мире модуля CMOS, предназначенного для использования в сотовых телефонах и других портативных цифровых устройствах. Модель под названием LZ0P396D имеет размер 1/11 дюйма. Разрешение в этом устройстве соста
29.11.2005 Infineon выпустит ядро CMOS для винчестеров на основе 90-нм технологии

Компания Infineon объявила о начале поставок ядра канала считывания данных для жестких дисков на основе 90-нм технологии, которое будет использоваться в дисках Hitachi следующего поколения. Ядро CMOS будет использоваться для реализации потребности в более высокой скорости передачи данных, снижении потребления электроэнергии и меньшего размера кристалла для передовой системы на базе чип
30.09.2004 Sony начинает гонку за рынок КМОП

щемся сегменте устройств на основе КМОП-технологий (комплементарный металло-оксидный полупроводник, CMOS), корпорация находится в роли догоняющего. Почти на протяжении 20 лет Sony и группа япон
14.04.2004 Цены на КМОП-«цифровики» упадут во 2 половине года

, так как тайваньские компании перейдут на массовый выпуск таких продуктов. При этом если стоимость КМОП-матрицы для 3-мегапиксельных камер составляет $10, то 5-мегапиксельные сенсоры стоят око
04.03.2003 Micron выпустил мегапиксельный КМОП-датчик изображения

Micron Technology Inc. выпустил свой первый мегапиксельный КМОП-датчик изображения MI-1300. Компания рассчитывает на использование 1,3-мегапиксельного д
27.11.2000 Утилита CmosPwd 2.5 для восстановления утерянных паролей CMOS BIOS

CmosPwd является утилитой для восстановления паролей CMOS BIOS. Она может использоватся со следующими типами BIOS: ACER/IBM BIOS, AMI BIOS, AMI WinBIOS 2.5, Award 4.5x, Compaq (1992), Compaq (New version), Bios DELL version A08 1993, IBM (PS/2, A
31.10.2000 Agilent Technologies анонсировала новые CMOS-сенсоры и микросхемы для использования в цифровых камерах

Компания Agilent Technologies Inc. представила новые компактные CMOS-сенсоры и серию микросхем обработки изображений для использования в цифровых видео- и фотокамерах. Эти устройства могут быть использованы производителями цифровых камер в качестве интегрир
06.10.2000 Fujitsu представила компактный цветной CMOS сенсор изображения

Компания Fujitsu Ltd. представила компактный цветной сенсор изображения, выполненный по стандартной CMOS-технологии. Применение CMOS-технологии обеспечивает низкое потребление энергии и

12.09.2000 Soitec и Samsung разработают следующее поколение микросхем SOI CMOS

Производитель подложек структуры КНД (кремний на диэлектрике, SOI) компания Soitec и компания Samsung Electronics Co. Ltd объединили свои усилия для совместной разработки микросхем на основе КДН КМОП (SOI CMOS) технологии. По словам компаний, новая технология позволит увеличить скорость передачи информации, уменьшить габаритный размеры микросхем, понизить напряжение питания до 1В и, ка
05.09.2000 NEC представит новое семейство DSP-чипов, выполненных по 0,13-микронной CMOS технологии

Подразделение NEC Corp. - компания NEC Electron Devices планирует представить новое семейство DSP (процессоров цифровой обработки сигналов) - uPD77210. Новые DSP будут производиться по 0,13-микронной CMOS технологии, что позволит увеличить рабочую частоту до 160 МГц и снизить напряжение питания ядра до 1,5В. Потребление мощности будет также снижено. Так, при декодировании MP3-аудио (128Кбит
04.08.2000 Sharp разработала новый CMOS-сенсор изображения толщиной всего 5 мм

harp Corp. сообщила о своей новейшей разработке - графическом сенсоре LZOP3820, выполненном на базе CMOS (комплементарной структуры металл-оксид-полупроводник). Компания совместила в одном корп
04.07.2000 Dongbu лицензировала CMOS-технологию у Toshiba

Toshiba Corp. сообщила, что обеспечит компанию Dongbu Electronics Co. Ltd. технологией CMOS для производства микросхем в 0,25; 0,18; и 0,15 микронном процессе. Также Toshiba инвертирует около $50 млн. в новое производство Dongbu, расположенное в Корее. По словам Dongbu, это сделк
28.05.1999 Toshiba разработала самый компактный на сегодняшний день CMOS-видеосенсор

Toshiba Corporation разработала самый компактный на сегодня видеосенсор, основанный на технологии CMOS (комплиментарная МОП-структура). Сенсор совместим с форматом видеоконференций Common Intermediate Format (CIF) и потребляет значительно меньше энергии, чем его аналоги. Устройство имеет га

Публикаций - 935, упоминаний - 1133

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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 160
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 156
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 156
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 152
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 150
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 141
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 140
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 135
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 129
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 129
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 128
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 123
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 110
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 109
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 108
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 104
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 102
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 101
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 97
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 93
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 92
Микрофон - Microphone 2808 91
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 86
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 86
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 86
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 85
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 84
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 102
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 100
Canon DIGIC - серия процессоров 199 81
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 76
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 62
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 58
Google Android 15243 57
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 56
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 55
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 50
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 48
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 46
Microsoft Windows 16882 33
Nikon Expeed 63 31
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 30
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 29
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 27
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 27
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 27
Microsoft Windows 2000 8678 25
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 24
Canon Digital IXUS 86 23
Sony Handycam - Sony HDR-HC - Sony HDR-UX - Sony HXR-NX - Sony HDR-XR - Sony HDR-SR - Sony HDR-AZ - Sony HDR-AS - Sony HDR-CX - Sony HDR-FX - Sony HDR-TG 69 23
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 21
Apple iPhone 6 4861 21
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 57 20
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 20
Apple iOS 8583 19
Canon Dual Pixel CMOS AF 29 19
Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 18
Oracle Java - язык программирования 3469 18
Fujifilm - Fujinon Lens 50 17
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 17
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 16
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 16
Fujifilm FinePix 107 15
Google YouTube - Видеохостинг 3002 15
Samsung Galaxy 1035 15
Canon EF - серия объективов 50 15
Ксенин Алекс 311 19
Газаров Артур 77 10
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Бровкин Дмитрий 55 6
Зенкин Денис 263 5
Власов Юрий 10 5
Moore Gordon - Мур Гордон 66 5
Принцевская Людмила 34 4
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Бойко Алексей 138 3
Marcyk Gerald - Марчик Джеральд 11 3
Попов Алексей 339 3
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Шалманов Сергей 202 2
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Москалева Татьяна 73 2
Константинов Константин 32 2
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Овсянников Денис 23 2
Терентьев Константин 19 2
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Савенко Сергей 3 2
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Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Акилов Юрий 3 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 212
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 116
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 52
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 40
Германия - Федеративная Республика 13221 36
Южная Корея - Республика 7052 34
Китай - Тайвань 4245 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Франция - Французская Республика 8177 20
США - Калифорния 4829 18
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Нидерланды 3746 6
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РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
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CeBIT 614 8
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Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 6
Intel Developer Forum - IDF 317 5
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Embedded World 10 1
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