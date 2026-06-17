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Сбер BI.Zone EDR BI.Zone Endpoint Detection and Response BI.Zone Sensors BI.Zone Endpoint Security Platfrom

BI.ZONE EDR фиксирует как попытки обращения к приманке, так и попытки использования учетных записей из приманок для доступа к ресурсам корпоративной сети или аутентификации в домене Active Directory. Это обеспечивает оповещения об атаке. Данные об инциденте появляются в интерфейсе продукта, а также могут быть переданы для дальнейшего реагирования во внешние системы IRP/SOAR/SIEM.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.06.2026 Bi.Zone помогла «Ланит» усовершенствовать мониторинг и реагирование на киберугрозы 2
12.05.2026 На платформе BI.Zone Digital Risk Protection появилась функция ИИ-аналитики 1
27.04.2026 BI.Zone озвучила планы по развитию продуктового портфеля 3
17.04.2026 Bi.Zone и iiii Tech объединят усилия для развития комплексной киберзащиты бизнеса 1
17.04.2026 Jet CSIRT расширила возможности мониторинга и реагирования на конечных точках с помощью BI.Zone EDR 3
27.03.2026 BI.Zone и Inseca углубляют технологическое партнерство 2
05.03.2026 Решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR совместимо с VK Cloud 2
18.02.2026 Решение Bi.Zone EDR обновлено до версии 1.39 2
16.01.2026 BI.Zone и R-Vision объединили силы для ускоренного обнаружения киберугроз 4
13.01.2026 Bi.Zone EDR получил сертификат ФСТЭК России 8
26.12.2025 ГК Softline и Bi.Zone совместно обеспечат безопасную цифровизацию российских компаний 2
12.12.2025 Решение для защиты конечных точек BI.Zone EDR включено в портфель компании «Инфосистемы Джет» 2
03.10.2025 BI.Zone и Deckhouse усиливают безопасность контейнерных сред 1
17.09.2025 Bi.Zone приобрела активы Nano Security для усиления платформы endpoint security и выхода в сегмент B2C 1
26.08.2025 Bi.Zone представила решение Bi.Zone ZTNA 1
19.08.2025 Вышла версия Bi.Zone EDR 1.38 с ИИ-ассистентом  1
07.08.2025 В продукты и сервисы Bi.Zone добавлен ИИ-ассистент 1
18.07.2025 Bi.Zone: веб-шеллы обнаружены в веб-ресурсах каждой четвертой компании 1
08.07.2025 BI.Zone: хактивисты стали совершать больше атак, но их мотивация становится неоднозначной 1
20.06.2025 Аутсорсинг от BI.Zone: если не обнаружим инцидент до нанесения ущерба, клиент может нам не платить 1
21.05.2025 BI.Zone: Silent Werewolf меняет подходы и инструменты, чтобы оставаться неузнанным 1
15.05.2025 Axoft стал официальным дистрибьютором продуктов Bi.Zone 1
22.04.2025 BI.Zone обнаружила уязвимости высокого уровня опасности в Vaultwarden 1
17.04.2025 Решения Bi.Zone вошли в дистрибьюторский портфель ТЕRА 1
16.04.2025 Платформа Smart Monitor расширяет возможности по выявлению угроз с помощью Bi.Zone EDR 1
03.04.2025 Bi.Zone EDR 1.37 облегчает пользователям работу с хранилищем событий 1
05.03.2025 Подтверждена совместимость Bi.Zone EDR и программного комплекса информационной безопасности «Сакура» 1
14.02.2025 Стала доступна версия BI.Zone EDR 1.36 с улучшенными механизмами выявления угроз 1
26.12.2024 BI.Zone: две трети хостов уязвимы для кибератак из-за неправильных настроек 1
08.11.2024 Бесплатная утилита Bi.Zone Triage теперь доступна на macOS 1
28.10.2024 В Bi.Zone EDR появились двухфакторная аутентификация и ряд функций, повышающих эффективность мониторинга угроз 1
29.08.2024 BI.Zone: хакеры стали чаще использовать коммерческое ВПО, которое разработчики запретили применять против российских организаций 1
13.08.2024 BI.Zone EDR расширяет возможности по оценке конфигурации безопасности на конечных точках 1
02.08.2024 Bi.Zone EDR и Bi.Zone Compliance Platform совместимы с «Ред ОС» 8 1
25.07.2024 BI.Zone: около 85% фишинговых сообщений приходят в компании под видом финансовых документов и официальных писем от государственных органов 1
13.06.2024 Подтверждена совместимость Bi.Zone EDR и ОС Astra Linux 1
20.05.2024 Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR 1

Публикаций - 43, упоминаний - 65

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 579 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2933 4
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 10 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5558 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1298 2
Softline - Софтлайн 3639 2
Microsoft Corporation - GitHub 1046 2
Telegram Group 2864 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1394 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 494 2
R-Vision - Р-Вижн 257 2
Flant - Флант 194 2
Сбер - BI.Zone - Nano Security - Нано Секьюрити 7 2
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 52 1
Scaly Wolf - Хакерская группировка 5 1
Stone Wolf - Хакерская группировка 3 1
Bloody Wolf - Хакерская группировка 4 1
Mysterious Werewolf - Хакерская группировка 3 1
Silent Werewolf - Хакерская группировка 1 1
Argument - ANG Platform - Argument Next Gen - Аргумент-Байт 3 1
Ксими Дата 2 1
INSECA - ИНСЕКА 2 1
МегаФон 10548 1
Cisco Systems 5344 1
Yandex - Яндекс 9053 1
Apple Inc 13038 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 308 1
InfoWatch - Инфовотч 1160 1
Ред Софт - Red Soft 1192 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 751 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1712 1
Fortinet 447 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 373 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 418 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 487 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4840 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 482 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 349 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 157 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8695 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1686 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5505 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3596 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 271 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13569 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 1
Федеральное казначейство России 1936 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5549 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34142 32
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 560 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63835 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60726 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27946 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33019 12
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3049 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35574 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14084 8
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 919 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27048 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13007 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4730 6
Кибербезопасность - YARA rules - YARA-правила идентификации и классификации вредоносного ПО 33 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21405 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4969 5
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 313 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7447 5
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 411 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1911 5
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 616 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22671 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10514 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2916 4
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 277 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6409 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10083 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5669 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5051 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6622 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7873 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3552 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1546 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1901 4
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 271 4
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 749 4
Hacktivism - Хактивизм 297 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1330 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8070 3
Linux OS 11380 20
Apple macOS 2382 15
Microsoft Windows 16756 15
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 45 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5592 11
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 85 11
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 142 6
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 26 6
Сбер - BI.Zone Mail Security 20 5
Сбер - BI.Zone PAM - BI.Zone Privileged Access Management 17 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1529 4
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance - Bi.Zone Digital Risk Protection 47 4
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Cubi ИИ-ассистент 5 3
Docker - Платформа распределённых приложений 521 3
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 48 3
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 42 2
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 96 2
Сбер - BI.Zone Triage 2 2
Google Android 15122 2
Apple iOS 8520 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1585 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2465 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 704 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1188 2
MSI Cubi - MSI CubiNUC - серия компьютер-неттопов 17 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1010 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 92 2
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE SOAR - BI.ZONE IRP - BI.ZONE Incident Response Plan - BI.ZONE DFIR - BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 27 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 196 2
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 81 2
Red Hat Podman 34 2
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management - Data Ocean SDI 25 1
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 7 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 30 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 20 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 30 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Kaspersky Secure Mobility Management - KSMM - Kaspersky MDM 5 1
Хеирхабаров Теймур 32 20
Скулкин Олег 74 4
Остапчук Роман 2 2
Самарцев Дмитрий 14 2
Левин Константин 38 2
Меджлумов Муслим 25 2
Моргунов Виталий 5 2
Ефремов Максим 18 1
Рогалев Иван 6 1
Кирюшкин Дмитрий 47 1
Силкин Иван 4 1
Сидоренко Татьяна 2 1
Парфентьев Артем 5 1
Шаляпин Андрей 8 1
Оралов Владимир 17 1
Соколин Демьян 1 1
Блинников Павел 4 1
Ступак Никита 2 1
Евсиков Виталий 1 1
Яшин Павел 1 1
Рустамов Рустам 542 1
Лазаренко Дмитрий 100 1
Игнатов Сергей 78 1
Зиннятуллин Тимур 10 1
Аксенов Константин 54 1
Синьков Кирилл 73 1
Амиров Руслан 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164003 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 4
Беларусь - Белоруссия 6234 2
Казахстан - Республика 5984 1
Молдавия - Республика Молдова 735 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11313 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56947 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52841 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 4
Энергетика - Energy - Energetically 5765 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3634 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2114 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5592 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7668 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8145 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8696 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7282 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 591 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3823 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12136 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1345 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3919 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10145 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 607 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5065 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 444 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15796 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 276 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33243 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7364 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 958 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1691 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 716 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3050 1
Аудит - аудиторский услуги 3358 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3102 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 78 1
Gartner - Гартнер 3647 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3903 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 343 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 177 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450307, в очереди разбора - 728227.
Создано именных указателей - 196214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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