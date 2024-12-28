Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри

Neiry — российская биотех-лаборатория и разработчик ИТ-продуктов, платформ и систем на базе нейротехнологий, резидент Фонда «Сколково», участник программы пилотирования инноваций Агентства инноваций Москвы. Компания основана в 2017 году. Устройства Neiry сертифицированы для продажи в 75 странах мира (EAC, FCC, EC) и соответствуют требованиям безопасности.