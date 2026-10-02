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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202273
ИКТ 15682
Организации 11882
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Золотухин Сергей

СОБЫТИЯ


02.10.2026 Знания для киберзащиты: F6 стала партнером программы «Цифровое долголетие» 1
30.01.2024 В России готовится единая система цифровой слежки за детьми 1
23.08.2022 В России создадут реестр недопустимых нарушений кибербезопасности 1
28.01.2019 Россиянин инсценировал ограбление, чтобы покрыть убытки от падения биткоина 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 1
25.08.2016 Определены финалисты проекта «Кибербаталии» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Золотухин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 971 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5720 2
InfoWatch - Инфовотч 1200 2
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 1
Kribrum - Крибрум 35 1
Ростелеком 11037 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1254 1
Softline - Софтлайн 3800 1
9702 1
Telegram Group 3002 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5060 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
Код Безопасности 823 1
R-Vision - Р-Вижн 276 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 454 1
Почта России ПАО 2392 1
АльфаСтрахование СГ 401 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13874 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3463 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 82 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6014 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3604 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3726 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 406 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4982 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35818 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6681 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1883 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4736 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18504 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2329 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 366 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18346 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8473 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27154 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54741 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22803 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3225 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3876 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26848 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1667 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10160 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26356 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9685 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1049 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 654 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13595 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1208 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 426 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7751 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 943 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1591 1
1С:Отчетность 20 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 93 1
1С:ОФД 9 1
FreePik 1882 1
Google YouTube - Видеохостинг 3018 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6390 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 712 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 431 1
Discord 188 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 534 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 158 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 37 1
VK - Яндекс.Дзен 266 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 21 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 120 1
Воронова Мария 12 2
Лукацкий Алексей 143 2
Krause Max - Краузе Макс 3 1
Thomas David - Томас Дэвид 3 1
Tolaymat Thabet - Толаймат Табет 3 1
Горбунов Дмитрий 9 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Чаплыгин Роман 22 1
Солдатов Сергей 22 1
Седов Олег 6 1
Бедеров Игорь 107 1
Бешков Андрей 6 1
Петухов Андрей 9 1
Курмаев Рустам 43 1
Орехович Александра 14 1
Бейбутов Эльман 22 1
Силивончик Сергей 1 1
Лантратова Яна 8 1
Музипов Фарит 4 1
Путин Владимир 3471 1
Арефьев Андрей 74 1
Солдатов Алексей 104 1
Бондаренко Александр 40 1
Коростелев Павел 43 1
Кандыбович Дмитрий 18 1
Акимов Евгений 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 168339 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 39 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19362 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55070 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48050 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19761 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3504 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4546 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3072 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3619 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1308 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1215 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 929 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1466 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1807 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1336 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 770 1
Беларусь - Минск 708 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 635 1
Украина - Киев 1163 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 174 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6613 1
СРО - саморегулируемые организации 117 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58410 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 963 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54068 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34281 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5698 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5571 1
Аудит - аудиторский услуги 1282 1
Металлы - Медь - Copper 869 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8572 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 881 1
Интернет-зависимость - интернет-аддикция - internet addiction - цифровой (диджитал) детокс 66 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3175 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5824 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3939 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1445 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10538 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 484 1
Forbes - Форбс 1017 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2486 1
Известия ИД 788 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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