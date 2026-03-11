SafeTech - PayControl

SafeTech первыми в России перенесли электронную подпись в мобильный телефон, создав аналог USB-токена. Мобильная электронная подпись PayControl создается путем криптографических преобразований подписываемой информации (реквизитов конкретной финансовой транзакции или электронного документа) в сочетании с уникальными характеристиками конкретного смартфона. Компаниям и их клиентам решение PayControl позволяет подтверждать запрос на совершение банковских транзакций, проводить онбординг новых клиентов и процедуру многофакторной аутентификации, создавать и подписывать электронные документы, фиксировать факты получения или ознакомления с определённой информацией.

PayControl ГОСТ — омниканальная платформа мобильной аутентификации и электронной подписи. При её использовании обеспечивается противостояние наиболее распространённым атакам на клиентов финансовых организаций («перевыпуск» SIM-карты, фишинг, подмена документа, социальная инженерия и т. д.).

В версии PayControl Desktop используется асимметричная криптография, гарантируется контроль целостности подписанного документа, визуализация данных перед подтверждением, благодаря которым обеспечивается безопасность подтверждения транзакций.