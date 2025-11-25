Разделы

Bug Баг Запись в системе отслеживания ошибок ПО Программный сбой Программная ошибка Ошибка программного обеспечения Техническая ошибка


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


25.11.2025 Компания «Магнит» запустила открытую программу для поиска уязвимостей на Standoff Bug Bounty

Магнит» объявила о переводе своей программы для поиска уязвимостей, запущенной на площадке Standoff Bug Bounty, в публичный режим. После успешного закрытого этапа, стартовавшего в феврале 2024

05.11.2025 «Контур» на Standoff Bug Bounty: компания заплатит белым хакерам до миллиона рублей за уязвимости

«Контур» запустил публичную программу для поиска уязвимостей на площадке Standoff Bug Bounty. Более 30 тыс. исследователей безопасности смогут протестировать всю продуктовую линейку бизнеса. Максимальное вознаграждение за реализацию особо опасных сценариев составит до 1 млн

30.10.2025 Новый баг в Windows 11 пожирает производительность ПК, прячась за крайне полезной программой

ом компьютере с Windows 11, который получил это обновление. © drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft в очередной раз сломала Windows 11 Windows Latest пишет, что специалисты портала протестировали баг на 100 виртуальных машинах, и на 30 из них сбой с дубликатами «Диспетчера задач» в оперативной памяти имел место быть. По их словам, если после установки KB5067036 часто открывать Task Mana
23.10.2025 Securitm запускает программу независимых тестирований продуктов совместно с BugBounty.ru

к системы для управления всеми процессами информационной безопасности, объявила о запуске программы Bug Bounty совместно с платформой BugBounty.ru. Securitm стала одной из первых российских ком
07.10.2025 Доказано: руководители компаний знают о «дырах» в ИТ-системах. Они заставляют безопасников о них молчать

недоступном из России, но опубликованном порталом Hacker News. Согласно данным из этого отчета, 58% безопасников хотя бы раз сталкивались с требованием руководства помалкивать о найденных утечках и «дырах». Масштаб проблемы, судя по всему, довольно большой, потому что число участников опроса BitDefender, проживающих в разных странах, перевалило за 600. К тому же в рамках подготовки отчета

24.09.2025 «СберЛизинг» запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty

интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.
19.09.2025 От студента до белого хакера: эксперт VK раскроет секреты быстрого старта в Bug Bounty на GIS STUDENT DAY

Эксперт команды VK Bug Bounty Алексей Лямкин выступит на Студенческом дне ИБ/ИТ-форума GIS DAYS* 2025. Мероприятие пройдёт 2 октября 2025 года на одной из самых популярных площадок Северной столицы — в «Севкабель
27.08.2025 Timeweb инвестировал 9,3 млн руб. в киберзащиту

Timeweb подвел итоги участия в программах bug bounty от игроков рынка информационной безопасности в России. С апреля 2023 г. Timeweb выплатил белым хакерам 9,3 млн руб. за усиление киберзащиты. Багхантеры направили почти 900 отчетов о

20.08.2025 Два «бага» в платформе автоматизации печати Xerox грозят запуском произвольного кода. Один из них критический

причиной возникновения уязвимости CVE-2025-8355 оказывается некорректная очистка XML-ввода, из чего, в свою очередь, проистекает возможность подмены серверного запроса (SSRF-атаки). Но, изучая этот «баг», специалисты выявили второй, который, по их мнению, представляет значительно большую угрозу. CVE-2025-8356 (path traversal - «обход пути»), уязвимость, которая затрагивает алгоритмы обрабо
18.08.2025 Компания «Ред Софт» запустила программу поиска уязвимостей на Standoff Bug Bounty  

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» запустил приватную программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty. Теперь независимые исследователи смогут проверить защищенность российской системы управления базами данных (СУБД) «Ред База Данных» и в случае обнаружения и подтверждения уязвимости
05.08.2025 Нейросеть нашла 20 опасных «дыр» в популярных продуктах Open Source

зультаты, оценивает серьезность, уточняет детали и только после этого официально сообщает найденные баги разработчикам ИТ-проектов. Со слов эксперта, такой подход обеспечивает надежность и точн
25.07.2025 Облачный провайдер Beget выплатил багхантерам более 4 млн руб. на Bi.Zone Bug Bounty

руб. Размер вознаграждения зависел от критичности найденных уязвимостей и достигал 400 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Все багхантеры, зарегистрированные на платформе Bi.Zone Bug Bounty, могут проверить уровень защищенности инфраструктуры облачного провайдера Beget. Всего за это время было принято почти 60 отчетов от независимых исследователей. Среди уязвимостей, за
23.07.2025 «Сбер» запускает новую программу по поиску уязвимостей «СберБизнеса» на BI.Zone Bug Bounty

присутствуют сервисы «СберИнвестиции», приложение «СберБанк Онлайн» и сайт банка, белые хакеры ищут баги в умных устройствах в программе Sber IoT и мошеннические уязвимости в цифровых сервисах

18.07.2025 ИТ-гигант без конкуренции получил госзаказ на $296 млн. Из-за багов в его прошлом госзаказе 16 лет в тюрьму сажали невиновных

ритании Риши Сунак (Rishi Sunak) пообещавший всем пострадавшим реабилитацию и финансовую поддержку. Баг с катастрофическими последствиями Fujitsu имеет непосредственное отношение к разработке б
08.07.2025 Новый этап программ Минцифры по поиску уязвимостей запущен на Standoff Bug Bounty

по ИБ смогут получить награду до 1 млн руб. за обнаружение уязвимостей разного уровня опасности. Ранее, на первых двух этапах программ багбаунти, более 26 тыс. исследователей приняли участие в поиске багов на «Госуслугах», в СМЭВ, платформе обратной связи и других государственных сервисах.
02.07.2025 Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

ные дыры распадаются за одинаковое время: 10^67 лет. Это было неожиданно, поскольку черные дыры имеют более сильное гравитационное поле, и это должно обеспечить более быстрое «испарение». Но у черных дыр нет поверхности. Они поглощают часть собственного излучения. Это замедляет процесс. Поскольку исследователи все равно этим занимались, они также подсчитали, сколько времени потребуется Луне
05.06.2025 Умные устройства требуют умной защиты: Сбербанк запускает программу по поиску уязвимостей в смарт-девайсах

Сбербанк предлагает багхантерам присоединиться к новой программе Sber IoT Bug Bounty на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Исследователям предлагается найти потенциа
04.06.2025 Пермский край запускает программу по поиску уязвимостей

интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.
26.05.2025 Миллионы за баги: общая сумма вознаграждений белым хакерам на Standoff Bug Bounty превысила 240 млн рублей

Платформа Standoff Bug Bounty подвела итоги своей работы за три года. С момента запуска площадка привлекла почти 25 тыс. исследователей кибербезопасности из 60 стран мира. Общий объем вознаграждений за это время

23.05.2025 Сбербанк приглашает белых хакеров на программу Sber Anti-Fraud Bug Bounty по поиску фрод-уязвимостей

енариях злоупотреблений. Независимые исследователи смогут получить до 250 тыс. руб. за обнаруженные баги. Величина вознаграждения зависит от уровня критичности найденных уязвимостей. Об этом CN
22.05.2025 Bi.Zone Bug Bounty приглашает белых хакеров на программу Sber Anti-Fraud Bug Bounty по поиску фрод-уязвимостей 

интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.
28.04.2025 «СберТех» расширяет программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги. Ранее на платформе были запущены программы Сбербанка, VK, «Т‑Банка», «Группы Астра» и д
07.04.2025 Украинский хакер взламывал корпорации, прикрываясь поиском «дыр» в Windows. Его сдал ChatGPT

ал роль ИБ-специалиста, ищущего уязвимости в программных продуктах и уведомляющего о них разработчиков. С этой задачей он справлялся блестяще – например, он помог Microsoft выявить несколько крупных «дыр» в Windows. Благодаря ему были закрыты, в частности, бреши CVE-2025-24061 и CVE-2025-24071, имеющие, 7,8 и 6,5 балла соответственно из 10 возможных по шкале критичности. Как пишет The Hacke
26.03.2025 Неизвестные хакеры начали использовать два ультракритических бага в ПО Cisco

имости в утилите Cisco Smart Licensing Utility оказались в прицеле хакеров в последние месяцы. Оба «бага» получили оценку 9,8 балла из 10 возможных по шкале угроз CVSS. Индексом CVE-2024-20439

11.03.2025 Облачный провайдер Beget запускает публичную программу поиска уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги. Ранее на платформе были запущены программы Минцифры России, Сбербанка, VK, «Т‑Банка» и

06.03.2025 Безопасность в приоритете: МКБ вознаграждает белых хакеров за найденные уязвимости

абильность цифровых сервисов и укрепляет доверие клиентов к банку. В современных цифровых продуктах баги могут затруднять взаимодействие пользователей, а уязвимости — становиться инструментом д
03.03.2025 Тульская область обновляет программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.
05.02.2025 «СберМаркетинг» запускает программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty

«СберМаркетинг» предложил независимым исследователям кибербезопасности проверить защищенность ресурсов и повысить уровень безопасности цифровых решений на платформе BI.Zone Bug Bounty. Программа охватит сайт компании, онлайн-магазин SberShop, платформу для управления маркетинговыми процессами Task Tracker и другие сервисы. Багхантеры получат вознаграждение в завис
04.02.2025 «Авито» увеличил выплаты по программе поиска уязвимостей до 500 тысяч рублей

безопасности смогут получить за них до 500 тыс. руб. в рамках программы выплат на платформе BI.Zone Bug Bounty. Это позволит привлечь больше внешних специалистов, чтобы сделать сервисы «Авит»о

04.02.2025 Сервис «Авито» увеличил выплаты по программе поиска уязвимостей до 500 тысяч рублей

безопасности смогут получить за них до 500 тыс. руб. в рамках программы выплат на платформе BI.Zone Bug Bounty. Это позволит привлечь больше внешних специалистов, чтобы сделать сервисы Авито бо
31.01.2025 «Группа Астра» приглашает независимых исследователей безопасности протестировать BILLmanager на платформе Bi.Zone Bug Bounty

интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.
22.01.2025 Microsoft начала принудительно переводить пользователей на полную багов новейшую Windows 11

как решенную еще в декабре 2024 г. Не самое удачное обновление С выходом крупного обновления функциональности Windows 11 24H2 пользователи столкнулись с внушительным списком недостатков и откровенных багов. В частности, установка апдейта приводила к некорректной работе встроенной в ОС утилиты очистки дисков, журнала буфера обмена, неработоспособностью периферии, сетевых функций и даже подси
16.01.2025 Positive Technologies: в 2024 г. на платформе Standoff Bug Bounty доля отчетов о наиболее опасных уязвимостях в два раза превысила показатель мировых платформ

Эксперты подвели итоги работы платформы Standoff Bug Bounty за 2024 г. Отечественная багбаунти-площадка, запущенная компанией Positive Technologies в мае 2022 г., продолжает помогать организациям в России укреплять кибербезопасность. К концу

27.12.2024 В ПО Apache найден третий критический «баг» за неделю

on выпустило обновления безопасности, устраняющие критическую уязвимость в пакете Traffic Control. «Баг» CVE-2024-45387 получил оценку 9,9 из 10 возможных баллов по шкале угроз CVSS, так что ус
27.12.2024 В России легализуют «белых хакеров». «Дыры» в ИТ-системах за деньги можно будет искать на законных основаниях

компании, которые могут привести к потенциальному взлому. В отличие от обычных хакеров, он находит баги по запросу бизнеса и официально получает за это деньги. Unsplash - Danny Lines Белая шля
24.12.2024 «СберТех» запускает новую программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty

сности смогут получить вознаграждение за найденные уязвимости на платформе. Выплаты за обнаруженные баги будут зависеть от уровня их критичности. Максимальный размер выплат достигает 200 тыс. р
23.12.2024 BI.Zone Bug Bounty: госсектор и финтех стали основными драйверами багбаунти в 2024 году

интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги. Ранее на платформе были запущены программы VK, «Т‑Банка», Ozon, «Авито», «Группы Астра»
13.12.2024 «VK Видео» усиливает свою защиту

VK выделяет «VK Видео» в отдельный проект своей программы по поиску уязвимостей Bug Bounty. Максимальное вознаграждение для исследователей безопасности составит 2,4 млн руб. за критичную уязвимость. Новый проект станет доступен сразу на всех трех платформах, где размещена

05.12.2024 «СберЛогистика» запустила программу по поиску уязвимостей на Standoff Bug Bounty

Собственная программа на платформе Standoff Bug Bounty позволит одному из крупнейших логистических операторов в России достичь высокого у
02.12.2024 Гайд из 8 шагов: как запустить программу багбаунти

е приложения), нужно решить, насколько глубоко их надо проверять. Помимо классической модели «нашел баг — получил вознаграждение», на рынок информационной безопасности потихоньку приходит компл

Публикаций - 2257, упоминаний - 2745

Bug и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 503
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 380
Google LLC 12255 212
Apple Inc 12628 197
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 120
Intel Corporation 12541 119
Галактика - Корпорация 1505 115
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 92
X Corp - Twitter 2907 77
Cisco Systems 5222 70
GitHub 963 69
AMD - Advanced Micro Devices 4468 68
Oracle Corporation 6867 63
Meta Platforms - Facebook 4531 62
IBM - International Business Machines Corp 9551 61
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 59
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 58
Yandex - Яндекс 8434 51
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 49
Samsung Electronics 10625 46
Telegram Group 2571 43
HP Inc. 5761 36
Adobe Systems 1571 34
Red Hat 1344 34
Amazon Inc - Amazon.com 3132 33
Check Point Software Technologies 800 33
Ростелеком 10306 32
Nvidia Corp 3731 29
Trend Micro 629 28
Sony 6634 28
VK - Mail.ru Group 3532 27
Dell EMC 5092 26
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 26
SAP SE 5426 26
8983 26
Broadcom - VMware 2490 25
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 25
HackerOne 34 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 24
InfoWatch - Инфовотч 1088 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 45
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 43
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 21
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 19
Почта России ПАО 2245 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 12
Лента - Сеть розничной торговли 2267 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 12
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 11
РЖД - Российские железные дороги 2001 9
eBay Inc 1631 9
Резонанс НПП 389 8
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 153 7
Royal Dutch Shell - Шелл 223 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 7
Visa International 1972 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 6
Post Office 12 6
Microsoft - LinkedIn 684 6
ГПБ - Газпромбанк 1174 6
Альфа-Банк 1868 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 5
Bank of America - Банк Америки 268 5
Lockheed Martin 767 5
Uber 337 5
ПСБ - Промсвязьбанк 901 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 5
Boeing 1017 5
Tesla Motors 427 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 5
Газпром ПАО 1416 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 4
Sequoia Capital 115 4
Верный - торговая сеть 310 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 76
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 71
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 60
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 50
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 43
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 38
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 35
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 28
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 27
Судебная власть - Judicial power 2412 22
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 18
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 46 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 16
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 15
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 13
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 12
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 12
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 11
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 9
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 8
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 7
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 6
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 69 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 6
Apache Software Foundation - ASF 221 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 6
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 5
Аль-Каида - террористическая организация 67 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 4
OWASP - Open Web Application Security Project 118 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 3
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 3
ЛДПР 110 3
ICASI - Industry Consortium for Advancement of Security on the Internet - Отраслевой консорциум по укреплению безопасности интернета - Отраслевой консорциум по совершенствованию безопасности интернета 3 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
Единая Россия - Политическая партия 316 2
Демократическая политическая партия США 119 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Russian Open Source Foundation 7 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 1182
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 1036
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 558
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 539
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 515
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 429
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 427
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 264
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 247
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 244
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 242
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 238
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 215
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 201
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 195
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 175
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 169
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 166
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 164
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 162
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 280 153
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 151
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 143
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 141
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 135
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 135
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 127
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 122
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 117
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 117
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 362 116
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 749 115
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 115
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 111
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 110
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 108
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 107
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 103
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 99
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 98
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 841
Microsoft Windows 16327 470
Linux OS 10896 244
Google Android 14679 186
Apple iOS 8242 184
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 137
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 130
Microsoft Windows 10 1874 109
Apple macOS 2248 97
Google Chrome - браузер 1648 80
Mozilla Firefox - браузер 1918 73
Microsoft Office 3952 70
Oracle Java - язык программирования 3328 70
Microsoft Windows 2000 8662 68
Microsoft Windows 11 712 67
Apple iPad 3936 62
Microsoft Windows XP 2419 59
JavaScript - JS - язык программирования 1329 59
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 71 57
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 419 52
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 52
Apple Safari - браузер 875 48
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 47
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 47
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 45
FreePik 1435 45
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 45
Microsoft Windows 7 1993 44
Linux - Debian GNU 529 43
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 43
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 122 42
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 42
Microsoft Outlook 1421 40
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 39
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 34
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 34
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 34
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 33
Мельникова Анастасия 431 113
Зайцев Михаил 308 72
Галушкин Олег 182 38
Водясов Алексей 222 35
Павлов Никита 114 34
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 31
Левкин Андрей 29 26
Кирюхин Дмитрий 86 23
Волошин Евгений 64 18
Гинятуллин Роман 61 17
Дырмовский Дмитрий 142 17
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 17
Гвоздев Дмитрий 137 14
Зенкин Денис 263 13
Касперский Евгений 330 11
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 215 11
Шадаев Максут 1146 11
Медведев Дмитрий 1662 10
Пешков Дмитрий 23 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 9
Залманов Дмитрий 22 8
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 8
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 8
Иванов Анатолий 14 8
Путин Владимир 3349 8
Дуров Павел 309 8
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 7
Зонов Александр 36 7
Шилак Ксения 28 6
Дрюков Владимир 49 6
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 33 6
Сафонов Лука 24 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 5
Лямин Александр 74 5
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 5
Бедеров Игорь 83 5
Новиков Алексей 64 5
Гузаиров Айдар 62 5
Шойтов Александр 99 5
Россия - РФ - Российская федерация 156831 681
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 472
Земля - планета Солнечной системы 10658 139
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 135
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 117
Европа 24634 111
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 600 92
Германия - Федеративная Республика 12936 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 87
Солнечная система - Solar system 2545 82
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 72
Япония 13547 67
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 49
США - Калифорния 4775 48
Франция - Французская Республика 7975 46
Израиль 2784 43
Канада 4985 40
Южная Корея - Республика 6858 34
Италия - Итальянская Республика 4429 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 31
Беларусь - Белоруссия 6023 31
Индия - Bharat 5697 30
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 29
Украина 7793 28
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 28
Китай - Тайвань 4136 27
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 26
Азия - Азиатский регион 5748 25
Нидерланды 3631 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 20
Испания - Королевство 3760 20
Казахстан - Республика 5792 19
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 18
Финляндия - Финляндская Республика 3658 18
США - Нью-Йорк 3151 16
Ближний Восток 3030 16
Иран - Исламская Республика Иран 1115 15
Филиппины - Республика 581 15
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 126 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 323
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 262
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 181
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 404 167
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 160
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 152
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 152
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1720 134
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 133
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 85
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 79
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 75
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 73
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 71
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 70
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 70
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 67
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 65
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 63
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 63
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 60
Физика - Physics - область естествознания 2835 60
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 60
Энергетика - Energy - Energetically 5524 52
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 49
Английский язык 6876 47
Аудит - аудиторский услуги 3111 46
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 46
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 45
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 45
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 44
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 43
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 43
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 41
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 41
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 293 38
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 36
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 35
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 35
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 35
BleepingComputer - Издание 410 78
The Register - The Register Hardware 1696 44
Reddit 356 36
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 31
Tom’s Hardware 516 22
Hacker News 76 21
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 21
Neowin 177 18
ZDnet 662 18
New Scientist 1448 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 16
Nature 821 16
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 86 16
NYT - The New York Times 1086 15
Ars Technica 435 14
TechSpot 158 14
Future - Space.com 199 14
Forbes - Форбс 910 14
CNews RND - R&D.CNews 2274 13
MacRumors 143 12
CNews - ZOOM.CNews 1854 12
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 12
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 12
The Verge - Издание 591 12
Ведомости 1233 11
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 11
AP - Associated Press 2006 10
CNET Networks - CNET News 1643 10
Wired - Издание 270 9
Silicon.com 364 9
Известия ИД 704 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 8
Phoronix 49 7
Bloomberg 1417 7
Phys.org 972 6
SpaceDaily - Space Daily 187 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 6
FT - Financial Times 1259 6
TAdviser - Центр выбора технологий 425 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 42
Gartner - Гартнер 3608 25
IDC - International Data Corporation 4943 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 19
Google Threat Analysis Group 16 8
Juniper Research 551 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 5
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 5
HFS Research 49 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 4
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 4
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 3
Fortune Global 500 287 3
NetMarketShare Web Analytics 29 2
Pen Test Partners 6 2
Net Applications 127 2
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 34 2
W3Techs 13 2
Fortune Global 100 142 2
Consumer Reports 39 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 2
TrendForce 136 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
Jon Peddie Research 42 2
Computer Economics 32 2
Sucuri 6 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 562 2
Internet Stock Report 994 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 25 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 2
Forrester Research 828 2
Confiant 3 1
Tractica 7 1
Synergy Research Group 47 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Gartner - Dataquest 353 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 17
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 12
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 11
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 10
РАН - Российская академия наук 2014 10
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 7
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 15 6
LIGO Scientific Collaboration - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 11 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 5
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
Columbia University - Колумбийский университет 158 4
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 4
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 4
British Library - Британская библиотека 30 4
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 13 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 3
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 10 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 3
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 3
University of Chicago - Чикагский университет 99 3
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 3
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 3
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 52
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 26
Black Hat - Конференция 117 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 10
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 5
Capture the Flag - CTF 53 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 4
CNews AWARDS - награда 549 4
Международный женский день - 8 марта 371 3
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
Defcon 45 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
Docflow 147 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 2
CeBIT 612 2
День молодёжи - 27 июня 998 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 2
Kazan Digital Week 19 2
CNews FORUM Кейсы 280 2
Photokina 60 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
McAfee FOCUS 2 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Infosecurity - выставка 63 1
Масленица - Масленая неделя 20 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Ленинская премия 10 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
Leipzig GS - Leipzig Games Convention 11 1
