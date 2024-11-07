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Neiry Buds

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.11.2024 Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту 2
19.04.2024 Neiry представила наушники с электрической стимуляцией для улучшения настроения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Neiry Buds и организации, системы, технологии, персоны:

Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 20 2
Восход ФГБУ НИИ 716 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4837 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 112 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 52 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
Верный - торговая сеть 323 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 389 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14658 2
Наушники - Headphones 4424 2
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3619 1
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 19 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5051 1
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 57 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21382 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5032 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63796 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3171 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8422 1
Neiry Headphones 4 1
Neiry Headband 7 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1253 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 291 1
Панков Александр 80 2
Михайлов Владимир 39 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
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Калаев Дмитрий 27 1
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Россия - РФ - Российская федерация 163955 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 509 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4565 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1315 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10775 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1087 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 533 1
Астрономия - Квазар - Quasar 85 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 695 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8002 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10141 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 1
Пифия Крыса 2 1
РИА Новости 1028 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
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