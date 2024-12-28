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Neiry Нейри Impulse Neiry Импульс Нейри

Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри

Neiry — российская биотех-лаборатория и разработчик ИТ-продуктов, платформ и систем на базе нейротехнологий, резидент Фонда «Сколково», участник программы пилотирования инноваций Агентства инноваций Москвы. Компания основана в 2017 году. Устройства Neiry сертифицированы для продажи в 75 странах мира (EAC, FCC, EC) и соответствуют требованиям безопасности.


28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  1
23.12.2024 «Сколково» будет координировать развитие ИИ в России 1
17.12.2024 «НейроТрейдер»: новый инструмент для торговли на бирже без стресса 1
02.12.2024 Нейроны в действии: в Москве сравнили сигналы мозга программистов и художников 1
07.11.2024 Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту 4
21.10.2024 «Распределяющую шляпу» с нейроинтерфейсом для выбора профессии разработали в России 1
22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям 1
19.04.2024 Neiry представила наушники с электрической стимуляцией для улучшения настроения 3
05.10.2023 Neiry запускает акселератор проектов на базе нейротехнологий 2
04.09.2023 Россияне создали «первый в мире» транспорт, управляемый с помощью мысли. Видео 3
24.08.2023 Neiry запускает массовые продажи своих устройств 2
16.11.2022 Россияне создали «фитнес-трекер» для мозга 5
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
17.05.2021 Разработчик нейроинтерфейсов Neiry привлек 541 млн рублей инвестиций 1

Публикаций - 14, упоминаний - 27

Neiry и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
Цифра ГК 2426 1
Ovision - Овижн 46 1
НейроЧат 6 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 23 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Neuralink 13 1
Яблочков Зарядные станции 44 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Google LLC 11775 1
ИИ-Технологии 104 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 3
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 2
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Рапид Био 101 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
Верный - торговая сеть 291 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 33 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Наушники - Headphones 3999 5
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной 77 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
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БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 658 1
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Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Implant - Имплант 83 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 1
Neiry Headband 4 4
Neiry Headphones 2 2
Neiry Buds 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
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Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
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Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 2
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Английский язык 6634 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
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Биоритмы - Биологические ритмы 28 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 120 1
Здравоохранение - Реабилитация 374 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 17 1
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 136 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
РИА Новости 917 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
FMI - Future Market Insights 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
НИУ ВШЭ - Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований 4 1
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 45 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 4 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
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