Электроника CMOS Complementary metal-oxide-semiconductor КМОП-транзистор Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник
|05.12.2018
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Intel придумала замену транзисторам
лаборатории им. Лоуренса в Беркли разработали магнитоэлектрический спин-орбитальный (МЭСО) логический элемент, который должен прийти на смену комплементарным структурам металл-оксид-полупроводников (КМОП), то есть обычным транзисторам. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature, о них также сообщила Intel на своем сайте. Intel считает, что применение МЭСО сможет вывести эле
|28.03.2018
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Canon представила флагманскую полнокадровую камеру Cinema EOS
ставила флагманскую полнокадровую камеру Cinema EOS C700 FF. Камера оснащена новейшим полнокадровым CMOS датчиком 38,1 x 20,1 мм и может снимать с разрешением до 5,9K. EOS C700 FF позволяет вес
|13.10.2015
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Toshiba анонсировала КМОП-матрицу с технологией распознавания радужной оболочки глаза
Компания Toshiba Electronics Europe представила первую КМОП-матрицу, позволяющую реализовать распознавание радужной оболочки глаза для повышения без
|20.08.2015
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Toshiba анонсировала новые КМОП-матрицы с фазовым автофокусом для смартфонов и планшетов
Компания Toshiba Electronics Europe расширила ассортимент высокопроизводительных КМОП-матриц с технологией обратной засветки (BSI) и фазовым автофокусом (PDAF). Как сообщили CNews в Toshiba, матрицы, предназначенные для использования в смартфонах и планшетах, обеспечивают в
|27.01.2014
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Средний кадр на CMOS продолжает развитие
Вслед за Hasselblad компания Phase One представила цифровой задник среднего формата, созданный на базе матрицы CMOS. Цифровой задник Phase One IQ250 с матрицей размера 44 на 33 миллиметра будет иметь разрешение 50 мегапикселей (8280 на 6208 точек).Диапазон доступных значений чувствительности от 100 до 6
|22.01.2014
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CMOS добрался до среднего формата
-50. Новая Hasselblad H5D-50c по-прежнему будет использовать матрицу размера 49х37 мм с разрешением 50 мегапикселей. Однако сенсор (впервые в истории среднеформатных камер) будет сделан по технологии CMOS, а не CCD. Это позволит Hasselblad H5D-50c иметь лучшее соотношение сигнала и шума на высоких значениях ISO. Кроме того, новая камера будет иметь лучшую скорость серийной съёмки и обладать
|13.06.2013
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Обзор Samsung WB250F: недорогая камера с Wi-Fi и управлением со смартфона
Samsung WB250F – цифровая компактная камера с матрицей типа BSI CMOS размера 1/2,3 дюйма, 18-кратным оптическим зумом (24 - 432 мм в 35мм эквиваленте). Диапазон чувствительности — ISO 100 – ISO 3200. У камеры сенсорный экран размером 3 дюйма, разрешением 0,
|29.04.2013
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Как радикально ускорить беспроводную сеть
ineering. Ему удалось собрать наноразмерный усилитель миллиметровых волн на основе распространенной CMOS-технологии. Усилители мощности применяются в коммуникационных технологиях и датчиках для
|13.08.2012
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Новый концепт-вирус способен незаметно заражать BIOS и CMOS на уровне «железа»
Эксперты eScan в России и СНГ прокомментировали появление Rakshasa — нового концептуального вредоносного ПО, способного заражать BIOS, CMOS и компрометировать систему на уровне «железа», не оставляя каких-либо следов на жестком диске компьютера. Rakshasa был представлен на конференции Black Hat французским исследователем в обл
|13.07.2012
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Терагерцевый генератор собрали из CMOS-компонентов
и криогенного охлаждения часто занимают целую комнату и стоят тысячи долларов. Ученым впервые удалось создать новый метод изготовления терагерцевых генераторов с помощью распространенной и недорогой CMOS-технологии. Способность твердотельных устройств генерировать высокие частоты ограничена характеристиками материала - в основном скоростью перемещения электронов в транзисторе. Разработчики
|12.01.2011
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Sony представила потребительские видеокамеры с поддержкой 3D
же представила видеокамеру любительского уровня HDR-CX700E с фирменными характеристиками Handycam — CMOS-матрицей “Exmor R”, широкоугольным объективом класса “G”, функцией стабилизации Optical
|08.09.2010
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Samsung разработала CMOS-сенсоры с «тыльной» засветкой
Компания Samsung представила две модели CMOS-матриц с «тыльной» засветкой (Back Side Illumination, BSI). Модели S5K4E5 и S5K2N1 позво
|20.10.2009
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NXP передал Virage Logic часть своих прав на разработки в области CMOS
onductors и Virage Logic Corporation объявили о подписании стратегического соглашения, предусматривающего передачу части прав NXP на интеллектуальную собственность (IP) в области передовой технологии CMOS и некоторой части инженерного состава и оборудования компании Virage Logic. В то же время, данное соглашение предусматривает долгосрочное лицензирование и установление взаимоотношений межд
|31.01.2008
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Sony разработала фотосенсор с разрешением 25 МП
сократить количество помех, возникающих при использовании высоких значений чувствительности. Новый CMOS-сенсор Sony Sony намерена как продавать сенсор сторонним производителям фотокамер, так и
|04.12.2007
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Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших
Mark III — лучшая профессиональная камера на сегодняшний день Она оснащена полноформатным сенсором CMOS 24 x 36 мм с разрешением 21 МП. При разработке Canon EOS-1Ds Mark III были использованы
|08.11.2007
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NXP поставила 500 млн. КМОП-приемопередатчиков для сотовых телефонов
его 500-миллионного радиочастотного приемопередатчика Aero для сотовых телефонов, произведенного по КМОП-технологии. Из этих 500 млн. приемопередатчиков примерно 100 млн. были поставлены только
|13.09.2007
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Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру
овалась в традиционных фотокамерах. В современных фотокамерах производители используют типы матриц: CMOS (КМОП — комплементарный металлооксидный полупроводник) или CCD (ПЗС — прибор с зарядовой
|05.09.2007
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Casio разрабатывает самую быструю цифровую камеру в мире
овой электроники в Берлине, Германия. Прототип новейшей камеры Casio оснащен новым высокоскоростным CMOS-сенсором (CMOS-матрицей) и высокоскоростным процессором обработки изображения (LSI). Нов
|21.08.2007
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Canon потряс фоторынок: грандиозное обновление линейки
Canon PowerShot A650 IS12 МП, 6-х зум Canon PowerShot A720 IS8 МП, 6-х зум Canon EOS-1Ds Mark III устанавливает новый стандарт для профессиональной съемки. Эта камера оснащена полноформатным сенсором CMOS 24x36 мм с разрешением 21 МП. При разработке Canon EOS-1Ds Mark III были использованы технологические решения, примененные в выпущенной ранее в этом году камере EOS-1D Mark III. Так примен
|30.07.2007
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STMicroelectronics и IBM будут сотрудничать в разработке микросхем
никовых устройств. Шесть компаний-участников этого профессионального сообщества, известного как IBM CMOS Technology Alliance, получают преимущества от доступа к новейшим технологиям на самых ра
|21.06.2007
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Первая любительская видеокамера Canon высокого разрешения
ть у новинки и режим стандартного DV-видео 3:4 и широкоформатного 16:9. Конструкция Стоит отметить элегантный и компактный корпус Canon HV10. Что немаловажно, в конструкции использован большой сенсор CMOS 1/2,7 с 2,96 миллионов пикселей. Применен процессор с раздельной обработкой видео и фотоизображений DIGIC DV II, позволяющий записывать качественные цифровые фотографии на карту памяти min
|05.06.2007
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Canon разработал CMOS-сенсор с разрешением 50 МП
Компания Canon разработала CMOS-сенсор с разрешением 50 млн. пикселей, что почти в два раза больше по сравнению с сенсорами ближайших конкурентов. Прототип светочувствительного чипа имеет размеры, сопоставимые с сенсорам
|23.04.2007
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Разрабатывается новая высоковольтная КМОП-технология
striamicrosystems (SWX: AMS) объявили о заключении соглашения о разработке передовой высоковольтной КМОП-технологии, которая будет применяться в различных потребительских, автомобильных, промыш
|12.04.2007
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Мобильные телефоны: первый CMOS-сенсор со стабилизацией
Компания Micron Technology представила первый в мире 3,1-мегапиксельный CMOS-сенсор-на-чипе, оснащенный системой стабилизации изображения, для использования в цифровых камерах сотовых телефонов. Система стабилизации изображения автоматически активируется во время в
|17.01.2007
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Гибриды нано-CMOS: новая стратегия развития микроэлектроники
ld programmable gate arrays - FPGAs), плотность упаковки которых в восемь раз превышает современные CMOS аналоги. При этом суммарная рассеиваемая мощность устройств будет значительно ниже, что
|28.12.2006
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Зеркальные камеры в 2006 году: тенденции и лучшие модели
ом ЖК-дисплее с диагональю 6,4 см компоновать снимки удобно из любого ракурса, даже с уровня земли. КМОП-сенсор с 7,5 Мп обеспечивает качественные детализированные снимки. Осенью Olympus предст
|22.12.2006
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Samsung разработал уменьшенный 3-мегапиксельный CMOS-сенсор
Компания Samsung анонсировала первую в мире 3-мегапиксельную CMOS-камеру с рабочим диаметром отверстия в 6 мм. Камера такого размера подойдет, прежде всег
|22.05.2006
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Фото дня. Мобильники смогут снимать HD-видео
Компания Micron представила свой КМОП-сенсор, который не только способен делать фото (размер матрицы составляет 8 МП), но и сн
|28.03.2006
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Создана первая ИС на нанотрубке
#151; говорит Йорг Аппензеллер (Joerg Appenzeller) из IBM, — наша ИС построена по типу обычной CMOS-архитектуры, одно из достоинств которой — низкое энергопотребление. Как показала пр
|28.03.2006
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Создана первая ИС на нанотрубке
#151; говорит Йорг Аппензеллер (Joerg Appenzeller) из IBM, — наша ИС построена по типу обычной CMOS-архитектуры, одно из достоинств которой — низкое энергопотребление. Как показала пр
|17.03.2006
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Sharp создал самый маленький CMOS-модуль
Компания Sharp сообщила о разработке самого маленького в мире модуля CMOS, предназначенного для использования в сотовых телефонах и других портативных цифровых устройствах. Модель под названием LZ0P396D имеет размер 1/11 дюйма. Разрешение в этом устройстве соста
|29.11.2005
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Infineon выпустит ядро CMOS для винчестеров на основе 90-нм технологии
Компания Infineon объявила о начале поставок ядра канала считывания данных для жестких дисков на основе 90-нм технологии, которое будет использоваться в дисках Hitachi следующего поколения. Ядро CMOS будет использоваться для реализации потребности в более высокой скорости передачи данных, снижении потребления электроэнергии и меньшего размера кристалла для передовой системы на базе чип
|11.07.2005
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Микронная 3D-визуализация становится реальностью
) в реальном масштабе времени. Как сообщает Optics.org, в качестве детектора используется 2D массив CMOS-детекторов, в котором каждый пиксель получает и обрабатывает информацию параллельно. «
|11.07.2005
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Микронная 3D-визуализация становится реальностью
) в реальном масштабе времени. Как сообщает Optics.org, в качестве детектора используется 2D массив CMOS-детекторов, в котором каждый пиксель получает и обрабатывает информацию параллельно. «
|30.09.2004
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Sony начинает гонку за рынок КМОП
щемся сегменте устройств на основе КМОП-технологий (комплементарный металло-оксидный полупроводник, CMOS), корпорация находится в роли догоняющего. Почти на протяжении 20 лет Sony и группа япон
|14.04.2004
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Цены на КМОП-«цифровики» упадут во 2 половине года
, так как тайваньские компании перейдут на массовый выпуск таких продуктов. При этом если стоимость КМОП-матрицы для 3-мегапиксельных камер составляет $10, то 5-мегапиксельные сенсоры стоят око
|04.03.2003
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Micron выпустил мегапиксельный КМОП-датчик изображения
Micron Technology Inc. выпустил свой первый мегапиксельный КМОП-датчик изображения MI-1300. Компания рассчитывает на использование 1,3-мегапиксельного д
|02.10.2002
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Mitsubishi и Samsung разработают новые чипы для мобильников с камерами
отки графических данных и создания оптических систем, а Samsung - технологии процессов и устройств, CMOS-сенсоров и систем управления камерой. В результате объединения усилий на рынке появятся
|27.11.2000
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Утилита CmosPwd 2.5 для восстановления утерянных паролей CMOS BIOS
CmosPwd является утилитой для восстановления паролей CMOS BIOS. Она может использоватся со следующими типами BIOS: ACER/IBM BIOS, AMI BIOS, AMI WinBIOS 2.5, Award 4.5x, Compaq (1992), Compaq (New version), Bios DELL version A08 1993, IBM (PS/2, A
|31.10.2000
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Agilent Technologies анонсировала новые CMOS-сенсоры и микросхемы для использования в цифровых камерах
Компания Agilent Technologies Inc. представила новые компактные CMOS-сенсоры и серию микросхем обработки изображений для использования в цифровых видео- и фотокамерах. Эти устройства могут быть использованы производителями цифровых камер в качестве интегрир
Электроника замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Ксенин Алекс 311 19
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 158 9
|Газаров Артур 77 8
|Бровкин Дмитрий 55 6
|Власов Юрий 8 5
|Moore Gordon - Мур Гордон 63 5
|Зенкин Денис 262 4
|Попов Алексей 330 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1004 3
|Константинов Константин 31 2
|Принцевская Людмила 34 2
|Веремеенко Сергей 13 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Красников Геннадий 69 2
|Овсянников Денис 23 2
|Абагян Карина 22 2
|Хасьянова Гульнара 128 2
|Петричкович Ярослав 23 2
|Касперский Евгений 311 2
|Семенцов Всеволод 21 2
|Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
|Хвальковский Алексей 2 2
|Ефремов Сергей 17 2
|Смирнов Алексей 214 1
|Дмитриев Владимир 33 1
|Mappleback Kevin - Мэпплбек Кевин 1 1
|Панов Сергей 16 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
|Катаев Александр 40 1
|Виноградов Александр 53 1
|Соколов Андрей 17 1
|Гордеева Анна 36 1
|Zhao George - Чжао Джордж 13 1
|Путин Владимир 2892 1
|Боев Сергей 25 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 45 1
|Зырянов Борис 12 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Dyke Stephen Hart - Дайк Стивен Харт 1 1
|Покровский Иван 98 1
|CNews - ZOOM.CNews 1798 55
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5821 10
|DigiTimes - Издание 1303 9
|NE Asia Online 313 7
|New Scientist 1447 6
|Electronista 166 5
|Silicon 480 5
|EE Times 158 5
|CNews RND - R&D.CNews 2273 5
|Nanotechweb 92 4
|Optics 139 4
|Nikkei BP - AsiaBizTech 155 3
|Nikkei Electronics 78 3
|Phys.org 972 3
|9to5Google 47 3
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 511 3
|9to5Mac 70 3
|allNetDevices 160 2
|CNews TV 747 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 2
|Informa PLC - CommsDesign 17 2
|The Verge - Издание 519 2
|Cellular News 234 2
|Daily Mail 53 2
|Nature 801 2
|Engadget - Блог о технологиях 422 2
|SPIE - Optics.org 29 2
|AP - Associated Press 1994 2
|Inquirer 463 2
|EurekAlert 287 2
|Чудо техники 60 2
|The Engineer 79 1
|SmallTimes 5 1
|e-inSITE 16 1
|Newsbytes News Network 379 1
|InfoSync 35 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
|Optics Express 10 1
|Optics Letters - Optical Society of America 5 1
|Korea Times 129 1
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