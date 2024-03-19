Интеррос Interros Вайтлив Холдингс Лимитед
«Интеррос» — одна из российских инвестиционных компаний, создана в 1990 году Владимиром Потаниным. Инвестиционный портфель «Интерроса» включает активы в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности (компания «Норникель», «Быстринская ГРК»), банковском секторе (Росбанк, Тинькофф), девелопменте и туризме (курорт «Роза Хутор», «Парк Три Вулкана»), фармацевтике (компания «Петровакс Фарм»), цифровых проектах («Атомайз Россия», «Рексофт»), сфере инвестиций в deeptech-проекты (Фонд «Восход») и др.
|19.03.2024
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Инвестиционная компания «Интеррос» перевела бизнес-процессы в Directum RX
долговременного хранения документов, к интеллектуальным инструментам и мобильным приложениям. *** «Интеррос» — российская инвестиционная компания, создана в 1990 г. За более чем тридцатилетнюю
|06.10.2022
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«Интеррос» стал стратегическим инвестором компании BestDoctor
коло 1 млрд руб. от группы российских инвесторов и заключил стратегическое партнерство с компанией «Интеррос». Средства будут направлены на развитие медицинских сервисов BestDoctor и запуск нов
|29.04.2022
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Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию
Продана треть «Тинькофф Банка» Группа «Интеррос» приобрела 35% акций головной компании российской группы «Тинькофф» TCS Group Holdin
|21.04.2022
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«Интеррос» и «Рексофт» объявляют о стратегическом партнерстве
Группа «Интеррос» и компания «Рексофт», независимый российский разработчик цифровых решений, заключил
|30.01.2006
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Siemens приобретает 20,62% акций "Силовых машин" у "Интерроса"
в сообщении Siemens, вместе с уже имеющейся долей (4,38%) немецкий концерн будет владеть пакетом в 25% плюс 1 акция в указанной компании, сообщает РБК. После продажи долевого пакета концерну Siemens «Интеррос» сохраняет 30,4% акций в «Силовых машинах». РАО «ЕЭС России» принадлежит 25% плюс одна акция «Силовых машин», остальные 19,5% находятся в собственности миноритарных акционеров. Как зая
Интеррос и организации, системы, технологии, персоны:
|Потанин Владимир 63 37
|Путин Владимир 3171 10
|Волож Аркадий 251 10
|Кудрин Алексей 124 9
|Абрамович Роман 46 8
|Алекперов Вагит 28 8
|Мордашов Алексей 55 7
|Рашников Виктор 12 6
|Егоров Александр 85 5
|Худавердян Тигран 91 4
|Тиньков Олег 47 4
|Скорочкин Андрей 10 3
|Савиновский Артем 9 3
|Попов Сергей 135 3
|Чачава Александр 101 3
|Прасс Павел 13 3
|Рязанов Александр 15 3
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Прохоров Михаил 37 2
|Батехин Сергей 3 2
|Евтушенков Владимир 207 2
|Горелкин Антон 93 2
|Вексельберг Виктор 153 2
|Богуславский Леонид 37 2
|Шулейко Даниил 16 2
|Михельсон Леонид 5 2
|Soros George - Сорос Джордж 50 2
|Костин Андрей 59 2
|Иванов Владимир 61 2
|Пантелеев Эдуард 5 2
|Дьяков Борис 2 2
|Бердяев Дмитрий 2 2
|Жабровец Владимир 2 2
|Нурутдинов Султан 5 2
|Галактионова Инесса 75 1
|Рыбаков Александр 29 1
|Шеметов Андрей 10 1
|Абдрашитов Олег 1 1
|Беляков Сергей 17 1
|Алексеев Андрей 13 1
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|Рустелеком ТК 304 1
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