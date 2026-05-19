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Сбер BI.Zone ThreatVision BI.Zone Threat Intelligence Bi.Zone Threat Zone

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.05.2026 Обновление портала Bi.Zone Threat Intelligence упростит обнаружение киберугроз

В результате обновления портала Bi.Zone Threat Intelligence пользователи получат рекомендации с примерами событий и логики обнаружения. Это готовые правила, которые можно интегрировать в решения классов SIEM и EDR. Об этом CN
24.12.2025 «МТС Банк» усилил киберзащиту с помощью решения BI.Zone Threat Intelligence

ПАО «МТС-Банк» усиливает киберзащиту своей ИT-инфраструктуры благодаря внедрению российского решения BI.Zone Threat Intelligence, которое позволяет банку оперативно получать киберразведданные и эффективно противостоять злоумышленникам. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. Портал кибер
06.10.2025 На портале BI.Zone Threat Intelligence появились раздел «Аналитика» и ИИ-ассистент

На портале BI.Zone Threat Intelligence появились раздел «Аналитика» и ИИ-ассистент. Аналитический дашборд позволит визуализировать данные об актуальном ландшафте киберугроз, а ИИ-ассистент представит дета
31.03.2025 Bi.Zone запускает бесплатную версию портала киберразведки

Пользователи могут применить фильтры и выбрать группировки по различным критериям: отрасль, страна или тип мотивации. Помимо сводных данных о злоумышленниках доступны технические статьи от экспертов Bi.Zone Threat Intelligence с подробным разбором кампаний конкретных группировок. Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «Бесплатная версия портала позволит получить общ
25.02.2025 Новая функциональность Bi.Zone Threat Intelligence поможет компаниям предсказывать кибератаки и эффективнее бороться с утечками

На портале киберразведки Bi.Zone Threat Intelligence появился новый инструмент «Теневые ресурсы». С его помощью специалисты по безопасности смогут самостоятельно искать на теневых ресурсах информацию, которая касается

22.07.2024 Портал BI.Zone Threat Intelligence пополнился новым аналитическим инструментом на базе матрицы MITRE ATT&CK

В обновленной версии портала BI.Zone Threat Intelligence появилась единая информационная панель. В формате матрицы MITRE ATT&CK на ней представлены все методы (до уровня процедур включительно) кибергруппировок, описанных с

Публикаций - 104, упоминаний - 110

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 627 98
Telegram Group 2971 25
Paper Werewolf - Хакерская группировка 10 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1233 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1814 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5686 5
Scaly Wolf - Хакерская группировка 5 3
Squid Werewolf - Хакерская группировка 3 3
Mysterious Werewolf - Хакерская группировка 3 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 950 3
Microsoft Corporation 25825 3
InfoWatch - Инфовотч 1190 3
R-Vision - Р-Вижн 270 3
AnyDesk Software GmbH 60 3
Core Werewolf - Хакерская группировка 7 2
Stone Wolf - Хакерская группировка 3 2
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 10 2
Sapphire Werewolf - Хакерская группировка 3 2
Bloody Wolf - Хакерская группировка 4 2
Librarian Likho - Librarian Ghouls - Rare Werewolf - Rezet - Хакерская группировка 18 2
Fluffy Wolf - Хакерская группировка 4 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 325 2
Softline - Софтлайн 3770 2
Microsoft Corporation - GitHub 1086 2
Fortinet 455 2
Palo Alto Networks 212 2
ИИ-Технологии 319 2
Сбер - BI.Zone - Nano Security - Нано Секьюрити 8 2
Системы документооборота 522 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 79 1
ABP2B - АБП2Б 13 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 239 1
Silent Werewolf - Хакерская группировка 1 1
Cavalry Werewolf - Хакерская группировка 1 1
INSECA - ИНСЕКА 3 1
Watch Wolf - Hive0117 - Хакерская группировка 12 1
ЦНФС - Центр новых финансовых сервисов 3 1
МегаФон 10857 1
Cisco Systems 5374 1
Apple Inc 13231 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 609 2
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 51 1
Кибердом 43 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8946 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 923 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1902 1
Microsoft - LinkedIn 705 1
Tesla Motors 466 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 501 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 260 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 114 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 66 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1790 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5990 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5752 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5720 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3668 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3971 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 394 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
Судебная власть - Judicial power 2515 1
РОСИНКАС - Российское объединение инкассации 8 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 99
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5694 79
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14351 62
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 970 51
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1995 49
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2678 39
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10258 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 34
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7690 31
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2452 27
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 257 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 22
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3412 21
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 733 20
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5857 16
Hacktivism - Хактивизм 305 15
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3073 15
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8391 15
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5196 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13764 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24570 13
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1618 12
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 588 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23056 12
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4493 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13459 11
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6583 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8710 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 10
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1030 10
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3336 9
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1073 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10103 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7226 9
Оповещение и уведомление - Notification 6046 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5278 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3187 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28438 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5793 28
Сбер - BI.Zone Mail Security 25 14
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 276 13
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 46 12
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors - BI.Zone Endpoint Security Platfrom 45 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2538 12
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1049 10
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance - Bi.Zone DRP - Bi.Zone Digital Risk Protection 58 10
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 151 8
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 27 8
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 52 8
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 649 7
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE SOAR - BI.ZONE IRP - BI.ZONE Incident Response Plan - BI.ZONE DFIR - BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 30 7
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Cubi ИИ-ассистент 7 6
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 29 6
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 49 5
Сбер - BI.Zone Brand Protection 47 5
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 11 4
Sliver 13 4
Microsoft Windows 16953 4
MSI Cubi - MSI CubiNUC - серия компьютер-неттопов 19 4
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 27 4
Dropbox Paper 83 4
FreePik 1868 3
Сбер - BI.Zone PAM - BI.Zone Privileged Access Management 19 3
Сбер - BI.Zone EASM - BI.Zone External Attack Surface Management 6 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1304 3
Linux OS 11600 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1222 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 147 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 232 2
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 24 2
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 103 2
Havoc 10 2
Сбер - BI.Zone ZTNA - BI.Zone Zero Trust Network Access 7 2
Apple macOS 2441 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1024 2
Oracle Java - язык программирования 3484 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 297 2
Google - Gmail 1025 2
Скулкин Олег 87 66
Царев Дмитрий 53 10
Кирюшкин Дмитрий 50 5
Загуменнов Павел 15 5
Хеирхабаров Теймур 34 5
Пыжов Станислав 7 2
Хайретдинов Рустэм 95 2
Амиров Руслан 5 1
Прохоренко Михаил 7 1
Рошал Евгений. 8 1
Рогалев Иван 7 1
Захаренко Дмитрий 2 1
Величко Антон 8 1
Сидоренко Татьяна 2 1
Гуляев Данила 4 1
Шаляпин Андрей 8 1
Сафиуллин Роман 7 1
Другач Юрий 2 1
Макович Вячеслав 4 1
Едемская Екатерина 5 1
Барсуков Алексей 1 1
Остапчук Роман 2 1
Садова Карина 22 1
Погоржельский Станислав 2 1
Веко Анастасия 4 1
Рустамов Рустам 550 1
Парфентьев Алексей 185 1
Оганесян Ашот 154 1
Чулков Валерий 33 1
Авезова Яна 20 1
Колокольцев Владимир 44 1
Пирожков Александр 4 1
Левин Константин 38 1
Костров Дмитрий 39 1
Каталков Дмитрий 6 1
Волошин Евгений 64 1
Савченко Сергей 23 1
Барсуков Сергей 32 1
Зуев Илья 14 1
Шишкова Татьяна 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 76
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 4
Беларусь - Белоруссия 6324 3
Узбекистан - Республика 2023 3
Казахстан - Республика 6080 2
Япония 13826 2
Ближний Восток 3162 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19260 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4216 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13840 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1268 1
Южная Корея - Республика 7077 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19631 1
Сингапур - Республика 1958 1
Индия - Bharat 5892 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1424 1
Германия - Федеративная Республика 13259 1
Россия - ЦФО - Курская область 762 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1821 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1144 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1105 1
Таджикистан - Республика 956 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 803 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 405 1
Молдавия - Республика Молдова 740 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 28
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3880 28
Энергетика - Energy - Energetically 5915 15
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1223 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6205 10
Финансовые показатели - Financial indicators 2926 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21845 8
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 632 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7488 8
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 652 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9132 7
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 276 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1422 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11835 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16199 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3119 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7887 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6821 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6579 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18271 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9104 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2347 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1488 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4009 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10458 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2318 3
Blacklist - Чёрный список 716 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8918 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6745 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1515 3
Образование в России 2929 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3163 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3888 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5813 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 744 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6617 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 2
Ведомости 1500 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2460 3
Forbes - Форбс 1012 1
Известия ИД 778 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 183 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
Gartner - Гартнер 3663 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 759 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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