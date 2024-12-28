Neiry Нейри Impulse Neiry Импульс Нейри
Neiry — российская биотех-лаборатория и разработчик ИТ-продуктов, платформ и систем на базе нейротехнологий, резидент Фонда «Сколково», участник программы пилотирования инноваций Агентства инноваций Москвы. Компания основана в 2017 году. Устройства Neiry сертифицированы для продажи в 75 странах мира (EAC, FCC, EC) и соответствуют требованиям безопасности.
Neiry и организации, системы, технологии, персоны:
|Панков Александр 78 7
|Асланян Ани 12 1
|Пугачев Павел 63 1
|Паршин Максим 316 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Лебедев Михаил 51 1
|Шелобков Алексей 32 1
|Галицкий Александр 106 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Образцова Мария 2 1
|Каплан Александр 3 1
|Осадчий Алексей 2 1
|Храмов Александр 6 1
|Горбань Александр 3 1
|Белоусов Всеволод 2 1
|Лазько Елена 1 1
|Шамаев Иван 1 1
|Абрамова Марина 1 1
|Макевнин Борис 44 1
|Алтухов Павел 1 1
|Шилин Сергей 1 1
|Александрова Татьяна 2 1
|Панов Александр 9 1
|Михайлов Владимир 38 1
|Кулешов Денис 14 1
|Давидюк Андрей 10 1
|Зарубина Камила 9 1
|Волотовская Елена 35 1
|Иванов Александр 101 1
|Потанин Владимир 63 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 185 1
|Будич Виталий 1 1
|РИА Новости 917 1
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