Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Интеррос Interros Вайтлив Холдингс Лимитед

Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед

«Интеррос» — одна из  российских инвестиционных компаний, создана в 1990 году Владимиром Потаниным. Инвестиционный портфель «Интерроса» включает активы в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности (компания «Норникель», «Быстринская ГРК»), банковском секторе (Росбанк, Тинькофф), девелопменте и туризме (курорт «Роза Хутор», «Парк Три Вулкана»), фармацевтике (компания «Петровакс Фарм»), цифровых проектах («Атомайз Россия», «Рексофт»), сфере инвестиций в deeptech-проекты (Фонд «Восход») и др.

 


19.03.2024 Инвестиционная компания «Интеррос» перевела бизнес-процессы в Directum RX

долговременного хранения документов, к интеллектуальным инструментам и мобильным приложениям. *** «Интеррос» — российская инвестиционная компания, создана в 1990 г. За более чем тридцатилетнюю
06.10.2022 «Интеррос» стал стратегическим инвестором компании BestDoctor

коло 1 млрд руб. от группы российских инвесторов и заключил стратегическое партнерство с компанией «Интеррос». Средства будут направлены на развитие медицинских сервисов BestDoctor и запуск нов
29.04.2022 Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию

Продана треть «Тинькофф Банка» Группа «Интеррос» приобрела 35% акций головной компании российской группы «Тинькофф» TCS Group Holdin
21.04.2022 «Интеррос» и «Рексофт» объявляют о стратегическом партнерстве

Группа «Интеррос» и компания «Рексофт», независимый российский разработчик цифровых решений, заключил
30.01.2006 Siemens приобретает 20,62% акций "Силовых машин" у "Интерроса"

в сообщении Siemens, вместе с уже имеющейся долей (4,38%) немецкий концерн будет владеть пакетом в 25% плюс 1 акция в указанной компании, сообщает РБК. После продажи долевого пакета концерну Siemens «Интеррос» сохраняет 30,4% акций в «Силовых машинах». РАО «ЕЭС России» принадлежит 25% плюс одна акция «Силовых машин», остальные 19,5% находятся в собственности миноритарных акционеров. Как зая

Публикаций - 61, упоминаний - 74

Интеррос и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 8
АФК Система ПАО 1797 7
Рексофт - Reksoft 419 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 5
VK - Mail.ru Group 3455 5
МегаФон 8805 4
8213 3
Ростелеком - Связьинвест 1707 3
Питерская группа связистов 434 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 3
Accenture plc 682 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Восход ФГБУ НИИ 644 3
Меридиан-Сервис 5 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 2
Mustcom 37 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Цифра ГК 2426 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 2
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 2
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 2
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 2
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 2
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Solvo - Солво 23 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
eHouse 68 1
ByCell 26 1
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 1
Gamma Group 6 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 11
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 6
Северсталь ПАО - Severstal 478 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
NanduQ - Qiwi 996 5
ПСБ - Промсвязьбанк 851 4
Газпром нефть 618 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
Альфа-Банк 1769 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 3
Силовые машины 111 3
ЦИАН - CIAN 131 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 3
Invesco 11 3
FMR - Fidelity Managment & Research 28 3
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 3
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 3
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 2
Формула Кино - Синема Парк 31 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 2
BP - British Petroleum 182 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Новатэк Новафининвест 54 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 2
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 2
Catalytic 5 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Правительство Канады 52 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 21 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 170 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Ассоциация менеджеров 91 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
СТД РФ - Союз театральных деятелей Российской Федерации 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 7
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 2
Microsoft Windows 2000 8661 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 31 3
Yandex N.V. - TripleTen 14 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
FreePik 980 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 2
Nebius AI 11 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
Asterisk 77 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 59 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
TechMedia Мой Круг 33 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Apple iPhone 6 4862 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 62 1
Playrix Gardenscapes - мобильная free-to-play игра 5 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 1
My.Games 69 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
СНГС НПО - Унофактор 6 1
Потанин Владимир 63 37
Путин Владимир 3171 10
Волож Аркадий 251 10
Кудрин Алексей 124 9
Абрамович Роман 46 8
Алекперов Вагит 28 8
Мордашов Алексей 55 7
Рашников Виктор 12 6
Егоров Александр 85 5
Худавердян Тигран 91 4
Тиньков Олег 47 4
Скорочкин Андрей 10 3
Савиновский Артем 9 3
Попов Сергей 135 3
Чачава Александр 101 3
Прасс Павел 13 3
Рязанов Александр 15 3
Медведев Дмитрий 1654 2
Прохоров Михаил 37 2
Батехин Сергей 3 2
Евтушенков Владимир 207 2
Горелкин Антон 93 2
Вексельберг Виктор 153 2
Богуславский Леонид 37 2
Шулейко Даниил 16 2
Михельсон Леонид 5 2
Soros George - Сорос Джордж 50 2
Костин Андрей 59 2
Иванов Владимир 61 2
Пантелеев Эдуард 5 2
Дьяков Борис 2 2
Бердяев Дмитрий 2 2
Жабровец Владимир 2 2
Нурутдинов Султан 5 2
Галактионова Инесса 75 1
Рыбаков Александр 29 1
Шеметов Андрей 10 1
Абдрашитов Олег 1 1
Беляков Сергей 17 1
Алексеев Андрей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 10
Украина 7608 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 8
Нидерланды 3517 7
Германия - Федеративная Республика 12682 6
Европа 21767 6
Франция - Французская Республика 7846 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 4
Великобритания - Лондон 2386 4
Швеция - Стокгольм 389 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 4
Финляндия - Финляндская Республика 3604 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
Ближний Восток 2943 3
Индия - Bharat 5446 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Америка - Американский регион 2160 2
Индонезия - Республика 957 2
Исландия 242 2
Япония 13282 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Казахстан - Республика 5526 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Швеция - Королевство 3619 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Америка Латинская 1812 2
Кипр - Республика 550 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Грузия 1240 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 13
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 11
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 7
Энергетика - Energy - Energetically 5085 6
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 4
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 3
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 6
Forbes - Форбс 817 4
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 56 3
Bloomberg 1286 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 3
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 2
The Bell - Издание 42 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Rambler - Motor.ru - автомобильные новости 7 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Business Standart 5 1
Frank Media - Фрэнк Медиа 3 1
CoinDesk 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
Рустелеком ТК 304 1
РАН - Российская академия наук 1870 6
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 24 1
РЭШ - Российская экономическая школа 12 1
РЭШ - Российская электронная школа 24 1
Tbilisi State Medical University - Тбилисский государственный медицинский университет 1 1
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 56 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще