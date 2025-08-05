Разделы

ПО Свободное ПО Софт Телеком Контент Интернет Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Внедрения Системное ПО Ритейл Интернет ИТ в торговле
|

Нейросеть нашла 20 опасных «дыр» в популярных продуктах Open Source

Искусственный интеллект Google впервые самостоятельно выявил 20 ИТ-уязвимостей в открытом программном обеспечении. Баги были обнаружены с помощью системы Big Sleep в таких проектах, как мультимедийная библиотека FFmpeg и графический редактор ImageMagick.

Обнаружение ИТ-уязвимостей

Разработчики Google запустили искателя багов на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет TechCrunch. Первые 20 ИТ-уязвимостей уже найдены, по мнению ИТ-специалистов, это значительный прорыв в автоматизации поиска багов.

Инженеры Google AI сообщили, ИИ-система была разработана командами DeepMind и Project Zero. В августе 2025 г. она демонстрирует высокую эффективность, но все еще требует участия человека для проверки результатов.

Big Sleep автономно выявила 20 ИТ-уязвимостей в библиотеках с открытым кодом, таких как FFmpeg и ImageMagick. На каждом этапе результаты автоматического обнаружения проверялись ИТ-специалистами по безопасности вручную, чтобы исключить ложные срабатывания и обеспечить точность выводов.

1adarsh-chauhan-r-oebx7qwxm-unsplash_1.jpg

Unsplash - Adarsh Chauhan
Новая ИИ-система безопасности от Google обнаружила 20 ИТ-уязвимостей в популярных open‑source проектах

Свободно распространяемое программное обеспечение (ПО) с открытым исходным кодом (open source) — это приложения, чей код доступен всем. Их можно загрузить или использовать на любом количестве устройств. Программисты вольны взять код программы и делать с ним все, что захотят, а затем распространить его среди знакомых. Это так, потому что такие программы распространяются по свободным лицензиям, например, лицензии Massachusetts Institute of Technology (MIT).

По данным Google, ИТ-инструмент уже помог предотвратить эксплуатацию уязвимости SQLite (CVE-2025-6965), обнаружив ее до того, как появились реальные кибератаки. Это подтверждает потенциал масштабной защиты как для open-source, так и для внутренних ИТ-систем компании. С развитием ИИ-инструментов команда Project Zero станет лучше защищать цифровую инфраструктуру на ранних этапах угроз.

Как работает Big Sleep

Как пишет TechCrunch со ссылкой на заявление в X вице-президента Google по безопасности Хизера Адкинса (Heather Adkins), Big Sleep работает в несколько этапов. ИИ-система сканирует код, обнаруживает потенциальные проблемы и пытается автоматически воспроизвести ИТ-уязвимость. Затем сервер безопасности Project Zero проверяет результаты, оценивает серьезность, уточняет детали и только после этого официально сообщает найденные баги разработчикам ИТ-проектов. Со слов эксперта, такой подход обеспечивает надежность и точность в условиях масштабного анализа open-source экосистемы.

Хизер Адкинс отметил, что в августе 2025 г. это один из первых примеров, когда ИИ-технологии действительно помогают выявлять ранее неизвестные киберугрозы. Такой ИТ-инструмент значительно ускоряет поиск багов и снижает нагрузку на ИТ-специалистов, что особенно ценно для open-source проектов с большим объемом кода и ограниченными ресурсами для обеспечения безопасности. Big Sleep демонстрирует, что ИИ становится ключевым фактором не только в аналитике, но и в системной защите ПО.

Мнения экспертов

Вице-президент Google по инженерии Роял Хансен (Royal Hansen) назвал ИИ-систему безопасности от Google прорывом в автоматизированном поиске ИТ-уязвимостей. При этом Big Sleep — не единственный подобный ИТ-инструмент, ведь в 2025 г. на рынке уже действуют и другие ИИ-системы, такие как RunSybil и XBOW. Последний, в частности, занимает верхние позиции в рейтинге ИТ-платформы специализирующейся на поиске уязвимостей HackerOne.

Сооснователь и технический директор RunSybil Влад Ионеску (Vlad Ionescu) высоко оценил Big Sleep, как серьезный и хорошо продуманный ИТ-проект, созданный опытными разработчиками. Однако он указал на нарастающую проблему: некоторые ИИ-системы создают ложные отчеты, имитирующие реальные ИТ-уязвимости. По его словам, программисты все чаще сталкиваются с убедительными на первый взгляд сообщениями, которые на деле не отражают настоящих ошибок. Это явление он охарактеризовал как цифровой мусор в сфере Bug Bounty т.е. программ вознаграждения за обнаружение ИТ-уязвимостей.

Автоматизации поиска багов

Автоматизированное тестирование — это метод проверки ПО, при котором используются ИТ-инструменты и фреймворки для многократного выполнения одинаковых тест-кейсов. Основное отличие от ручного тестирования заключается в том, что последнее полностью зависит от действий человека за компьютером, тогда как автоматизированные тесты создаются один раз и могут многократно выполняться практически без участия человека.

По некоторым оценкам, тестирование софта может составлять до 60% от общей стоимости ИТ-проекта. Не секрет, что автоматизация тестирования на начальном этапе обходится дороже ручного, поскольку требует привлечения высококвалифицированных ИТ-специалистов по автоматизации и сложных ИТ-инструментов для настройки процесса.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Однако благодаря возможности повторного использования тестов и другим преимуществам, автоматизация тестирования позволяет экономить средства в долгосрочной перспективе. Поэтому она идеально подходит для масштабных и долгосрочных проектов, тогда как ручное тестирование лучше применять для небольших и краткосрочных задач.

Квалифицированная команда ручных тестировщиков может значительно повысить качество программного продукта. Однако ручное тестирование требует значительных человеческих ресурсов, так как каждый тест создается, выполняется, документируется и проверяется вручную. Это означает, что у ручных тестировщиков всегда будет большой объем работы, независимо от размера команды.

Автоматизация тестирования оптимизирует использование человеческих ресурсов. Хотя специалисты по автоматизации могут быть дороже в найме, один такой специалист способен выполнять работу нескольких ручных QA-инженеров, что делает его привлечение выгодной инвестицией.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

В России создан первый в мире симулятор для тренировки борьбы с БПЛА

Автоматизация против хаоса: как навести порядок в производственном графике

Мини-БПЛА научили летать в узких вентиляционных шахтах

CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

«Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще