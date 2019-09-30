Получите все материалы CNews по ключевому слову
FIA Formula 1 Формула 1 класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами
СОБЫТИЯ
|30.09.2019
|
«Ростелеком» обеспечил цифровой связью российский этап Гран-при «Формулы 1»
«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами связи российский этап чемпионата мира «Формулы 1» – «FORMULA 1 ВТБ Гран-при России 2019», который проходит в эти дни в Олимпийском п
|03.04.2018
|
Acronis стал технологическим партнером по защите данных для команды Формулы-1 Sahara Force India
ассе, оказывая им помощь и предоставляя дополнительную информацию во время гонок и между заездами. «Формула-1» – это один самых высокотехнологичных видов спорта в мире. Команда Sahara Force Ind
|28.04.2017
|
«Ростелеком» обеспечит телеком-поддержку российского этапа Гран при Формулы 1
иям каналы передачи данных, суммарная емкость которых превышает 2 Гбит/с, благодаря чему поклонники Формулы-1 во всем мире смогут увидеть соревнования лучших автогонщиков в режиме реального вре
|14.07.2016
|
Apple собралась купить «Формулу-1»
сти сделки. Formula One Group - это крупный холдинг со сложной структурой, включающий большое количество дочерних компаний: Formula One Management, Formula One Administration и др. Глава менеджмента «Формулы-1» Берни Экклстоун Основной деятельностью FOG является проведение крупнейшего в мире чемпионата по гонкам на автомобилях с открытыми колесами - Formula 1. Помимо управления чемпионатом
|11.05.2016
|
Абоненты «МегаФона» стали чаще использовать 4G-скорости на «Формуле-1»
ия. Это в 1,5 раза выше показателей интернет-активности абонентов «МегаФона» на сочинских трибунах «Формулы-1» в прошлом году. «В период майского гоночного уикенда сеть «МегаФона» в Сочи обслуж
|29.04.2016
|
«Ростелеком» обеспечивает телеком-услугами проведение российского этапа Чемпионата мира Формулы 1
«Ростелеком» обеспечивает телеком-услугами проведение российского этапа Чемпионата мира Формулы 1, которые проводится в Олимпийском парке Сочи с 28 апреля по 1 мая 2016 г. Оператор
|06.04.2016
|
Honda оптимизировала управление силовой установкой автомобиля «Формулы 1» при помощи IBM Watson IoT
IBM объявила о том, что с помощью IBM Watson Internet of Things (IoT) компания Honda R&D собирает и анализирует данные более чем с 160 датчиков, устанавливаемых на каждом автомобиле Honda для гонок «Формулы 1». Теперь водители и технические команды могут в режиме реального времени применять данные и аналитику для оптимизации характеристик двигателя и использования топлива. В частности, это
|14.10.2015
|
Абоненты «МегаФона» предпочли скорости 4G на «Формуле-1» в Сочи
мире автогонок прокачали в сетях «МегаФона» более 18 ТБ интернет-трафика. По данным организаторов «Формулы-1» за четыре дня соревнований трассу «Сочи Автодром» посетили 149 тыс. человек. С 8 п
|13.10.2015
|
«Ростелеком» обеспечил телеком-услугами проведение гран-при России Формулы 1 в Сочи
«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационными услугами проведение гран-при России Формулы 1. Ареной соревнований всемирно известной автогонки, которая прошла с 8 по 11 октября
|14.10.2014
|
Болельщики «Формулы-1» оказались в роуминге с абхазскими сотовыми операторами
Первая в истории «Формулы-1» гонка «Гран-При России» ознаменовались некоторыми проблемами с сотовой связью. Об
|10.10.2014
|
В почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира «Формула-1» Гран-при России
12 октября в почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» Гран-при России. «Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на ав
|10.10.2014
|
«МегаФон» обеспечит высокоскоростной мобильный интернет на Гран-При «Формулы-1» в Сочи
ру мобильной связи и высокоскоростного интернета 4G+ к обслуживанию десятков тысяч гостей Гран-При «Формулы-1» в Олимпийском парке Сочи. Порядка 50 базовых станций «МегаФона» будут обеспечивать
|01.10.2014
|
Терминалы сбора данных Acode помогут вести учет билетов на гран-при «Формулы-1»
сийская компания «Акод», входящая в группу компаний «СтарРус», автоматизирует учет билетов и контроль прохода посетителей на автодром в Сочи, где 12 октября состоится первый российский этап гран-при «Формулы-1», на базе терминалов сбора данных (ТСД) Acode. Об этом CNews сообщили в «СтарРус». По информации компании, терминал Acode позволяет упростить работу персонала и волонтеров на этом мер
|30.07.2014
|
Борис Михалин - Механизм in-memory для аналитики – как двигатель для Формулы-1
ию, какие выводы делать на основе отчетов и какие решения после этого принимать. Безусловно, для лучшего результата BI-система должна быть настроена под аналитиков и пользователей, так же как и болид Формулы-1 – под конкретного пилота. Но в бизнес-анализе главным звеном остаются люди, которые работают с мощными технологиями. Только комбинация профессиональных пользователей и продвинутых BI-
|05.05.2014
|
Новые двигатели Ford оснастят технологиями болидов "Формулы-1"
двигатели нового поколения с использованием технологий, которые сейчас задействуются в автомобилях «Формулы-1». Создание исследовательского центра, который займется разработкой технологий для д
|05.02.2013
|
BlackBerry получила статус официального поставщика мобильных решений команды Формулы 1 Mercedes AMG Petronas
ow на трассе Jerez в Испании, гоночная команда сообщила о заключении нового соглашения с BlackBerry. Получив статус Official Mobile Computing Partner (Официальный поставщик мобильных решений) команды Формулы 1 Mercedes AMG Petronas, компания BlackBerry сможет приступить к реализации совместных технических и маркетинговых проектов. Новая платформа BlackBerry будет использоваться в повседневн
|16.12.2011
|
Касперский: лучше спонсировать Ferrari, а не российских гонщиков
новных спонсоров команды. По словам Касперского, за год его контракта с Ferrari в VIP-зоне паддока «Формулы-1» побывало около 1000 гостей «Лаборатории Касперского». Кроме того, благодаря личным
|07.10.2011
|
Суперкомпьютер моделирует автомобиль «Формулы 1» за 30 часов
На сегодняшний день все команды гонок «Формулы 1» для создания своих автомобилей используют суперкомпьютеры, рассказал CNews ИТ-дире
|12.11.2010
|
«Касперский» стал спонсором Ferrari в «Формуле-1»
ратория Касперского» станет партнером всемирно известной команды Scuderia Ferrari автогонок класса «Формула-1» в 2011-2012 гг. Компания объявила об этом накануне начала последней гонки чемпиона
|09.07.2010
|
«ПетерСтар» обеспечит услугами связи организаторов и участников гонок на воде в классе «Формула 1»
Компания «ПетерСтар» получила статус официального поставщика услуг связи для организаторов Российского этапа Чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе «Формула 1». Мероприятие с участием профессиональных команд из ведущих стран мира проводится при поддержке Федерации водно-моторного спорта России 9-11 июля в Санкт-Петербурге. В рамках контракт
|10.12.2009
|
Основатель YouTube инвестировал в команду «Формулы-1»
Чед Харли (Chad Hurley), один из основателей популярного видеосервиса YouTube, сообщил о том, что инвестировал миллионы долларов в гоночную команду «Формулы-1». Об он заявил во время интервью изданию TechCrunch. По словам Харли, содержание одной такой команды обычно обходится в сумму около $100 млн в год, однако он надеется потратить на это
|27.11.2008
|
LG Electronics стала технологическим партнером «Формулы 1»
явила о подписании соглашения, согласно которому становится глобальным и технологическим партнером «Формулы 1». В рамках этого сотрудничества компания LG приобретает эксклюзивные маркетинговые
|17.07.2007
|
Lenovo установила производительный суперкомпьютер для команды Формулы-1
Компания Lenovo объявила об установке высокопроизводительного суперкомпьютера для команды Формулы-1 AT&T Williams. Команда AT&T Williams уже сегодня использует вычислительные мощности суперкомпьютера для проведения испытаний гоночного болида в аэродинамической трубе, на базе команды
|05.10.2005
|
"Формула 1" скоро "взлетит на воздух"
нтересованными лицами. «Лига ракетных гонок» (Rocket Racing League) планирует построить 10 гоночных ракет, финансирование, владение и обслуживание которых будет осуществляться за счет команд. Машины «Формулы-1» космической эры будут состоять из самолетов EZ Rocket с реактивным двигателем, разработанных и представленных калифорнийской компанией XCOR Aerospace. Первая гонка состоится в течени
|27.05.2002
|
Pro-Vision Communications будет освещать этапы "Гран-При Pentium 4"
Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications организовало работу со СМИ отборочного тура Всероссийских соревнований по виртуальным автогонкам класса "Формула - 1" - "Гран-При Pentium 4" в Самарском регионе. Всероссийское первенство "Гран-При Pentium 4" проводится при поддержке Российской автомобильной федерации (РАФ) и Федерации компьютерного спорта
|15.05.2002
|
В Рунете запущен онлайн-симулятор "Формулы-1"
ной онлайн-игры, целью которой является продвижение бренда российского производителя. Игра F1game.ru представляет собой интерактивный чемпионат, созданный по аналогии с реальными соревнованиями мира "Формулы-1". Участниками онлайн-состязания являются сами пользователи интернета, которым предоставляется возможность установить свои собственные рекорды на лучших автодромах мира. Самые быстрые
|19.03.2002
|
Intel проведет соревнования по виртуальным гонкам класса "Формула-1" - "Гран-При Pentium 4"
Корпорация Intel объявила о старте всероссийских соревнований по виртуальным гонкам класса "Формула-1" - "Гран-При Pentium 4". Соревнования на "Гран-При Pentium 4" пройдут при поддержке
|22.01.2002
|
Siemens расширит сотрудничество с "Формулой-1"
вая гоночная машина MP4-17, на которой в предстоящем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" будет размещен логотип департамента IC Mobile компании Siemens. Опыт и знания неме
|19.09.2001
|
Определился абсолютный чемпион "Гран-При Pentium 4"
17 сентября в магазине "Вобис на Кутузовском" финале соревнований по виртуальным автогонкам класса Формула-1 "Гран-При Pentium 4" определился абсолютный чемпион. С результатом 1 мин.14,943 сек
|11.09.2001
|
Молодые москвичи побили рекорд Шумахера в виртуальной автогонке
В первый же день чемпионата по виртуальным автогонкам класса Формула-1 "Гран-При Pentium 4", организованного в магазинах сети "Рамстор" московскими предст
|28.08.2001
|
"Гран-При Pentium 4" выявит лучшего виртуального автогонщика Москвы
агазинах сети "Рамстор" стартует "Гран-При Pentium 4" - первенство по виртуальным автогонкам класса Формула-1, организуемое московскими представительствами компаний Intel и Samsung Electronics
|11.07.2001
|
Matsushita названа главным спонсором команды Формулы 1 Toyota
да Toyota F1 получит название "Panasonic TOYOTA Racing", и ее автомобили, соревнующиеся на виражах "Формулы 1" во всем мире будут носить фирменный логотип Panasonic по бокам автомобилей и на за
FIA и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.