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Amazon Twitch видеостриминговый сервис

Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис


15.03.2023 МТС строит конкурента сразу для YouTube, TikTok и Twitch. Его «соберут» всего за полгода

стриминговой платформы, ориентированной на киберспортсменов и существующей с марта 2019 г. Это означает, что свой аналог YouTube и TikTok МТС построит на базе своего же аналога американского сервиса Twitch и китайского Trovo. Фото: drobotdean / FreePik МТС весьма заинтересована в привлечении российских авторов контента. в том числе, вероятно, и фуд-блогеров По прогнозам собеседников издани
09.12.2022 В России арестовано все имущество Amazon

уд Москвы арестовал активы американской корпорации Amazon и принадлежащего ей стримингового сервиса Twitch на 3 млрд руб. Как пишет РИА «Новости», это связано с иском против них Кирилла Малофее
29.11.2022 Российские стримеры спасены. Vk запустила портал с полноценной монетизацией на замену YouTube и Twitch

CNews о выходе стримингового сервиса VK Play Live из бета-теста и запуске его полноценной версии, доступной всем пользователям. Это российский сервис, призванный заменить собой американские YouTube и Twitch и китайский Trovo и позволяющий зрителям смотреть прямые эфиры пользователей в разрешении вплоть до 4К. VK Play Live ориентирован в первую очередь на стримеров-геймеров, проводящих видео
06.10.2022 Абоненты Tele2 могут обменять минуты на трафик в «Одноклассниках» и Twitch

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам обменять накопленные минуты на безлимитный трафик в «Одноклассниках» и Twitch. При этом объем минут для обмена соответствует времени нахождения в приложении или на сайте онлайн-ресурса. Абоненты уже использовали более 50 млн минут на трафик в соцсетях и видеоплатф
12.09.2022 Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford

при регистрации в данной соцсети. В числе первых, кто поспешил бойкотировать виджеты Facebook, оказалась компания Dell, из-за санкций ушедшая с российского рынка. Также отметился стриминговый сервис Amazon Twitch, лишивший российских стримеров монетизации. Facebook бойкотируют теперь не только в России Наряду с ними в список вошли порталы сети магазинов Best Buy, автогиганта Ford и произво
26.08.2022 Twitch больше не нужен. В России заработала собственная стриминговая платформа

для геймеров Отечественный холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, сообщил CNews о начале работы нового стримингового сервиса VK Play Live. Его можно считать полноценной заменой американского Twitch, присоединившегося к антироссийским санкциям и лишившего российских пользователей монетизации, то есть заработка. Как и Twitch, принадлежащий Amazon, российский VK Play Live, наде
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch

доступ в интернет. Одними из первых забили тревогу геймеры, играющие в World of Tanks и World of WarShips. В дальнейшем к ним присоединились и пользователи популярного у игроков стримингового сервиса Twitch. На схожие проблемы в последние дни жалуются и пользователи стримингового сервиса FlashScore для трансляций футбольных турниров. При попытке подключиться к нему через мобильное приложени
11.11.2020 Group-IB предупредила о новой мошеннической схеме с использованием платформы Twitch

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила новую мошенническую схему с использованием популярной стриминговой платформы Twitch. Злоумышленники копируют стримы популярных геймеров, добавляют в них баннеры с обещанием легкого заработка, откуда пользователи попадают на мошеннические ресурсы, где теряют деньги и дан
16.12.2019 «Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире

Новая жертва Rambler Компания «Рамблер Интернет Холдинг» (ООО) подала в суд на компанию Twitch Interactive с требованием о полной блокировке принадлежащего ей стримингового видеосер
25.07.2014 Google покупает за $1 млрд помощника для YouTube

Корпорация Google подписала соглашение о покупке видеосервиса Twitch ориентировочно за $1 млрд, сообщает VentureBeat со ссылкой на осведомленные источники. Подробности сделки неизвестны. Официальные сообщения на сайтах Google и Twitch пока не были


Публикаций - 113, упоминаний - 113

Amazon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11109 35
Meta Platforms - Facebook 4296 34
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 29
X Corp - Twitter 2477 25
Amazon Inc - Amazon.com 2829 25
Apple Inc 11211 22
Yandex - Яндекс 6139 17
VK - Mail.ru Group 3244 16
Microsoft Corporation 23868 16
Telegram Group 1223 11
Cloudflare 81 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 181 8
Nvidia Corp 3265 8
Adobe Systems 1394 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 7
Yahoo! 3556 7
Roblox Corporation 22 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 7
Snapchat 118 6
GitHub 610 6
PayPal 641 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 6
Rambler Group - Рамблер ГК 823 5
Epic Games 144 5
Sony 6428 5
PUBG Corporation 38 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 5
Samsung Electronics 9874 5
Adobe Macromedia 215 4
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 738 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 4
Nginx - Энджайникс 137 4
Fortnite 66 4
DigitalOcean 18 4
Fastly 8 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 789 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 219 15
Vimeo - Видеохостинг 67 10
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 401 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 6
Стример НПО 1 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 449 5
IKEA - ИКЕА 108 4
iHerb - маркетплейс 16 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 59 3
LinkedIn 601 3
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 2
ВсеИнструменты.ру 35 2
Etsy 16 2
Телеспорт 6 2
Лента - Сеть розничной торговли 1745 2
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 160 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 2
PornHub 26 2
Lynwood Investments 6 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
EPIC Telecom Invest 201 1
CrowCrowd 2 1
Airbnb 85 1
Colonial Pipeline 28 1
LEGO 205 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 206 1
Delta Air Lines - авиакомпания 44 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 1
Walt Disney Company 440 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 81 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 38 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 92 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 55 1
ТехноНИКОЛЬ 43 1
Thrive Capital 7 1
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 1
Nike 175 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 10
Президент Российской Федерации 3373 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 532 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 4
Судебная власть - Judicial power 538 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 7 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 242 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 42 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 61 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 27 1
Правительство Москвы 1871 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 108 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 42 1
Электронная Москва АО 3 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 66 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 1
4CIO 743 4
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 34 3
Единая Россия - Политическая партия 263 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 246 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
Московская федерация футбола 1 1
РосКомСвобода - Общественная организация 23 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 23 1
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 2 1
Лига стримеров 2 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 34
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HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 438 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 879 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 6
Google YouTube - Видеохостинг 2445 60
ByteDance TikTok 186 21
VK - Mail.ru Одноклассники 1410 17
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 725 17
WhatsApp Messenger 941 17
Rakuten Viber 575 17
Google Android 12999 12
Google Chrome - браузер 1444 10
Microsoft Windows 14705 10
Discord 92 9
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 391 9
Apple iOS 6908 8
Google Play - Google Store - Android Market 2599 7
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live 43 7
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 420 7
Microsoft Skype 1973 7
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 14 7
Pinterest 62 7
Microsoft Windows Live 33 7
Linux OS 8523 6
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Mozilla Firefox - браузер 1798 6
Apple macOS 1792 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1460 5
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 158 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 5
Opera Browser - Браузер 980 5
Apple iPhone 6 597 5
Google Gmail 827 5
Tinder 41 5
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 57 5
Apple - App Store 2703 5
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 213 5
Microsoft Edge - браузер 1953 5
Apple iPad 3624 4
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Хинштейн Александр 97 6
Горелкин Антон 73 4
Коновалов Максим 17 4
Боярский Сергей 24 4
Сысоев Игорь 37 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 275 3
Пушков Алексей 10 3
Кудрявцев Максим 41 3
Боярский Михаил 8 3
Агапитов Александр 7 3
Brin Sergey - Сергей Брин 186 2
Мишустин Михаил 548 2
Свириденко Андрей 95 2
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Хасис Лев 105 2
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Мамут Александр 129 2
Бочкова Ольга 4 1
Чугунов Никита 72 1
Матвеева Татьяна 87 1
Зайцев Михаил 206 1
Сайкина Мария 2 1
Гурджинян Руслан 1 1
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Семенова Ирина 43 1
Табастаева Юлианна 2 1
Larry Page - Ларри Пейдж 189 1
Володина Екатерина 1 1
Гершкович Михаил 2 1
Гришай Александр 1 1
Калинин Александр 143 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 63 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Песков Дмитрий 97 1
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Малофеев Константин 111 1
Дуров Павел 263 1
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Россия - РФ - Российская федерация 127081 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 16
Европа 11993 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 10
Украина 6786 8
Германия - Федеративная Республика 8772 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 6
Италия - Итальянская Республика 3006 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 6
Беларусь - Белоруссия 4435 6
Азия - Азиатский регион 4269 4
Франция - Французская Республика 5484 4
Испания - Королевство 2868 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1368 3
Армения - Республика 1775 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1188 3
Канада 3013 3
Швеция - Королевство 2191 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 3
Кипр - Республика 436 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1319 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 3
Япония 10469 2
Америка 2007 2
Польша - Республика 1591 2
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1223 2
Великобритания - Виргинские Острова 226 2
США - Лос-Анджелес 730 2
Индия - Bharat 4474 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 237 2
Америка Латинская 1494 2
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 22 2
Ближний Восток 2717 2
Казахстан - Республика 4926 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 15
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 35 12
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 2612 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 10
Английский язык 3945 10
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 7
Спорт - Футбол 255 6
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3255 4
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