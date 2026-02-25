Geely Group Meizu Technology DreamSmart Group Hubei Xingji Meizu Group Wuhan Xingji Meizu Technology

Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology

Китайский разработчик технологий в таких областях, как умные электромобили, смартфоны, XR, операционные системы и умные носимые устройства

25.02.2026 Знаменитый конкурент Xiaomi и создатель первого в истории клона iPhone уничтожен спустя четверть века работы

Минус один производитель Китайская компания Meizu, в прошлом очень популярная в России, в ближайшей перспективе может полностью прекратит
13.05.2025 Xiaomi в опасности. Выпущен «убийца» Redmi Note за $110 с огромной батареей. Производитель любим россиянами

Note, но не Xiaomi Компания Meizu анонсировала очень недорогие смартфоны Note 16 и Note 16 Pro. Премьера новинок состоялась в Китае. Младший Note 16 с батареей 6600 мАч стоит намного около $110 (8900 руб. по курсу ЦБ на 1
23.12.2024 Несостоявшийся конкурент Xiaomi вернулся в Россию с супердешевым смартфоном с большим экраном. Цена

Meizu вернулась На российском рынке появился бюджетный смартфон mblu 21 компании Meizu. Это стало возможным благодаря отечественной компании Merlion – как сообщал CNews, с октября 2024 г. она является эксклюзивным дистрибьютором Meizu в России. Meizu mblu 21 –
22.11.2024 Meizu mblu 21 поступает в продажу в России

Компания Meizu сообщает о запуске на российский рынок новой линейки смартфонов Meizu mblu 21. Meizu mblu 21 доступны в трех цветах: «Океанический синий», «Титановый черный» и «Жемчужный бе
16.10.2024 Merlion – эксклюзивный дистрибьютор смартфонов Meizu в России

ройства. Об этом CNews сообщили представители Merlion. DreamSmart Group возвращает смартфоны бренда Meizu на российский рынок после ухода в 2019 г., и для этого эксклюзивным дистрибьютором в Ро
14.10.2024 В «Ситилинке» стартуют продажи смартфонов Meizu Note 21 и Note 21 Pro

Компания Meizu Technology Co. покинула российский рынок электроники в 2019 г. Спустя почти пять лет

12.01.2022 Создатели первого в истории клона iPhone выпустили супердешевый смартфон на Android

Meizu возвращается Китайская компания Meizu, в свое время создавшая первый клон Apple iPhone в мире, анонсировала ультрабюджетный смартфон mBlu 10 на базе Android. Компания известна не только своими аппаратами, похожими на Apple, н
08.05.2020 Meizu создала дешевый ответ смартфонам-флагманам Samsung. Видео

Недорогие флагманы из Китая Компания Meizu анонсировала свой первый флагман 2020 модельного года, получивший название Meizu 17. Моноблок создавался для конкуренции в первую очередь с аппаратами линеек Xiaomi Mi 10 и Samsung
01.11.2019 Главный конкурент Xiaomi вернулся в Россию и привез дешевые смартфоны

Новые-старые смартфоны Компания Meizu вернулась в Россию после закрытия в первой половине 2019 г. российского представительст
23.10.2019 Meizu выпустила мощный смартфон - «убийцу» дешевых флагманов Xiaomi. Цена

Xiaomi в опасности Состоялся анонс смартфона Meizu 16T, находившегося в разработке более полугода. Это флагманский моноблок с практически самым мощным процессором на рынке – от самого мощного Meizu отказалась в пользу радикального

29.07.2019 Идет ко дну легендарный производитель смартфонов Meizu. Закрыты все магазины, уволена треть сотрудников

Конкурент Xiaomi страдает Компания Meizu резко сократила штат, уволив 30% сотрудников. Этому предшествовал уход из компании влия
30.05.2019 В продажу поступил удешевленный более чем в два раза Android-флагман. Цена

Цена и комплектации Компания Meizu выпустила новый смартфон из числа субфлагманов – моноблока 16Xs. Он во многом походит на топовые модели 2019 г., располагая тройной камерой с современными возможностями, мощной батареей и
22.04.2019 В России выходит супермощный и дешевый Android-флагман

Дешевле, чем в Китае Стала известна российская стоимость флагманского смартфона Meizu 16s, анонс которого назначен на 23 апреля 2019 г. Моноблок будет официально продаваться на территории России, и его главным (и, фактически, единственным) конкурентом станет уже доступный

23.01.2019 Meizu выпустила смартфон-«монолит» без единого разъема на корпусе. Видео

Будущее наступило Китайская компания Meizu анонсировала уникальный смартфон Zero, лишенный любых отверстий на корпусе. Это первый в мире монолитный смартфон – у него нет ни разъема зарядки, ни лотка под SIM-карты, ни даже кнопок у
16.01.2019 Meizu готовит дешевые смартфоны на топовом процессоре Qualcomm 855

Китайские флагманы Глава китайской компании Meizu Джек Вонг (Jack Wong) в своем блоге в системе микроблогов Weibo (аналог Twitter) раскры
29.12.2018 Смартфон Meizu Note 8 поступил в продажу в России

Компания Meizu сообщила о старте продаж в России смартфона Note 8. Моноблок получил экран диагональю 6 дюймов с разрешением 2160x1080 точек (Full HD+). Смартфон оснащен IPS-экраном, выполненным по техно
29.12.2018 В России начались продажи игрового смартфона Meizu X8. Цена

Meizu объявила о старте продаж игрового смартфона Meizu X8 на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 710 по доступной цене в России. Смартфон получил безрамочный IPS дисплей с диагональю 6,2 дюйма с разрешением 2220 x 1080 точек с минимальной «ч
07.12.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфонов M8 и M8 Lite в России. Цена

Meizu объявила о старте продаж двух новых моделей смартфонов – Meizu M8 и Meizu M8 Lite. Новый Meizu M8 продолжает бюджетную линейку смартфонов Meizu серии М. Он получил широкоформатный IPS экран диагональю 5,7 дюйма с разрешением 1440
05.12.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфона Meizu 16 в России. Цена

Meizu объявила о старте продаж в России смартфона Meizu 16, также известного как Meizu 16x. Новинка получила все преимущества флагманского Meizu 16th, включая дизайн без «челок», сканер отпечатков, встроенный в экран, двойную кам
08.10.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфона 16th в России. Цены

Meizu объявила о старте продаж флагманского смартфона Meizu 16th в России. Meizu 16th получил современные технологии, существующие на рынке смартфонов, сохраняя при этом своеобразный дизайн и свою самобытность. По многочисленным тестам СМИ,
18.06.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфонов Meizu 15 и 15 Lite в России. Цены

Meizu объявила о старте продаж смартфонов Meizu 15 и Meizu 15 Lite в России. Напомним, в марте 2018 г. компании Meizu исполнилось 15 лет. Специально к этому событию была создана линейка смартфонов: Meizu 15 Plus, <
15.06.2018 Рассекречены характеристики Meizu 16, «клона» Samsung Galaxy S9

Мощные смартфоны на чипе Snapdragon 845 В Сети появилась детальная информация о характеристиках новой линейки смартфонов Meizu 16 Series, внешне напоминающих Samsung Galaxy S9. Официально смартфоны будут представлены в августе 2018 г. Об этом ранее заявил Хуанг Чжан (Huang Zhang), директор компании. Со слов Чжана
30.05.2018 Meizu выпустила новинки во всех сегментах рынка

В Москве прошла презентация новых смартфонов MEIZU SHOW, в ходе которой представлена бюджетная модель MEIZU M8c и линейка MEIZU<
29.05.2018 Дешевый смартфон Meizu получил широкий экран и сдвоенную камеру. Цены

Бюджетная модель со сбалансированными возможностями Компания Meizu обновила линейку своих недорогих смартфонов новой моделью Meizu M6T. В число отличительных особенностей новинки входит широкоформатный экран, 8-ядерный процессор и двойная камера с
24.04.2018 Три юбилейных смартфона Meizu

В ознаменование своего пятнадцатилетия компания MEIZU выпустила юбилейную линейку смартфонов, которая включила модели MEIZU 15 PLUS, MEIZU 15 и MEIZU 15 LITE. Новые смартфоны MEIZU оснащены традиционными дисплеями
20.03.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфона M6s в России

Meizu, международная компания, специализирующаяся на выпуске цифровых электронных устройств, объявила о старте продаж своего первого полноэкранного смартфона с соотношением сторон дисплея 18:9 – Meizu M6s, работающего на базе чипа Samsung Exynos.Meizu M6s – первый полноэкранный смартфон Meizu с дисплеем 5.7”, разрешением 1440х720 точек (HD+) и соотношением сторон 18:9. См
06.03.2018 Meizu обрушила в России цены на свои смартфоны. Размеры скидок

Весеннее снижениеРоссийское представительство компании Meizu объявило о снижении цен на четыре популярных модели смартфонов в среднем и бюджетном ценовых сегментах.Снижение цен затронуло смартфоны Meizu M6 Note, Meizu M6, Meizu
05.02.2018 Смартфоны с двумя экранами: зачем?

м смартфонов производители сконцентрировались на создании сенсорных моноблоков и о вспомогательных экранах на время забыли. В 2017 году всё изменилось: сразу пять крупных компаний — LG, HTC, Samsung, Meizu и ZTE — представили по новинке, обозначив начало нового тренда. ZOOM разбирается, какие смартфоны с двумя экранами имеются сегодня на рынке и для чего им вспомогательный дисплей. Казалось
18.01.2018 Meizu возвращает "кружок" и убирает рамки

Новый смартфон MEIZU M6s стал первой моделью с безрамочным дисплеем с пропорциями 18:9 в ассортименте производителя. MEIZU M6s остался таким же компактным, как и предыдущие модели MEIZU линейки

30.11.2017 В России стартовал предзаказ смартфонов Meizu M6 Note и Meizu M6. Цены

Meizu объявила о старте предварительных заказов на смартфоны Meizu M6 Note и Meizu M6. При совершении предзаказа с полной предоплатой, к каждому смартфону компания дарит полезный в наступающем зимнем сезоне подарок. Meizu M6 - наследник -хи
29.08.2017 Тройной сюрприз от Meizu

Компания Meizu представила в России три новых смартфона MEIZU PRO 7, MEIZU PRO 7 PLUS и MEIZU M6 NOTE. MEIZU PRO 7 и MEIZU PRO 7 PLUS – это флагманские аппараты, облад
03.07.2017 Meizu выпустила 100-долларовый 4G-смартфон, отказавшись от своего бренда. Фото

Премиальный дизайн, недорого Производитель гаджетов Meizu начал продажи нового смартфона A5 из бюджетной линейки Blue Charm. Как ранее сообщал CN
08.06.2017 Meizu объявила о старте российских продаж бюджетного смартфона M5c. Цена

Meizu объявила о старте продаж самого доступного из смартфонов Meizu в России – модели M5c. На российском рынке сложилась ситуация, когда максимальные продажи приходятся на смартфоны «нижнего» ценового диапазона стоимостью менее 10 тыс. руб., в котором до

23.05.2017 Meizu представила бюджетный смартфон Meizu M5c

Meizu представила новую модель смартфона M5c на российском и международном рынках. Meizu M5c – самый компактный представитель пятого поколения М-серии. Смартфон получил экран с диагональю 5 дюймов и HD-разрешением, с тонкими рамками вокруг экрана и ударопрочный корпус из поли
10.05.2017 Meizu разделилась на три разных бренда

Под одной крышейКитайская компания Meizu Technology официально объявила о реорганизации своего бизнеса. Отныне Meizu буде
16.02.2017 Часы Meizu Mix - классика на новый лад

Известная своими смартфонами компания Meizu открывает в России продажи фирменных кварцевых часов. MEIZU MIX – это стильные к
15.02.2017 Знаменитый производитель клонов iPhone выпустил металлический смартфон за $100

Meizu представила Meizu M5sКитайская компания Meizu представила бюджетный смартфон Meizu M5s, заключенный в металлический корпус. Примечательной особенностью Meizu M5s является сканер отпеча
31.01.2017 Знаменитый производитель «клонов iPhone» выпускает смартфон с гибким дисплеем

Meizu Pro 7 показался на фотоВ интернете появилось реальное фото смартфона Meizu Pro 7 – грядущего флагмана китайского производителя Meizu, известного копировани
09.12.2016 Meizu представила смартфон M5 Note в металлическом корпусе

ском корпусе. Как рассказали CNews в компании, новинка стала обновлением линейки Note, продажи которой составили более 20 млн устройств. Cенсорно-механическая многофункциональная клавиша mTouch 2.1 в Meizu M5 Note как и раньше оснащена сканером отпечатков пальцев. Как и прежде, касанием по кнопке можно совершить действие «назад», коротким нажатием вернуться на главный экран, а длительным –

30.11.2016 Пришествие нового флагмана

Сегодня в Пекине был представлен новый флагманский фаблет MEIZU PRO 6 PLUS. MEIZU PRO 6 PLUS выполнен в полностью металлическом корпусе толщиной

Публикаций - 168, упоминаний - 209

