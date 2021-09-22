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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
U.S. Department of the Treasury
Министерство финансов США
Департамент казначейства США
United States Department of the Treasury
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Публикаций - 56, упоминаний - 82
U.S. Department of the Treasury упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 9
|Путин Владимир 1828 7
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
|Вексельберг Виктор 97 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Усманов Алишер 241 3
|Дерипаска Олег 19 3
|Керимов Сулейман 20 3
|Янукович Виктор 18 2
|Рыжов Алексей 18 2
|Якубец Максим 2 2
|Дубовицкий Николай 5 2
|Костин Андрей 45 2
|Потанин Владимир 19 2
|Шамалов Кирилл 2 2
|Золотов Виктор 7 2
|Мильнер Юрий 116 2
|Навальный Алексей 58 2
|Рейман Леонид 414 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
|Патрушев Николай 15 2
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
|Носков Константин 201 2
|Шадаев Максут 384 2
|Морозова Анастасия 27 2
|Миллер Алексей 13 2
|Торбахов Александр 54 1
|Дуров Павел 216 1
|Белан Алексей 2 1
|Волож Аркадий 181 1
|Собянин Сергей 211 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Касперский Евгений 218 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Савкин Владимир 38 1
|Титов Борис 27 1
|Мамонов Михаил 24 1
|CNews Analytics 1991 1
|Fortune Global 500 162 1
|RiskIQ 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767394, в очереди разбора - 671079.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767394, в очереди разбора - 671079.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru