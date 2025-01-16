Волотовская Елена
Волотовская Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 4
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
|Лавров Владимир 68 4
|Тараканов Артем 19 4
|Шубин Андрей 4 3
|Соловьева Юлия 19 3
|Розанов Всеволод 47 3
|Щербаков Борис 47 3
|Разуваев Владимир 18 3
|Пыльцов Виталий 4 3
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Яхимович Михаил 2 2
|Яппаров Тагир 102 2
|Боровиков Игорь 128 2
|Исмаилов Рашид 59 2
|Ананьин Алексей 81 2
|Боровиков Сергей 30 2
|Тарасов Алексей 6 2
|Ильичева Светлана 3 2
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Желтов Александр 2 1
|Алатов Максим 1 1
|Скшидлевский Антон 1 1
|Поляков Дмитрий 39 1
|Копытов Иван 1 1
|Гайдар Егор 4 1
|Агафонов Роман 5 1
|Козин Артем 1 1
|Adebayo Adeniyi - Аденийи Адебайо 1 1
|Беляков Алексей 30 1
|Басов Алексей 115 1
|Телешев Алексей 7 1
|Богачев Игорь 180 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Железко Олег 10 1
|Пономарев Сергей 6 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Агринский Николай 8 1
|Макаров Валентин 220 1
|Игнатов Андрей 10 1
|Гарюнов Алексей 4 1
|Рыжков Алексей 5 1
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