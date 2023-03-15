Amazon Twitch видеостриминговый сервис
|15.03.2023
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МТС строит конкурента сразу для YouTube, TikTok и Twitch. Его «соберут» всего за полгода
стриминговой платформы, ориентированной на киберспортсменов и существующей с марта 2019 г. Это означает, что свой аналог YouTube и TikTok МТС построит на базе своего же аналога американского сервиса Twitch и китайского Trovo. Фото: drobotdean / FreePik МТС весьма заинтересована в привлечении российских авторов контента. в том числе, вероятно, и фуд-блогеров По прогнозам собеседников издани
|09.12.2022
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В России арестовано все имущество Amazon
уд Москвы арестовал активы американской корпорации Amazon и принадлежащего ей стримингового сервиса Twitch на 3 млрд руб. Как пишет РИА «Новости», это связано с иском против них Кирилла Малофее
|29.11.2022
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Российские стримеры спасены. Vk запустила портал с полноценной монетизацией на замену YouTube и Twitch
CNews о выходе стримингового сервиса VK Play Live из бета-теста и запуске его полноценной версии, доступной всем пользователям. Это российский сервис, призванный заменить собой американские YouTube и Twitch и китайский Trovo и позволяющий зрителям смотреть прямые эфиры пользователей в разрешении вплоть до 4К. VK Play Live ориентирован в первую очередь на стримеров-геймеров, проводящих видео
|06.10.2022
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Абоненты Tele2 могут обменять минуты на трафик в «Одноклассниках» и Twitch
Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам обменять накопленные минуты на безлимитный трафик в «Одноклассниках» и Twitch. При этом объем минут для обмена соответствует времени нахождения в приложении или на сайте онлайн-ресурса. Абоненты уже использовали более 50 млн минут на трафик в соцсетях и видеоплатф
|12.09.2022
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Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford
при регистрации в данной соцсети. В числе первых, кто поспешил бойкотировать виджеты Facebook, оказалась компания Dell, из-за санкций ушедшая с российского рынка. Также отметился стриминговый сервис Amazon Twitch, лишивший российских стримеров монетизации. Facebook бойкотируют теперь не только в России Наряду с ними в список вошли порталы сети магазинов Best Buy, автогиганта Ford и произво
|26.08.2022
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Twitch больше не нужен. В России заработала собственная стриминговая платформа
для геймеров Отечественный холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, сообщил CNews о начале работы нового стримингового сервиса VK Play Live. Его можно считать полноценной заменой американского Twitch, присоединившегося к антироссийским санкциям и лишившего российских пользователей монетизации, то есть заработка. Как и Twitch, принадлежащий Amazon, российский VK Play Live, наде
|09.09.2021
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Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch
доступ в интернет. Одними из первых забили тревогу геймеры, играющие в World of Tanks и World of WarShips. В дальнейшем к ним присоединились и пользователи популярного у игроков стримингового сервиса Twitch. На схожие проблемы в последние дни жалуются и пользователи стримингового сервиса FlashScore для трансляций футбольных турниров. При попытке подключиться к нему через мобильное приложени
|11.11.2020
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Group-IB предупредила о новой мошеннической схеме с использованием платформы Twitch
Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила новую мошенническую схему с использованием популярной стриминговой платформы Twitch. Злоумышленники копируют стримы популярных геймеров, добавляют в них баннеры с обещанием легкого заработка, откуда пользователи попадают на мошеннические ресурсы, где теряют деньги и дан
|16.12.2019
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«Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире
Новая жертва Rambler Компания «Рамблер Интернет Холдинг» (ООО) подала в суд на компанию Twitch Interactive с требованием о полной блокировке принадлежащего ей стримингового видеосер
|25.07.2014
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Google покупает за $1 млрд помощника для YouTube
Корпорация Google подписала соглашение о покупке видеосервиса Twitch ориентировочно за $1 млрд, сообщает VentureBeat со ссылкой на осведомленные источники. Подробности сделки неизвестны. Официальные сообщения на сайтах Google и Twitch пока не были
Amazon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2834 7
|Хинштейн Александр 97 6
|Горелкин Антон 73 4
|Коновалов Максим 17 4
|Боярский Сергей 24 4
|Сысоев Игорь 37 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 275 3
|Пушков Алексей 10 3
|Кудрявцев Максим 41 3
|Боярский Михаил 8 3
|Агапитов Александр 7 3
|Brin Sergey - Сергей Брин 186 2
|Мишустин Михаил 548 2
|Свириденко Андрей 95 2
|Голубицкий Константин 3 2
|Вайно Антон 25 2
|Хасис Лев 105 2
|Байгушева Анастасия 4 2
|Мамут Александр 129 2
|Бочкова Ольга 4 1
|Чугунов Никита 72 1
|Матвеева Татьяна 87 1
|Зайцев Михаил 206 1
|Сайкина Мария 2 1
|Гурджинян Руслан 1 1
|Андреев Павел 1 1
|Семенова Ирина 43 1
|Табастаева Юлианна 2 1
|Larry Page - Ларри Пейдж 189 1
|Володина Екатерина 1 1
|Гершкович Михаил 2 1
|Гришай Александр 1 1
|Калинин Александр 143 1
|Sundar Pichai - Сундар Пичай 63 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Песков Дмитрий 97 1
|Щеголев Игорь 691 1
|Малофеев Константин 111 1
|Дуров Павел 263 1
|Липов Андрей 56 1
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