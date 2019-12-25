Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет- и мобильном банке

Россельхозбанк начал использование электронной подписи для физических лиц в системе ДБО с помощью смартфона. Проект реализован на платформе Paycontrol, разработанной российской компанией Safetech – резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково». Клиенты банка получили возможность при использовании интернет-банка и мобильного банка безопасно подтверждать свои транзакции одним движением по экрану мобильного устройства.

Внедрение в интернет-банке и мобильном банке технологии электронной подписи финансовых транзакций на мобильном устройстве позволили Россельхозбанку повысить скорость и удобство подтверждения операций клиентами, повысить защищенность операций.

Ключевое преимущество Paycontrol по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, например, одноразовым паролем в SMS-сообщении или в Push-уведомлении, состоит в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента, и его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Еще одним преимуществом решения является возможность подтверждения транзакций как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Таким образом, для подтверждения операций наличие доступа к интернету со смартфона в момент проведения операций не требуется.

«Активное развитие сервисов и создание новой системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц является одним из значимых факторов цифровой трансформации процессов Россельхозбанка. Такие проекты, как внедрение электронной подписи для обслуживания физических лиц, обеспечивают нам необходимые условия создания самых современных онлайн-сервисов и маркетплейсов», – отметила Ирина Жачкина, первый заместитель председателя правления Россельхозбанка.

«Проект внедрения платформы Paycontrol в Россельхозбанке стал по-настоящему уникальным. Это первый в России проект для защиты ДБО физических лиц такого масштаба и сложности. Снижение форда, в первую очередь основанного на социальной инженерии – это неотъемлемый результат проекта. Наша задача, совместно с Россельхозбанком – защитить клиента и его деньги, чтобы он, работая в дистанционных каналах, чувствовал себя в безопасности», – сказала Дарья Верестникова, коммерческий директор Safetech.