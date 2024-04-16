Vobis Highscreen

Легендарные отечественные смартфоны возвращаются спустя много лет. Готовится к выходу россыпь новинок Highscreen обозримом будущем у россиян может появиться возможность стать обладателями новых моделей смартфонов Highscreen. Это российский бренд техники, наделавший немало шума в начале прошлого десятилети

Не Китаем единым: 7 смартфонов российских производителей истики и цены указанных в статье смартфонов. Рейтинг ZOOM Экран Процессор Память Средняя цена 1. Highscreen Power Five Max 2 (карточка товара) 5.99 дюйма, 2160х1080 пикс. MediaTek Helio P

Highscreen объявила о снижении цен на смартфоны расширяются каналы дистрибуции. Такое решение позволит компании завоевать еще большую часть рынка. Highscreen Power Five Max 2 смартфон с ёмким аккумулятором серии Power. Батарея на 5000 мАч о

Highscreen представила малогабаритный смартфон Power Four Компания Highscreen представила малогабаритный смартфон-долгожитель Highscreen Power Four с под

Легенда стала музыкальной: анонсирован Highscreen Boost 3 Легендарная серия отечественных «долгоиграющих» смартфонов Highscreen Boost получила долгожданное обновление в виде модели Highscreen Boost 3. Ап

Highscreen Ice 2 - стильный и мощный смартфон тся в десятках популярных моделей смартфонов. Среди них есть и отечественные разработки – например, Highscreen Ice 2. При цене в 13 тысяч рублей, Highscreen Ice 2 совмещает в своей конст

Highscreen представил бюджетный смартфон Pure F Российский бренд Highscreen объявил о начале продаж нового бюджетного смартфона Highscreen Pure F. Смар

Два экрана становятся традицией изайна смартфонов – вслед за YotaPhone и Samsung Note Edge, данной опцией обзавёлся и новый аппарат Highscreen ICE 2. Второй дисплей Highscreen ICE 2 имеет одну информационную строчку и

Стартовали продажи смартфона Highscreen Omega Prime Mini SE со сменными панелями Компания «Вобис Компьютер» объявила о начале продаж смартфона Highscreen Omega Prime Mini SE (Second Edition), наследника модели Omega Prime Mini. Новинка

Highscreen открыл собственный центр разработок и представил новый смартфон Компания «Вобис Компьютер» представила новую линейку смартфонов – Highscreen Zera. Дизайн моделей линейки создан силами нового центра разработок Highscreen<

«Вобис Компьютер» представил «долгоиграющий» Android-смартфон Highscreen Boost 2 Российская компания «Вобис Компьютер», владеющая брендом Highscreen, объявила о начале продаж нового Android-фона – Highscreen Boost 2. Новая м

Долгая мелодия от Highscreen Boost Учитывая энергозатратность операционных систем Android, время автономной работы Highscreen Boost в «смешанном» режиме достигает одной недели и это является рекордом для андр

Смартфоны Highscreen: от Grand Tourismo до «большого взрыва» На правах рекламы Вплоть до недавнего времени широкая общественность не знала о Highscreen почти ничего. И совершенно зря – послужной список бренда содержит немало интересны

Highscreen Black Box Radar Plus - "чёрный ящик" для автомобиля Компания «Вобис Компьютер» под брэндом Highscreen представила на российском рынке свой флагманский видеорегистратор с функцией антир

«Вобис Компьютер» представил 3 новых смартфона Highscreen Компания «Вобис Компьютер», владелец бренда Highscreen, объявила о выпуске трех новых смартфонов среднего класса – Highscreen Yumm

Highscreen взрывает! В прошлом году бренд Highscreen заявил о себе парой уникальной новинок: в рамках серии Alpha вышли модели GT и GTR

«Вобис Компьютер» представил новые видеорегистраторы Highscreen Компания «Вобис Компьютер», владеющая брендом Highscreen, объявила о начале продаж двух новых авторегистраторов – Highscreen Black B

«Вобис Компьютер» представил новые бюджетные Android-фоны Highscreen с двумя SIM-картами Компания «Вобис Компьютер» представила два новых аппарата Highscreen TV Duo и Highscreen HD Duo. Обе новинки оборудованы двумя слотами для SIM-к

Highscreen Black Box - видеорегистратор с двумя камерами В российских магазинах начались продажи компактного автомобильного регистратора Highscreen Black Box — первого устройства, сочетающего функции параллельной видеозаписи с двух камер (фронтальной — с охватом вида перед лобовым стеклом и обратной — для съемки салона и боковых

Тест Highscreen Cosmo: экономим на спичках Предыстория Владельцем бренда Highscreen является российская компания «Вобис Компьютер», поставщик и продавец мобильных гад

«Гибрид» ридера и планшета уходит с рынка, не выдержав конкуренции значения, включает функцию интернет-планшета (на втором экране). В сентябре 2010 г. оно под брендом HighScreen Alex поступило в продажу в России. Реализацией HighScreen Alex в России зан

Highscreen 605: недорогой цифровой ридер с 6-дюймовым экраном третьего поколения Компания «Вобис Компьютер» объявила о начале продаж на российском рынке цифрового ридера Highscreen 605. Новинка обладает стандартным для большинства устройств такого типа 6-дюймовым

Highscreen Alex: тест электронной "читалки" с двумя экранами и Android ее реализацию взялась тайваньская компания Spring Design. В России эта книга продается под брендом Highscreen, права на который принадлежат компании Вобис Компьютер. Как раз такой попытке повт

Планшет-коммуникатор Highscreen Hippo поступил на российский рынок Компания «Вобис Компьютер» объявила о выпуске первого в России гибридного устройства Highscreen Hippo, которое можно отнести сразу к двум классам – коммуникаторов и интернет-план

Гибрид ридера и планшета скоро в России. ФОТО В сентябре на российском рынке стартуют продажи гибридного устройства Highscreen Alex, совмещающего функции ридера и планшета, рассказали CNews в компании «Вобис К

«Вобис Компьютер» представил самый дешевый в России коммуникатор «все в одном» обис Компьютер» представила самый доступный на российском рынке коммуникатор класса «все в одном» – Highscreen Nano, базирующийся на платформе Windows Mobile 6.5.3. Стоимость новинки составляет

В России появился недорогой QWERTY-смартфон на Android Компания «Вобис Компьютер» объявила о начале продаж в России смартфона Highscreen Zeus на базе операционной системы Android. Это первый в России смартфон на указанн

Россия: Первый «гуглофон» уже на прилавках Компания Vobis объявила о начале продаж коммуникатора Highscreen PP5420. Это первый официально поставленный на российском рынке коммуникатор с опер

Первый «гуглофон» появился в продаже в России йский поставщик мобильной техники компания «Вобис Компьютер» объявила о начале продаж коммуникатора Highscreen PP5420 на платформе Google Android. Highscreen – собственная торговая марка

"Вобис": ПК Highscreen в ультрасовременных корпусах Компьютеры марки Highscreen, предлагаемые компанией «Вобис», обрели новые черты. Стильный технологичный дизайн новых корпусов представлен в нескольких вариантах: черные, серебристые, белые, синие, зеленые, желт