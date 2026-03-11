Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191504
ИКТ 14765
Организации 11429
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26651
Персоны 83330
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

SafeTech PayControl

SafeTech - PayControl

SafeTech первыми в России перенесли электронную подпись в мобильный телефон, создав аналог USB-токена. Мобильная электронная подпись PayControl создается путем криптографических преобразований подписываемой информации (реквизитов конкретной финансовой транзакции или электронного документа) в сочетании с уникальными характеристиками конкретного смартфона. Компаниям и их клиентам решение PayControl позволяет подтверждать запрос на совершение банковских транзакций, проводить онбординг новых клиентов и процедуру многофакторной аутентификации, создавать и подписывать электронные документы, фиксировать факты получения или ознакомления с определённой информацией.

PayControl ГОСТомниканальная платформа мобильной аутентификации и электронной подписи. При её использовании обеспечивается противостояние наиболее распространённым атакам на клиентов финансовых организаций («перевыпуск» SIM-карты, фишинг, подмена документа, социальная инженерия и т. д.).

В версии PayControl Desktop используется асимметричная криптография, гарантируется контроль целостности подписанного документа, визуализация данных перед подтверждением, благодаря которым обеспечивается безопасность подтверждения транзакций.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.03.2026 Банк ДОМ.РФ внедрил решение PayControl для безопасного подтверждения платежей корпоративных клиентов на смартфоне 2
31.10.2024 SafeTech: банки постепенно отказываются от SMS 2
29.10.2024 «КриптоКлюч»: SafeTech и «КриптоПро» объявляют о ребрендинге решения для мобильной электронной подписи 1
28.10.2024 «ОТП Банк» внедрил систему PayControl ГОСТ в новом интернет-банке для корпоративных клиентов «ОТП Бизнес» 2
13.09.2024 «PayControl ГОСТ» позволит в ДБО BSS подтверждать транзакции по требованиям 683-П от ЦБ 2
03.06.2024 SafeTech выпустила версию PayControl ГОСТ для компьютеров и ноутбуков 3
29.05.2024 Платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl совместима с «Ред ОС» 1
10.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии 1
09.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии 1
19.03.2024 Банк «МБА-Москва» внедрил PayControl для юрлиц 1
24.01.2024 Резидент «Сколково» выпустил решение на Авроре для защиты платежей 1
18.01.2024 SafeTech добавила поддержку ОС «Аврора» в PayConrol 1
20.12.2023 Сургутнефтегазбанк внедрил PayControl в ДБО юридических лиц 1
27.11.2023 «СДМ-банк» защитил транзакции корпоративных клиентов с помощью PayControl 1
14.11.2023 Банк SIAB внедрил решение PayControl для корпоративных клиентов 1
20.07.2023 Резидент «Сколково» запатентовал мобильную подпись 1
19.07.2023 «Ориент финанс банк» внедрил в свою систему ДБО решение PayControl компании SafeTech 1
05.07.2023 «Айыл банк» внедрил решение PayControl 1
22.12.2022 SafeTech выпустила обновленное решение PayControl 2
12.12.2022 SafeTech получила патент на технологию подтверждения операций в цифровых каналах, лежащую в основе PayControl 1
17.12.2020 Решением резидента Сколково» защищено взаимодействие клиентов Райффайзенбанка с ФНС России 1
08.12.2020 Минбанк интегрировал технологию мобильной электронной подписи в ДБО для корпоративных клиентов 1
27.10.2020 Решение PayControl успешно прошло анализ уязвимостей по ОУД4 2
30.06.2020 Технологии резидента «Сколково» обеспечили безопасность транзакций банка «Уралсиб» 1
09.06.2020 Safetech обеспечил безопасность транзакций клиентов МКБ 1
04.06.2020 МКБ внедрил электронную подпись в мобильный банк 1
23.01.2020 SafeTech внедрила PayControl в компании «Порт транзит» 1
25.12.2019 Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет- и мобильном банке 1
09.10.2019 В России создано ПО против мошенников, которые представляются «сотрудниками банка» 2
09.07.2019 Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Paycontrol в мобильный и интернет-банк 1
26.06.2019 Технологии SafeTech обеспечат безопасность транзакций клиентов СМП Банка 1
27.11.2018 Технология резидента «Сколково» защищает платежи клиентов «Ак Барс Банка» 1
22.11.2018 Альфа-банк позволил корпоративным клиентам подписывать платежки отпечатком пальца через смартфон 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 1
18.09.2017 BSS обновила мобильное приложение для бизнеса BSS Business 1
15.05.2017 В Москве открыт ЦОД для торговли «безопасностью из облака» 1
08.11.2016 Станислав Шилов -

ДБО превращается из инструмента совершения платежных операций в электронный офис клиента

 1
23.05.2016 Максим Болышев -

На смену пластиковым картам приходят мобильные приложения

 1
12.02.2016 R-Style Soflab расширила интеграцию системы ДБО InterBank Retail с соцсетями 1

Публикаций - 46, упоминаний - 55

SafeTech и организации, системы, технологии, персоны:

SafeTech - СэйфТек 113 40
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 19
BSS - Банк Софт Системс - БСС 708 17
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 839 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 438 4
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 126 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 186 3
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 2
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 2
Beorg - Биорг 125 2
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 32 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 740 2
Stereotech - Стереотек 48 2
Яблочков Зарядные станции 46 2
Ovision - Овижн 50 2
Telegram Group 2695 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1276 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 687 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 495 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 222 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 113 1
Vocord - Вокорд 183 1
Qualys 70 1
Promobot - Промобот 160 1
LiveTex - ЛайвТекс 34 1
Thales - Gemalto 184 1
Skybox Security 30 1
Google LLC 12376 1
ЦРТ Инновации 71 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 89 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 1
iCAM Group - Ideas Consulting and Management - АйКЭМ Групп 7 1
С-Инновации 45 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Lenovo Group 2378 1
Apple Inc 12808 1
Meta Platforms - Facebook 4563 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 255 1
9142 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 4
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 32 3
Рапид Био 102 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8358 3
Ак Барс Банк 277 3
СДМ-Банк 67 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 2
Русский стандарт Банк 482 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
Optima Bank - Оптима Банк 6 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 2
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 2
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 32 2
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 15 2
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 112 2
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1051 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 2
ГПБ - Газпромбанк 1195 2
НСПК - Национальная система платежных карт 911 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 2
МКБ - Московский кредитный банк 624 2
Альфа-Банк 1897 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 587 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 129 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 280 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 95 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 88 1
БКС Брокер 11 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 128 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
ЯКласс 68 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5379 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3442 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 252 1
Администрация Владимира 3 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Судебная власть - Judicial power 2421 1
Администрация Ненецкого автономного округа - НИАЦ НАО КУ - Ненецкий информационно-аналитический центр Казённое учреждение Ненецкого АО 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13110 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 284 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5122 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 165 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1182 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1494 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 350 1
Федеральное казначейство России 1885 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 761 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9025 32
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4178 32
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4487 32
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12479 31
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 976 23
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6014 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25852 19
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2403 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32394 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13453 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5210 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12376 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5942 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5698 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6271 11
Кибербезопасность - Криптографическая система с открытым ключом - асимметричное шифрование - асимметричный шифр - асимметричная криптография 13 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13741 10
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 351 10
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1028 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6077 9
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 978 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5762 7
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 873 7
Электронный документ - Electronic document 1539 7
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1234 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 6
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 860 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4997 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2717 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27298 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4843 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32153 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23203 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26290 4
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 203 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 922 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5729 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14432 4
Google Android 14876 8
Apple iOS 8373 8
BSS BS-Client ДБО 126 6
BSS CORREQTS Corporate 49 5
BSS Digital2Go 23 4
BSS CORREQTS Retail 17 3
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 3
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 3
SafeTech - SafeTouch 29 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 966 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5260 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 308 3
КриптоПро CSP СКЗИ 250 3
F6 - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 34 2
Ак Барс Бизнес Онлайн - АК Барс Online 9 2
BSS Электронный офис 21 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2468 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 551 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 34 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 617 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 362 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 961 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 144 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
BSS e-Government Gate 26 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 40 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 17 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5150 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
Omni - криптовалюта 91 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 142 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
Luxsoft - ФИТ - FIT PayQR - платежный сервис 9 1
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 52 1
МТС Автосекретарь 67 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 22 1
Верестникова Дарья 37 25
Новиков Павел 108 9
Патешман Виталий 42 7
Калемберг Денис 31 6
Касимов Вячеслав 34 2
Королев Сергей 45 2
Кравченко Георгий 13 2
Эйгес Павел 107 1
Болышев Максим 16 1
Емельянова Инна 22 1
Шилов Сергей 97 1
Крылов Павел 25 1
Паршин Константин 64 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Киселев Александр 114 1
Смышляев Станислав 18 1
Платицын Андрей 6 1
Смирнов Павел 46 1
Зайцев Игорь 4 1
Нуриева Татьяна 1 1
Матеев Денис 35 1
Гуляева Полина 7 1
Шилов Станислав 10 1
Шелудченко Павел 4 1
Сытников Виталий 2 1
Мамедов Вусал 2 1
Мельниченко Павел 1 1
Жачкина Ирина 1 1
Рустамов Рустам 527 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 4
Казахстан - Республика 5866 3
Киргизия - Бишкек 137 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 2
Беларусь - Белоруссия 6105 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8273 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 136 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 67 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Европа 24723 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1193 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4353 1
Франция - Французская Республика 8021 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 412 1
Турция - Турецкая республика 2515 1
Евразия - Евразийский континент 633 1
Узбекистан - Республика 1905 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1039 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 618 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1084 1
Таджикистан - Республика 923 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 42
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6730 20
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1093 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11853 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7338 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8432 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5539 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20558 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26202 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1082 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3758 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6374 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 950 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8259 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8578 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3823 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3750 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 639 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4442 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2538 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 634 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 162 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 18 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1169 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1260 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2843 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11487 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 209 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10582 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1626 1
Английский язык 6912 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7639 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 740 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5362 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6405 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 175 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
Juniper Research 553 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424481, в очереди разбора - 726838.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837