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Сбер BI.Zone ThreatVision BI.Zone Threat Intelligence Bi.Zone Threat Zone
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|19.05.2026
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Обновление портала Bi.Zone Threat Intelligence упростит обнаружение киберугроз
В результате обновления портала Bi.Zone Threat Intelligence пользователи получат рекомендации с примерами событий и логики обнаружения. Это готовые правила, которые можно интегрировать в решения классов SIEM и EDR. Об этом CN
|24.12.2025
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«МТС Банк» усилил киберзащиту с помощью решения BI.Zone Threat Intelligence
ПАО «МТС-Банк» усиливает киберзащиту своей ИT-инфраструктуры благодаря внедрению российского решения BI.Zone Threat Intelligence, которое позволяет банку оперативно получать киберразведданные и эффективно противостоять злоумышленникам. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. Портал кибер
|06.10.2025
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На портале BI.Zone Threat Intelligence появились раздел «Аналитика» и ИИ-ассистент
На портале BI.Zone Threat Intelligence появились раздел «Аналитика» и ИИ-ассистент. Аналитический дашборд позволит визуализировать данные об актуальном ландшафте киберугроз, а ИИ-ассистент представит дета
|31.03.2025
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Bi.Zone запускает бесплатную версию портала киберразведки
Пользователи могут применить фильтры и выбрать группировки по различным критериям: отрасль, страна или тип мотивации. Помимо сводных данных о злоумышленниках доступны технические статьи от экспертов Bi.Zone Threat Intelligence с подробным разбором кампаний конкретных группировок. Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «Бесплатная версия портала позволит получить общ
|25.02.2025
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Новая функциональность Bi.Zone Threat Intelligence поможет компаниям предсказывать кибератаки и эффективнее бороться с утечками
На портале киберразведки Bi.Zone Threat Intelligence появился новый инструмент «Теневые ресурсы». С его помощью специалисты по безопасности смогут самостоятельно искать на теневых ресурсах информацию, которая касается
|22.07.2024
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Портал BI.Zone Threat Intelligence пополнился новым аналитическим инструментом на базе матрицы MITRE ATT&CK
В обновленной версии портала BI.Zone Threat Intelligence появилась единая информационная панель. В формате матрицы MITRE ATT&CK на ней представлены все методы (до уровня процедур включительно) кибергруппировок, описанных с
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Скулкин Олег 87 66
|Царев Дмитрий 53 10
|Кирюшкин Дмитрий 50 5
|Загуменнов Павел 15 5
|Хеирхабаров Теймур 34 5
|Пыжов Станислав 7 2
|Хайретдинов Рустэм 95 2
|Амиров Руслан 5 1
|Прохоренко Михаил 7 1
|Рошал Евгений. 8 1
|Рогалев Иван 7 1
|Захаренко Дмитрий 2 1
|Величко Антон 8 1
|Сидоренко Татьяна 2 1
|Гуляев Данила 4 1
|Шаляпин Андрей 8 1
|Сафиуллин Роман 7 1
|Другач Юрий 2 1
|Макович Вячеслав 4 1
|Едемская Екатерина 5 1
|Барсуков Алексей 1 1
|Остапчук Роман 2 1
|Садова Карина 22 1
|Погоржельский Станислав 2 1
|Веко Анастасия 4 1
|Рустамов Рустам 550 1
|Парфентьев Алексей 185 1
|Оганесян Ашот 154 1
|Чулков Валерий 33 1
|Авезова Яна 20 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|Пирожков Александр 4 1
|Левин Константин 38 1
|Костров Дмитрий 39 1
|Каталков Дмитрий 6 1
|Волошин Евгений 64 1
|Савченко Сергей 23 1
|Барсуков Сергей 32 1
|Зуев Илья 14 1
|Шишкова Татьяна 17 1
|Ведомости 1500 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2460 3
|Forbes - Форбс 1012 1
|Известия ИД 778 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
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