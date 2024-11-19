Сколково Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково SK ИТ Skolkovo ITCluster Кластер информационных технологий
IT-кластер «Сколково» — одна из четырех составляющих частей российского наукограда. Команда кластера в лице резидентов развивает стратегические направления информационных технологий — от поисковых систем до облачных вычислений.
Сколково и организации, системы, технологии, персоны:
|Богачев Игорь 180 63
|Ермолаев Артем 378 35
|Паршин Константин 63 29
|Евраев Михаил 262 27
|Попов Алексей 334 24
|Стрелова Ольга 36 23
|Чаркин Евгений 296 21
|Громов Иван 102 20
|Меднов Сергей 124 20
|Ходаков Сергей 42 20
|Новиков Павел 97 19
|Верестникова Дарья 31 19
|Туркот Александр 39 19
|Гуральников Сергей 164 18
|Шевченко Владимир 145 18
|Широких Алексей 72 18
|Прохоров Фёдор 83 17
|Кривозубов Павел 27 17
|Шадаев Максут 973 16
|Мацоцкий Сергей 177 16
|Киреев Иван 31 16
|Козлов Михаил 173 16
|Сотин Денис 205 16
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 15
|Елистратов Николай 90 15
|Нестеров Алексей 132 15
|Козырь Сергей 32 15
|Коваленко Антон 27 15
|Бойко Елена 152 15
|Марич Игорь 18 14
|Меньшов Кирилл 117 14
|Бетсис Павел 100 14
|Сафронов Юрий 67 13
|Иншаков Дмитрий 49 13
|Пирогов Алексей 29 13
|Урьяс Вадим 98 12
|Козырев Алексей 310 12
|Юнов Константин 45 12
|Быстров Константин 24 11
|Курило Андрей 38 11
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