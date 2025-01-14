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U.S. Department of the Treasury Министерство финансов США Департамент казначейства США United States Department of the Treasury

U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury

СОБЫТИЯ


14.01.2025 Китайские хакеры взломали Минфин США

считается, пользуется поддержкой спецслужб Китая, осуществила успешную кибератаку на подразделение Министерства финансов США – Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах. Эта стру
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники

ock / FreePik На каждый запрет найдется своя лазейка. Nvidia нашла ее почти год назад Подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами OFAC намерено и далее выдавать отдельные лиц
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский

сооснователь и глава «Яндекса» Аркадий Волож и бывший акционер Mail.ru Group Юрий Мильнер. В списке Минфина США также фигурирует основатель USM Holdings и совладелец «Мегафона» Алишер Усманов,

16.08.2004 В Минфине США внедрят решение PeopleSoft

Казначейство министерства финансов США внедрит ПО Enterprise ePerformance, разработанное компанией PeopleSoft. Целью внедрения является улучшение управления работой 140 тыс. служащих и менеджеров казначейст
05.02.2002 Казначейство США: $3,9 трлн. ждут своих хакеров

ng Office - GAO) - контрольно-ревизионная служба Конгресса США - в понедельник, 4 февраля, опубликовала правительственный отчет о состоянии системы безопасности службы управления финансовыми потоками Казначейства США. Подобная проверка проводится один раз в пять лет и последние данные, опубликованные в 1997 г., свидетельствовали о крайне низкой степени защищенности серверов, обеспечивающих

15.09.2000 Объем ценных бумаг Министерства финансов США, проданных через TradeWeb, достиг $2 трлн.

Компания TradeWeb LLC, торговая система D2C (dealer-to-customer) по торговле ценными бумагами, выпущенными Министерством финансов США, объявила, что объем проданных через систему ценных бумаг превысил на этой неделе отметку в $2 трлн. Тот факт, что системе понадобилось полтора года, чтобы достичь от
26.07.2000 Министерство финансов США будет принимать платежи граждан в онлайне
04.02.1999 Qwest Communications заключила семилетний контракт с Министерством финансов США

Компания Qwest Communications получила от Министерства финансов США контракт на сумму $1 млрд. Собственно говоря, Qwest стала субподрядчиком в гораздо более крупном контракте между Министерством финансов и TRW. В задачу Qwest войдет об

Публикаций - 210, упоминаний - 261

U.S. Department of the Treasury и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 31
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
Intel Corporation 12811 19
Autodesk 639 19
Cisco Systems 5372 17
Google LLC 12688 15
Yandex - Яндекс 9216 15
Oracle Corporation 7074 15
Apple Inc 13154 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Meta Platforms - Facebook 4621 11
МегаФон 10742 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Red Hat 1378 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
Ростелеком 10948 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
SAP SE 5601 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 8
Telegram Group 2940 8
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 7
X Corp - Twitter 2938 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
Yahoo! 3726 7
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 7
Evil Corp - Хакерская группировка 13 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Softline - Софтлайн 3743 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 9
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 9
ИнвестКапиталБанк 26 8
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 8
Авиа Групп 8 8
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 7
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 7
Газпром ПАО 1493 7
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 7
Зест -лизинговая компания 6 6
Трансойл 13 6
Сахатранс 6 6
Аброс ИК 7 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Альфа-Банк 1979 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 6
СТГ - Стройтрансгаз 19 5
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 5
Почта России ПАО 2370 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
Merrill Lynch 454 4
СтройГазМонтаж 14 4
Русское время - Часовой дом 6 4
Priceline.com - online travel agency 139 4
Seaport Securities 22 4
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 4
Gerard Klauer Mattison & Co 21 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 58
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 49
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 41
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Федеральное казначейство России 1949 14
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 7
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 6
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 5
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 3
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 4
Демократическая политическая партия США 122 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 58
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 14
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 13
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
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Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 7
Linux OS 11533 12
FreePik 1841 11
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
Microsoft Windows 16882 9
Autodesk AutoCAD 376 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Google Android 15243 6
Apple iOS 8583 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple - App Store 3109 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Autodesk 3ds Max 86 3
Pixabay 257 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Acer Predator 224 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 3
XRP - Криптовалюта 17 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 2
Oracle PeopleSoft 426 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 2
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 2
Positive Technologies - XSpider 37 2
Garantex - криптовалютная биржа 12 2
SUEX - криптовалютная биржа 2 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 2
Shahab - Шахаб - баллистические ракеты 13 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Apple iPad 4011 2
Путин Владимир 3454 18
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 15
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 14
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 12
Янукович Виктор 57 6
O'Neill Paul - О'Нил Пол 7 6
Шадаев Максут 1210 6
Моисеев Алексей 33 5
Морозова Анастасия 36 5
Рыжов Алексей 19 5
Bush George - Буш Джордж 336 5
Торбахов Александр 111 5
Усманов Алишер 311 5
Вексельберг Виктор 155 5
Тимченко Геннадий 10 4
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 4
Walker John - Уолкер Джон 5 4
Рейман Леонид 1065 4
Никифоров Николай 1138 4
Smith Brad - Смит Брэд 104 3
Дерипаска Олег 41 3
Потанин Владимир 91 3
Мильнер Юрий 137 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Керимов Сулейман 28 3
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 3
Podesta John - Подеста Джон 4 3
Green Peter - Грин Питер 16 3
Snow John - Сноу Джон 6 3
Волож Аркадий 268 3
Евтушенков Владимир 217 3
Таврин Иван 120 3
Фридман Михаил 146 3
Абрамович Роман 47 2
Скоч Андрей 11 2
Якубец Максим 4 2
Миллер Алексей 21 2
Кузьмичев Алексей 54 2
Патрушев Николай 30 2
Авен Петр 67 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 185
Россия - РФ - Российская федерация 166168 139
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 40
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