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Лукацкий Алексей


23.03.2021 В России появился национальный «убийца» VirusTotal 1
17.03.2021 Каждая четвертая компания мира платит хакерам выкуп 4
04.03.2021 Cisco рассказала о ключевых киберугрозах 2020 года 1
15.01.2021 Офис-2021: гибридное настоящее 1
17.09.2020 «Зима близко»: пандемия трансформирует сферу ИБ 1
25.08.2020 STEP LOGIC и Cisco помогут компаниям организовать безопасный сервис удаленного доступа 1
22.10.2019 Cisco рассказала о ключевых тенденциях на рынке ИБ 1
11.07.2019 В Сеть слиты полмиллиона логинов и паролей к магазину Ozon 1
09.04.2019 Государство заставит российских ИБ-вендоров потратиться, а «варягов» уйти 1
24.08.2018 Российские госорганы могут остаться без иностранных ИБ-решений 2
13.02.2018 Спасение от рядового пользователя: как поведенческий анализ защищает компанию 4
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
11.08.2017 Снова безопасность за наши деньги? Разбираем законопроект о критической информационной инфраструктуре 1
02.08.2017 Глобальную безопасность платежей обсудили на конференции Payment Security 2017 2
26.06.2017 Как самостоятельно противостоять киберугрозам и все проиграть 3
14.06.2017 Международная конференция «Безопасность платежей» #PAYMENTSECURITY 2017 состоится в конце июня 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 1
01.02.2017 Stack Group: две трети запросов на размещение ИТ-инфраструктуры в облаке связаны с ИБ 1
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 2
16.11.2015 Positive Technologies анонсировала даты шестого международного форума по практической безопасности PHDays 1
09.09.2014 iSecurity 2014 поможет развитию интернета в России 1
15.07.2014 На россиянина завели дело за покупку смартфона в интернет-магазине 1
14.03.2014 Взломанный ИБ-поставщик «Газпрома», «Русала» и «Сколково» нашел в атаке на себя «украинский след» 1
04.03.2014 В России создается Госцентр по информационной безопасности банков 1
27.12.2013 Под давлением пользователей Mail.Ru изменила скандальное лицензионное соглашение 1
16.09.2013 Ведущие ИБ-специалисты выступят на DLP-Russia’2013 1
27.08.2013 В Москве пройдет международная конференция DLP-Russia 1
22.04.2013 В России появился новый сегмент рынка криптозащиты информации 1
07.11.2012 Специалисты по ИБ: «Медведевские» требования по защите персональных данных невыполнимы 2
06.11.2012 Медведев подписал новые требования к защите персональных данных 1
03.10.2012 Group-IB представила инструкцию по реагированию на инциденты в системах интернет-банкинга 1
23.07.2012 Россия: Правила защиты государственных ИТ-систем пропишут в законе 1
12.07.2012 В России разработали государственную политику кибер-защиты 1
15.06.2012 ИБ-эксперты просят ФСБ доработать требования к защите персональных данных 1
11.03.2012 В России создана стратегия кибервойны 1
20.02.2012 13 марта состоится конференция по безопасности платежных систем PCI DSS Russia 2012 1
13.12.2011 Club.CNews: Биометрические персональные данные: что это? 1
12.12.2011 Медведев поручил Путину открыть дорогу иностранной криптографии 1
02.12.2011 Производитель BlackBerry открыл вакансию эксперта-лоббиста в России 1
04.10.2011 Ведущие хакеры мира встретятся в Санкт-Петербурге на конференции ZeroNights 2011 1

Публикаций - 68, упоминаний - 97

Лукацкий Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 2049 12
Microsoft Corporation 11127 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 7
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
InfoWatch - Инфовотч 613 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
R-Vision - Р-Вижн 34 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Cisco Systems - Tandberg 94 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Check Point Software Technologies 447 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Код Безопасности 365 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
Stack Group - Стек Групп 109 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Газинформсервис - ГИС 34 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 206 1
Эшелон НПО 56 1
Dialog - Диалог 33 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
ICL ГК 69 1
F-Secure 76 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Atlex - Окей-Телеком 5 1
Google LLC 7161 1
Cisco’s Incident Response Services 1 1
Cisco IronPort 9 1
Talos Intelligence 1 1
SolidSoft - СолидСофт 10 1
ICL Системные Технологии 10 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 23 1
Cybertonica 4 1
Корунд 1 1
Cryptosoft Криптософт НТП 2 1
Deiteriy - Дейтерий 39 1
Leta IT-company 88 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
SAP SE 3216 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
LinkedIn 521 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Газпром ПАО 524 1
Qiwi 783 1
Visa International 1346 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Almaz Capital Partners 118 1
Сибинтек ИК 3 1
РусславБанк - РСБ 147 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Пентагон - Министерство обороны США 279 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 8
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
Credential Access - Получение учетных данных - Credential Stuffing - Атаки с использованием украденных учетных данных 8 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 1
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 27 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Security Awareness - Сервис по управлению навыками информационной безопасности 5 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 142 1
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 22 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
Big Data - Большие данные 1136 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 6 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 44 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Apple iOS 5742 2
Atom Security - StaffCop 14 1
Cisco Secure Endpoint - Cisco AMP for Endpoints 3 1
Have I Been Pwned 5 1
Cisco Umbrella 10 1
Cisco Firepower NGFW 12 1
IBM QRadar 20 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Java - Язык программирования 1178 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Symbian OS 781 1
Google Android 10751 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 10 1
VirusTotal 40 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Cisco Webex 107 1
Linux OS 4267 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Myspace - социальная сеть 337 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Google Gmail 606 1
Microsoft Office 365 769 1
Касперская Наталья 197 3
Бондаренко Александр 32 3
Окулесский Василий 22 2
Прозоров Андрей 16 2
Комлев Владимир 29 2
Лютиков Виталий 17 2
Хайретдинов Рустэм 42 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Баранов Александр 10 2
Сачков Илья 105 2
Ведехин Игорь 23 1
Деньгин Вадим 14 1
Ермаков Кирилл 6 1
Соснин Юрий 1 1
Воронова Мария 11 1
Васильев Игорь 21 1
Керценбаум Кирилл 20 1
Меджлумов Муслим 8 1
Орлов Анатолий 4 1
Пинчук Никита 1 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 3 1
Hunt Troy - Хант Трой 5 1
Железняков Вячеслав 9 1
Гуриев Марат 10 1
Cоколов Алексей 1 1
Трошин Александр 14 1
Булатов Александр 2 1
Радовицкий Александр 1 1
Адамов Александр 1 1
Матросов Александр 42 1
Дорофеев Александр 5 1
Бокова Людмила 80 1
Демидов Сергей 50 1
Сычев Артем 48 1
Касперский Евгений 218 1
Богачев Игорь 172 1
Арефьев Андрей 22 1
Ляпунов Игорь 52 1
Кузнецов Александр 75 1
Дружинин Евгений 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Индия - Республика 2175 3
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Испания - Королевство 1257 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Украина 3378 2
Европа 3774 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Португалия - Португальская Республика 318 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Казахстан - Республика 2641 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Европа Западная 616 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Бельгия - Королевство 399 1
Израиль 722 1
Канада 1307 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
The Washington Post 110 1
IDC - International Data Corporation 2724 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2194 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Forrester Research 386 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Cisco Data Privacy Benchmark Study 1 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765869, в очереди разбора - 669555.
Создано именных указателей - 46354.
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