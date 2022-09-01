В «Яндекс такси» диверсия. Десятки машин поехали на ложный вызов и заблокировали Кутузовский проспект. Видео

Неизвестные атаковали «Яндекс такси» и вызвали несколько десятков машин на Кутузовский проспект в Москве. Результат – потерянное время водителей и гигантская пробка на проспекте. Кто стоит за атакой, неясно. «Яндекс» утверждает, что встроил в свой защиту от подобных инцидентов, чтобы в будущем такое не повторилось.

Такси под атакой

Сервис пассажирских перевозок «Яндекс такси» подвергся атаке злоумышленников, сообщили CNews представители «Яндекса». Они вызвали массовое скопление машины на Кутузовском проспекте в Москве, заманив и ложными вызовами.

На проспекте скопилось несколько десятков автомобилей «Яндекс такси», образовалась большая пробка. К моменту выхода материала не было известно точное количество машин. Согласно видеоролику, опубликованному в Telegram-канале «Ньюсач/Двач», их было, по меньшей мере, 40 или 50.

Затор произошел в первой половине дня 1 сентября 2022 г. «Утром 1 сентября “Яндекс такси” столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса – нескольким десяткам водителям поступили массовые заказы в район Фили», – сообщили CNews представители сервиса.

Инцидент исчерпан

Как сообщили CNews в «Яндексе», проблему массовых ложных вызовов удалось решить силами службы безопасности «Яндекс такси». В общей сложности водители потеряли 40 минут своего рабочего времени, потратив его созданную ими же пробку.

К моменту выхода материала не было известно, удалось ли службе безопасности сервиса установить личности тех, кто лишил несколько десятков водителей возможности заработать на утренних заказах. Редакция CNews обратилась к сотрудникам «Яндекса» с этим вопросом и ожидает ответа.

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«Яндекс» планирует предоставить водителям, оказавшимся невольными участниками инцидента, компенсацию. Этот вопрос, как сообщили CNews в компании, будет решен в самом ближайшем будущем.

Пока гром не грянет

На момент публикации материала не было известно, как именно злоумышленники сумели обойти все существующие фильтры «Яндекс такси» и фактически заблокировать один из крупнейших проспектов Москвы. Однако в компании заявили CNews, что подобное гарантированно больше не повторится.

По словам представителей интернет-гиганта, ИТ-специалисты «Яндекса» встроили защиту от подобного рода атак в уже существующие алгоритмы защиты сервиса. Насколько эффективно они работают, покажет лишь время.

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Также нет данных, почему специалисты «Такси» не предусмотрели такого рода защиту раньше. В конце октября 2022 г. Сервис отметит свое 11-летие.

Почти как в США

Происходившее на Кутузовском проспекте в Москве очень похоже на ситуацию, развернувшуюся на одной из улиц Сан-Франциско (США) в июле 2022 г. В этом городе автомобили такси тоже заблокировали целую улицу, но все было реализовано гораздо более технологично – ни в одной из машин не было водителей.

На одной из улиц Сан-Франциско неожиданно образовалось скопление беспилотных машин такси. Все они приехали на эту улицу своим ходом и остановились прямо посреди дороги, образовав затор.

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В общей сложности в автомобильном беспилотном «флешмобе» участвовало около полутора десятков машин службы такси Cruise, способных передвигаться без водителя в салоне. Московский инцидент оказался в несколько раз более масштабным.

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«Восстание машин» удалось «подавить». Через 20 минут на заблокированную улицу приехали сотрудники Cruise и собственноручно, держась за руль и нажимая на педали, убрали все машины.

Не исключено, что имел место обычный программный сбой. Беспилотные такси – это лишь эксперимент Cruise, основной упор компания делает на классические автомобили с водителем. Беспилотникам она разрешает выезжать на улицы только в ночное время и разгоняться максимум до 48 км/ч.