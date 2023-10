Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис

Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch доступ в интернет. Одними из первых забили тревогу геймеры, играющие в World of Tanks и World of WarShips. В дальнейшем к ним присоединились и пользователи популярного у игроков стримингового сервиса Twitch. На схожие проблемы в последние дни жалуются и пользователи стримингового сервиса FlashScore для трансляций футбольных турниров. При попытке подключиться к нему через мобильное приложени