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Amazon Twitch видеостриминговый сервис

Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис

СОБЫТИЯ

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24.06.2025 Twitch ухудшил качество трансляций в России. В прошлый раз после этого платформа ушла из страны

Порезали качество Видеостриминговый сервис Twitch ограничил разрешение трансляций для пользователей из России, пишет Rozetked. Сервис сн
26.02.2025 Стриминговая платформа судится с российским киберспортсменом за «все деньги мира»

Американский сервис против российского киберспортсмена Стриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, подал в суд Сан-Франциско (США) состоящий из 25 страниц иск на российского киберспортсмена Кирилла Константиновича Малофеева, пишет Polygon. Компания рассчитывает,
27.01.2025 Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов

м. На текущий момент общая сумма штрафов, которые применили к компаниям, нарушающим законодательство, составила 35 млрд 405 млн руб. При этом почти 100 млн начислено в 2024 г.». Минфин России Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram игнорируют требования Роскомнадзора о начислении штрафов на сумму свыше 35 млрд руб. Эксперты отмечают, что крупные корпорации, такие как Google, в настояще
15.03.2023 МТС строит конкурента сразу для YouTube, TikTok и Twitch. Его «соберут» всего за полгода

стриминговой платформы, ориентированной на киберспортсменов и существующей с марта 2019 г. Это означает, что свой аналог YouTube и TikTok МТС построит на базе своего же аналога американского сервиса Twitch и китайского Trovo. Фото: drobotdean / FreePik МТС весьма заинтересована в привлечении российских авторов контента. в том числе, вероятно, и фуд-блогеров По прогнозам собеседников издани
09.12.2022 В России арестовано все имущество Amazon

уд Москвы арестовал активы американской корпорации Amazon и принадлежащего ей стримингового сервиса Twitch на 3 млрд руб. Как пишет РИА «Новости», это связано с иском против них Кирилла Малофее
29.11.2022 Российские стримеры спасены. Vk запустила портал с полноценной монетизацией на замену YouTube и Twitch

CNews о выходе стримингового сервиса VK Play Live из бета-теста и запуске его полноценной версии, доступной всем пользователям. Это российский сервис, призванный заменить собой американские YouTube и Twitch и китайский Trovo и позволяющий зрителям смотреть прямые эфиры пользователей в разрешении вплоть до 4К. VK Play Live ориентирован в первую очередь на стримеров-геймеров, проводящих видео
06.10.2022 Абоненты Tele2 могут обменять минуты на трафик в «Одноклассниках» и Twitch

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам обменять накопленные минуты на безлимитный трафик в «Одноклассниках» и Twitch. При этом объем минут для обмена соответствует времени нахождения в приложении или на сайте онлайн-ресурса. Абоненты уже использовали более 50 млн минут на трафик в соцсетях и видеоплатф
12.09.2022 Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford

при регистрации в данной соцсети. В числе первых, кто поспешил бойкотировать виджеты Facebook, оказалась компания Dell, из-за санкций ушедшая с российского рынка. Также отметился стриминговый сервис Amazon Twitch, лишивший российских стримеров монетизации. Facebook бойкотируют теперь не только в России Наряду с ними в список вошли порталы сети магазинов Best Buy, автогиганта Ford и произво
26.08.2022 Twitch больше не нужен. В России заработала собственная стриминговая платформа

для геймеров Отечественный холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, сообщил CNews о начале работы нового стримингового сервиса VK Play Live. Его можно считать полноценной заменой американского Twitch, присоединившегося к антироссийским санкциям и лишившего российских пользователей монетизации, то есть заработка. Как и Twitch, принадлежащий Amazon, российский VK Play Live, наде
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch

доступ в интернет. Одними из первых забили тревогу геймеры, играющие в World of Tanks и World of WarShips. В дальнейшем к ним присоединились и пользователи популярного у игроков стримингового сервиса Twitch. На схожие проблемы в последние дни жалуются и пользователи стримингового сервиса FlashScore для трансляций футбольных турниров. При попытке подключиться к нему через мобильное приложени
11.11.2020 Group-IB предупредила о новой мошеннической схеме с использованием платформы Twitch

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила новую мошенническую схему с использованием популярной стриминговой платформы Twitch. Злоумышленники копируют стримы популярных геймеров, добавляют в них баннеры с обещанием легкого заработка, откуда пользователи попадают на мошеннические ресурсы, где теряют деньги и дан
16.12.2019 «Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире

Новая жертва Rambler Компания «Рамблер Интернет Холдинг» (ООО) подала в суд на компанию Twitch Interactive с требованием о полной блокировке принадлежащего ей стримингового видеосер
25.07.2014 Google покупает за $1 млрд помощника для YouTube

Корпорация Google подписала соглашение о покупке видеосервиса Twitch ориентировочно за $1 млрд, сообщает VentureBeat со ссылкой на осведомленные источники. Подробности сделки неизвестны. Официальные сообщения на сайтах Google и Twitch пока не были


Публикаций - 157, упоминаний - 168

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Meta Platforms - Facebook 4621 39
Amazon Inc - Amazon.com 3277 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 36
X Corp - Twitter 2938 30
Microsoft Corporation 25775 26
Apple Inc 13156 25
Telegram Group 2940 21
Yandex - Яндекс 9216 19
VK - Mail.ru Group 3602 18
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