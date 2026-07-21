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Scam Fraud Скам афера или мошенничество махинации

Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации

 

Кто сегодня чаще всего становится жертвой мошенников?
На обман ведутся как мужчины, так и женщины, причём возраст не имеет значения. Если раньше считалось, что жертвами мошенников чаще становятся пожилые люди, то сегодня в зоне риска оказались и подростки, и молодёжь, и представители средних возрастных групп.

Почему люди продолжают верить мошенникам, несмотря на предупреждения?
Несмотря на регулярные предупреждения по радио и телевидению, у многих формируется ложное чувство неуязвимости: «Меня это не коснётся, я не попадусь». Именно эта мысль становится главной ловушкой. По сути, мы невольно следуем сценариям, которые пишут мошенники. А разнообразие их приёмов позволяет воздействовать практически на любого человека.

Какие состояния делают человека особенно уязвимым?
На нашу бдительность влияют не только депрессия или усталость, но и обычная невнимательность или даже эйфория. Любое сильное эмоциональное состояние делает нас уязвимыми.

СОБЫТИЯ

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ерах и 60 мобильных приложений. Основные правила, которые следует соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников Никогда не переходите по подозрительным ссылкам. Мошенники могут заразить ваш комп
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ственной странице фальшивых ресурсов размещена информация о типовых сценариях, с которых начинается мошенничество. Посетителя сайта убеждают: «Если любой из этих сценариев кажется знакомым – за
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По оценке специалистов F6, подобные ресурсы опасны не только скрытыми списаниями. Передавая данные мошенникам, пользователь фактически сообщает им номер мобильного телефона; реквизиты банковск
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ер, мы в МТС активно применяем ИИ в решении «Защитник»: нейросеть, обученная на примерах диалогов с мошенниками, способна распознать опасность уже на первой минуте разговора. Если он все же сос
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локировала в Иркутской области более 14 млн звонков. Общая длительность несостоявшихся разговоров с мошенниками и спамерами составила более 3,5 млн минут. Для сравнения, в 2025 г. за первое пол
14.07.2026 Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам

неправомерно собранной информации о мошенниках источник, близкий к Минцифры, пояснил, что на это существуют ограничения в законе о персональных данных, в нормах о тайне связи, банковской тайне. Если мошенник отзовет согласие на обработку информации о себе, манипуляции с его данными со стороны коммерческой компании становятся незаконными. По поводу IP-адресов клиентов хостинг-провайдеров в

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азговоров. Средняя продолжительность одного спамерского дозвона составила 13 секунд. Пик активности мошенников пришелся на март и май, когда злоумышленники использовали праздники для маскировки
13.07.2026 МТС избавила красноярцев от более 5 млн минут разговоров с мошенниками

арственных органов, пенсионных и социальных служб с предложением решить проблему — спасти деньги от мошенников, обновить персональные данные и другие. Больше спамеры звонят мужчинам старше 65 л
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о сравнению с 2025 г., высокая активность телефонных недоброжелателей в республике сохраняется. Об этом CNews сообщили представители МТС. Исследование аналитиков МТС показало, что жертвами телефонных мошенников в Хакасии чаще всего становились женщины 65 лет с доходом до 50 тыс. руб. На второе место по числу атак вышли мужчины 35-44 лет с доходом от 70 до 100 тыс. руб. Реже всего спамеры зв
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интеллекта ежедневно анализирует телефонные номера более чем по 200 критериям, позволяющим выявить признаки мошенничества, и может предупредить о потенциальной угрозе прямо во время звонка. А

13.07.2026 Новосибирцы попали в топ-5 популярных мишеней телефонных мошенников

защиты МТС с интегрированным искусственным интеллектом помогает противостоять этой угрозе: она каждый день проверяет телефонные номера, оценивая свыше 200 различных параметров, способных указывать на мошенничество. Кроме того, технология способна сигнализировать о риске прямо в ходе беседы. Однако в первую очередь критически важно самим сохранять бдительность, общаясь по телефону с незнаком
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о и тематику нежелательных звонков жителям Приморского края и составила «портрет жертвы» телефонных мошенников. Количество спам-звонков в первом полугодии 2026 г. сократилось на 35,7% по сравне
09.07.2026 Все через GPT: скамеры предлагают зарабатывать по 300 евро в день с помощью инвест-ботов

мошеннических сайта, нацеленных на пользователей в России, Казахстане, Польше и Болгарии. Около 80% скам-ресурсов, которые маскируются под нейросети для инвестиций, используют бренды ИT-компани
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нашей работы стало не только ускорение процессов в разы, но и снижение потерь банка, понесенных от мошеннических действий, в разы. А также сокращение участия человека в процессе, что уже снизи
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туп к своему аккаунту, который позже используется для различных целей: доступ к файлам и переписке, мошенничество с целью кражи денег у контактов пользователя, распространение вредоносных файло
06.07.2026 Аналитика МТС: мошенники стали чаще звонить от лица пенсионных фондов и социальных служб

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пакета антифрод-законодательства, принятые в 2025 и 2026 г. Они существенно ограничили возможности мошенников и создали эффективные инструменты для пресечения противоправных действий. Как инфо
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отенциально опасной ситуации, связаться с человеком и при необходимости помочь ему не стать жертвой мошенников. Добавить номер в список можно только с согласия его владельца — после подтвержден
02.07.2026 Спама стало меньше, но новых угроз — больше: «Почта Mail» и «МегаФон» о новых схемах мошенников

ого ПО на устройство жертвы для полного контроля», — сказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов. Оператор отмечает, что для обхода ан
01.07.2026 Российские ученые придумали, как лучше использовать ИИ для выявления мошенничества и более точных рекомендаций

паснее, удобнее и точнее для людей. Для банков и финтех-компаний это способ поможет точнее выявлять мошенничество и оценивать риски. Для электронной коммерции и цифровых платформ — лучше понима
29.06.2026 Сотрудника Росгвардии признали виновным в содействии телефонному мошенничеству

у на приговор, вынесенный 235-м гарнизонным военным судом по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Личности других участников преступной схемы устанавли
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. Не вводите на незнакомых сайтах и не сообщайте посторонним никакие коды. Кто спрашивает код – тот мошенник.
25.06.2026 Старый новый фрод: ущерб от финансового мошенничества в 2025-2026 гг превысил 600 млрд рублей

представители F6. Спящая угроза Специалисты департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 представили итоги первого исследования актуальных схем мошеннич
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карт и ограничения на их количество Совет Федерации одобрил второй пакет поправок, направленных на противодействие мошенничеству в сфере ИКТ. Документ был разработан правительством, весной 202
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ак легитимный трафик, но несут прямую угрозу бизнесу. Среди них — угон аккаунтов, мультиаккаунтинг, мошенничество с онлайн-платежами и т.д. «Современный онлайн-фрод всё реже выглядит как очевид
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омпания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новую схему мошенничества под видом цифровых сервисов. Злоумышленники создали сеть как минимум из 30 сайт
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о злоумышленники используют для этого аккаунты с пустым или минимально заполненным профилем. Обычно мошенник просит нарисовать «портрет дочери» – якобы в подарок на день рождения. Эту эмоционал
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х банков. В топ-3 актуальных киберугроз для пользователей в 2026 г. входят фишинг (35%), телефонное мошенничество (23%) и распространение вредоносного ПО, в основном, банковских троянов (3%). О
03.06.2026 T2 и Х5 усилят защиту программ лояльности

ей, которые помогают определять нетипичные паттерны поведения и своевременно адаптироваться к новым мошенническим схемам. Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деят
03.06.2026 Сотовые операторы начали принудительно блокировать россиянам исходящие звонки. Но им это понравится

, но и с его контекстом». По его словам, это значительно сложнее в сравнении с блокировкой входящих скам-вызовов. Не вымрет И все же, несмотря на всю осведомленность россиян о схемах и тактиках
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, то ему позвонит оператор мошеннического колл-центра, который представится сотрудником госсервиса. Мошенник в разговоре сообщает о входе в личный кабинет на портал госсервиса с использованием


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Scam и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 524
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 496
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 379
Telegram Group 2940 366
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 293
Google LLC 12690 272
Microsoft Corporation 25775 263
МегаФон 10742 239
Yandex - Яндекс 9216 210
Ростелеком 10948 197
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 183
Meta Platforms - Facebook 4621 158
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 158
Apple Inc 13156 150
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 125
IBM - International Business Machines Corp 9699 122
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 117
ESET - ESET Software 1161 116
InfoWatch - Инфовотч 1185 108
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 98
Dr.Web - Доктор Веб 1294 98
Oracle Corporation 7074 97
Информзащита 941 95
X Corp - Twitter 2938 90
VK - Mail.ru Group 3602 88
Amazon Inc - Amazon.com 3277 84
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 83
PayPal 671 79
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 74
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 71
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 71
SAP SE 5601 67
Cisco Systems 5372 66
Samsung Electronics 11065 65
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 64
Yahoo! 3726 64
9594 62
Intel Corporation 12811 55
SAS Institute 1082 54
Perimetrix - Периметрикс 274 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 365
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 152
Visa International 1993 136
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 121
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 109
eBay Inc 1640 108
Альфа-Банк 1979 106
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 69
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 64
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 61
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 60
Почта России ПАО 2370 59
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 58
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 57
ПСБ - Промсвязьбанк 963 56
ГПБ - Газпромбанк 1273 53
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 50
ВТБ - Почта Банк 514 45
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 44
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 43
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 41
ВТБ - ВТБ24 671 37
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 35
НСПК - Национальная система платежных карт 948 34
Bank of America - Банк Америки 271 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 33
РЖД - Российские железные дороги 2096 31
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 30
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 29
American Express - Amex 338 29
NanduQ - Qiwi 1013 29
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 27
Газпром ПАО 1493 26
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 26
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 25
АльфаСтрахование СГ 394 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 23
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 23
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 685
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 487
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 418
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 221
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 164
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 153
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 138
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 129
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 124
Судебная власть - Judicial power 2500 121
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 78
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 78
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 78
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 72
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 68
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 64
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 57
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 22
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 20
Единая Россия - Политическая партия 321 17
ЛДПР 116 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 11
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 10
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 9
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 9
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 7
Демократическая политическая партия США 122 7
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 7
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 7
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 6
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3745
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1397
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1116
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1000
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 986
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 983
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 958
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 933
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 914
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 877
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 844
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 822
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 735
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 695
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 688
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 614
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 590
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 584
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 584
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 568
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 541
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 541
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 537
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 532
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 462
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 461
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 459
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 454
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 449
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 445
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 434
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 417
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 412
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 404
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 397
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 391
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 385
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 378
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7061 376
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 361
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 358
Google Android 15243 356
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 305
Microsoft Windows 16882 204
Apple iOS 8583 173
FreePik 1841 153
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 136
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 132
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 129
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 118
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 96
Linux OS 11533 93
Apple - App Store 3109 85
Google YouTube - Видеохостинг 3002 74
Microsoft Windows 2000 8678 73
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 65
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 63
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 62
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 60
Microsoft Office 4170 60
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 60
Google Android Package Kit - APK 295 57
Apple iPhone 6 4861 57
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 56
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 54
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 54
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 53
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 94 52
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 70 52
Oracle Java - язык программирования 3469 50
JavaScript - JS - язык программирования 1425 49
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 48
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 45
Apple iPad 4011 44
Apple macOS 2419 44
МТС Big Data 324 44
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 44
Kaspersky Who Calls 49 43
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 43
Много приложений - RuStore - Рустор 628 42
Путин Владимир 3454 83
Кузнецов Станислав 162 69
Хренов Сергей 47 46
Сачков Илья 126 40
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IDC - International Data Corporation 4975 71
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 14
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 12
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 10
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 9
CNews Мишень 186 9
Fortune Global 500 295 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 8
S&P 500 565 8
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 7
Internet Stock Report 994 7
Juniper Research 131 7
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 6
Kaspersky - New Kaspersky 9 6
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 28 6
CSI - Computer Security Institute 15 6
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 6
CNews Инновация года - награда 155 6
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 6
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 6
Cybersecurity Ventures 11 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 5
SimilarWeb 62 5
Frost & Sullivan 207 5
Informa - Ovum - Omdia 155 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 5
Javelin Strategy & Research 10 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 115
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 32
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 29
РАН - Российская академия наук 2122 23
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 18
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 13
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 12
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 11
ИИИ - Институт исследований интернета 66 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 8
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 5
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 5
Ростелеком - Азбука интернета 34 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 5
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 5
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 5
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 4
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 4
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 4
VK - Skillbox - Скилбокс 146 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 4
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 65
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Международный женский день - 8 марта 418 27
День молодёжи - 27 июня 1087 26
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 25
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 14
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 13
CNews FORUM Кейсы 313 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 9
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 8
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 8
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 8
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День знаний - 1 сентября 42 4
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 4
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 4
РИФ - Российский Интернет Форум 109 4
Всероссийский цифровой диктант 14 3
Defcon 45 3
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 3
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 3
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ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
Visa Global Service Quality Awards 2 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 2
IPTV Forum 17 2
SearchInform Road Show 13 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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