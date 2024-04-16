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Vobis Highscreen

Vobis Highscreen

СОБЫТИЯ

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16.04.2024 Легендарные отечественные смартфоны возвращаются спустя много лет. Готовится к выходу россыпь новинок Highscreen

обозримом будущем у россиян может появиться возможность стать обладателями новых моделей смартфонов Highscreen. Это российский бренд техники, наделавший немало шума в начале прошлого десятилети
19.06.2019 Не Китаем единым: 7 смартфонов российских производителей

истики и цены указанных в статье смартфонов. Рейтинг ZOOM Экран Процессор Память  Средняя цена   1. Highscreen Power Five Max 2 (карточка товара)  5.99 дюйма, 2160х1080 пикс.   MediaTek Helio P
11.04.2019 Highscreen объявила о снижении цен на смартфоны

расширяются каналы дистрибуции. Такое решение позволит компании завоевать еще большую часть рынка. Highscreen Power Five Max 2 смартфон с ёмким аккумулятором серии Power. Батарея на 5000 мАч о
20.10.2015 Highscreen представила малогабаритный смартфон Power Four

Компания Highscreen представила малогабаритный смартфон-долгожитель Highscreen Power Four с под
23.09.2015 Легенда стала музыкальной: анонсирован Highscreen Boost 3

Легендарная серия отечественных «долгоиграющих» смартфонов Highscreen Boost получила долгожданное обновление в виде модели Highscreen Boost 3. Ап
31.08.2015 Highscreen Ice 2 - стильный и мощный смартфон

тся в десятках популярных моделей смартфонов. Среди них есть и отечественные разработки – например, Highscreen Ice 2. При цене в 13 тысяч рублей, Highscreen Ice 2 совмещает в своей конст
10.06.2015 Highscreen представил бюджетный смартфон Pure F

Российский бренд Highscreen объявил о начале продаж нового бюджетного смартфона Highscreen Pure F. Смар
16.12.2014 Два экрана становятся традицией

изайна смартфонов – вслед за YotaPhone и Samsung Note Edge, данной опцией обзавёлся и новый аппарат Highscreen ICE 2. Второй дисплей Highscreen ICE 2 имеет одну информационную строчку и

01.09.2014 Стартовали продажи смартфона Highscreen Omega Prime Mini SE со сменными панелями

Компания «Вобис Компьютер» объявила о начале продаж смартфона Highscreen Omega Prime Mini SE (Second Edition), наследника модели Omega Prime Mini. Новинка

12.03.2014 Highscreen открыл собственный центр разработок и представил новый смартфон

Компания «Вобис Компьютер» представила новую линейку смартфонов – Highscreen Zera. Дизайн моделей линейки создан силами нового центра разработок Highscreen<
03.10.2013 «Вобис Компьютер» представил «долгоиграющий» Android-смартфон Highscreen Boost 2

Российская компания «Вобис Компьютер», владеющая брендом Highscreen, объявила о начале продаж нового Android-фона – Highscreen Boost 2. Новая м
11.03.2013 Долгая мелодия от Highscreen Boost

Учитывая энергозатратность операционных систем Android, время автономной работы Highscreen Boost в «смешанном» режиме достигает одной недели и это является рекордом для андр
31.01.2013 Смартфоны Highscreen: от Grand Tourismo до «большого взрыва»

На правах рекламы Вплоть до недавнего времени широкая общественность не знала о Highscreen почти ничего. И совершенно зря – послужной список бренда содержит немало интересны
28.01.2013 Highscreen Black Box Radar Plus - "чёрный ящик" для автомобиля

Компания «Вобис Компьютер» под брэндом Highscreen представила на российском рынке свой флагманский видеорегистратор с функцией антир
25.01.2013 «Вобис Компьютер» представил 3 новых смартфона Highscreen

Компания «Вобис Компьютер», владелец бренда Highscreen, объявила о выпуске трех новых смартфонов среднего класса – Highscreen Yumm
24.01.2013 Highscreen взрывает!

В прошлом году бренд Highscreen заявил о себе парой уникальной новинок: в рамках серии Alpha вышли модели GT и GTR
24.10.2012 «Вобис Компьютер» представил новые видеорегистраторы Highscreen

Компания «Вобис Компьютер», владеющая брендом Highscreen, объявила о начале продаж двух новых авторегистраторов – Highscreen Black B
24.11.2011 «Вобис Компьютер» представил новые бюджетные Android-фоны Highscreen с двумя SIM-картами

Компания «Вобис Компьютер» представила два новых аппарата Highscreen TV Duo и Highscreen HD Duo. Обе новинки оборудованы двумя слотами для SIM-к
28.04.2011 Highscreen Black Box - видеорегистратор с двумя камерами

В российских магазинах начались продажи компактного автомобильного регистратора Highscreen Black Box — первого устройства, сочетающего функции параллельной видеозаписи с двух камер (фронтальной — с охватом вида перед лобовым стеклом и обратной — для съемки салона и боковых
19.04.2011 Тест Highscreen Cosmo: экономим на спичках

Предыстория Владельцем бренда Highscreen является российская компания «Вобис Компьютер», поставщик и продавец мобильных гад
02.03.2011 «Гибрид» ридера и планшета уходит с рынка, не выдержав конкуренции

значения, включает функцию интернет-планшета (на втором экране). В сентябре 2010 г. оно под брендом HighScreen Alex поступило в продажу в России. Реализацией HighScreen Alex в России зан
15.12.2010 Highscreen 605: недорогой цифровой ридер с 6-дюймовым экраном третьего поколения

Компания «Вобис Компьютер» объявила о начале продаж на российском рынке цифрового ридера Highscreen 605. Новинка обладает стандартным для большинства устройств такого типа 6-дюймовым
02.12.2010 Highscreen Alex: тест электронной "читалки" с двумя экранами и Android

ее реализацию взялась тайваньская компания Spring Design. В России эта книга продается под брендом Highscreen, права на который принадлежат компании Вобис Компьютер. Как раз такой попытке повт
21.10.2010 Планшет-коммуникатор Highscreen Hippo поступил на российский рынок

Компания «Вобис Компьютер» объявила о выпуске первого в России гибридного устройства Highscreen Hippo, которое можно отнести сразу к двум классам – коммуникаторов и интернет-план
31.08.2010 Гибрид ридера и планшета скоро в России. ФОТО

В сентябре на российском рынке стартуют продажи гибридного устройства Highscreen Alex, совмещающего функции ридера и планшета, рассказали CNews в компании «Вобис К
28.07.2010 «Вобис Компьютер» представил самый дешевый в России коммуникатор «все в одном»

обис Компьютер» представила самый доступный на российском рынке коммуникатор класса «все в одном» – Highscreen Nano, базирующийся на платформе Windows Mobile 6.5.3. Стоимость новинки составляет
05.11.2009 В России появился недорогой QWERTY-смартфон на Android

Компания «Вобис Компьютер» объявила о начале продаж в России смартфона Highscreen Zeus на базе операционной системы Android. Это первый в России смартфон на указанн
13.07.2009 Россия: Первый «гуглофон» уже на прилавках

Компания Vobis объявила о начале продаж коммуникатора Highscreen PP5420. Это первый официально поставленный на российском рынке коммуникатор с опер
13.07.2009 Первый «гуглофон» появился в продаже в России

йский поставщик мобильной техники компания «Вобис Компьютер» объявила о начале продаж коммуникатора Highscreen PP5420 на платформе Google Android. Highscreen – собственная торговая марка
04.10.2004 "Вобис": ПК Highscreen в ультрасовременных корпусах

Компьютеры марки Highscreen, предлагаемые компанией «Вобис», обрели новые черты. Стильный технологичный дизайн новых корпусов представлен в нескольких вариантах: черные, серебристые, белые, синие, зеленые, желт
16.04.2003 HighScreen EzPAD EP8402 – планшетный ПК с локализованной ROM-памятью

мпания Paragon Software (SHDD) объявили о выпуске на российский рынок нового планшетного компьютера HighScreen Smart Display и, одновременно с этим, о завершении работ по его полной интерфейсно

Публикаций - 72, упоминаний - 165

Vobis Highscreen и организации, системы, технологии, персоны:

Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 34
Samsung Electronics 11064 24
HTC Corporation 1512 15
Google LLC 12688 12
Huawei 4676 10
MediaTek - Ralink 595 10
Qualcomm Technologies 1974 9
Lenovo Group 2446 8
ZTE Corporation 800 8
Microsoft Corporation 25775 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Yandex - Яндекс 9216 6
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 6
Fly 214 6
СМИ Холдинг - Суверенная мобильная инициатива Холдинг 12 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Apple Inc 13154 5
LG Electronics 3735 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Philips 2099 5
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
TeXet 56 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
Intel Corporation 12811 4
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 4
Fly - Explay - Эксплей 243 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
MiTAC - Mio Technology 89 3
Sygic 12 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 3
Sony 6739 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Rover - RoverComputers 423 2
Celly 4 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 2
Barnes & Noble 171 3
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 3
Почта России ПАО 2370 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Carl Zeiss AG 307 1
UMA - United Music Agency 40 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 58
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 35
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 34
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 29
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 28
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 25
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 21
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 20
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 16
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 15
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 15
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 9
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 9
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 9
Наушники - Headphones 4478 9
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 8
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 8
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 7
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 7
Google Android 15243 44
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 16
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 13
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Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Microsoft Windows 16882 10
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 8
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 8
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 7
Samsung Galaxy Note 702 7
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 7
Microsoft Windows Mobile 6 250 6
Linux OS 11533 6
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 6
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Apple iOS 8583 5
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 5
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 5
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 4
Samsung Galaxy 1035 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 4
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
HTC Desire - серия смартфонов 153 4
Apple Beats - Apple Beats Flex 118 4
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 3
LG Optimus 170 3
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 3
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Калинин Александр 189 6
Копин Вадим 5 5
Лопатин Виктор 25 3
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Калинина Юлия 4 2
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Лачков Евгений 40 1
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
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