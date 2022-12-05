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Scam Fraud Скам афера или мошенничество махинации

Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации


05.12.2022 Операторы ответят за каждый подменный номер. Власти берут звонки мошенников под контроль 2
02.12.2022 Клиенты российских банков под угрозой. За их данные обещают иностранный паспорт и переезд на Запад 1
02.12.2022 «Билайн» допустил крупную утечку. В сети данные сотен тысяч работников оператора 2
01.12.2022 61% российских криптовалютчиков стали реже хранить сбережения на биржах после банкротства FTX 1
29.11.2022 Продажа билетов «Национальной лотереи» теперь доступна на кассах с Set Retail 1
29.11.2022 Российский бизнес ополчился на штрафы за утечки персональных данных. Пусть данные теряются и впредь 1
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ 1
25.11.2022 Грандиозная утечка в WhatsApp. Пострадали сотни миллионов пользователей, россиян тоже зацепило 1
24.11.2022 Мошенники ежемесячно воруют у россиян миллиарды. Защитные меры не работают, суммы украденного бьют рекорды 6
23.11.2022 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники подделывают сервисы для оплаты покупок частями 2
23.11.2022 Сборщики iPhone, которых не выпускают с завода, подняли бунт. Их избили ногами и сдали в полицию. Видео 1
22.11.2022 Арестованы выходцы из СССР, заработавшие $575 млн на криптовалютной пирамиде. Им грозит по 20 лет тюрьмы 2
22.11.2022 Минцифры провело исследование уровня киберграмотности россиян 3
18.11.2022 Арестованы россияне, стоящие за крупнейшей пиратской интернет-библиотекой мира 1
18.11.2022 На портале mos.ru можно узнать о том, как защититься от киберугроз 1
16.11.2022 53% госслужащих считают, что в обществе недооценивают проблему утечек данных 1
14.11.2022 Клиентам Tele2 стал доступен голосовой ассистент, защищающий от спама 1
11.11.2022 «Иннотех» и «Дататех» представили графовую платформу Mirion 1
11.11.2022 «билайн» внедряет «ясный язык» для клиентов с особенностями восприятия информации 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
08.11.2022 Злоумышленники на ЗОЖе: российских пользователей вновь атакуют троянцы-подписчики 1
03.11.2022 У пользователей Wildberries пропадают деньги со счетов сотнями тысяч рублей. Кто виноват 2
03.11.2022 Менеджер Apple сядет на 25 лет за воровство, попилы и откаты 3
02.11.2022 «Сёрчинформ» расширяет присутствие в Мексике 1
01.11.2022 Услуга сервиса ETHIC компании Infosecurity поможет банкам блокировать телефонные номера мошенников 2
31.10.2022 Украинские телефонные мошенники разоряют россиян с технической помощью Англии, Польши, США, Эстонии 3
28.10.2022 Зловреды под видом Netflix: какие угрозы маскируются под стриминговые сервисы 1
27.10.2022 Принудительная цифровизация. Японцев, отказавшихся от электронных паспортов, лишат медстраховки 1
27.10.2022 Пользователи смогут продать на «Яндекс маркете» бывшие в употреблении вещи 1
26.10.2022 Приватность и предубеждения: половина опрошенных в России переживает из-за возможных утечек, но не знает, какие данные о них есть в сети 1
25.10.2022 «Госуслуги» помогут пользователям узнать больше о правилах кибербезопасности 3
24.10.2022 Обновленный сервис BI.ZONE CESP усилил защиту электронной почты 1
24.10.2022 Обучение сотрудников основам ИБ — на что обратить внимание 1
24.10.2022 Аутсорсинг DLP: Если не хватает рук на работу с системой 1
24.10.2022 ИИ начали использовать для выявления подлогов в научных работах о раке и Альцгеймере 1
21.10.2022 Андрей Рыбинцев, «Авито»: За два года безопасность на платформе выросла в 20 раз 2
20.10.2022 Власти отказались легализовать 10 трлн криптовалютных рублей россиян 1
20.10.2022 «Сёрчинформ КИБ» научился распознавать фишинговые письма 1
18.10.2022 МТТ защитит номера телефонов продавцов сервиса «Ozon объявления» 1
17.10.2022 «Билайн» разработал антифрод-платформу для борьбы с мошенничеством 2

Публикаций - 3824, упоминаний - 5582

Scam упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 115
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 112
IBM - International Business Machines Corp 9167 84
Dr.Web - Доктор Веб 1208 73
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 66
PayPal 644 53
Информзащита 678 52
Samsung Electronics 9667 38
Элемент ГК - Elementec 25 33
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 31
Крок - Croc 1683 29
Nvidia Corp 3203 17
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 13
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 9
LG Electronics 3530 8
Lenovo Group 2151 8
KPMG 244 7
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 7
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 7
ФОРС - Центр разработки 551 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 5
Red Hat 1224 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 4
Монолит-Инфо 102 4
КАМИ 32 4
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 254 4
Ланит - Онланта - Onlanta 88 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 3
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 3
Arbor Networks 56 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 2
Центел - Центральный телеграф 408 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 2
UIPath 75 2
Verysell - Верисел 317 2
BBK Electronics Corp 277 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 22
РЖД - Российские железные дороги 1598 21
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 20
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 14
Газпром ПАО 1144 11
Самолёт ГК 1649 11
Enron - Enrongate 121 6
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 5
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 3
Татфондбанк АИКБ 80 3
ВкусВилл - Избёнка 92 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
Благосостояние НПФ 39 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр 29 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 75 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 190
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 107
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 72
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 17
Верховный суд Российской Федерации 777 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 10
Администрация Президента РФ 976 7
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США 55 4
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 69 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 10
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 2
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 18 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
TCG - Trusted Computing Group 31 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 414
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 325
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 305
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 305
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 267
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 229
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 191
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 167
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 151
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 139
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 130
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 114
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 98
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 290 82
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 73
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 45
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 42
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 36
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 17
Google Android устройства-девайсы 644 15
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 14
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 13
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1132 12
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 12
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 12
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 10
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 8
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 6
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 319 5
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 334 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 4
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 4
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 272 4
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 3
Linux OS 8153 40
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 97 15
Microsoft Windows 2528 14
Microsoft SQL Server 1466 13
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 13
Nokia Symbian OS 1399 9
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 138 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 6
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 6
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 160 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 4
Superjob 275 4
IBM Tivoli 278 3
IBM System Z - IBM eServer zSeries 186 3
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 56 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 3
Smart Engines - Smart Document Engine 13 2
Яндекс.Плюс 102 2
Kaspersky Total Security 33 2
Microsoft Windows Server 2003 567 2
Apple iPod 1531 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 2
Qiwi Кошелек 193 2
Panda ActiveScan 46 2
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Avast Antivirus 11 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС 7 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 76 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 129 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 18 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 1
REG.ru - Магазин доменов 4 1
Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 40 1
Путин Владимир 2696 31
Мишустин Михаил 466 5
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 4
Smith Brad - Смит Брэд 80 2
Сидорина Татьяна 11 1
Игнатьев Константин 5 1
Басанович Варвара 3 1
Анищенко Андрей 12 1
Абрамов Сергей 71 1
Устюжанин Андрей 6 1
Тарасов Сергей 34 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 629
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 173
Казахстан - Республика 4750 57
Беларусь - Белоруссия 4165 52
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 51
Земля - планета Солнечной системы 9676 24
Россия - ПФО - Казань 2333 17
Австрия - Австрийская Республика 1110 12
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 8
Багамские Острова - Багамы 51 6
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 5
США - Коннектикут 167 4
Россия - РФ - Российская федерация 121478 2
Нигерия - Лагос 15 2
Россия - ЦФО - Орловская область 245 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 263 2
Германия - Бавария - Мюнхен 468 2
Япония 12847 1
Афганистан - Кабул 33 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 1
Европа 21235 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Канада 4697 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Италия - Итальянская Республика 4211 1
Франция - Французская Республика 7068 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Россия - Сибирь 2004 1
Румыния 709 1
Америка 2151 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 291 1
Греция - Греческая Республика 954 1
Америка Северная 2827 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 335
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 97
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 53
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 35
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2957 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 11 1
Фальсификация - Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация 313 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 44 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 65
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 48
Forbes - Форбс 623 10
TAdviser - Центр выбора технологий 285 6
Fortune 204 1
РИА Новости 800 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 6
S&P - Standard and Poor’s 480 6
BCG - Boston Consulting Group 97 2
Fortune Global 1000 50 1
Gartner - Dataquest 348 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 148 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 154 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 10
CeBIT 461 1
РИФ - Российский Интернет Форум 56 1
IBM Think 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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