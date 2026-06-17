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Сбер BI.Zone EDR BI.Zone Endpoint Detection and Response BI.Zone Sensors BI.Zone Endpoint Security Platfrom
BI.ZONE EDR фиксирует как попытки обращения к приманке, так и попытки использования учетных записей из приманок для доступа к ресурсам корпоративной сети или аутентификации в домене Active Directory. Это обеспечивает оповещения об атаке. Данные об инциденте появляются в интерфейсе продукта, а также могут быть переданы для дальнейшего реагирования во внешние системы IRP/SOAR/SIEM.
СОБЫТИЯ
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