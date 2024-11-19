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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сколково Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково SK ИТ Skolkovo ITCluster Кластер информационных технологий

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий

IT-кластер «Сколково» — одна из четырех составляющих частей российского наукограда. Команда кластера в лице резидентов развивает стратегические направления информационных технологий — от поисковых систем до облачных вычислений.


19.11.2024 Миграция с Microsoft СА без переходного периода. Выпущена версия 2.0 решения SafeTech CA 2

13.09.2024 «PayControl ГОСТ» позволит в ДБО BSS подтверждать транзакции по требованиям 683-П от ЦБ 2

06.06.2024 Возможности натива для web-адаптива. SafeTech выпустила специализированный мобильный браузер SFERRA 2

03.06.2024 SafeTech выпустила версию PayControl ГОСТ для компьютеров и ноутбуков 2

29.05.2024 Платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl совместима с «Ред ОС» 2

24.04.2024 SafeTech запустил СА собственной разработки, призванный заменить иностранное решение. 2

08.04.2024 Российские компании предпочитают отечественные системы управления складами 1

05.04.2024 «Рольф» применяет ИИ-технологии «Биорг» чтобы повысить операционную эффективность 2

21.03.2024 Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя 1

20.03.2024 Marketing Logic разработала RPA-систему B-Travel для делового туризма 1

19.03.2024 Банк «МБА-Москва» внедрил PayControl для юрлиц 2

05.03.2024 Выручка «Биорг» от услуг по распознаванию документов за 2023 год выросла на 27, 3 млн руб. 2

24.01.2024 Резидент «Сколково» выпустил решение на Авроре для защиты платежей 2

18.01.2024 SafeTech добавила поддержку ОС «Аврора» в PayConrol 2

26.12.2023 Новый подход к проведению RCM-анализа в релизе «1С:RCM Управление надежностью» 1.0.20.1 1

20.12.2023 Сургутнефтегазбанк внедрил PayControl в ДБО юридических лиц 2

28.11.2023 Разработчик «1С:ITILIUM» первым перешел на прототип системы до официального релиза 1

27.11.2023 «СДМ-банк» защитил транзакции корпоративных клиентов с помощью PayControl 2

14.11.2023 Банк SIAB внедрил решение PayControl для корпоративных клиентов 2

08.11.2023 Продукты «Деснол софт» вошли в контур трех направлений единой системы «1С» по цифровизации бизнеса 1

09.10.2023 Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ 1

28.09.2023 В Симферопольских клиниках устройство с искусственным интеллектом начнет регистрировать пациентов 1

04.09.2023 «Деснол софт» выпустил новый релиз «1С:ТОИР КОРП» — управление активами и планирование ремонтов становятся проще и удобнее   1

01.09.2023 Резидент «Сколково» оснастил 7 школ Татарстана системой распознавания лиц 1

10.08.2023 World Class оцифровал документооборот c помощью решения резидентов «Сколково» 1

19.07.2023 «Ориент финанс банк» внедрил в свою систему ДБО решение PayControl компании SafeTech 2

05.07.2023 «Айыл банк» внедрил решение PayControl 2

05.07.2023 «Динамика» стала резидентом кластера ИТ «Сколково» 1

29.06.2023 Новое решение резидента «Сколково»: экономия до 70% ресурсов на разработку 1

19.06.2023 «Рексофт» стала официальным партнером «Сколково» 1

08.06.2023 Международный лагерь по космической робототехнике стартовал в центре детского творчества «Охта» в Санкт-Петербурге 1

06.06.2023 Резидент «Сколково» разработал ПО для создания чат-ботов на основе внутренних документов компаний 1

16.05.2023 Резидент «Сколково» устанавливает ПО в китайские принтеры 1

03.05.2023 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений получило сертификат ФСТЭК 3

24.04.2023 «Якласс» бесплатно помогает региональным школам с низкими образовательными результатами 1

20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1

13.04.2023 Резидент «Сколково» отразил рекордную по длительности и мощности DDoS-атаку 1

04.04.2023 Нейросеть резидента «Сколково» трудоустроила 85% сотрудников российской сети аптек 1

20.03.2023 Три года бесплатного доступа к «Якласс» учителям из России и СНГ 1

14.02.2023 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Security Vision 1


Публикаций - 389, упоминаний - 540

Сколково и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24536 38
8113 30
SafeTech - СэйфТек 85 26
МегаФон 8640 22
SAP SE 5248 21
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1624 18
VK - Mail.ru Group 3445 16
HP Inc. 5673 15
IBM - International Business Machines Corp 9426 15
Ростелеком 9595 15
Beorg - Биорг 108 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2146 14
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 673 13
Vocord - Вокорд 183 12
VisionLabs - ВижнЛабс 214 12
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 451 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 12
Моторика - Motorica 171 11
Cisco Systems 5098 11
Oracle Corporation 6660 11
SAP CIS - САП СНГ 854 11
BSS - Банк Софт Системс - БСС 663 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1458 10
Белый Ветер Цифровой 256 10
Google LLC 11709 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3000 10
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 10
ЦРТ Инновации 70 10
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 10
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8686 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 9
Развитие Бизнеса / Ру 81 9
InfoWatch - Инфовотч 1008 9
ОТР ГК - ОТР 2000 214 9
Yandex - Яндекс 7188 9
Comindware - Колловэар 149 8
Citrix Systems 810 8
Softline - Софтлайн 2717 8
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1163 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7155 24
Альфа-Банк 1752 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1006 24
РЖД - Российские железные дороги 1889 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1616 22
Citi - Citibank - Ситибанк 319 20
ГПБ - Газпромбанк 1073 18
ПСБ - Промсвязьбанк 843 17
Окей - О'Кей - Гипермаркет 204 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 263 15
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2293 14
ЯКласс 68 14
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 14
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 793 13
Газпром нефть 609 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 650 12
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 896 11
Роснефть НК - нефтяная компания 511 11
Рапид Био 101 10
Лента - Сеть розничной торговли 2048 10
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 9
Лента - Утконос 177 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 837 9
KupiVip - Приват Трэйд 82 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 925 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 8
Гепатера - Hepatera 46 8
OR Group - Обувь России 29 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2772 8
Сургутнефтегаз - СНГ 266 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 652 7
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 107 7
Почта России ПАО 2096 7
Наука НПО 25 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3015 363
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11409 38
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1867 34
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1661 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2476 19
Федеральное казначейство России 1758 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4655 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5817 17
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1364 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3957 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2678 12
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 336 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3298 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1198 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2853 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3094 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1927 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4911 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 322 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 340 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3251 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2690 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 290 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 765 6
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1367 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 322 5
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 122 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1378 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 371 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 331 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 153 4
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 91 4
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 80 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2171 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4443 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1423 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 333 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 647 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 8 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 287 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 49 1
OWASP - Open Web Application Security Project 92 1
ГосИнформСистемы 112 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 11 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
Linux Foundation 183 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 99 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 715 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 455 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64682 164
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27685 20
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4146 19
Google Android 13903 25
Apple iOS 7674 22
SafeTech - PayControl 44 19
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 11
Google Chrome - браузер 1552 10
Mozilla Firefox - браузер 1886 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5080 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 304 8
Beorg Smart Vision 32 8
Apple iPhone 6 4861 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1392 8
Microsoft Windows 2000 8661 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 806 7
1С:ERP Управление предприятием 534 7
Microsoft Office 3705 6
Microsoft Windows 15568 6
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2711 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1337 5
Apple iPad 3851 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2249 5
IBM Public Cloud 26 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1054 5
НКТ - Р7-Офис 369 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 117 5
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 30 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 597 4
SolidSoft SolidWall WAF 14 4
Электронный дневник - Цифровой дневник 152 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 962 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 584 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4321 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2003 4
Microsoft Office Word 762 4
Linux OS 9826 4
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 68 4
Rakuten Viber 619 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 3
Богачев Игорь 180 63
Ермолаев Артем 378 35
Паршин Константин 63 29
Евраев Михаил 262 27
Попов Алексей 334 24
Стрелова Ольга 36 23
Чаркин Евгений 296 21
Громов Иван 102 20
Меднов Сергей 124 20
Ходаков Сергей 42 20
Новиков Павел 97 19
Верестникова Дарья 31 19
Туркот Александр 39 19
Гуральников Сергей 164 18
Шевченко Владимир 145 18
Широких Алексей 72 18
Прохоров Фёдор 83 17
Кривозубов Павел 27 17
Шадаев Максут 973 16
Мацоцкий Сергей 177 16
Киреев Иван 31 16
Козлов Михаил 173 16
Сотин Денис 205 16
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 15
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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