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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лукацкий Алексей

СОБЫТИЯ


26.06.2026 «Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf 1
25.06.2026 Positive Education запускает первую в России программу для CISO с фокусом на бизнес-компетенции 1
08.06.2026 Европа нанесла удар по российским хостинг-провайдерам и VPN 1
01.06.2026 Информсистемы госорганов защитят криптографией 1
29.05.2026 Бизнес требует от ИИ измеримого эффекта, но рынок пока живет в режиме эксперимента 1
07.05.2026 В России появятся критерии оценки уровня безопасности ИТ-систем КИИ 1
14.04.2026 K2 Cloud Conf 2026 1
20.03.2026 K2 Cloud Conf 2026: технологии, бизнес и человеческий капитал в фокусе ежегодной конференции 1
23.12.2025 Власти впервые выделили ИИ в качестве угрозы кибербезопасности 1
10.11.2025 Apple пошла войной на российских программистов. Массово отозваны сертификаты у отечественных систем защиты от утечек 1
17.10.2025 Киберполиция предупредила россиян о мошеннической схеме с переводом денег на банковскую карту 1
06.10.2025 Искусственный интеллект как новая реальность кибербезопасности: итоги третьего дня GIS DAYS 2025 1
22.09.2025 «Цель — не задушить»: российские власти готовят стандарт безопасной разработки для ИИ 1
25.08.2025 Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, продающего досье на россиян 1
17.07.2025 Совершена грандиозная атака на сеть торговли алкоголем «Винлаб». Чинить будут несколько дней, ожидаются миллиардные убытки 1
16.07.2025 Все российские госсервисы обяжут подключиться к информсистеме ФСБ. Это может усугубить дефицит ИТ-кадров в госструктурах 1
03.07.2025 Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер 1
02.06.2025 Новая киберреальность РФ: что изменилось в 2025 году и куда идет ИБ-отрасль 1
12.05.2025 Россияне под ударом. В интернете появился новый способ кражи данных для опустошения банковских счетов 1
14.04.2025 Власти рекомендовали прекратить использовать VPN с иностранным шифрованием 1
19.02.2025 Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть 1
26.12.2024 Российские специалисты по ИБ ходят под статьей. Им грозят 10 лет тюрьмы за выполнение своей работы. Закон уже принят 1
24.12.2024 «СберУниверситет» и Positive Technologies запустили программу для топ-менеждеров по развитию компетенций в сфере кибербезопасности 1
27.09.2024 Новый способ обмануть россиян. Мошенники стали чаще похищать деньги, попросив обновить приложение 1
18.09.2024 Хакеры на несколько дней отключили обновление антивируса DrWeb 1
21.08.2024 Минцифры включит соцсети, разработчиков мобильных приложений и онлайн-магазины в единую ИТ-платформу для борьбы с кибератаками 1
20.08.2024 ФСБ и МВД обсуждают создание в России реестра белых хакеров 1
05.08.2024 За россиянами три года целенаправленно следят через Android 1
30.07.2024 Россия вышла на первое место в мире по числу баз данных, слитых в даркнет 1
14.06.2024 Путин запретил госструктурам пользоваться услугами недружественных стран для обеспечения кибербезопасности 1
11.06.2024 Cформирована программа IT IS сonf – 2024: эксперты со всей России обсудят самые актуальные темы в ИТ и ИБ 1
21.05.2024 Positive Technologies выпустила бесплатный курс по основам кибербезопасности 1
15.04.2024 В России облегчат сертификацию ПО. При каждом изменении кода проходить ее заново не потребуется 1
14.02.2024 Positive Technologies: госорганы и оборонная промышленность — любимые цели фишинга 1
14.02.2024 Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов 1
20.12.2023 Positive Technologies: запрос на практическую ИБ есть у каждого нашего клиента 1
28.11.2023 Positive Technologies в 2023 г. растет в 2,5 раза быстрее рынка 1
26.10.2023 Минцифры заявило о разработке всероссийского супер-антивируса 1
07.08.2023 Власти решат, к каким системам предъявить повышенные требования безопасности 1
29.05.2023 На Урале впервые соберутся главные эксперты по кибербезопасности со всей России 1

Публикаций - 140, упоминаний - 148

Лукацкий Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 59
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 31
Microsoft Corporation 25775 20
InfoWatch - Инфовотч 1185 17
Информзащита 941 15
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 11
Код Безопасности 812 9
Google LLC 12690 8
Ростелеком 10948 8
Oracle Corporation 7074 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 8
Dr.Web - Доктор Веб 1294 7
Yandex - Яндекс 9216 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 7
Check Point Software Technologies 829 7
Газинформсервис - ГИС 496 6
SAP SE 5601 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 6
T.Hunter 74 5
ESET - ESET Software 1161 5
R-Vision - Р-Вижн 267 5
ICL ГК - ICL Group 481 5
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 4
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 4
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 4
Apple Inc 13156 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 4
9594 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 4
Trend Micro 651 4
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 4
ДиалогНаука 271 4
Cisco Systems - Tandberg 164 3
Forcepoint - Websense 140 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 3
Газпром ПАО 1493 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 2
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Почта России ПАО 2370 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Visa International 1993 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Superjob - Суперджоб 858 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Верный - торговая сеть 326 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Резонанс НПП 407 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
Велес Капитал 21 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 35
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 4
DLP-Эксперт 14 4
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
CSA - Cloud Security Alliance 14 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 109
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 49
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 34
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 34
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 206 33
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 24
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 19
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 15
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 12
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 10
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 10
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 9
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 17
Linux OS 11533 10
Microsoft Windows 16882 8
FreePik 1841 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Apple iOS 8583 4
Apple - App Store 3109 4
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client - Cisco VPN - Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 53 3
Positive Technologies - XSpider 37 3
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 3
Apple macOS 2419 3
Google VirusTotal 108 3
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 2
Много приложений - RuStore - Рустор 628 2
НТЦ ЦК АНО - Мультисканер - Государственный публичный антивирусный сервис 2 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Google Android 15244 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
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