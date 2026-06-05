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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ЗАО Кутузовский проспект

СОБЫТИЯ


05.06.2026 В жилом комплексе в Дорогомилово создадут единую цифровую экосистему для резидентов 1
19.03.2025 Николаев Константин Юрьевич: от логистики к виноделию 1
28.01.2025 Девелоперы будут развивать шеринг-инфраструктуру без персонала 1
27.01.2025 На образовательных онлайн-платформах Сбербанка обучается почти 500 тыс. российских студентов 1
30.08.2024 Леонид Максимов и группа «Пионер» — история успеха 1
19.02.2024 Оплатить проезд по проспекту Багратиона в Москве можно в «Парковках России» 1
22.01.2024 МТС подключила в 2023 г. к домашнему интернету 111 тыс. домохозяйств в Московском регионе 1
05.12.2023 Открестившийся от Сбербанка SberDevices будет для него серийно выпускать мониторы в Китае 1
24.10.2023 Семинар-совещание с разработчиками ПО для платформы «Гостех» 1
19.10.2023 «Норникель» проводит открытую встречу «Рынок ИБ глазами заказчика: поиск эффективного партнерства» 2
12.09.2023 МТС обеспечила связью проспект Багратиона в Москве 1
07.11.2022 В России началась сертификация отечественного аэротакси. Видео 1
01.09.2022 В «Яндекс такси» диверсия. Десятки машин поехали на ложный вызов и заблокировали Кутузовский проспект. Видео 1
21.12.2021 Step Logic построил мультимедийный комплекс в межбашенном пространстве «Сбербанк сити» 1
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
17.09.2021 МТС построила для «Сбера» две пилотные зоны 5G 1
09.08.2021 В московских гастрономах началось использование умных мониторов 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
19.11.2020 Step Logic создала мультимедийное пространство в штаб-квартире «Сбера» 1
30.09.2020 Simetra и Национальный центр ГЧП объявили о стратегическом партнерстве 1
19.11.2019 Системой «Умные ладошки» оборудованы более 15 строительных площадок Москвы 1
28.01.2019 «Перекресток» выпустил мобильное приложение для самостоятельных покупок в супермаркетах 2
06.08.2018 В финал внутреннего акселератора Сбербанка Sber#Up вышли 12 проектов 1
26.04.2018 Банк «Уралсиб» запустил бизнес- сервис по бесплатной доставке в офис на такси 1
05.02.2018 МТС: интернет-трафик в Московских и подмосковных пробках удвоился 1
12.12.2017 Сбербанк, DocDoc.ru и «Медскан» запустили пилотный проект в области телемедицины 1
11.07.2017 Сбербанк представил банкоматы с идентификацией по лицу и другими инновациями 1
20.09.2016 ПСС реализует комплексный подход к внедрению BIM для проекта по созданию Северного дублера Кутузовского проспекта в Москве 6
04.04.2016 На Digital Enterprise Forum обсудят стратегию и практику «Цифрового бизнеса» 2
29.01.2016 Tele2 расширила зону покрытия сети в Московском регионе 1
30.10.2013 До декабря все столичные ЗАГСы начнут принимать заявления на брак в электронном виде 1
14.06.2012 Canon EOS 5D Mark III доступен для покупки в России 1
30.01.2012 «Московский банк Сбербанка России» открыл в столице 7 офисов нового формата 2
26.05.2010 МТС открыла пять флагманских салонов в Москве 1
23.04.2010 «Комстар» планирует в 2010 г. увеличить свою долю на рынке коммерческой недвижимости Москвы до 65% 1
16.04.2009 Moscow Racer в продаже 1
31.03.2009 Moscow Racer "на золоте" 1
27.03.2009 Moscow Racer. Скриншоты 1
02.11.2008 "Акелла" на выставке "ИгроМир 2008" 1
14.01.2008 Определился издатель для Moscow Racer 1

Публикаций - 55, упоминаний - 67

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 7
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 5
Yandex - Яндекс 9018 4
Samsung Electronics 10959 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 3
Intel Corporation 12744 3
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 3
Ростелеком 10777 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3281 2
SAP SE 5557 2
Cisco Systems 5327 2
Huawei 4472 2
IBM - International Business Machines Corp 9660 2
9408 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 196 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3080 2
Telegram Group 2847 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 424 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 2
GoldVish 10 1
AEON Corporation - АЕОН ИК - АЕОН Инфраструктурная корпорация - AEON Development - АЕОН Девелопмент - Новапорт - Аэропортовая сеть 11 1
МегаФон 10513 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 708 1
Dell EMC 5155 1
X Corp - Twitter 2928 1
Microsoft Corporation 25644 1
Lenovo Group 2413 1
Apple Inc 13021 1
Meta Platforms - Facebook 4599 1
Accenture plc 710 1
Dell Technologies - Dell Computer 2189 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1205 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 1
Check Point Software Technologies 813 1
Oracle Corporation 7032 1
Autodesk 639 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Fortinet 437 1
Fujitsu 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 11
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 179 4
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 3
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 3
Евросеть 1420 2
Никольский пассаж ТЦ 2 1
Кунцево Плаза ТЦ 4 1
Globaltrans - Глобалтранс 8 1
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 9 1
Черемушки 61 1
Такси Пилот 2 1
Дело ГК - Global Ports - Глобал Портс УК 9 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Европейский ТРЦ 12 1
Варшавка скай БЦ 2 1
Главная дорога - Новое качество дорог 6 1
Алкон 4 1
Щука ТРК - Щука ТРЦ 3 1
Глобус Гурмэ 3 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 21 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 233 1
Microsoft - LinkedIn 692 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 438 1
X5 Group - Перекрёсток 629 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 156 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 271 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 117 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 498 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 131 1
CallToVisit - Колтувизит 4 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 17 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2820 2
Судебная власть - Judicial power 2467 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Федеральное казначейство России 1929 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1051 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 169 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Парк Зарядье 49 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
Музеон - парк искусств 21 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 510 1
Национальный центр ГЧП 3 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 95 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 1
Russian Open Source Foundation 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 13
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Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 740 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Сбер - Сбербанк Agile Home 3 2
Сбер - СберСити - Сбербанк Сити 11 2
Nvidia PhysX 62 2
Quantum Communications - Квантум Интернет-Телефония-Wi-Fi 7 1
FreePik 1756 1
Flying Lab Software - Pirates of The Burning Sea - Корсары online: пираты бушующего моря 26 1
Яндекс.Wi-Fi 11 1
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3516 1
Rakuten Viber 663 1
Apple - App Store 3071 1
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VK - Mail.ru Одноклассники 1947 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 873 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1312 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 238 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 176 1
Apple iPod 1551 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 287 1
Apple iPod Touch 747 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 706 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 647 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 541 1
Autodesk Revit 124 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1005 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 234 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 1
Щепилова Анна 1 1
Зобнин Михаил 1 1
Балагин Алексей 2 1
Алешина Мария 1 1
Саитгариев Даниил 1 1
Грудин Андрей 1 1
Максимов Леонид 1 1
Башаева Мария 1 1
Лекай Дмитрий 1 1
Аитов Искандер 1 1
Дзигуа Леван 1 1
Мишустин Михаил 773 1
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Пак Олег 112 1
Собянин Сергей 525 1
Галицкий Александр 120 1
Хасис Лев 105 1
Паршин Максим 323 1
Слышкин Василий 129 1
Рубанов Владимир 76 1
Смирнов Алексей 264 1
Панченко Иван 190 1
Макаров Валентин 250 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 437 1
Мацоцкий Сергей 179 1
Цыбульников Вячеслав 77 1
Бартунов Олег 53 1
Швецов Владимир 52 1
Качанов Олег 121 1
Козырев Алексей 328 1
Дмитриев Алексей 72 1
Гурджиян Руслан 20 1
Завадский Марк 15 1
Крайнов Александр 19 1
Беляков Алексей 30 1
Зименков Андрей 11 1
Ликсутов Максим 225 1
Маландий Екатерина 1 1
Поляков Дмитрий 53 1
Домарев Дмитрий 12 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 47
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Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 5
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26859 7
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5664 6
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