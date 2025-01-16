Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Волотовская Елена



16.01.2025 В 2024 году в России сократился объем инвестиций в ИT-стартапы 1
20.11.2024 Сын основателя «Софтлайна» вошел в совет директоров компании 1
20.11.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах внеочередного общего собрания акционеров 1
07.11.2024 Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту 1
10.10.2024 Softline Venture Partners инвестирует в ИБ-стартапы 2 млрд рублей 1
21.08.2024 Microsoft обрушивает на россиян мощный удар. Вводятся новые санкции. Кого они затронут 1
30.07.2024 Московский суд взыскал 1,5 млрд рублей с российского рекламного агентства в пользу «дочки» Google 1
09.04.2024 Softline Venture Partners инвестирует миллиард в edtech 1
29.03.2024 Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners проинвестировал в систему защиты от кибератак Findler 1
15.03.2024 Россиян изгоняют из облачных сервисов Amazon и Microsoft. Под запретом Dynamics CRM, Power BI. Времени на поиск замены не дали 1
01.11.2023 Российскую систему для слежки за персоналом начали внедрять в Турции 1
28.02.2023 Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline 1
28.02.2023 ГК Softline объявляет о создании совета директоров 1
26.12.2022 Фонд Softline Venture Partners вложился в сингапурский HR-стартап с российскими корнями Workclass 1
22.12.2022 Softline приобрела мажоритарную долю в компании Polymatica 1
26.10.2022 Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать 1
10.08.2022 Softline Venture Partners вложил $2 млн в платформу для снижения транспортных потерь Exodrive 1
09.06.2022 Госструктурам придется признаться в том, какое иностранное ПО они используют, чтобы получить деньги на его замещение 1
23.12.2021 «Опора России» и НП «Руссофт» договорились о сотрудничестве 1
16.12.2021 Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тысяч инвестиций 1
05.03.2021 Фонд Softline Venture Partners купил долю в компании «Группа T-1» 1
07.08.2019 Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в технологию биометрии и подтверждения результатов прохождения экзаменов 1
09.10.2018 Softline Venture Partners поможет 10 проектам начать продажи за рубежом 1
21.08.2018 Softline вкладывает $500 тыс. в платформу по вывозу российских детей на обучение за рубеж 1
24.05.2018 Названы победители «Опора для IT» – первого акселератора «Опоры России» и Softline Venture Partners 1
16.01.2018 Softline Venture Partners инвестировал в аналитическую онлайн-платформу JagaJam 1
05.10.2017 «Опора России» и Softline Venture Partners запускают бизнес-акселератор по ИТ 1
10.04.2017 Маркетплейс для финансовых услуг Finvale привлек инвестиции в размере $500 тыс. 1
05.04.2017 Softline Seed Fund стал совладельцем сервиса продаж и обслуживания через мобильные мессенджеры 1
15.07.2016 Softline Seed Fund вложился в систему защиты корпоративных пользователей от фишинга PhishMan 1
10.12.2015 Softline Seed Fund докапитализирован на 102 млн руб. 1
20.01.2015 «Сколково» ищет российский интернет вещей 1
16.10.2014 Фонд Softline Venture Partners нашел стратегического инвестора для проекта Daripodarki 1
01.10.2014 Softline Seed Fund инвестирует 7,5 млн руб. в деловую соцсеть Business Family 1
25.08.2014 Softline Seed Fund инвестировал 8 млн руб. в проект «Стахановец» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Волотовская Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2810 31
Microsoft Corporation 24623 7
Google LLC 11775 5
Oracle Corporation 6687 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 3
Dell EMC 5027 2
Cisco Systems 5114 2
Autodesk 608 2
Онлайн патент - Online Patent 16 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
SAP SE 5276 2
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
Softline Holding - Noventiq 59 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Broadcom - VMware 2359 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Adobe Systems 1549 1
PayPal 654 1
IREG 9 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Ростелеком 9699 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
ESET - ESET Software 1133 1
Рексофт - Reksoft 418 1
1С Mirapolis - Мираполис 22 1
Базальт СПО - BaseALT 654 1
Т1 Иннотех 178 1
Fortinet 387 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 5 1
Workclass 1 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 21
РВК - Российская венчурная компания 549 6
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 6
Альфа-Банк 1769 2
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Coursera 50 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 5 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
Цезарь Сателлит 39 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Adventum - Адвентум консалтинг 4 1
Unsplash 762 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 11 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
Верный - торговая сеть 291 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 1
Скайсофт Виктори 4 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
Тетис Кэпитал - Tethys 21 1
Аталайя 22 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 379 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 3
Statista 229 2
Microsoft Office 3734 2
Microsoft Office 365 940 2
Microsoft Dynamics CRM 542 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Microsoft Skype 2067 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Avito - Авито недвижимость 19 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 34 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 36 1
Softline - Polymatica Decision Manager - 5 1
Softline - Polymatica ML 13 1
Softline - Polymatica Dashboards 32 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
FreePik 980 1
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Microsoft Outlook 1390 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 67 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 279 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Лавров Владимир 68 4
Тараканов Артем 19 4
Шубин Андрей 4 3
Соловьева Юлия 19 3
Розанов Всеволод 47 3
Щербаков Борис 47 3
Разуваев Владимир 18 3
Пыльцов Виталий 4 3
Чернышенко Дмитрий 565 2
Яхимович Михаил 2 2
Яппаров Тагир 102 2
Боровиков Игорь 128 2
Исмаилов Рашид 59 2
Ананьин Алексей 81 2
Боровиков Сергей 30 2
Тарасов Алексей 6 2
Ильичева Светлана 3 2
Шушкин Дмитрий 95 1
Желтов Александр 2 1
Алатов Максим 1 1
Скшидлевский Антон 1 1
Поляков Дмитрий 39 1
Копытов Иван 1 1
Гайдар Егор 4 1
Агафонов Роман 5 1
Козин Артем 1 1
Adebayo Adeniyi - Аденийи Адебайо 1 1
Беляков Алексей 30 1
Басов Алексей 115 1
Телешев Алексей 7 1
Богачев Игорь 180 1
Филимонов Сергей 46 1
Железко Олег 10 1
Пономарев Сергей 6 1
Агамирзян Игорь 74 1
Агринский Николай 8 1
Макаров Валентин 220 1
Игнатов Андрей 10 1
Гарюнов Алексей 4 1
Рыжков Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Европа 21767 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Азия - Азиатский регион 5528 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Америка Латинская 1811 2
Украина 7608 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Индия - Bharat 5431 1
Европа Восточная 3075 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Канада 4881 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Россия - СФО - Омская область 665 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Европа Центральная 266 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 1
Сингапур - Республика 1849 1
Малайзия 865 1
Филиппины - Республика 564 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Франция - Французская Республика 7845 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 4
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 503 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 531 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Английский язык 6634 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 398 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
Ведомости 996 2
Apps4All 26 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
РИА Новости 917 1
Sunday Times 25 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
Gartner - Гартнер 3556 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 2
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 10 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще