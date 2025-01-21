Positive Technologies PT BlackBox PT BlackBox Scanner DAST-сканер
PT BlackBox - динамический анализатор защищенности веб-приложений обнаруживает уязвимости и ошибки окружения во время работы приложений: в процессе сканирования он моделирует поведение атакующего, который не знает, как устроен сам код.
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 98 2
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
|Соломатин Иван 10 5
|Синяков Сергей 4 4
|Филиппов Максим 48 2
|Пустовой Максим 30 1
|Макарова Алла 2 1
|Матыков Олег 6 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Кораблев Денис 18 1
|Сычев Артем 73 1
|Халаджиев Олег 1 1
|Бастанжиева Елена 6 1
|Матвеев Лев 64 1
|Бакшинский Олег 13 1
|Милованов Андрей 31 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Головлев Максим 8 1
|Павельев Дмитрий 2 1
|Абрамчук Игорь 1 1
|Староверов Сергей 3 1
|Соловьев Алексей 88 1
|Лазаренко Дмитрий 50 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Сергеев Юрий 10 1
|Калемберг Денис 30 1
|Калашников Евгений 13 1
|Чунижеков Федор 8 1
|Володченко Антон 3 1
|Козлов Максим 27 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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