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FIA Formula 1 Формула 1 класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами

СОБЫТИЯ


30.09.2019 «Ростелеком» обеспечил цифровой связью российский этап Гран-при «Формулы 1»

«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами связи российский этап чемпионата мира «Формулы 1» – «FORMULA 1 ВТБ Гран-при России 2019», который проходит в эти дни в Олимпийском п
03.04.2018 Acronis стал технологическим партнером по защите данных для команды Формулы-1 Sahara Force India

ассе, оказывая им помощь и предоставляя дополнительную информацию во время гонок и между заездами. «Формула-1» – это один самых высокотехнологичных видов спорта в мире. Команда Sahara Force Ind
28.04.2017 «Ростелеком» обеспечит телеком-поддержку российского этапа Гран при Формулы 1

иям каналы передачи данных, суммарная емкость которых превышает 2 Гбит/с, благодаря чему поклонники Формулы-1 во всем мире смогут увидеть соревнования лучших автогонщиков в режиме реального вре
14.07.2016 Apple собралась купить «Формулу-1»

сти сделки. Formula One Group - это крупный холдинг со сложной структурой, включающий большое количество дочерних компаний: Formula One Management, Formula One Administration и др. Глава менеджмента «Формулы-1» Берни Экклстоун Основной деятельностью FOG является проведение крупнейшего в мире чемпионата по гонкам на автомобилях с открытыми колесами - Formula 1. Помимо управления чемпионатом

11.05.2016 Абоненты «МегаФона» стали чаще использовать 4G-скорости на «Формуле-1»

ия. Это в 1,5 раза выше показателей интернет-активности абонентов «МегаФона» на сочинских трибунах «Формулы-1» в прошлом году. «В период майского гоночного уикенда сеть «МегаФона» в Сочи обслуж
29.04.2016 «Ростелеком» обеспечивает телеком-услугами проведение российского этапа Чемпионата мира Формулы 1

«Ростелеком» обеспечивает телеком-услугами проведение российского этапа Чемпионата мира Формулы 1, которые проводится в Олимпийском парке Сочи с 28 апреля по 1 мая 2016 г. Оператор

06.04.2016 Honda оптимизировала управление силовой установкой автомобиля «Формулы 1» при помощи IBM Watson IoT

IBM объявила о том, что с помощью IBM Watson Internet of Things (IoT) компания Honda R&D собирает и анализирует данные более чем с 160 датчиков, устанавливаемых на каждом автомобиле Honda для гонок «Формулы 1». Теперь водители и технические команды могут в режиме реального времени применять данные и аналитику для оптимизации характеристик двигателя и использования топлива. В частности, это
14.10.2015 Абоненты «МегаФона» предпочли скорости 4G на «Формуле-1» в Сочи

мире автогонок прокачали в сетях «МегаФона» более 18 ТБ интернет-трафика. По данным организаторов «Формулы-1» за четыре дня соревнований трассу «Сочи Автодром» посетили 149 тыс. человек. С 8 п
13.10.2015 «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами проведение гран-при России Формулы 1 в Сочи

«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационными услугами проведение гран-при России Формулы 1. Ареной соревнований всемирно известной автогонки, которая прошла с 8 по 11 октября
14.10.2014 Болельщики «Формулы-1» оказались в роуминге с абхазскими сотовыми операторами

Первая в истории «Формулы-1» гонка «Гран-При России» ознаменовались некоторыми проблемами с сотовой связью. Об

10.10.2014 В почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира «Формула-1» Гран-при России

12 октября в почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» Гран-при России. «Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на ав
10.10.2014 «МегаФон» обеспечит высокоскоростной мобильный интернет на Гран-При «Формулы-1» в Сочи

ру мобильной связи и высокоскоростного интернета 4G+ к обслуживанию десятков тысяч гостей Гран-При «Формулы-1» в Олимпийском парке Сочи. Порядка 50 базовых станций «МегаФона» будут обеспечивать
01.10.2014 Терминалы сбора данных Acode помогут вести учет билетов на гран-при «Формулы-1»

сийская компания «Акод», входящая в группу компаний «СтарРус», автоматизирует учет билетов и контроль прохода посетителей на автодром в Сочи, где 12 октября состоится первый российский этап гран-при «Формулы-1», на базе терминалов сбора данных (ТСД) Acode. Об этом CNews сообщили в «СтарРус». По информации компании, терминал Acode позволяет упростить работу персонала и волонтеров на этом мер
30.07.2014 Борис Михалин - Механизм in-memory для аналитики – как двигатель для Формулы-1

ию, какие выводы делать на основе отчетов и какие решения после этого принимать. Безусловно, для лучшего результата BI-система должна быть настроена под аналитиков и пользователей, так же как и болид Формулы-1 – под конкретного пилота. Но в бизнес-анализе главным звеном остаются люди, которые работают с мощными технологиями. Только комбинация профессиональных пользователей и продвинутых BI-
05.05.2014 Новые двигатели Ford оснастят технологиями болидов "Формулы-1"

двигатели нового поколения с использованием технологий, которые сейчас задействуются в автомобилях «Формулы-1». Создание исследовательского центра, который займется разработкой технологий для д
05.02.2013 BlackBerry получила статус официального поставщика мобильных решений команды Формулы 1 Mercedes AMG Petronas

ow на трассе Jerez в Испании, гоночная команда сообщила о заключении нового соглашения с BlackBerry. Получив статус Official Mobile Computing Partner (Официальный поставщик мобильных решений) команды Формулы 1 Mercedes AMG Petronas, компания BlackBerry сможет приступить к реализации совместных технических и маркетинговых проектов. Новая платформа BlackBerry будет использоваться в повседневн
16.12.2011 Касперский: лучше спонсировать Ferrari, а не российских гонщиков

новных спонсоров команды. По словам Касперского, за год его контракта с Ferrari в VIP-зоне паддока «Формулы-1» побывало около 1000 гостей «Лаборатории Касперского». Кроме того, благодаря личным
07.10.2011 Суперкомпьютер моделирует автомобиль «Формулы 1» за 30 часов

На сегодняшний день все команды гонок «Формулы 1» для создания своих автомобилей используют суперкомпьютеры, рассказал CNews ИТ-дире
12.11.2010 «Касперский» стал спонсором Ferrari в «Формуле-1»

ратория Касперского» станет партнером всемирно известной команды Scuderia Ferrari автогонок класса «Формула-1» в 2011-2012 гг. Компания объявила об этом накануне начала последней гонки чемпиона
09.07.2010 «ПетерСтар» обеспечит услугами связи организаторов и участников гонок на воде в классе «Формула 1»

Компания «ПетерСтар» получила статус официального поставщика услуг связи для организаторов Российского этапа Чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе «Формула 1». Мероприятие с участием профессиональных команд из ведущих стран мира проводится при поддержке Федерации водно-моторного спорта России 9-11 июля в Санкт-Петербурге. В рамках контракт
10.12.2009 Основатель YouTube инвестировал в команду «Формулы-1»

Чед Харли (Chad Hurley), один из основателей популярного видеосервиса YouTube, сообщил о том, что инвестировал миллионы долларов в гоночную команду «Формулы-1». Об он заявил во время интервью изданию TechCrunch. По словам Харли, содержание одной такой команды обычно обходится в сумму около $100 млн в год, однако он надеется потратить на это
27.11.2008 LG Electronics стала технологическим партнером «Формулы 1»

явила о подписании соглашения, согласно которому становится глобальным и технологическим партнером «Формулы 1». В рамках этого сотрудничества компания LG приобретает эксклюзивные маркетинговые

17.07.2007 Lenovo установила производительный суперкомпьютер для команды Формулы-1

Компания Lenovo объявила об установке высокопроизводительного суперкомпьютера для команды Формулы-1 AT&T Williams. Команда AT&T Williams уже сегодня использует вычислительные мощности суперкомпьютера для проведения испытаний гоночного болида в аэродинамической трубе, на базе команды
05.10.2005 "Формула 1" скоро "взлетит на воздух"

нтересованными лицами. «Лига ракетных гонок» (Rocket Racing League) планирует построить 10 гоночных ракет, финансирование, владение и обслуживание которых будет осуществляться за счет команд. Машины «Формулы-1» космической эры будут состоять из самолетов EZ Rocket с реактивным двигателем, разработанных и представленных калифорнийской компанией XCOR Aerospace. Первая гонка состоится в течени
27.05.2002 Pro-Vision Communications будет освещать этапы "Гран-При Pentium 4"

Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications организовало работу со СМИ отборочного тура Всероссийских соревнований по виртуальным автогонкам класса "Формула - 1" - "Гран-При Pentium 4" в Самарском регионе. Всероссийское первенство "Гран-При Pentium 4" проводится при поддержке Российской автомобильной федерации (РАФ) и Федерации компьютерного спорта

15.05.2002 В Рунете запущен онлайн-симулятор "Формулы-1"

ной онлайн-игры, целью которой является продвижение бренда российского производителя. Игра F1game.ru представляет собой интерактивный чемпионат, созданный по аналогии с реальными соревнованиями мира "Формулы-1". Участниками онлайн-состязания являются сами пользователи интернета, которым предоставляется возможность установить свои собственные рекорды на лучших автодромах мира. Самые быстрые

19.03.2002 Intel проведет соревнования по виртуальным гонкам класса "Формула-1" - "Гран-При Pentium 4"

Корпорация Intel объявила о старте всероссийских соревнований по виртуальным гонкам класса "Формула-1" - "Гран-При Pentium 4". Соревнования на "Гран-При Pentium 4" пройдут при поддержке
22.01.2002 Siemens расширит сотрудничество с "Формулой-1"

вая гоночная машина MP4-17, на которой в предстоящем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" будет размещен логотип департамента IC Mobile компании Siemens. Опыт и знания неме
19.09.2001 Определился абсолютный чемпион "Гран-При Pentium 4"

17 сентября в магазине "Вобис на Кутузовском" финале соревнований по виртуальным автогонкам класса Формула-1 "Гран-При Pentium 4" определился абсолютный чемпион. С результатом 1 мин.14,943 сек
11.09.2001 Молодые москвичи побили рекорд Шумахера в виртуальной автогонке

В первый же день чемпионата по виртуальным автогонкам класса Формула-1 "Гран-При Pentium 4", организованного в магазинах сети "Рамстор" московскими предст
28.08.2001 "Гран-При Pentium 4" выявит лучшего виртуального автогонщика Москвы

агазинах сети "Рамстор" стартует "Гран-При Pentium 4" - первенство по виртуальным автогонкам класса Формула-1, организуемое московскими представительствами компаний Intel и Samsung Electronics

11.07.2001 Matsushita названа главным спонсором команды Формулы 1 Toyota

да Toyota F1 получит название "Panasonic TOYOTA Racing", и ее автомобили, соревнующиеся на виражах "Формулы 1" во всем мире будут носить фирменный логотип Panasonic по бокам автомобилей и на за

Публикаций - 228, упоминаний - 308

FIA и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 22
Болид НВП - Bolid 104 18
МегаФон 10742 18
Sony 6739 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Codemasters 244 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 14
Microsoft Corporation 25775 14
Ростелеком 10948 13
Apple Inc 13154 12
Acronis - Акронис 489 11
Acer Group - Acer Inc 2776 11
AMD Graphics Product Group - ATI 973 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
VAIO 475 8
Samsung Electronics 11064 8
Fujitsu 2105 7
Google LLC 12688 6
SAP SE 5601 6
HP Inc. 5883 6
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Oracle Corporation 7074 5
Toshiba Corporation 2980 5
Philips 2099 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 4
Rover - RoverComputers 423 4
Dell EMC 5180 4
Cisco Systems 5372 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Lenovo Group 2446 4
LG Electronics 3735 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
Ferrari NV 159 26
Scuderia Ferrari Formula 1 21 17
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 16
BMW Group 482 8
Honda Motor Company - HND 240 6
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Dyson 157 4
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 4
Marussia Motors - Маруся Моторс 15 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Альфа-Банк 1979 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Renault Groupe 166 4
Volkswagen Audi Group 232 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 3
BSCC - British Steam Car Challenge 3 3
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 3
Toyota Motorsport - Toyota F1 - Toyota Racing Development - Toyota Gazoo Racing 6 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Volvo Cars 262 3
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Mazda Motor Corporation 73 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 2
Aston Martin 38 2
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 30 2
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Toro Rosso - команда Формула-1 2 2
Swarovski AG 74 2
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Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 2
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