Россияне создали «фитнес-трекер» для мозга

Российский стартап Neiry создал трекеры головного мозга Headband и Headphones, позволяющие отслеживать его работу и контролировать состояния тревожности, медитации, усталости и стресса. Гаджеты доступны для предварительного заказа, а их массовое распространение через маркетплейсы и розничные сети начнется летом 2023 г.



Отечественный продукт

Российский стартап Neiry сообщил CNews об открытии приема предварительных заказов на устройство, которое в компании называют майнд-трекером (mind tracker – англ.). По словам разработчиков, гаджет относится к классу нейроустройств, призван бороться со стрессом и удерживать фокус внимания на сложных задачах.

В данном случае майнд-трекер – это серия из пока что двух устройств, выполненных в совершенно разных форматах. Первое представляет собой высокотехнологичную повязку на голову и называется Neiry Headband, а второе выполнено в виде беспроводных наушников закрытого типа и носит название Neiry Headphones.

Вариант трекера в виде повязки на голову

Оба гаджета оснащены наборами из встроенных мягких подвижных электродов, считывающих активность головного мозга. В Neiry Headphones таких электродов пять, в Neiry Headband – четыре.

Как сообщили CNews представители Neiry, технологическая база и технические решения, которые лежат в основе продукта, разрабатывались и накапливались в течение пяти лет. Само устройство майнд-трекер было создано в течение последнего года без привлечения иностранных специалистов.

Когда ждать

На момент публикации материала новинки Niery были доступны для предварительного заказа по цене 22,5 тыс. руб. за повязку и 32,5 тыс. руб. за наушники. Всего на предзаказ выделено 500 устройств. На сайте компании указано, что на 16 ноября 2022 г. майнд-трекер находился в стадии закрытой бета-версии. Покупка предоставлялась только по приглашениям. «Это количество рассчитали наши ученые и инженеры, – объяснили CNews ограничение в 500 экземпляров. – Именно столько человек необходимо, чтобы сделать репрезентативную выборку людей разного пола, возраста, профессий и темперамента и собрать необходимый объем больших данных, которые позволят усовершенствовать алгоритм».

Трекер-наушники Neiry Headphones

На вопрос CNews о наличии у гаджетов противопоказаний в Neiry ответили, что у майнд-трекеров нет противопоказаний, поскольку они никак не влияют на человека, а только измеряют различные данные. «Они не являются медицинскими приборами, – добавили представители компании. – Имеют все необходимые сертификаты для потребительской электроники».

В Neiry рассказали CNews, что производство устройств в настоящее время налажено в России. «В дальнейшем мы планируем запустить его в крупных странах, где также будут осуществляться массовые продажи: это Китай, возможно, европейские страны и США», – добавили они.

Электроды, контактирующие с кожей головы

Как сообщили CNews представители Neiry, широкомасштабный релиз предварительно запланирован на лето 2023 г. Компания планирует реализовывать устройства через маркетплейсы и розничные сети. На этапе предзаказа они отправляются напрямую покупателю в любую точку мира. Оформившие предзаказ покупатели получат пожизненную подписку на приложение, в паре с которым работают оба устройства

Для чего это нужно

Работа устройств Neiry основана на том, что нервные клетки головного мозга человека непрерывно генерируют электрические сигналы – волны мозговой активности. Вмонтированные в гаджеты электроды прилегают к коже головы и улавливают их, то есть, фактически, снимают электроэнцефалограмму в реальном времени. Разработчики подчеркивают, что качество собираемых трекерами данных приближено к медицинским стандартам.

Далее вступает в действие фирменное приложение, которое преобразует эти сигналы в понятные человеку метрики. По заявлениям разработчиков, устройства в сочетании с программным обеспечением способно определять индивидуальные особенности мозга каждого конкретного пользователя, а также фиксировать состояния потока сознания, тревожности, медитации, усталости и стресса.

Пример использования Neiry Headband

В компании отметили, что технологии Neiry базируются на научных исследованиях индивидуальной частоты альфа-пика Базановой и индексе когнитивного утомления Климеша. Также при создании устройств компания применяла и собственные научные разработки.

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По словам разработчиков, майнд-трекер способен определять индивидуальные биоритмы человека на основе двух-трех измерений в день. «Майнд-трекер – это как фитнес-браслет, только для мозга, – сообщил CNews CEO компании Neiry Александр Панов. – Он в режиме реального времени анализирует волны мозговой активности и помогает быть более эффективным и счастливым на работе и в жизни. Благодаря нашим технологиям пользователь сможет определить тип своего мозга, понять, что влияет на его состояние, научиться удерживать концентрацию, когда это необходимо, а также получит легкий способ правильно и быстро перезагружаться. Это отличный инструмент для тех, у кого очень много работы, ответственности и стресса».

Приложение, с которым работают Neiry Headphones и Neiry Headband, способно, помимо прочего, замерять актуальное психоэмоциональное состояние пользователя и когнитивную нагрузку. «Еще одна полезная функция: тренажер продуктивности научит правильно расслабляться во время стресса и перегрузки, избавляться от беспокойства и тревожных мыслей и концентрироваться на спокойном выполнении нужных задач», – сообщили CNews представители Neiry.

Пример работы приложения

На момент публикации материала фирменное ПО Neiry было доступно только в версии для macOS. В планы разработчиков входит выпуск приложения под Windows, Android и iOS. «В течение ближайших двух-трех месяцев будут последовательно запущены версии приложения для этих платформ», – рассказали CNews в Neiry.

Немного о разработчике

Компания Neiry позиционирует себя в качестве биотех-лаборатории и разработчика нейроинтерфейсов. В настоящее время она является резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково» и участником программы пилотирования инноваций Агентства инноваций Москвы.

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Юридическое лицо Neiry – ООО «Нейри», зарегистрированное в Москве в июле 2019 г. с уставным капиталом около 11,1 тыс. руб. (данные ЕГРЮЛ). Пост генерального директора компании с декабря 2020 г. занимает ее основатель Александр Панов, который до 30 декабря 2020 г. владел 100-процентной долей в компании. В этот день его доля уменьшилась до 97,5% – 2,5% отошли Татьяне Александровой (данные «Контур.фокус»).

22 ноября 2021 г. доля Панова сократилась до 88,11%, Александровой – до 2,26%, а в список учредителей вошли Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы (5,66%) и ООО «Нейрофизиология» (3,98%).

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Данная компания создана в июне 2020 г. Александром Пановым с уставным капиталом около 10,2 тыс. руб. и принадлежит ему на 97,9%. Оставшаяся доля – у Павла Алтухова. 30 ноября 2021 г. Панов вышел из состава учредителей «Нейри», передав всю свою долю «Нейрофизиологии».

Основной вид деятельности ООО «Нейри» – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД 62.01). Дополнительных видов деятельности пять – «торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением» (46.51); «торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах» (47.41); «деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность» (63.11); «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (72.19); «деятельность в области спорта прочая» (93.19).

По итогам 2021 г. ООО «Нейри» получила выручку в 11,1 млн руб. и чистый убыток на уровне 41,3 млн руб.