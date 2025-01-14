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U.S. Department of the Treasury Министерство финансов США Департамент казначейства США United States Department of the Treasury
СОБЫТИЯ
|14.01.2025
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Китайские хакеры взломали Минфин США
считается, пользуется поддержкой спецслужб Китая, осуществила успешную кибератаку на подразделение Министерства финансов США – Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах. Эта стру
|13.06.2024
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США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники
ock / FreePik На каждый запрет найдется своя лазейка. Nvidia нашла ее почти год назад Подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами OFAC намерено и далее выдавать отдельные лиц
|30.01.2018
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США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский
сооснователь и глава «Яндекса» Аркадий Волож и бывший акционер Mail.ru Group Юрий Мильнер. В списке Минфина США также фигурирует основатель USM Holdings и совладелец «Мегафона» Алишер Усманов,
|16.08.2004
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В Минфине США внедрят решение PeopleSoft
Казначейство министерства финансов США внедрит ПО Enterprise ePerformance, разработанное компанией PeopleSoft. Целью внедрения является улучшение управления работой 140 тыс. служащих и менеджеров казначейст
|05.02.2002
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Казначейство США: $3,9 трлн. ждут своих хакеров
ng Office - GAO) - контрольно-ревизионная служба Конгресса США - в понедельник, 4 февраля, опубликовала правительственный отчет о состоянии системы безопасности службы управления финансовыми потоками Казначейства США. Подобная проверка проводится один раз в пять лет и последние данные, опубликованные в 1997 г., свидетельствовали о крайне низкой степени защищенности серверов, обеспечивающих
|15.09.2000
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Объем ценных бумаг Министерства финансов США, проданных через TradeWeb, достиг $2 трлн.
Компания TradeWeb LLC, торговая система D2C (dealer-to-customer) по торговле ценными бумагами, выпущенными Министерством финансов США, объявила, что объем проданных через систему ценных бумаг превысил на этой неделе отметку в $2 трлн. Тот факт, что системе понадобилось полтора года, чтобы достичь от
|26.07.2000
|Министерство финансов США будет принимать платежи граждан в онлайне
|04.02.1999
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Qwest Communications заключила семилетний контракт с Министерством финансов США
Компания Qwest Communications получила от Министерства финансов США контракт на сумму $1 млрд. Собственно говоря, Qwest стала субподрядчиком в гораздо более крупном контракте между Министерством финансов и TRW. В задачу Qwest войдет об
U.S. Department of the Treasury и организации, системы, технологии, персоны:
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