Positive Technologies проверит защищенность девяти своих продуктов на Standoff Bug Bounty

Positive Technologies объявила о запуске новой программы багбаунти, которая охватывает девять продуктов, включая MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM, PT Network Attack Discovery. Она стартовала в формате кибериспытаний и призвана оценить, могут ли злоумышленники использовать потенциальные недостатки решений для дальнейшего нанесения ущерба пользователям. Программа публичная и открыта для всех исследователей безопасности. За обнаруженные недостатки в защите багхантеры могут получить до 2 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В 2024 г. более половины российских организаций стали жертвами кибератак, при этом каждая четвертая компания была атакована в последние полгода. Большинство пострадавших столкнулись с серьезными последствиями: простоями (48%), утечками данных (34%), репутационным ущербом (26%) и финансовыми потерями (24%).

Новая программа багбаунти направлена на проверку возможности реализации недопустимых для пользователей событий через эксплуатацию потенциальных недостатков продуктов. Исследователям предлагается выявить полноценные сценарии атак, которые способны привести к остановке бизнес-процессов из-за сбоя в системах, нарушению работы защитных функций и массовой утечке данных. Каждый отчет должен содержать описание действий атакующего с учетом уровня доступа — от внешнего злоумышленника до пользователя с учетной записью и правами доступа к интерфейсу управления продуктом. Сценарии атак должны соответствовать строгим требованиям, указанным в условиях программы.

Исследователям предстоит искать и реализовывать недопустимые события через эксплуатацию возможных уязвимостей в девяти продуктах компании: MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM, MaxPatrol EDR, PT Network Attack Discovery, PT Sandbox, PT MultiScanner, PT Application Firewall, PT Application Inspector, PT BlackBox. Размер вознаграждения будет зависеть от уровня опасности сценария. За реализацию самых критичных из них багхантеры могут получить до 2 млн руб.

«Наша цель — предотвратить атаки, которые можно было бы реализовать через использование возможных недостатков в решениях компании, и тем самым обезопасить от серьезного ущерба бизнес и его клиентов. Запуск программы — еще один шаг к постоянной проверке защищенности продуктов Positive Technologies и в целом к укреплению безопасности инфраструктуры организаций, использующих наши решения», — отметил Алексей Гончаров, руководитель продуктовой безопасности Positive Technologies.

Программа подчеркивает стремление компании к проактивной защите и расширяет ее опыт в области багбаунти, где ранее уже исследовались отдельные продукты. Positive Technologies также продолжает программу Positive Dream Hunting с рекордным вознаграждением в 60 млн руб. за реализацию недопустимых событий.