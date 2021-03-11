Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FIA
Formula 1
Формула 1
класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами
Публикаций - 158, упоминаний - 203
FIA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132321, в очереди разбора - 1022854.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132321, в очереди разбора - 1022854.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru