Банк «МБА-Москва» внедрил PayControl для юрлиц

Банк «МБА-Москва» запустил безопасный способ подтверждения операций в системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – PayControl. Это решение, разработанное российской компанией SafeTech, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково». Внедрение электронной подписи в ДБО банка реализовано компанией BSS. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи, которая позволяет клиентам удобно и безопасно подтверждать свои транзакции в каналах дистанционного банковского обслуживания. PayControl обеспечивает надежную защиту от основных видов мошенничества, связанных с «перевыпуском» SIM-карты, фишингом, подменой документа, социальной инженерии и т.д.

Чтобы воспользоваться PayControl, достаточно нажать на экран смартфона, и операция по переводу средств будет проведена. Процедура верификации платежа занимает две секунды.

В PayControl используется асимметричная криптография, безопасное хранение ключей электронной подписи, гарантируется контроль целостности подписанного документа, визуализация данных перед подтверждением, риск скоринг устройства и т. д., благодаря которым обеспечивается безопасность подтверждения транзакций.

В банке «МБА-Москва» используется отдельно стоящее приложение PayControl для подтверждения транзакций и подписания документов, напрямую связанное с ДБО «МБА-Москва Бизнес», в основе которого лежит решение BSS.

Вусал Мамедов, директор департамента информационных технологий банка «МБА-Москва»: «Банк всегда был ориентирован на сотрудничество, прежде всего, с корпоративным сектором, в первую очередь, с компаниями, которые ведут внешнеэкономическую деятельность с Азербайджаном. И для нас было важно предоставить нашим клиентам такой уровень сервиса, чтобы свои операции они смогли проводить быстро, удобно и при этом безопасно, потому PayControl для нас – оптимальное решение».

Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech: «Все больше банков в России и странах СНГ отказываются от устаревших способов подтверждения транзакций в виде push и СМС в пользу современных удобных и безопасных решений. Это не только забота о клиентах, но и выполнение требований регуляторов. И мы рады, что банк «МБА-Москва» также сделал выбор в пользу PayControl».

Виталий Патешман, Директор по продажам компании BSS: «Безопасность наших систем ДБО достигается за счет глубокой экспертизы в сфере информационной безопасности, в том числе благодаря многолетнему партнерству с компанией SafeTech. Внедрение PayControl дает возможность банкам не только использовать передовые технологии для обеспечения высокого уровня безопасности, но и повысить лояльность клиентов».

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Банк «МБА-Москва» - дочерний банк ОАО «Международный Банк Азербайджана». Оказывает расчетные и финансовые услуги банкам-корреспондентам, физическим и юридическим лицам, основной банк для расчетов между Россией и Азербайджанской Республикой.

SafeTech — разработчик решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, поставщик решений крупнейших мировых производителей программных и аппаратных средств для обеспечения информационной безопасности. Компания работает на рынке 12 лет, ее продукты внедрены более чем 70 банках.

Компания BSS — российский разработчик комплексного программного решения, включающего платформу ДБО нового поколения Digital2Go, использующую микросервисы, интеллектуальную диалоговую платформу Digital2Speech (в составе голосовые и чат-боты, речевая аналитика, автоматизация исходящих обзвонов, голосовая биометрия, база знаний) и комплексную систему информационной безопасности.