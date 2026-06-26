Индексная книга (каталог) CNews*
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Лукацкий Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 140, упоминаний - 148
Лукацкий Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 10
|Бедеров Игорь 103 8
|Касперская Наталья 319 8
|Емельянников Михаил 40 7
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Хайретдинов Рустэм 95 6
|Волков Алексей 56 4
|Гузаиров Айдар 64 4
|Мамыкин Владимир 44 4
|Шейкин Артем 44 4
|Бондаренко Александр 39 4
|Лютиков Виталий 25 3
|Коростелев Павел 43 3
|Сабанов Алексей 21 3
|Теплов Павел 17 3
|Шабанов Илья 60 3
|Симис Борис 17 3
|Богданов Валентин 25 3
|Царев Евгений 30 3
|Седов Олег 6 3
|Нашивочников Николай 18 3
|Разумов Илья 13 3
|Сафонов Лука 31 3
|Сычев Артем 79 3
|Гусев Дмитрий 92 3
|Ляпунов Игорь 132 3
|Казак Максим 162 2
|Комлев Владимир 35 2
|Раевский Алексей 77 2
|Комаров Алексей 15 2
|Прозоров Андрей 17 2
|Золотухин Сергей 5 2
|Окулесский Василий 26 2
|Баранов Денис 24 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Шойтов Александр 116 2
|Баранов Александр 19 2
|Зенкин Денис 263 2
|Солонин Виталий 90 2
|Доля Алексей 67 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.