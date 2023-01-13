Positive Technologies: рынок ИБ в России растет вопреки прогнозам

В Positive Technologies подвели итоги 2022 г. в сфере кибербезопасности и рассказали о том, что повлияло на конъюнктуру российского рынка ИБ в 2022 г. и как будет развиваться отрасль в ближайшем будущем. Среди основных факторов, ставших драйвером ИБ в России, — запрос предприятий РФ на результативную безопасность, обусловленный ростом числа хакерских атак, и правительственные инициативы в сфере ИБ. Стремительный уход иностранных производителей средств защиты негативно влиял на динамику роста рынка. Тем не менее рынок вырос и стал другим — рынком отечественных производителей.

Первоначальные пессимистичные прогнозы аналитических агентств в отношении российского рынка ИБ не оправдались. Несмотря на ожидаемое сокращение объема рынка на 11% (под объемом рынка в данном случае подразумевается объем денег, выплаченных клиентом), по предварительным экспертным оценкам Positive Technologies, рынок ИБ вырос на 10–20%.

«Ключевым фактором, повлиявшим на конъюнктуру рынка кибербезопасности в России в 2022 г., стало беспрецедентное количество хакерских атак на отечественные компании самых разных сфер бизнеса, — отметил директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России Максим Филиппов. — Не менее значимой стала активная позиция регуляторов и государства, переводящая практическую, результативную кибербезопасность в число ключевых потребностей. Стремительный уход иностранных производителей средств защиты негативно повлиял на динамику рынка, тем не менее он вырос и стал другим — рынком отечественных производителей».

Массовые атаки на инфраструктуру российских компаний нашли отражение в существенном росте доли услуг в области кибербезопасности (работ, связанных с анализом защищенности, мониторингом событий информационной безопасности, реагированием на инциденты и их расследованием). В частности, объем подобных работ в Positive Technologies за 2022 г. вырос более чем в два раза.

Одним из наиболее востребованных в 2022 г. направлений стала application security, что неудивительно с учетом специфики и количества атак на веб-приложения и информационные системы компаний в течение года. В частности, межсетевой экран уровня приложений (PT Application Firewall) и анализатор защищенности (PT Application Inspector) Positive Technologies продемонстрировали более чем трехкратный рост в объеме продаж компании по итогам года, а динамический анализатор приложений (PT BlackBox), появившийся на рынке в третьем квартале 2022 г., к концу года насчитывает уже с десяток внедрений.

Кроме того, коммерческий успех в этом году получил новый продукт Positive Technologies — PT Extended Detection and Response (PT XDR), релиз которого состоялся во втором квартале 2022 г. За неполный год выполнено 10 внедрений (самая масштабная инсталляция — в инфраструктуре с более чем на 20 тыс. активов) и проведено более 50 успешных пилотных проектов, запланированных к реализации в первой половине 2023 г.

Наиболее эффективным и даже обязательным инструментом для обнаружения присутствия хакера в инфраструктуре стала система выявления атак в сетевом трафике PT Network Attack Discovery (PT NAD): объем ее продаж вырос в 2,5 раза. Линейка MaxPatrol продемонстрировала не менее впечатляющую динамику: число инсталляций MaxPatrol SIEM (системы выявления инцидентов ИБ в реальном времени) и MaxPatrol VM (системы нового поколения для управления уязвимостями) в 2022 г. превысило 600 и 350 соответственно.

«По итогам 2022 г. индустрия кибербезопасности подошла к необходимости переосознания основных принципов построения защиты и реагирования на угрозы в масштабах бизнеса, отраслей и страны, и в 2023 г. кибербезопасность как индустрию ожидает период активной пересборки с большей ориентированностью на практику результативной защиты, — сказал Максим Филиппов. — В ближайшие годы рынок ИБ в России окончательно станет рынком отечественных производителей и будет расти в разы; еще больше возрастет востребованность технологий, позволяющих предотвращать хакерские атаки до того, как компаниям будет нанесен непоправимый ущерб».

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Прогнозируя рост числа атак в текущем году и, как следствие, востребованность технологий для их предотвращения, эксперты компании назвали вероятным трендом следующего года рост интереса к платформам bug bounty у компаний различных сфер бизнеса (в том числе организаций с госучастием), практическим киберучениям и средствам защиты с максимальным уровнем автоматизации в части выявления хакерских атак и противодействия им. Среди сформировавшихся в прошлом году трендов в области защиты информации в России бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий отметил существенный рост внимания к защите личной информации со стороны государства, которое предложило ряд законодательных инициатив, в частности, вступившие с 1 сентября 2022 г. в силу новые требования Федерального закона №152, которые обязывают компании в течение суток уведомлять ФСБ и Роскомнадзор о произошедших утечках персональных данных. Ряд правительственных инициатив будет рассмотрен в весеннюю сессию Госдумы: в первую очередь речь идет об оборотных штрафах за утечки персональных данных и уголовном преследовании за их незаконный оборот.

«Рост числа утечек, с одной стороны, и оборотные штрафы, с другой, вероятно, заставят российские предприятия задуматься о пересмотре своей архитектуры защиты данных, а также о выстраивании процесса управления инцидентами для своевременного уведомления о них, — сказал Алексей Лукацкий. — Требование об уведомлении в течение 24 часов, независимо от праздников и выходных, — это серьезный вызов даже компаний, имеющих опыт в управлении кибербезопасностью».

Лукацкий также отметил, что привычный кадровый голод в отрасли подтолкнет развитие сервисной модели ИБ, предполагающей оказание услуг кибербезопасности внешним поставщиком. По его мнению, ожидается автоматизация рутинных задач за счет использования специализированного ПО (например, систем класса SOAR) или отдельных модулей и функций в существующем ПО (например, решений SIEM, NDR или WAF), позволяющих решить большинство задач ИБ силами существующих специалистов, а также благодаря использованию уникальных средств защиты, основанных на применении технологий машинного обучения (machine learning) и способных предотвращать хакерские атаки силами буквально одного-двух экспертов ИБ.

По мнению экспертов Positive Technologies, нехватка кадров, рост числа атак, недостаток решений ИБ, уход иностранных игроков заставляют российские компании менять парадигму построения кибербезопасности в пользу обеспечения цифровой устойчивости только там, где находятся самые ценные активы, негативное кибервоздействие на которые может привести к реализации недопустимых для бизнеса событий с катастрофическими последствиями. Эта концепция позволяет сфокусироваться на самом важном для бизнеса, что особенно необходимо в текущих условиях, в которых российские компании будут существовать весь 2023 г.

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Подводя главные итоги года и делясь прогнозами по законотворчеству в сфере ИБ, советник генерального директора Positive Technologies Артем Сычев отметил вероятное развитие Указа №250, легализацию отраслевых центров ГосСОПКА, укрепление и развитие подхода результативной ИБ во все большем числе предприятий РФ и внедрение киберграмотности усилиями лидеров рынка ИБ.