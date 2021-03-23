Лукацкий Алексей

Каждая четвертая компания мира платит хакерам выкуп 4

Cisco рассказала о ключевых киберугрозах 2020 года 1

STEP LOGIC и Cisco помогут компаниям организовать безопасный сервис удаленного доступа 1

Cisco рассказала о ключевых тенденциях на рынке ИБ 1

В Сеть слиты полмиллиона логинов и паролей к магазину Ozon 1

ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1

Глобальную безопасность платежей обсудили на конференции Payment Security 2017 2

Как самостоятельно противостоять киберугрозам и все проиграть 3

На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 2

Positive Technologies анонсировала даты шестого международного форума по практической безопасности PHDays 1

iSecurity 2014 поможет развитию интернета в России 1

В России создается Госцентр по информационной безопасности банков 1

В России появился новый сегмент рынка криптозащиты информации 1

Медведев подписал новые требования к защите персональных данных 1

В России создана стратегия кибервойны 1

13 марта состоится конференция по безопасности платежных систем PCI DSS Russia 2012 1