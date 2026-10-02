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Золотухин Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Золотухин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
|Воронова Мария 12 2
|Лукацкий Алексей 143 2
|Krause Max - Краузе Макс 3 1
|Thomas David - Томас Дэвид 3 1
|Tolaymat Thabet - Толаймат Табет 3 1
|Горбунов Дмитрий 9 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Чаплыгин Роман 22 1
|Солдатов Сергей 22 1
|Седов Олег 6 1
|Бедеров Игорь 107 1
|Бешков Андрей 6 1
|Петухов Андрей 9 1
|Курмаев Рустам 43 1
|Орехович Александра 14 1
|Бейбутов Эльман 22 1
|Силивончик Сергей 1 1
|Лантратова Яна 8 1
|Музипов Фарит 4 1
|Путин Владимир 3471 1
|Арефьев Андрей 74 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Бондаренко Александр 40 1
|Коростелев Павел 43 1
|Кандыбович Дмитрий 18 1
|Акимов Евгений 39 1
|Forbes - Форбс 1017 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2486 1
|Известия ИД 788 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.