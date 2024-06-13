США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники

США ввели запрет на оказание ИТ-услуг и предоставление облачных сервисов российским компаниям. Также в новой волне санкций оказались виртуальный банк для предпринимателей «Точка», разработчик телекоммуникационного оборудования «Микран» и разработчик дронов «Геоскан». Кроме того, власти США утверждают, что якобы вскрыли ряд созданных россиян сетей международных компаний по поставке микроэлектроники в обход санкций.

Запрет на оказание ИТ-услуг и облачных сервисов для россиян

Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против России, вызванных проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Санкции приурочены к предстоящему саммиту лидеров стран G7 («Большая семерка») в Италии и совпали с празднованием Дня России.

В первую очередь, власти США решили запретить оказывать россиянам услуги по ИТ-консалтингу и разработке, а также предоставлять облачные сервисы в области ПО для управления предприятия и производством. Данная мера вступает в силу с 12 сентября 2024 г.

В Минфине США подчеркнули, что целью является запрет доступа российского военно-промышленного комплекса к ПО и ИТ-сервисам. При этом власти США продолжают поддержать свободу распространения информации и коммуникаций и не намерены создавать проблем для гражданских коммуникаций и гражданских телекоммуникаций.

Подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами OFAC намерено и далее выдавать отдельные лицензии для поддержания определенных телекоммуникационных и интернет-сервисов, связанных с гражданским обществом в России и свободным доступом к информации.

Санкции против финансовой инфраструктуры и банка «Точка»

В первую очередь санкции были введены в отношении российской финансовой инфраструктуры: Московской бирже, «Национального расчетного депозитария» (НРД) и «Национального клирингового центра» (НКЦ). В результате Московская биржа уже приняла решение о прекращении биржевых торгов долларами и евро. Также санкции были введены в отношении фабрики «Гознак», занимающейся выпуском денежных банкнот и государственных документов.

Санкции были введены в отношении виртуального банка для предпринимателей «Точка». Он начинался как проект уральского «Банк 24», затем принадлежал банку «Открытие» и платежной системы Qiwi. В 2023 г., после серии перепродаж, он был продан консорциуму инвесторов, в котором участвуют группа «Интеррос», «1С» и VK.

Санкции против разработчиков телекоммуникационного оборудования и военных средств связи

Санкции были введены в отношении научно-производственной фирмы (НПФ) «Микран» - производителя радиоэлектроники, работающего в сфере телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности. Под санкции попала «Ситроникс-КТ», «дочка» «Ситроникса», входящего в АФК «Система», разработчик систем управления морскими кораблями и геоинформационных систем для вооруженных сил. Также санкции был введены в отношении научно-производственного объединения

Из структур РАН (Российская академия наук) под санкциями оказались Объединенный институт высоких температур и Институт сильноточной электроники сибирского отделения РАН.

Из структур госкорпорации «Ростех» санкции были введены в отношении «Концерна радиостроения «Вега», Воронежского центрального конструкторского бюро (ВЦКБ) «Полюс» (входит в концерн «Созвездие) и научно-производственного центра (НПЦ) «Вигстар» (входит в концерн «Системы управления»). Также санкции были введены в отношении разработчиков радиолокационной техники научно-производственного объединения (НПО) «Стрела» (входит в концерн «Алмаз-Антей») и ПАО «Радиофизика».

Из числа разработчиков военных средств связи и управления под санкции попали НПО Автоматики им. Н.А. Семихатова (разработчика систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, систем управления для автоматизации технологических процессов), «Сепо Зем» (разрабатывает электронные системы управления для военной авиации), «Институт сетевых технологий» (разрабатывает ПО и защищенные сети для Минобороны), НПО «Развитие инновационных технологий» (разрабатывает ПО и системы управления для военной авиации), «Прибой» (средства связи для подводных лодок) и «Калужский приборостроительный завод» (разрабатывает радиосистемы для вооруженных сил).

Среди других научно-производственных предприятий санкции были введены в отношении Нижегородского исследовательского института радиотехники, научно-производственного предприятия (НПП) «Инжект» (производит оптоэлектронные компоненты), Объединенного института высоких температур, Пермской научно-производственной приборостроительной организации, Центрального научно-исследовательского института «Курс» (производит судовые и корабельные радионавигацонные системы), «Микроэм» (занимается производством кабелей и соединителей для компьютеров и серверов), ООО «Прикладная механика» (работает в сфере радиоэлектроники), «Лифорс» (разработка литиевых батарей), НПО АБС (разрабатывает оптико-тепловизионные комплексы) и «Валком» (разрабатывает интеллектуальные датчики и системы автоматики)

Под санкциями оказались разработчик лазерного и оптического оборудования - «Ленинградские Лазерные Системы» (ЛСС) и поставщик криогенного оборудования «Криотрейд Инжиниринг». Из-за сотрудничества с ними санкции были введены в отношении китайских компаний Gker Laser technology и Jivan Kewei Optics. Санкции были введены в отношении «Группы компаний Астрокупол» (разработчик астрономических куполов и роботизированных астрономических обсерваторий) и разработчика телескопов «Астросиб».

Санкции в отношении разработчиков и поставщиков микроэлектроники

В сфере микроэлектроники и электронных компонентов санкции были введены в отношении научно-производственного центра (НПЦС) «Спецэлектросистемы» (расположен на территории Технополиса «Москва», разрабатывает 3D-структуры и микромодули), научно-иследовательского центра «Вингстар», «Файн Лайн» (разрабатывает печатные платы), Владимирского завода «Электроприбор», «Завода СВТ» (разрабатывает электронные устройства на заказ), ООО «Ротор» и «Ксеопром» (занимается производством материалов для радиоэлектронной аппаратуры и микроэлектроники).

Также санкции были введены в отношении производителя полупроводников и танталовых канденсатов «Северная звезда» и его поставщика – компании ARP Investments из Британских Виргинских островов. Также санкции были введены в отношении производителя микроэлектроники «Элеком» и его китайских поставщиков – Pako International Trading и Valetudo.

Среди импортеров микроэлектронной продукции санкции были введены в отношении компаний «Дизайн-партнер «Микрочип» (дистрибьютор Microchip Technology), «Тимком», «Золотой шар» и «Реомакс». Из-за сотрудничества с «Дизайн-Партнер «Микрочип» под санкции попали турецкая Platform Endustries Gida Insaat Elektronik Ve madencilik Dis Ticaret и китайская Yiwu Xinglu Import and Export.

Под санкции попал и дистрибьютор «Элекком Логистик», который, по утверждению Минфина США, организовал сеть международных компаний по поставке в Россию компонентов для создания микропроцессора ATXMEGA2563-AU (применяется в дронах). Партнером «Элекком Логистик» является китайская Shenzhen Youxin Technologe.

Санкции в отношении разработчиков дронов и роботов

В сфере робототехники санкции были введены в отношении Российского государственного научного центра робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) и «Тризроботикс» (разрабатывает ПО для роботов и симуляторы для обучения работе на станках с ЧПУ).

В сфере беспилотных авиационных систем (БАС) санкции были введены в «Технопарк «Мордовия», «Геоскан», (разработчик БАС), КБ «Луч» (разработчик разведовательного дрона «Корсар»), крымской «Беспилотные системы «Робоавиа» и «Тайбер» (разрабатывает дроны-камикадзе). ООО «Беспилотные авиационные системы» попали под санкции вместе со своими китайскими поставщиками – Infinite Force Cargo Service (поставляет объектив видеокамер) и Shanghai Transit International Forwarding Agency. Под санкции попали разработчики компонентов для дронов - «Протон Импульс», «Росизолит» и «Фарад».

Кроме того, под санкциями оказались разработчики антидроновых комплексов - «Прайм радар технологии», Омский научно-исследовательский институт приборостроения, НПО «Горизонт» и «СР Спейс» (разработчик систем обнаружения дронов), Также санкции были введены в отношении разработчика беспилотных катеров «Кингисеппский машиностроительный завод».

Кроме того, санкции были введены в отношении хабаровской «Аэро-Хит», которая разрабатывает роторы для FPV-дронов «Велес», ее гендиректора Андрея Анисимова, китайского поставщика компании Shenzhen Huasheng Insurty и сборщика дронов «Велес». Также под санкциями оказался белорусский разработчик дронов «Кванд ИС» и ее совладелец Сиархей Туцук (Siarhei Tytsyk), а также болгарская Freeshvale (якобы поставляет компоненты для российских военных дронов).

Из ИТ-компаний под санкции попали «Банковские инновационные технологии» (ИТ-интегратор для банков), ООО «Паритет» (продажа компьютеров и электроники и обработка данных) и «Револэмс» (информационная безопасность). Под санкции попал инкубатор старт-апов «Бизнес-проекты».

Санкции в отношении зарубежных компаний, сотрудничающих с россиянами

Помимо российских компаний, США ввели санкции в отношении предприятий стран ближнего зарубежья – Белоруссии, Казахстана, Киргизии, и Молдавии – а также из стран Дальнего Зарубежья: Китая, Турции, Таиланда, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Сербии, Болгарии, Лихтенштейна, Кипра, Британских Виргинских островов.

Так, из-за поставок в России станков с числовым программным управлением (ЧПУ) под санкции попала турецкая SSGCTM CNC Takim Tezgahlari Makine Sanayi Ve Tiracet. Из-за поставок в Россию электронных компонентов под санкциями оказалась турецкая Kamilhan Lojistik Dis Tiracet, а турецкая RMB Yapi Insaat Taahhut Sana Yi Ve Caret – из-за поставок компонентов для дронов. Из-за сотрудничества с подсанкционными российскими структурами санкции были введены в отношении китайских поставщиков микроэлектроники Analog Technology, ChongqingXinaofugeluode International Trade, Enka Trading, Nicest Electric Technology и Daytek Chongqing International.

«Тайные сети» по поставке микроэлектроники в Россию

Также в Минфине США утверждают, что раскрыли несколько сетей по поставке в России параллельным импортом электронных компонентов и других материалов. Одну из них якобы возглавляет Николай Левин. Туда входит российские ООО «Маяк» и ООО ТАВ, сербская Bassire Group, таиландская NAL Colutions Company и турецкая Expert Machinery Kimysal Urunler Ticaret. Партнерами данного проекта якобы выступает Александр Танчев и принадлежащая ему китайская компания Tavit Hong Kong.

Другая схема по поставке микроэлектронной продукции якобы создана Алексеем Чиченевым и состоит из зарегистрированных в Гонконге (Китай) компаний Supechip, Kvantek, Olax Finance, Saril Overseas и Bargawine. Еще одна схема якобы была создана Максимом Ермаковым.

В 2022 г. США уже вводили санкции в отношении российского технологического консорциума «Остек Групп», якобы поставляющего продукцию для оборонного комплекса. Сейчас власти США утверждают, что «Остек Группы» якобы наладил новую цепочку поставок. В ней участвует российская компаний «Фабцентр», имеющая общих владельцев, руководство и локации с «Остек Групп». Партнерами компании являются производитель электронных компонентов «Ксеопром», дистрибьюторы электронных компонентов «Ниайсберг» и «Павертех», казахстанская «КБР Технологии» (принадлежит Евгению Костюку), турецкая Alptech Makina Sanayi и китайская New Horizons Trading.

В 2023 г. США ввели санкции против российской АК «Микротех» АКМ), занимающей поставками микроэлектроники, ее владельца Андрея Хохлуна. Сейчас Минфин США ввел санкции против ее международных партнеров – китайских компаний Hangzhou Keming Intelligent Technology, Shenzhen C S Im Export (Shenzhen CIS) и Kekotech Equipment. Также под санкции попали китайские граждане Лап Шун (Lap Shun) и Тинг Чем (Ting Chem, владелец Shenzhen CIS и Way Good Technology).

Также в Минфине США утверждают, что вскрыли схему, созданную Андреем Судаковым по поставкам золота из России в обмен на фиатные валюты и криптовалюты через компании в ОАЭ и Китае. Якобы в этой схеме участвуют китайские компании Holden International Traiding, Taube Precious HK и Vpower Finance Security Hong Kong, а также Red Coast Metail Trading из ОАЭ. Партнером схемы якобы является китайский гражданин Му Ксиалу (Mu Xiaolu) .