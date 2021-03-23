Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лукацкий Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 97
Лукацкий Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 2
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 2
|Касперская Наталья 197 3
|Бондаренко Александр 32 3
|Окулесский Василий 22 2
|Прозоров Андрей 16 2
|Комлев Владимир 29 2
|Лютиков Виталий 17 2
|Хайретдинов Рустэм 42 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Баранов Александр 10 2
|Сачков Илья 105 2
|Ведехин Игорь 23 1
|Деньгин Вадим 14 1
|Ермаков Кирилл 6 1
|Соснин Юрий 1 1
|Воронова Мария 11 1
|Васильев Игорь 21 1
|Керценбаум Кирилл 20 1
|Меджлумов Муслим 8 1
|Орлов Анатолий 4 1
|Пинчук Никита 1 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 3 1
|Hunt Troy - Хант Трой 5 1
|Железняков Вячеслав 9 1
|Гуриев Марат 10 1
|Cоколов Алексей 1 1
|Трошин Александр 14 1
|Булатов Александр 2 1
|Радовицкий Александр 1 1
|Адамов Александр 1 1
|Матросов Александр 42 1
|Дорофеев Александр 5 1
|Бокова Людмила 80 1
|Демидов Сергей 50 1
|Сычев Артем 48 1
|Касперский Евгений 218 1
|Богачев Игорь 172 1
|Арефьев Андрей 22 1
|Ляпунов Игорь 52 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Дружинин Евгений 19 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|The Washington Post 110 1
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2194 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|Forrester Research 386 1
|Cisco Security Outcomes Study 3 1
|Cisco Data Privacy Benchmark Study 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765869, в очереди разбора - 669555.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765869, в очереди разбора - 669555.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru