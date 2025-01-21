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Positive Technologies PT BlackBox PT BlackBox Scanner DAST-сканер


PT BlackBox - динамический анализатор защищенности веб-приложений обнаруживает уязвимости и ошибки окружения во время работы приложений: в процессе сканирования он моделирует поведение атакующего, который не знает, как устроен сам код.


21.01.2025 Обновлен сканер безопасности PT BlackBox 3.0: расширены возможности сканирования и повышена производительность 1
27.11.2024 Динамический анализатор кода PT BlackBox интегрирован с платформой GitFlic 1
16.08.2024 Positive Technologies выпустила бесплатный обновленный сканер «дыр» в веб-приложениях 4
16.08.2024 Расширены возможности анализатора безопасности приложений PT BlackBox Scanner 3
26.06.2024 VK Cloud интегрировали Dev Platform с инструментами безопасной разработки 1
19.06.2024 Девелопер Setl Group организовал процесс безопасной разработки, внедрив продукты Positive Technologies 1
18.06.2024 Positive Technologies и НОТА объявляют об интеграции собственных продуктов 1
05.04.2024 В системе ИТ-мониторинга Nagios XI устранены уязвимости, выявленные экспертом Positive Technologies 1
20.02.2024 Positive Technologies обеспечивает безопасность веб-приложений Rostic’s 1
09.02.2024 Positive Technologies: только 14% вендоров оперативно исправляют уязвимости, найденные исследователями безопасности 1
05.02.2024 Обновленный PT BlackBox: скорость сканирования веб-ресурсов на «1С-Битрикс» выросла на 90% 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
13.01.2023 Positive Technologies: рынок ИБ в России растет вопреки прогнозам 1
31.10.2022 Positive Technologies в III квартале 2022 года увеличила выручку на 171% и достигла максимальных исторических показателей рентабельности бизнеса 1
23.08.2022 Positive Technologies представила первый в России on-premise-сканер для динамического анализа приложений — PT BlackBox 2
23.05.2017 Positive Technologies представила бесплатный облачный сервис для выявления уязвимостей веб-приложений 2
29.06.2016 Новая версия PT Application Inspector упрощает анализ безопасности исходного кода 2

Публикаций - 18, упоминаний - 26

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 18
1С-Битрикс - Bitrix 579 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 3
Positive Technologies - PT SWARM 12 2
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 2
R-Vision - Р-Вижн 153 2
Крок - Croc 1777 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Газинформсервис - ГИС 273 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Цифра ГК 2426 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
Код Безопасности 616 1
МегаФон 8807 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 1
Норси-Транс - НТ 108 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
8213 1
ИКС 318 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Fortinet 387 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
ICL ГК 381 1
ЦИКАДА - Инфотактика 13 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
SafeTech - СэйфТек 87 1
Palo Alto Networks 146 1
Cisco Systems 5114 1
Multifactor - Мультифактор 38 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 12 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 18 1
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Сеть ресторанов общественного питания 53 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6114 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 11
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1093 10
Оцифровка - Digitization 4541 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 7
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 3
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
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DevOps - Development и Operations 865 2
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 616 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 312 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12600 2
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SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1093 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 2
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 33 2
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 15 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 12
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 10
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 8
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 7
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 4
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 3
Positive Technologies - PT Sandbox 71 2
Positive Technologies - PT MultiScanner 23 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 974 2
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 2
Oracle Java - язык программирования 3075 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
Positive Technologies - XSpider 33 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Google Android 13994 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 1
Apple iOS 7809 1
Kaspersky SD-WAN 15 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 10 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Security Vision Anomaly Detection 4 1
Соломатин Иван 10 5
Синяков Сергей 4 4
Филиппов Максим 48 2
Пустовой Максим 30 1
Макарова Алла 2 1
Матыков Олег 6 1
Лукацкий Алексей 119 1
Кораблев Денис 18 1
Сычев Артем 73 1
Халаджиев Олег 1 1
Бастанжиева Елена 6 1
Матвеев Лев 64 1
Бакшинский Олег 13 1
Милованов Андрей 31 1
Пустарнаков Роман 45 1
Головлев Максим 8 1
Павельев Дмитрий 2 1
Абрамчук Игорь 1 1
Староверов Сергей 3 1
Соловьев Алексей 88 1
Лазаренко Дмитрий 50 1
Романченко Дмитрий 14 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Сергеев Юрий 10 1
Калемберг Денис 30 1
Калашников Евгений 13 1
Чунижеков Федор 8 1
Володченко Антон 3 1
Козлов Максим 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Европа 21770 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Индия - Bharat 5446 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 5
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 3
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
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Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
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Positive Technologies - Positive Education 14 1
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