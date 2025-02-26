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CrowCrowd



26.02.2025 Стриминговая платформа судится с российским киберспортсменом за «все деньги мира» 1
09.12.2022 В России арестовано все имущество Amazon 1
21.04.2022 США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

CrowCrowd и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3016 2
Google LLC 11834 2
Bitriver - Битривер 20 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 237 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Ростелеком 9756 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
PUBG Corporation 44 1
Everestgroup - Эверест Груп 1 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 997 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1528 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17137 1
Data monetization - Монетизация данных 1641 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1638 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19655 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 459 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1505 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 535 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 1
Google YouTube - Видеохостинг 2762 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 135 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
Малофеев Кирилл 3 2
Малофеев Константин 116 2
Емельянова Светлана 3 1
Титова Елена 6 1
Николаев Виктор 1 1
Goldfinc Paul - Голдфинч Пол 1 1
Рунц Игорь 1 1
Кремлева Ирина 4 1
Симановский Алексей 4 1
Черкасова Надия 23 1
Русанов Сергей 48 1
Карачинский Анатолий 93 1
Алексеев Михаил 29 1
Левин Дмитрий 43 1
Задорнов Михаил 29 1
Моисеев Алексей 33 1
Юдаева Ксения 3 1
Нестеренко Татьяна 41 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Россия - РФ - Российская федерация 145538 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52243 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Украина 7632 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Великобритания - Остров Мэн 79 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3208 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48349 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7660 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3503 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 676 1
Энергетика - Energy - Energetically 5131 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 543 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8094 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 82 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6960 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1966 1
Царьград - телеканал 27 2
РИА Новости 924 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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