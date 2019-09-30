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Honda оптимизировала управление силовой установкой автомобиля «Формулы 1» при помощи IBM Watson IoT IBM объявила о том, что с помощью IBM Watson Internet of Things (IoT) компания Honda R&D собирает и анализирует данные более чем с 160 датчиков, устанавливаемых на каждом автомобиле Honda для гонок «Формулы 1». Теперь водители и технические команды могут в режиме реального времени применять данные и аналитику для оптимизации характеристик двигателя и использования топлива. В частности, это

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«Ростелеком» обеспечил телеком-услугами проведение гран-при России Формулы 1 в Сочи «Ростелеком» обеспечил телекоммуникационными услугами проведение гран-при России Формулы 1. Ареной соревнований всемирно известной автогонки, которая прошла с 8 по 11 октября

Болельщики «Формулы-1» оказались в роуминге с абхазскими сотовыми операторами Первая в истории «Формулы-1» гонка «Гран-При России» ознаменовались некоторыми проблемами с сотовой связью. Об

В почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира «Формула-1» Гран-при России 12 октября в почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» Гран-при России. «Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на ав

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Терминалы сбора данных Acode помогут вести учет билетов на гран-при «Формулы-1» сийская компания «Акод», входящая в группу компаний «СтарРус», автоматизирует учет билетов и контроль прохода посетителей на автодром в Сочи, где 12 октября состоится первый российский этап гран-при «Формулы-1», на базе терминалов сбора данных (ТСД) Acode. Об этом CNews сообщили в «СтарРус». По информации компании, терминал Acode позволяет упростить работу персонала и волонтеров на этом мер

Борис Михалин - Механизм in-memory для аналитики – как двигатель для Формулы-1 ию, какие выводы делать на основе отчетов и какие решения после этого принимать. Безусловно, для лучшего результата BI-система должна быть настроена под аналитиков и пользователей, так же как и болид Формулы-1 – под конкретного пилота. Но в бизнес-анализе главным звеном остаются люди, которые работают с мощными технологиями. Только комбинация профессиональных пользователей и продвинутых BI-

Новые двигатели Ford оснастят технологиями болидов "Формулы-1" двигатели нового поколения с использованием технологий, которые сейчас задействуются в автомобилях «Формулы-1». Создание исследовательского центра, который займется разработкой технологий для д

BlackBerry получила статус официального поставщика мобильных решений команды Формулы 1 Mercedes AMG Petronas ow на трассе Jerez в Испании, гоночная команда сообщила о заключении нового соглашения с BlackBerry. Получив статус Official Mobile Computing Partner (Официальный поставщик мобильных решений) команды Формулы 1 Mercedes AMG Petronas, компания BlackBerry сможет приступить к реализации совместных технических и маркетинговых проектов. Новая платформа BlackBerry будет использоваться в повседневн

Касперский: лучше спонсировать Ferrari, а не российских гонщиков новных спонсоров команды. По словам Касперского, за год его контракта с Ferrari в VIP-зоне паддока «Формулы-1» побывало около 1000 гостей «Лаборатории Касперского». Кроме того, благодаря личным

Суперкомпьютер моделирует автомобиль «Формулы 1» за 30 часов На сегодняшний день все команды гонок «Формулы 1» для создания своих автомобилей используют суперкомпьютеры, рассказал CNews ИТ-дире

«Касперский» стал спонсором Ferrari в «Формуле-1» ратория Касперского» станет партнером всемирно известной команды Scuderia Ferrari автогонок класса «Формула-1» в 2011-2012 гг. Компания объявила об этом накануне начала последней гонки чемпиона

«ПетерСтар» обеспечит услугами связи организаторов и участников гонок на воде в классе «Формула 1» Компания «ПетерСтар» получила статус официального поставщика услуг связи для организаторов Российского этапа Чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе «Формула 1». Мероприятие с участием профессиональных команд из ведущих стран мира проводится при поддержке Федерации водно-моторного спорта России 9-11 июля в Санкт-Петербурге. В рамках контракт

Основатель YouTube инвестировал в команду «Формулы-1» Чед Харли (Chad Hurley), один из основателей популярного видеосервиса YouTube, сообщил о том, что инвестировал миллионы долларов в гоночную команду «Формулы-1». Об он заявил во время интервью изданию TechCrunch. По словам Харли, содержание одной такой команды обычно обходится в сумму около $100 млн в год, однако он надеется потратить на это

LG Electronics стала технологическим партнером «Формулы 1» явила о подписании соглашения, согласно которому становится глобальным и технологическим партнером «Формулы 1». В рамках этого сотрудничества компания LG приобретает эксклюзивные маркетинговые

Lenovo установила производительный суперкомпьютер для команды Формулы-1 Компания Lenovo объявила об установке высокопроизводительного суперкомпьютера для команды Формулы-1 AT&T Williams. Команда AT&T Williams уже сегодня использует вычислительные мощности суперкомпьютера для проведения испытаний гоночного болида в аэродинамической трубе, на базе команды

"Формула 1" скоро "взлетит на воздух" нтересованными лицами. «Лига ракетных гонок» (Rocket Racing League) планирует построить 10 гоночных ракет, финансирование, владение и обслуживание которых будет осуществляться за счет команд. Машины «Формулы-1» космической эры будут состоять из самолетов EZ Rocket с реактивным двигателем, разработанных и представленных калифорнийской компанией XCOR Aerospace. Первая гонка состоится в течени

Pro-Vision Communications будет освещать этапы "Гран-При Pentium 4" Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications организовало работу со СМИ отборочного тура Всероссийских соревнований по виртуальным автогонкам класса "Формула - 1" - "Гран-При Pentium 4" в Самарском регионе. Всероссийское первенство "Гран-При Pentium 4" проводится при поддержке Российской автомобильной федерации (РАФ) и Федерации компьютерного спорта

В Рунете запущен онлайн-симулятор "Формулы-1" ной онлайн-игры, целью которой является продвижение бренда российского производителя. Игра F1game.ru представляет собой интерактивный чемпионат, созданный по аналогии с реальными соревнованиями мира "Формулы-1". Участниками онлайн-состязания являются сами пользователи интернета, которым предоставляется возможность установить свои собственные рекорды на лучших автодромах мира. Самые быстрые

Intel проведет соревнования по виртуальным гонкам класса "Формула-1" - "Гран-При Pentium 4" Корпорация Intel объявила о старте всероссийских соревнований по виртуальным гонкам класса "Формула-1" - "Гран-При Pentium 4". Соревнования на "Гран-При Pentium 4" пройдут при поддержке

Siemens расширит сотрудничество с "Формулой-1" вая гоночная машина MP4-17, на которой в предстоящем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" будет размещен логотип департамента IC Mobile компании Siemens. Опыт и знания неме

Определился абсолютный чемпион "Гран-При Pentium 4" 17 сентября в магазине "Вобис на Кутузовском" финале соревнований по виртуальным автогонкам класса Формула-1 "Гран-При Pentium 4" определился абсолютный чемпион. С результатом 1 мин.14,943 сек

Молодые москвичи побили рекорд Шумахера в виртуальной автогонке В первый же день чемпионата по виртуальным автогонкам класса Формула-1 "Гран-При Pentium 4", организованного в магазинах сети "Рамстор" московскими предст

"Гран-При Pentium 4" выявит лучшего виртуального автогонщика Москвы агазинах сети "Рамстор" стартует "Гран-При Pentium 4" - первенство по виртуальным автогонкам класса Формула-1, организуемое московскими представительствами компаний Intel и Samsung Electronics