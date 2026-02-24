Разделы

Концерн ВКО Алмаз-Антей Стрела НПО Научно-производственное объединение


24.02.2026 Прибыль российского разработчика радиолокационной техники взлетела в 12 раз 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1
08.12.2023 В Москве начали выпуск лазерных станков для прецизионной микрообработки печатных плат и полупроводников 1
05.04.2018 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела» 4

9123 2
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 58 1
Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 8 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 117 1
СофтЭксперт 48 1
Лазеры и аппаратура НПЦ 9 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 1
ИСТ - Институт сетевых технологий 5 1
Беспилотные авиационные системы 78 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 3 1
Системы документооборота 512 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 18 1
Инжект НПП 9 1
Microtech - Микротех 4 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Астрокупол 1 1
Астросиб 1 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
ЭлекКом Логистик 3 1
Павертек - Павертех 1 1
Cryotrade Engineering - Криотрейд Инжиниринг 2 1
Тайбер 1 1
Росизолит 1 1
ЛСС - Лог Софт Сервис 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4631 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 35 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1390 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 48 1
Nvidia Corp 3791 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 93 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 63 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 128 3
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 95 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1817 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 160 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 25 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Банк24.ру 72 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1629 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 577 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2760 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 204 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 446 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3537 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4554 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10072 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3381 2
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 283 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1334 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11215 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1028 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3348 1
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 73 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 53 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 151 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6954 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4854 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21850 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1467 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13420 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2096 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1845 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 704 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 367 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 250 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1734 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 909 1
FreePik 1538 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1247 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 294 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
Анисимов Андрей 12 1
Овчинский Владислав 230 1
Костюк Евгений 1 1
Танчев Александр 1 1
Левин Николай 1 1
Ермаков Максим 1 1
Чиченев Алексей 1 1
Судаков Андрей 1 1
Цыганцова Анна 5 1
Shun Lap - Шун Лап 2 1
Хохлун Андрей 1 1
Кузнецов Дмитрий 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1314 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 1
Казахстан - Республика 5852 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1168 1
Беларусь - Белоруссия 6088 1
Сингапур - Республика 1916 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 1
Турция - Турецкая республика 2509 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2156 1
Украина 7821 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 1
Болгария - Республика 788 1
Кипр - Республика 622 1
Таиланд - Королевство 876 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 874 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 634 1
Сербия - Республика 360 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1015 1
Молдавия - Республика Молдова 729 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 352 1
Лихтенштейн Княжество 99 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 917 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3724 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1255 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 949 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4935 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5984 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5292 1
Импортозамещение - параллельный импорт 567 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 818 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 117 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 317 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 627 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6399 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7826 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
РАН - Российская академия наук 2042 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
