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Neiry Buds
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.11.2024
|Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту 2
|19.04.2024
|Neiry представила наушники с электрической стимуляцией для улучшения настроения 1
Neiry Buds и организации, системы, технологии, персоны:
|Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 20 2
|Восход ФГБУ НИИ 716 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4837 1
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
|U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
|ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 389 1
|ФРИИ Акселератор 59 1
|Neiry Headphones 4 1
|Neiry Headband 7 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 1253 1
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 291 1
|Панков Александр 80 2
|Михайлов Владимир 39 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
|Потанин Владимир 90 1
|Калаев Дмитрий 27 1
|Волотовская Елена 45 1
|РИА Новости 1028 1
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