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U.S. Department of the Treasury
Министерство финансов США
Департамент казначейства США
United States Department of the Treasury


22.09.2021 США ввели санкции против московского криптообменника 2
27.07.2021 «Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США 1
19.07.2021 Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу 6
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку 1
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 11
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 1
22.12.2020 Взломаны Intel, Nvidia, Cisco и другие ИТ-гиганты США 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
14.12.2020 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 1
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 1
28.07.2020 В фатальном взломе Garmin обвинили россиянина. Доказательств его причастности нет 1
16.07.2020 Трамп разрешил ЦРУ вести кибервойну против России и других стран 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
06.12.2019 США назначили за «российского хакера» рекордную награду в истории киберпреступлений 1
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1
24.10.2019 Цена биткоина за несколько минут рухнула на 10% 1
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 1
24.05.2019 Facebook запустит собственную валюту и систему переводов в обход банков 1
20.12.2018 Нейросеть ФСБ отслеживает в соцсетях недовольных 1
01.08.2018 «Ангстрему» запретили привлекать 160 млн «на модернизацию». Деньги могут уйти на оплату огромных долгов 1
11.07.2018 Facebook уличили в передаче запрещенных данных Mail.ru 1
11.06.2018 США ввели санкции против россиян, ищущих «дыры» в SAP и Oracle 2
11.04.2018 МТС предложила несогласным с ней акционерам продать свои акции ниже рыночной цены 1
11.04.2018 Apple начинает выгонять из магазина российские приложения из-за санкций 1
10.04.2018 Высокотехнологический обвал. За день санкций российские ИКТ-компании потеряли миллиарды 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 2
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 2
23.01.2018 Глава Минкомсвязи пригрозил Microsoft потерей миллиардов долларов в России 1
05.12.2017 Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом» 1
29.11.2017 Autodesk объяснила, почему открывать офис в Минске лучше, чем в Москве 1
30.10.2017 Хакер требует выкуп со своих коллег, угрожая выдать их ФБР 1
14.02.2017 Дочка «Аскона» и «1С» договорилась с Autodesk о совместимости форматов 1
03.02.2017 Трамп смягчил санкции, чтобы ФСБ обновила софт Microsoft 1
30.12.2016 США ввели санкции против российских ИТ-компаний и хакеров 2
22.11.2016 Autodesk открыла в России интернет-магазин 1
26.05.2016 Для управления ядерным оружием США используют антикварный компьютер с 8-дюймовыми дискетами 1
10.05.2016 Как суды мира отказываются от бумаги 1
22.12.2015 США ввели санкции против «Яндекс.Денег» и «Мультикарты» 1
15.07.2015 Атака TokenChpoken на Oracle PeopleSoft угрожает половине крупных коммерческих и государственных компаний 1

Публикаций - 56, упоминаний - 82

U.S. Department of the Treasury упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 10
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 9
Google LLC 7168 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 5
АФК Система ПАО 997 5
Yandex - Яндекс 4101 5
VK - Mail.ru Group 2485 5
Facebook 3767 4
Apple Inc - Эппл Рус 7729 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Cisco Systems 2054 4
SAP SE 3218 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
Telegram Group 702 3
Акадо Телеком - Комкор 609 3
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 3
Merlion - Мерлион 275 3
IBM 3554 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
SolarWinds 30 2
PayPal 441 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
Bentley Systems 43 2
Evil Corp - Хакерская группировка 8 2
Digital Revolution - хакерская группировка 4 2
Cambridge Analytica 43 2
Базальт СПО 206 2
SAS Institute 597 2
Adobe Systems 813 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Twitter 2204 2
Oracle Corporation 3360 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
RRC 67 2
VideoMost - ВидеоМост 191 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Samsung Electronics 5714 1
Ангстрем-Т 95 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
Газпром ПАО 524 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
Транснефть 159 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
СтройГазМонтаж 12 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
ИнвестКапиталБанк 15 2
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
Стройтрансгаз 15 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
Авиа Групп 4 2
Зест -лизинговая компания 6 2
Трансойл 12 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 2
Сахатранс 6 2
Аброс ИК 7 2
Русское время - Часовой дом 4 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Открытие ФК 538 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Uber 257 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 1
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 4 1
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 4
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Президент Российской Федерации 1442 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 2
Президент США - The White House - Белый дом 50 2
Президент США 105 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 108 2
Пентагон - Министерство обороны США 279 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 2
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
Администрация Президента РФ 269 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Рособоронэкспорт 34 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании 4 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роснано 456 1
Правительство РФ 2207 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
Демократическая политическая партия США 36 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 487 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Apple iOS 5742 3
Autodesk AutoCAD 177 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Google Android 10751 2
Linux OS 4272 2
Garmin Connect 25 1
Autodesk Revit 68 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple macOS 930 1
XRP - Криптовалюта 7 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Autodesk 3ds Max 53 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 1
Adobe Lightroom 78 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Adobe Illustrator 40 1
Adobe InDesign 26 1
Bitcoin SV - криптовалюта 1 1
Audi R - Спортивный автомобиль 22 1
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Apple iPad 3263 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Malwarebytes - Антивирусная программа 28 1
Apple - App Store 2198 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Adobe Photoshop 287 1
Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 8 1
Adobe Creative Cloud 52 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 374 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 9
Путин Владимир 1828 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
Вексельберг Виктор 97 4
Никифоров Николай 1126 4
Медведев Дмитрий 1434 3
Усманов Алишер 241 3
Дерипаска Олег 19 3
Керимов Сулейман 20 3
Янукович Виктор 18 2
Рыжов Алексей 18 2
Якубец Максим 2 2
Дубовицкий Николай 5 2
Костин Андрей 45 2
Потанин Владимир 19 2
Шамалов Кирилл 2 2
Золотов Виктор 7 2
Мильнер Юрий 116 2
Навальный Алексей 58 2
Рейман Леонид 414 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
Патрушев Николай 15 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Носков Константин 201 2
Шадаев Максут 384 2
Морозова Анастасия 27 2
Миллер Алексей 13 2
Торбахов Александр 54 1
Дуров Павел 216 1
Белан Алексей 2 1
Волож Аркадий 181 1
Собянин Сергей 211 1
Кочаров Григорий 13 1
Касперский Евгений 218 1
Исмаилов Рашид 47 1
Мордашов Алексей 29 1
Дворкович Аркадий 169 1
Савкин Владимир 38 1
Титов Борис 27 1
Мамонов Михаил 24 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 47
Россия - Российская федерация - РФ 57617 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 11
Украина 3389 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 9
Индия - Республика 2181 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 5
Иран - Исламская Республика Иран 376 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 4
Европа 3781 4
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 3
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 2
Россия - Люберцы 49 2
США - Вашингтон 334 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Ближний Восток 1478 2
Африка 1494 2
Казахстан - Республика 2646 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Болгария - Республика 306 1
Россия - Курган 148 1
США - Пенсильвания 55 1
США - Редмонд 105 1
Россия - Одинцово 58 1
Россия - Тульская область 754 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Швейцария - Давос 35 1
Россия - Архангельская область 344 1
Россия - Курганская область 261 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Япония 2808 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 6
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 65 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Конституция США 18 1
Русский язык 991 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
Thomson Reuters - Рейтер 1753 4
NYT - The New York Times 510 3
Forbes - Форбс 442 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 358 2
Daily Mail 28 1
The Washington Post 110 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Медуза - Meduza 18 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
НТВ - Телекомпания 164 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
The Independent 13 1
Yahoo News 8 1
Investing.com 2 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
The Bell - Издание 34 1
WSJ - The Wall Street Journal 162 1
ZDnet 381 1
The Wall Street Journal 710 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
FT - Financial Times 247 1
WikiLeaks 106 1
The Verge - Издание 448 1
CNews Analytics 1991 1
Fortune Global 500 162 1
RiskIQ 8 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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