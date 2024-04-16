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Vobis Highscreen
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.04.2024
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Легендарные отечественные смартфоны возвращаются спустя много лет. Готовится к выходу россыпь новинок Highscreen
обозримом будущем у россиян может появиться возможность стать обладателями новых моделей смартфонов Highscreen. Это российский бренд техники, наделавший немало шума в начале прошлого десятилети
|19.06.2019
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Не Китаем единым: 7 смартфонов российских производителей
истики и цены указанных в статье смартфонов. Рейтинг ZOOM Экран Процессор Память Средняя цена 1. Highscreen Power Five Max 2 (карточка товара) 5.99 дюйма, 2160х1080 пикс. MediaTek Helio P
|11.04.2019
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Highscreen объявила о снижении цен на смартфоны
расширяются каналы дистрибуции. Такое решение позволит компании завоевать еще большую часть рынка. Highscreen Power Five Max 2 смартфон с ёмким аккумулятором серии Power. Батарея на 5000 мАч о
|20.10.2015
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Highscreen представила малогабаритный смартфон Power Four
Компания Highscreen представила малогабаритный смартфон-долгожитель Highscreen Power Four с под
|23.09.2015
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Легенда стала музыкальной: анонсирован Highscreen Boost 3
Легендарная серия отечественных «долгоиграющих» смартфонов Highscreen Boost получила долгожданное обновление в виде модели Highscreen Boost 3. Ап
|31.08.2015
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Highscreen Ice 2 - стильный и мощный смартфон
тся в десятках популярных моделей смартфонов. Среди них есть и отечественные разработки – например, Highscreen Ice 2. При цене в 13 тысяч рублей, Highscreen Ice 2 совмещает в своей конст
|10.06.2015
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Highscreen представил бюджетный смартфон Pure F
Российский бренд Highscreen объявил о начале продаж нового бюджетного смартфона Highscreen Pure F. Смар
|16.12.2014
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Два экрана становятся традицией
изайна смартфонов – вслед за YotaPhone и Samsung Note Edge, данной опцией обзавёлся и новый аппарат Highscreen ICE 2. Второй дисплей Highscreen ICE 2 имеет одну информационную строчку и
|01.09.2014
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Стартовали продажи смартфона Highscreen Omega Prime Mini SE со сменными панелями
Компания «Вобис Компьютер» объявила о начале продаж смартфона Highscreen Omega Prime Mini SE (Second Edition), наследника модели Omega Prime Mini. Новинка
|12.03.2014
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Highscreen открыл собственный центр разработок и представил новый смартфон
Компания «Вобис Компьютер» представила новую линейку смартфонов – Highscreen Zera. Дизайн моделей линейки создан силами нового центра разработок Highscreen<
|03.10.2013
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«Вобис Компьютер» представил «долгоиграющий» Android-смартфон Highscreen Boost 2
Российская компания «Вобис Компьютер», владеющая брендом Highscreen, объявила о начале продаж нового Android-фона – Highscreen Boost 2. Новая м
|11.03.2013
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Долгая мелодия от Highscreen Boost
Учитывая энергозатратность операционных систем Android, время автономной работы Highscreen Boost в «смешанном» режиме достигает одной недели и это является рекордом для андр
|31.01.2013
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Смартфоны Highscreen: от Grand Tourismo до «большого взрыва»
На правах рекламы Вплоть до недавнего времени широкая общественность не знала о Highscreen почти ничего. И совершенно зря – послужной список бренда содержит немало интересны
|28.01.2013
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Highscreen Black Box Radar Plus - "чёрный ящик" для автомобиля
Компания «Вобис Компьютер» под брэндом Highscreen представила на российском рынке свой флагманский видеорегистратор с функцией антир
|25.01.2013
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«Вобис Компьютер» представил 3 новых смартфона Highscreen
Компания «Вобис Компьютер», владелец бренда Highscreen, объявила о выпуске трех новых смартфонов среднего класса – Highscreen Yumm
|24.01.2013
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Highscreen взрывает!
В прошлом году бренд Highscreen заявил о себе парой уникальной новинок: в рамках серии Alpha вышли модели GT и GTR
|24.10.2012
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«Вобис Компьютер» представил новые видеорегистраторы Highscreen
Компания «Вобис Компьютер», владеющая брендом Highscreen, объявила о начале продаж двух новых авторегистраторов – Highscreen Black B
|24.11.2011
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«Вобис Компьютер» представил новые бюджетные Android-фоны Highscreen с двумя SIM-картами
Компания «Вобис Компьютер» представила два новых аппарата Highscreen TV Duo и Highscreen HD Duo. Обе новинки оборудованы двумя слотами для SIM-к
|28.04.2011
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Highscreen Black Box - видеорегистратор с двумя камерами
В российских магазинах начались продажи компактного автомобильного регистратора Highscreen Black Box — первого устройства, сочетающего функции параллельной видеозаписи с двух камер (фронтальной — с охватом вида перед лобовым стеклом и обратной — для съемки салона и боковых
|19.04.2011
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Тест Highscreen Cosmo: экономим на спичках
Предыстория Владельцем бренда Highscreen является российская компания «Вобис Компьютер», поставщик и продавец мобильных гад
|02.03.2011
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«Гибрид» ридера и планшета уходит с рынка, не выдержав конкуренции
значения, включает функцию интернет-планшета (на втором экране). В сентябре 2010 г. оно под брендом HighScreen Alex поступило в продажу в России. Реализацией HighScreen Alex в России зан
|15.12.2010
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Highscreen 605: недорогой цифровой ридер с 6-дюймовым экраном третьего поколения
Компания «Вобис Компьютер» объявила о начале продаж на российском рынке цифрового ридера Highscreen 605. Новинка обладает стандартным для большинства устройств такого типа 6-дюймовым
|02.12.2010
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Highscreen Alex: тест электронной "читалки" с двумя экранами и Android
ее реализацию взялась тайваньская компания Spring Design. В России эта книга продается под брендом Highscreen, права на который принадлежат компании Вобис Компьютер. Как раз такой попытке повт
|21.10.2010
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Планшет-коммуникатор Highscreen Hippo поступил на российский рынок
Компания «Вобис Компьютер» объявила о выпуске первого в России гибридного устройства Highscreen Hippo, которое можно отнести сразу к двум классам – коммуникаторов и интернет-план
|31.08.2010
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Гибрид ридера и планшета скоро в России. ФОТО
В сентябре на российском рынке стартуют продажи гибридного устройства Highscreen Alex, совмещающего функции ридера и планшета, рассказали CNews в компании «Вобис К
|28.07.2010
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«Вобис Компьютер» представил самый дешевый в России коммуникатор «все в одном»
обис Компьютер» представила самый доступный на российском рынке коммуникатор класса «все в одном» – Highscreen Nano, базирующийся на платформе Windows Mobile 6.5.3. Стоимость новинки составляет
|05.11.2009
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В России появился недорогой QWERTY-смартфон на Android
Компания «Вобис Компьютер» объявила о начале продаж в России смартфона Highscreen Zeus на базе операционной системы Android. Это первый в России смартфон на указанн
|13.07.2009
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Россия: Первый «гуглофон» уже на прилавках
Компания Vobis объявила о начале продаж коммуникатора Highscreen PP5420. Это первый официально поставленный на российском рынке коммуникатор с опер
|13.07.2009
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Первый «гуглофон» появился в продаже в России
йский поставщик мобильной техники компания «Вобис Компьютер» объявила о начале продаж коммуникатора Highscreen PP5420 на платформе Google Android. Highscreen – собственная торговая марка
|04.10.2004
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"Вобис": ПК Highscreen в ультрасовременных корпусах
Компьютеры марки Highscreen, предлагаемые компанией «Вобис», обрели новые черты. Стильный технологичный дизайн новых корпусов представлен в нескольких вариантах: черные, серебристые, белые, синие, зеленые, желт
|16.04.2003
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HighScreen EzPAD EP8402 – планшетный ПК с локализованной ROM-памятью
мпания Paragon Software (SHDD) объявили о выпуске на российский рынок нового планшетного компьютера HighScreen Smart Display и, одновременно с этим, о завершении работ по его полной интерфейсно
Vobis Highscreen и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Александр 189 6
|Копин Вадим 5 5
|Лопатин Виктор 25 3
|Степанов Владимир 91 3
|Калинина Юлия 4 2
|Копин Даниил 2 2
|Калинин Алексей 77 2
|Аммосов Юрий 46 1
|Фадеев Михаил 57 1
|Козлов Евгений 35 1
|Лачков Евгений 40 1
|Голуб Василий 40 1
|Завьялова Светлана 21 1
|Ващенко Эдуард 6 1
|Титов Виктор 3 1
|Корнев Владимир 15 1
|Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 1
|Скребнев Андрей 1 1
|Успенский Сергей 1 1
|Тамалдинов Андрей 1 1
|Ла Дмитрий 1 1
|Рожкова Марина 1 1
|Барабанов Олег 4 1
|Бабич Инна 2 1
|Балагин Алексей 2 1
|Ципилева Ольга 4 1
|Штайдль Ольга 4 1
|Копин Денис 1 1
|Shiyou He - Шию Хэ 2 1
|Приходько Лариса 2 1
|Костина Наталья 2 1
|Маголясова Алла 2 1
|Лавров Иван 1 1
|Пяткина Лариса 1 1
|Сизов Григорий 17 1
|Волож Аркадий 268 1
|Титов Борис 64 1
|Мартынов Владислав 115 1
|Манджиков Очир 56 1
|Корольков Александр 4 1
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