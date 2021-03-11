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11.03.21 «Лаборатория Касперского» стала спонсором Aprilia Racing и партнером Piaggio Group 1
29.01.21 Гоночная команда Red Bull усовершенствует болиды с помощью решений «Сименс» 2
12.12.20 Как технологии сглаживают последствия автоаварий 2
01.12.20 Как компьютерные системы позволяют выжить в страшных автоавариях 1
13.04.20 Qrator Labs рассказала о трафике ресурсов Рунета и статистике DDoS-атак 1
19.12.19 Acronis стала глобальным партнером ФК Liverpool 1
28.11.19 Власти Московской области закупили на миллионы российское офисное ПО 1
12.11.19 Acronis и Ingram Micro заключили стратегическое дистрибьюторское соглашение 1
30.10.19 «Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ 1
30.09.19 «Ростелеком» обеспечил цифровой связью российский этап Гран-при «Формулы 1» 3
12.09.19 На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных 1
19.07.19 Легендарный футбольный клуб Inter перейдет на ИБ-решения Acronis 1
04.06.19 «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати новых каналов в сеть домашнего ТВ «Билайна» 1
22.03.19 Renault: Собирайте все возможные данные, анализируйте их и побеждайте 3
15.03.19 Acronis стал партнером Team Project 1 в ЧМ по гонкам на выносливость 1
06.03.19 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 1
30.11.18 Acronis объявила результаты киберзащиты гоночной команды Williams 1
27.07.18 Acronis объявил о начале технологического партнерства с футбольным клубом Arsenal 1
29.06.18 Стивен Бробст - Большие данные и искусственный интеллект смогут заменить футбольных тренеров 1
10.05.18 Acronis представила итоги работы в 2017 году 1
03.04.18 Acronis стал технологическим партнером по защите данных для команды Формулы-1 Sahara Force India 2
23.03.18 Lenovo заключила многолетний спонсорский контракт с командой Scuderia Ferrari 2
12.02.18 Acronis запускает портал о технологиях в автоспорте 2
28.04.17 «Ростелеком» обеспечит телеком-поддержку российского этапа Гран при Формулы 1 2
12.01.17 Fujitsu оснастила интегрированные системы Primeflex for Hadoop поддержкой SAP HANA Vora 1
27.12.16 В Иннополисе была развернута сетевая инфраструктура на Wi-Fi потолочных точках доступа TP-Link для 1500 посетителей 1
14.07.16 Apple собралась купить «Формулу-1» 1
27.06.16 Музыкальный фестиваль-телемост MegafonLive возвращается 1
22.06.16 Новое ПО IBM Spectrum Computing упростит извлечение ценных сведений из массивов данных 1
25.05.16 «Евродизайн» управляет складом с помощью Infor Supply Chain Execution 1
13.05.16 Объекты связи в Сочи под угрозой: Власти не выделяют денег 1
11.05.16 Абоненты «МегаФона» стали чаще использовать 4G-скорости на «Формуле-1» 2
29.04.16 «Ростелеком» обеспечивает телеком-услугами проведение российского этапа Чемпионата мира Формулы 1 1
06.04.16 Honda оптимизировала управление силовой установкой автомобиля «Формулы 1» при помощи IBM Watson IoT 1
19.01.16 DKV - всему голова! 1
29.12.15 «Матч ТВ» перекрывает россиянам пиратские спортивные трансляции в интернете 1
16.11.15 Из реальности в виртуальность: как технологии меняют мир 1
14.10.15 Абоненты «МегаФона» предпочли скорости 4G на «Формуле-1» в Сочи 2
13.10.15 «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами проведение гран-при России Формулы 1 в Сочи 1
21.05.15 Жизнь после Сочи: Во сколько обходятся бюджету олимпийские объекты связи 1

Публикаций - 158, упоминаний - 203

FIA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10747 17
Sony 5555 14
IBM 8584 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6162 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3718 10
Acronis - Акронис 402 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7655 9
Microsoft Corporation 20741 9
AMD - Advanced Micro Devices 3475 8
Acer Group 2173 8
Apple Inc - Эппл Рус 10050 8
Samsung Electronics 8895 6
Siemens AG - Сименс Россия 2210 6
AMD Graphics Product Group - ATI 850 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7431 6
Fujitsu 1610 5
Toshiba Corporation 2739 5
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 727 5
HP Compaq 1820 4
Dell EMC 4455 4
Philips 1700 4
Марс ФГУП НПО 723 4
NTT - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 102 4
LG Electronics 3112 4
Rover - RoverComputers 333 4
HP Inc. 5023 4
SAP SE 4274 4
Lenovo Group 1984 3
Nokia Corporation 5226 3
NTT DoCoMo 1061 3
HP - Hewlett-Packard 3420 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
Oracle Corporation 5751 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 921 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 482 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8438 3
Omron 53 3
VAIO 175 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 465 3
Ростех - Ростехнологии 2279 3
Ferrari NV 135 23
BMW 365 8
Honda 181 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4755 3
АвтоВАЗ 157 3
Audi 169 2
Sahara Force India 2 2
Ford 341 2
Volvo Cars 204 2
Net Element - NETE 49 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 361 2
EPIC Telecom Invest 141 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 201 2
Роснефть НК 416 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 134 2
Почта России ПАО 1757 2
Airbus Group 176 2
Renault - Рено Россия 122 2
Альфа-Банк 1311 2
Mazda Motor Corporation 50 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 62 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 52 1
Liverpool FC - Ливерпуль - Британский футбольный клуб 1 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Global CIO 31 1
Societe Generale Group 63 1
Сибур НИПИГАЗ 7 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 41 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 334 1
Сибур Нефтехим 6 1
Porsche Team Project 1 1 1
Toro Rosso - команда Формула-1 1 1
Dyson 81 1
Renault Sport Racing 1 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
Fincraft Resources - SAT & Company 9 1
Сбербанк Байкальский банк 7 1
Hansa - Ханса 71 1
Enron - Enrongate 119 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7249 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2457 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 488 2
Президент Российской Федерации 1685 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2312 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 702 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1857 2
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 279 2
FAA USA - Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2689 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 66 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 267 1
МКС - Международная космическая станция 1078 1
Пентагон - Министерство обороны США 1164 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 421 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 843 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1543 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1808 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2251 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1983 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1094 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1922 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2466 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1808 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 166 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - Международная автомобильная федерация 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10011 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11997 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6207 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9119 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3027 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12012 9
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 8
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 8
3G - Стандарт мобильной связи 5052 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1134 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1993 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4845 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 963 5
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2844 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 417 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1410 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 583 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2559 4
DDR - Double data rate 2041 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3940 4
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 455 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2064 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2962 3
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 3
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 216 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 163 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1424 3
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3151 2
Умные платформы 557 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 732 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1565 2
WMA - Windows Media Audio 927 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 528 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 548 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1349 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1253 11
Intel Centrino - Intel Sonoma 533 9
Intel Itanium 606 6
Microsoft Windows 10 10047 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3288 4
Google YouTube - Видеохостинг 2149 4
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 349 4
Linux OS 7125 4
Fujitsu LifeBook 166 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1140 3
Apache Hadoop 350 3
Intel Core 2 Duo 542 3
Dendy - Игровая приставка 31 3
Acronis Backup 28 3
Sony Aibo - серия собак-роботов 59 3
Google Android 11565 3
Intel Pentium III 636 3
Microsoft Skype 1818 2
Microsoft Windows Media Player 508 2
Kaspersky Internet Security 346 2
Microsoft Azure 1198 2
Apache Spark 65 2
СПАРК-Интерфакс 112 2
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 836 2
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Microsoft Office 2880 2
Battery Eater - notebook benchmark tool 78 2
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 492 2
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Selwyn Richard - Селвин Ричард 1 1
Борисова Светлана 5 1
Bergeron Rene - Бержерон Рене 1 1
Флорентьева Мария 17 1
Сергеев Иван 71 1
Corrons Luis - Корронс Луис 92 1
Заединов Руслан 45 1
Макаров Станислав 114 1
Зеров Александр 2 1
Цейтлин Александр 13 1
Широких Алексей 70 1
Катрич Алексей 42 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 80604 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9016 13
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11425 10
Европа 7060 7
Япония 7660 7
Германия - Федеративная Республика 7512 7
Италия - Итальянская Республика 2719 7
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 2118 3
Израиль 1550 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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