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Amazon Twitch видеостриминговый сервис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.06.2025
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Twitch ухудшил качество трансляций в России. В прошлый раз после этого платформа ушла из страны
Порезали качество Видеостриминговый сервис Twitch ограничил разрешение трансляций для пользователей из России, пишет Rozetked. Сервис сн
|26.02.2025
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Стриминговая платформа судится с российским киберспортсменом за «все деньги мира»
Американский сервис против российского киберспортсмена Стриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, подал в суд Сан-Франциско (США) состоящий из 25 страниц иск на российского киберспортсмена Кирилла Константиновича Малофеева, пишет Polygon. Компания рассчитывает,
|27.01.2025
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Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов
м. На текущий момент общая сумма штрафов, которые применили к компаниям, нарушающим законодательство, составила 35 млрд 405 млн руб. При этом почти 100 млн начислено в 2024 г.». Минфин России Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram игнорируют требования Роскомнадзора о начислении штрафов на сумму свыше 35 млрд руб. Эксперты отмечают, что крупные корпорации, такие как Google, в настояще
|15.03.2023
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МТС строит конкурента сразу для YouTube, TikTok и Twitch. Его «соберут» всего за полгода
стриминговой платформы, ориентированной на киберспортсменов и существующей с марта 2019 г. Это означает, что свой аналог YouTube и TikTok МТС построит на базе своего же аналога американского сервиса Twitch и китайского Trovo. Фото: drobotdean / FreePik МТС весьма заинтересована в привлечении российских авторов контента. в том числе, вероятно, и фуд-блогеров По прогнозам собеседников издани
|09.12.2022
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В России арестовано все имущество Amazon
уд Москвы арестовал активы американской корпорации Amazon и принадлежащего ей стримингового сервиса Twitch на 3 млрд руб. Как пишет РИА «Новости», это связано с иском против них Кирилла Малофее
|29.11.2022
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Российские стримеры спасены. Vk запустила портал с полноценной монетизацией на замену YouTube и Twitch
CNews о выходе стримингового сервиса VK Play Live из бета-теста и запуске его полноценной версии, доступной всем пользователям. Это российский сервис, призванный заменить собой американские YouTube и Twitch и китайский Trovo и позволяющий зрителям смотреть прямые эфиры пользователей в разрешении вплоть до 4К. VK Play Live ориентирован в первую очередь на стримеров-геймеров, проводящих видео
|06.10.2022
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Абоненты Tele2 могут обменять минуты на трафик в «Одноклассниках» и Twitch
Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам обменять накопленные минуты на безлимитный трафик в «Одноклассниках» и Twitch. При этом объем минут для обмена соответствует времени нахождения в приложении или на сайте онлайн-ресурса. Абоненты уже использовали более 50 млн минут на трафик в соцсетях и видеоплатф
|12.09.2022
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Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford
при регистрации в данной соцсети. В числе первых, кто поспешил бойкотировать виджеты Facebook, оказалась компания Dell, из-за санкций ушедшая с российского рынка. Также отметился стриминговый сервис Amazon Twitch, лишивший российских стримеров монетизации. Facebook бойкотируют теперь не только в России Наряду с ними в список вошли порталы сети магазинов Best Buy, автогиганта Ford и произво
|26.08.2022
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Twitch больше не нужен. В России заработала собственная стриминговая платформа
для геймеров Отечественный холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, сообщил CNews о начале работы нового стримингового сервиса VK Play Live. Его можно считать полноценной заменой американского Twitch, присоединившегося к антироссийским санкциям и лишившего российских пользователей монетизации, то есть заработка. Как и Twitch, принадлежащий Amazon, российский VK Play Live, наде
|09.09.2021
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Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch
доступ в интернет. Одними из первых забили тревогу геймеры, играющие в World of Tanks и World of WarShips. В дальнейшем к ним присоединились и пользователи популярного у игроков стримингового сервиса Twitch. На схожие проблемы в последние дни жалуются и пользователи стримингового сервиса FlashScore для трансляций футбольных турниров. При попытке подключиться к нему через мобильное приложени
|11.11.2020
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Group-IB предупредила о новой мошеннической схеме с использованием платформы Twitch
Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила новую мошенническую схему с использованием популярной стриминговой платформы Twitch. Злоумышленники копируют стримы популярных геймеров, добавляют в них баннеры с обещанием легкого заработка, откуда пользователи попадают на мошеннические ресурсы, где теряют деньги и дан
|16.12.2019
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«Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире
Новая жертва Rambler Компания «Рамблер Интернет Холдинг» (ООО) подала в суд на компанию Twitch Interactive с требованием о полной блокировке принадлежащего ей стримингового видеосер
|25.07.2014
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Google покупает за $1 млрд помощника для YouTube
Корпорация Google подписала соглашение о покупке видеосервиса Twitch ориентировочно за $1 млрд, сообщает VentureBeat со ссылкой на осведомленные источники. Подробности сделки неизвестны. Официальные сообщения на сайтах Google и Twitch пока не были
Amazon и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 8
|Хинштейн Александр 148 6
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 5
|Сысоев Игорь 41 4
|Горелкин Антон 118 4
|Коновалов Максим 20 4
|Боярский Сергей 49 4
|Кудрявцев Максим 43 3
|Агапитов Александр 8 3
|Пушков Алексей 12 3
|Боярский Михаил 9 3
|Дуров Павел 329 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
|Мамут Александр 133 2
|Свириденко Андрей 99 2
|Байгушева Анастасия 4 2
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
|Голубицкий Константин 4 2
|Малофеев Кирилл 3 2
|Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
|Малофеев Константин 118 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Хасис Лев 105 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
|Песков Дмитрий 129 1
|Решетин Олег 49 1
|Калинин Александр 189 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
|Кондратьев Арсений 13 1
|Петров Дмитрий 79 1
|Зайцев Евгений 15 1
|Казарян Карен 84 1
|Каргалев Ярослав 22 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Субботин Вадим 17 1
|Николаев Вячеслав 104 1
|Волотовская Елена 48 1
|Гришай Александр 1 1
|Махновский Александр 9 1
|Станкевич Андрей 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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