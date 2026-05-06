Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Совладельцы и топ-менеджеры знаменитой российской ИБ-компании Group-IB поделили между собой 4,1 млрд руб. дивидендов на фоне сделки по продаже технологических активов компании. Больше всех получил отбывающий срок за госизмену основатель Илья Сачков.



Крупные выплаты

Как выяснил CNews, ООО «Адаптивные технологии безопасности», известное как российское подразделение знаменитой Group-IB, а затем переименовано в F.A.C.C.T., в 2025 г. выплатило своим совладельцам, в том числе осужденному за госизмену основателю Илье Сачкову, 4,1 млрд руб. дивидендов.

В 2025 г. Илье Сачкову принадлежало 37,5% в компании, еще 25% были у «Альтеры Капитал» Кирилла Андросова, также доли были распределены между бывшими топ-менеджерами российского подразделения Group-IB: 15% владел Алексей Козырев, 12,5% были у Ильи Марина, 10% с января 2025 г. принадлежали одному из главных партнеров Сачкова — Дмитрию Волкову. Он внезапно вернул себе долю в капитале в начале 2025 г.

Таким образом, Сачков в рамках распределения дивидендов получил 1,537 млрд руб., «Альтера Капитал» — 1,025 млрд руб., Алексей Козырев — 615 млн руб., Илья Марин — чуть более 512 млн руб., а Дмитрий Волков — 410 млн руб. Примечательно, что «Альтера Капитал» в отчетности за 2025 г. оценила стоимость своей доли в «Адаптивные технологии безопасности» в 910 млн руб., что почти совпадает с суммой полученных дивидендов.

Выплата дивидендов произошла на фоне сделки с инвестиционном фондом «Сайберус», который в начале 2025 г. объявил о выкупе активов F.A.C.C.T. Ему были переданы инженерные технологии, экспертиза, интеллектуальная собственность и текущие контракты, в новую структуру перешла команда (350 человек). Сумма сделки не раскрывалась.

В пресс-службе F6 CNews сообщил, что уже не имеют никакого отношения к ООО «Адаптивные технологии безопасности». «Поэтому мы не комментируем их финансовые результаты», – заявили в F6.

Как продавали активы

На фоне уголовного преследования Ильи Сачкова Group-IB объявила о разделении бизнеса и выделении российских операций в отдельную структуру — F.A.C.C.T. Ее головным юрлицом стала компания «Адаптивные технологии безопасности», которая с 2022 г. владеет связанными с Сачковым и Волковым компаниями. Это ООО «Ф.А.К.К.Т.», ООО «Ф.А.К.К.Т..Сервис», ООО «Ф.А.К.К.Т. Сетевая безопасность», и ООО «Ф.А.К.К.Т. Антифрод».

В январе 2025 г. фонд «Сайберус», созданный основным владельцем Positive Technologies Юрием Максимовым, объявил о покупке активов F.A.C.C.T. Покупатель не собирался забирать юридические структуры, а перевел в новую компанию АО «Будущее» (работает под брендом F6) только технологические активы, фактически опустошив юридические лица.

В фонде «Сайберус» «Интерфаксу» тогда поясняли, что это денежная сделка, в рамках которой F.А.С.С.Т. передаст часть своих активов новой компании, которая будет заниматься созданием собственных продуктов и решений в области предотвращения киберпреступлений на базе наработок F.А.С.С.Т. При этом создаваемая компания займется разработкой новой продуктовой линейки на базе технологий и экспертизы F.А.С.С.Т.

Структура собственников АО «Будущее» официально не раскрывается. В 2024 г. «Сайберус» сообщал, что ему будет принадлежать 47%, а частным инвесторам, представителям ИБ-бизнеса, по 5-10% новой компании. Прежних акционеров не планировалось брать в число новых собственников.

Откуда деньги

Сумму сделки с Сачковым и его командой фонд «Сайберус» не раскрывал. «Адаптивные технологии безопасности» и ее дочерние компании в 2025 г. уже не вели заметной деятельности, в компаниях отсутствовали сотрудники. Но с 2024 г. они начали отражать в своей отчетности не типичные для себя многомиллиардные операции.

Так, компания «Адаптивные технологии безопасности» зафиксировала чистую прибыль на 4,1 млрд руб., которую направила на выплату дивидендов свои участникам, в том числе Сачкову, свидетельствует отчет компании о движении денежных средств, с которым ознакомился CNews. До выплаты дивидендов компания не вела операционной деятельности, в течение трех лет отчитывалась о небольших убытках. В 2024 г. миллиарды от дочерних обществ начали поступать на ее счета в виде дивидендов. «Дочки», в свою очередь, делились накопленной чистой прибылью и средствами, вырученными от продажи активов.

ООО «Ф.А.К.К.Т.» в 2025 г. выплатило материнской компании 1,3 млрд руб. за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. Средства были получены в том числе за счет продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) на 2,1 млрд руб.

ООО «Ф.А.К.К.Т. Сетевая безопасность» выплатило дивиденды головной структуре на 1,29 млрд руб. также за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, полученной в том числе за счет продажи внеоборотных активов за 2024 г. на 1,2 млрд руб.

«Ф.А.К.К.Т. Антифрод» продал внеоборотные активы на почти 400 млн руб. в 2024 г., а также потратил на приобретение долговых ценных бумаг (или выдал займы) на 453 млн руб. Компания распределила за счет прибыли прошлых лет в пользу единственного владельца 1,6 млрд руб.

За что посадили Сачкова

Как сообщал CNews, Group-IB была создана в конце 2000-х годов Ильей Сачковым и Дмитрием Волковым и специализировалась на расследовании киберпреступлений.

В ноябре 2018 г. CNews писал о планах руководства Group-IB по переносу штаб-квартиры из Москвы в Сингапур. Илья Сачков планировал завершить этот процесс к началу 2019 г. «Сингапур стал первым государством, которое приобрело наши продукты. Также штаб-квартира Интерпола по борьбе с киберпреступлениями, с которой мы сотрудничаем, находится в Сингапуре», — объяснил принятое решение бизнесмен в одном из заявлений компании.

В 2019 г. компания действительно открыла первую зарубежную штаб-квартиру в Сингапуре, планировала помогать местному бизнесу готовить кадры.

«Group-IB объявила об официальном открытии глобальной штаб-квартиры в Сингапуре. Кроме продвижения в Азиатско-Тихоокеанском регионе передовых технологий, помогающих предотвращать кибератаки и расследовать киберпреступления, включая финансовое мошенничество, Group-IB делает акценты на сотрудничестве с местными университетами и подготовке технических кадров», — говорилось в ее сообщении.

Спустя два года, в сентябре 2021 г., Илья Сачков был арестован по обвинению в госизмене и помещен в СИЗО в Лефортово.

В 2024 г. суд отправил Сачкова в колонию на 14 лет. Как заявили в Генеральной прокуратуре России, в суде было установлено, что «в 2011 г. Сачков, действуя по заданию иностранной разведывательной службы, собрал и ее представителям сведения, составляющие государственную тайну». Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Сачков мог передать США данные о хакерской группировке Fancy Bear, которую связывают с российскими военными. Приговор был подтвержден в Верховном суде.

Вину Сачков не признал. Через адвоката он заявлял, что считает свое дело «новым делом Дрейфуса», что он «русский инженер», «не изменник, не шпион и не предатель», писал «Интерфакс».

Деньги поступят на счет

Эксперты считают, что отбывание срока не помешает Сачкову получить средства на счета.

«Факт осуждения гражданина вступившим в законную силу приговором суда сам по себе не препятствует возможности выплаты дивидендов. Если в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о возмещении причиненного преступлением ущерба, на поступившие виновному дивиденды может быть наложен арест для исполнения приговора в этой части, если остального имущества недостаточно», — пояснил CNews Александр Барканов, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук. В рамках приговора с Сачкова взыскали только 500 тыс. руб.

Дивиденды перечисляются участникам на их банковские счета, в обычном порядке. В том числе дивиденды могли и должны были быть перечислены на счет и Илье Сачкову как одному из участников общества, пояснил CNews партнер юридической фирмы Intellect, руководитель группы практик «Разрешение споров» Роман Речкин.

По его словам, статус осужденного не означает закрытие банковских счетов лица или какого-то запрета на получение доходов, кроме случаев, когда лицо признано иностранным агентом (иноагент обязан обеспечивать получение всех доходов на специальный счет). Статья 275 УК РФ «Государственная измена» наказания в виде конфискации имущества не предусматривает, добавил эксперт.

Вопросы у налоговой

После распродажи активов и выплаты дивидендов вопросы к F.А.С.С.Т. возникли у налоговой службы. По итогам I квартала 2026 г. задолженность перед ФНС достигла 134 млн руб., следует из материалов «Контур.Фокус».

Роман Речкин пояснил, что дивиденды сначала были аккумулированы на «Адаптивные технологии безопасности». В этом случае они облагаются налогом на прибыль организации по ставке 0%. Такая ставка возможна при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентной долей в уставном капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации.

Однако при последующей выплате дивидендов уже самой головной компанией своим участникам-физлицам в размере 4,1 млрд руб. у нее возникла обязанность исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ за участников с выплаченных сумм дивидендов по ставке 15%. Это связано с тем, что при выплате дивидендов организация признается налоговым агентом по НДФЛ (ст. 226 НК России). Сумма НДФЛ, которую ООО «Адаптивные технологии безопасности» должно было перечислить в бюджет в качестве налогового агента — 622,2 млн рублей.

Поскольку эта задолженность в отчетности организации не отражается, можно предположить, что этот НДФЛ организацией уплачен. Косвенно это подтверждается и тем, что недоимка в 134,4 млн руб. возникла по итогам I квартала 2026 г., но НДФЛ уплачивается раньше, деньги удерживаются организацией одновременно с выплатой дивидендов (в 2025 г.) и перечисляются в бюджет не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем выплаты дивидендов. То есть даже при выплате дивидендов в декабре 2025 г. срок перечисления НДФЛ в бюджет — не позднее 28 января 2026 г., а не по итогам I квартала, пояснил эксперт.

По мнению Речкина, вероятно, недоимка в 134,4 млн руб., возникшая по итогам I квартала 2026 г., это налоги с текущей деятельности компании уже в 2026 г.

Путь к банкротству

По словам экспертов, в ближайшее время налоговый орган должен направить F.А.С.С.Т. требование об уплате налога. При его неисполнении в течение 10 рабочих дней после истечения срока, указанного в требовании, принимается решение об ограничении расходных операций по счетам организации.

В худшем случае при непогашении недоимки налоговый орган вправе инициировать банкротство организации. В рамках дела о банкротстве субсидиарная ответственность может быть возложена на контролирующих должника лиц, это прежде всего директор организации, говорит Речкин. В настоящее время компанию возглавляет Дмитрий Качура, специализирующийся на банкротных делах арбитражный управляющий, а также ликвидатор десятков других компаний. Как писал CNew, Денис Качура был дисквалифицирован «в связи с халатным отношением к своим обязанностям» Арбитражный управляющий бывшей российской «дочки» разработчика мобильных игр Game Insight. Его дисквалификация действовала до октября 2025 г.

С 9 апреля 2026 г. все учредители, которые владели компанией в период выплаты дивидендов, вышли из состава ее участников. 100% компании получил Егор Мазур, о котором в ЕГРЮЛ никаких упоминаний нет. Принадлежащие головной компании юрлица, выплатившее миллиарды дивидендов, по итогам 2025 г. убыточны, их совокупный отрицательный результат достигает полумиллиарда рублей, а выручка всего 19 млн руб.

Несмотря на смену собственника, в случае неуплаты, претензии к бывшим участникам организации возможны, если они также являлись контролирующими лицами, то есть принимали управленческие решения, которые повлекли неплатёжеспособность организации, заключил Речкин.