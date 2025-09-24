Разделы

Кибербезопасность Bug Bounty Багбаунти Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей охота за багами багхантинг baghunting багхантер bughunter

Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


24.09.2025 «СберЛизинг» запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty

е меры для обеспечения стабильной и безопасной работы наших систем. Размещение программы на BI.Zone Bug Bounty позволяет подтвердить высокий уровень защиты «СберЛизинга» и данных наших клиентов
23.09.2025 K2 Cloud проверит безопасность своих облачных сервисов на Standoff Bug Bounty

экосистему «К2Тех») объявил о запуске закрытой программы по поиску уязвимостей на площадке Standoff Bug Bounty. Проект сфокусирован на выявлении критически опасных угроз, включая компрометацию

22.09.2025 Orion soft поделился результатами поиска уязвимостей в виртуализации zVirt

знеса Orion soft поделился первыми результатами участия в багбаунти программе на платформе Standoff Bug Bounty. Компании уже удалось выявить и устранить ряд некритических уязвимостей в системе

19.09.2025 От студента до белого хакера: эксперт VK раскроет секреты быстрого старта в Bug Bounty на GIS STUDENT DAY

Эксперт команды VK Bug Bounty Алексей Лямкин выступит на Студенческом дне ИБ/ИТ-форума GIS DAYS* 2025. Мероприятие пройдёт 2 октября 2025 года на одной из самых популярных площадок Северной столицы — в «Севкабель
27.08.2025 Timeweb инвестировал 9,3 млн руб. в киберзащиту

Timeweb подвел итоги участия в программах bug bounty от игроков рынка информационной безопасности в России. С апреля 2023 г. Timeweb вы
18.08.2025 Компания «Ред Софт» запустила программу поиска уязвимостей на Standoff Bug Bounty  

ик программного обеспечения «Ред Софт» запустил приватную программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty. Теперь независимые исследователи смогут проверить защищенность российской системы
29.07.2025 Компания «КБ ТехноСкор» запустила на Standoff Bug Bounty программу по поиску уязвимостей

Программа багбаунти позволит проверить защищенность интеллектуальной платформы «ИРИС» («Интернет риск с
25.07.2025 Облачный провайдер Beget выплатил багхантерам более 4 млн руб. на Bi.Zone Bug Bounty

этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Все багхантеры, зарегистрированные на платформе Bi.Zone Bug Bounty, могут проверить уровень защищенности инфраструктуры облачного провайдера Beget. В
23.07.2025 «Сбер» запускает новую программу по поиску уязвимостей «СберБизнеса» на BI.Zone Bug Bounty

мости от уровня их критичности достигают 500 тыс. руб. Андрей Лёвкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty, сказал: «У «Сбера» более 3,4 млн корпоративных клиентов по всей России. Мы рады,

09.07.2025 Минцифры: участники третьего этапа багбаунти проверят безопасность девяти госсистем

частие сможет любой желающий. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Как проходит багбаунти Багхантеры будут исследовать цифровую инфраструктуру девяти госсервисов. За найденную уязвимо
08.07.2025 Новый этап программ Минцифры по поиску уязвимостей запущен на Standoff Bug Bounty

вателей, госучреждения запускают собственные программы по поиску уязвимостей. Они позволяют привлечь к решению этой задачи тысячи экспертов по ИБ с разными подходами и навыками. В рамках нового этапа багбаунти Минцифры России исследователям будут доступны десятки доменов, IP-адресов и мобильных приложений в программах по поиску уязвимостей. Среди них сразу несколько систем электронного прав
01.07.2025 МАХ запускает программу по поиску уязвимостей Bug Bounty

MAX присоединяется к публичной программе VK по поиску уязвимостей Bug Bounty, делая акцент на защиту приватности пользователей. Максимальное вознаграждение сос
24.06.2025 Innostage: этичные хакеры — новый драйвер цифровой устойчивости

лее, чем в пять раз. Об этом CNews сообщили представители Innostage. По оценке Innostage, 90% «белых» хакеров готовы работать открыто при условии, что закон будет их защищать и поощрять. В программах багбаунти участвуют не только ведущие ИТ-компании, но и государственные учреждения – например, свои программы есть у Минцифры России, а Московская и Ленинградская области еще в декабре 2023 г.

05.06.2025 Умные устройства требуют умной защиты: Сбербанк запускает программу по поиску уязвимостей в смарт-девайсах

Сбербанк предлагает багхантерам присоединиться к новой программе Sber IoT Bug Bounty на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Исследователям предлагается найти потенциа
04.06.2025 Пермский край запускает программу по поиску уязвимостей

ледователи проверят уровень защищенности трех государственных ресурсов региона на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Багхантеры будут искать уязвимости в информационной системе «Обращения граждан»,

26.05.2025 Миллионы за баги: общая сумма вознаграждений белым хакерам на Standoff Bug Bounty превысила 240 млн рублей

Платформа Standoff Bug Bounty подвела итоги своей работы за три года. С момента запуска площадка привлекла почти
23.05.2025 Сбербанк приглашает белых хакеров на программу Sber Anti-Fraud Bug Bounty по поиску фрод-уязвимостей

Сбербанк предлагает багхантерам присоединиться к Sber Anti-Fraud Bug Bounty на Bi.Zone Bug Bounty. Это первая программа на отечественном рынке, которая
22.05.2025 Bi.Zone Bug Bounty приглашает белых хакеров на программу Sber Anti-Fraud Bug Bounty по поиску фрод-уязвимостей 

Сбербанк предлагает багхантерам присоединиться к программе Sber Anti-Fraud Bug Bounty на Bi.Zone Bug Bounty. Величина вознаграждения зависит от уровня критичност
28.04.2025 «СберТех» расширяет программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

й разработчик программного обеспечения «СберТех» расширяет публичную программу на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Теперь багхантеры смогут искать уязвимости на публичных клиентских и пользователь
11.03.2025 Облачный провайдер Beget запускает публичную программу поиска уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

жности платформы Beget стало размещение программы по поиску уязвимостей на ведущей площадке Bi.Zone Bug Bounty. Алексей Маникин, сооснователь Beget: «Первую багбаунти-программу мы запустили в 2
07.03.2025 Сбербанк запускает на платформе BI.Zone Bug Bounty программу для усиления кибербезопасности «СберУниверситета»

тельная платформа, медиатека, SberQ, конструктор курсов 2.0. Алексей Ефремов, руководитель программ Bug Bounty Сбербанка: «"СберУниверситет" является одним из ведущих образовательных центров Ро
06.03.2025 Безопасность в приоритете: МКБ вознаграждает белых хакеров за найденные уязвимости

МКБ («Московский кредитный банк») запускает программу на BI.Zone Bug Bounty, в рамках которой специалисты в области кибербезопасности и разработчики смогут по
06.03.2025 Positive Technologies проверит защищенность девяти своих продуктов на Standoff Bug Bounty

рамма публичная и открыта для всех исследователей безопасности. За обнаруженные недостатки в защите багхантеры могут получить до 2 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Positive Technol
03.03.2025 Тульская область обновляет программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

дна из ключевых задач органов государственной власти». Андрей Левкин, руководитель продукта Bi.Zone Bug Bounty: «Интерес к багбаунти-программам в России продолжает расти, а их развитие на регио
05.02.2025 «СберМаркетинг» запускает программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty

оверить защищенность ресурсов и повысить уровень безопасности цифровых решений на платформе BI.Zone Bug Bounty. Программа охватит сайт компании, онлайн-магазин SberShop, платформу для управлени
04.02.2025 «Авито» увеличил выплаты по программе поиска уязвимостей до 500 тысяч рублей

безопасности смогут получить за них до 500 тыс. руб. в рамках программы выплат на платформе BI.Zone Bug Bounty. Это позволит привлечь больше внешних специалистов, чтобы сделать сервисы «Авит»о

04.02.2025 Сервис «Авито» увеличил выплаты по программе поиска уязвимостей до 500 тысяч рублей

безопасности смогут получить за них до 500 тыс. руб. в рамках программы выплат на платформе BI.Zone Bug Bounty. Это позволит привлечь больше внешних специалистов, чтобы сделать сервисы Авито бо
31.01.2025 «Группа Астра» приглашает независимых исследователей безопасности протестировать BILLmanager на платформе Bi.Zone Bug Bounty

рограммного обеспечения и средств защиты информации, запускает новую программу на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Теперь на площадке будет доступен продукт BILLmanager — платформа для управления

30.01.2025 100 компаний проверят защищенность ИТ-систем от кибератак в рамках кибериспытаний на Standoff Bug Bounty

й смогут оценить свою защищенность с помощью программ кибериспытаний и выйдут на платформу Standoff Bug Bounty в 1-м квартале 2025 года. В рамках задач исследователи должны найти способ реализо
16.01.2025 Positive Technologies: в 2024 г. на платформе Standoff Bug Bounty доля отчетов о наиболее опасных уязвимостях в два раза превысила показатель мировых платформ

Эксперты подвели итоги работы платформы Standoff Bug Bounty за 2024 г. Отечественная багбаунти-площадка, запущенная компанией Positive Technol
27.12.2024 В России легализуют «белых хакеров». «Дыры» в ИТ-системах за деньги можно будет искать на законных основаниях

Легализация В Совете Федерации ведется работа над новым законопроектом, который будет регулировать деятельность «белых хакеров» в рамках программ поиска уязвимостей в ИТ-системах за вознаграждение (Bug Bounty), пишет «Коммерсант». Согласно проекту федерального закона, все компании, относящиеся к КИИ, будут обязаны проводить тестирование на уязвимости в своих ИТ-системах. Кроме того, закон
24.12.2024 «СберТех» запускает новую программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty

опасности для совместной работы над выявлением уязвимостей. Уверен, что запуск программы на BI.Zone Bug Bounty не только позволит нам оперативно реагировать на потенциальные угрозы, но и станет
23.12.2024 BI.Zone Bug Bounty: госсектор и финтех стали основными драйверами багбаунти в 2024 году

-программы. В этом году стало в три раза больше организаций из госсектора, которые вышли на BI.Zone Bug Bounty. Тренд запустило Минцифры, когда ввело параметр «Информационная безопасность» в ре
13.12.2024 «VK Видео» усиливает свою защиту

VK выделяет «VK Видео» в отдельный проект своей программы по поиску уязвимостей Bug Bounty. Максимальное вознаграждение для исследователей безопасности составит 2,4 млн руб.
05.12.2024 «СберЛогистика» запустила программу по поиску уязвимостей на Standoff Bug Bounty

Собственная программа на платформе Standoff Bug Bounty позволит одному из крупнейших логистических операторов в России достичь высокого у
02.12.2024 Гайд из 8 шагов: как запустить программу багбаунти

Багбаунти (от англ. bug bounty) — это процесс поиска уязвимостей в ИТ-инфраструктуре, ПО и веб-приложениях компан
27.11.2024 Белые хакеры оценят уровень защищенности сайтов Правительства Тульской области

Независимые исследователи на платформе BI.Zone Bug Bounty оценят уровень защищенности трех государственных информационных систем. Об этом CN
26.11.2024 Облачная платформа Timeweb запустила программу по поиску уязвимостей на Standoff Bug Bounty

чной программы специалисты по информационной безопасности, зарегистрированные на платформе Standoff Bug Bounty, получат возможность исследовать основные веб-ресурсы Timeweb. Таким образом облач
26.11.2024 Платформа Standoff Bug Bounty внесена в Единый реестр российского ПО

Платформа для организации программ по поиску уязвимостей за вознаграждение Standoff Bug Bounty, запущенная компанией Positive Technologies в мае 2022 г., включена в Единый реест
22.11.2024 Остановить атаку теперь можно в любой момент: на Standoff Bug Bounty появилась «красная кнопка» в программах на недопустимые события

На платформе Standoff Bug Bounty появилась новая функция — своеобразная «красная кнопка». Этот сервис будет особенн

