Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед

долговременного хранения документов, к интеллектуальным инструментам и мобильным приложениям. *** « Интеррос » — российская инвестиционная компания, создана в 1990 г. За более чем тридцатилетнюю

коло 1 млрд руб. от группы российских инвесторов и заключил стратегическое партнерство с компанией « Интеррос ». Средства будут направлены на развитие медицинских сервисов BestDoctor и запуск нов