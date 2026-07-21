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Scam Fraud Скам афера или мошенничество махинации
- Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество
- Финансовые пирамиды
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- Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством
Кто сегодня чаще всего становится жертвой мошенников?
На обман ведутся как мужчины, так и женщины, причём возраст не имеет значения. Если раньше считалось, что жертвами мошенников чаще становятся пожилые люди, то сегодня в зоне риска оказались и подростки, и молодёжь, и представители средних возрастных групп.
Почему люди продолжают верить мошенникам, несмотря на предупреждения?
Несмотря на регулярные предупреждения по радио и телевидению, у многих формируется ложное чувство неуязвимости: «Меня это не коснётся, я не попадусь». Именно эта мысль становится главной ловушкой. По сути, мы невольно следуем сценариям, которые пишут мошенники. А разнообразие их приёмов позволяет воздействовать практически на любого человека.
Какие состояния делают человека особенно уязвимым?
На нашу бдительность влияют не только депрессия или усталость, но и обычная невнимательность или даже эйфория. Любое сильное эмоциональное состояние делает нас уязвимыми.
СОБЫТИЯ
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|21.07.2026
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МТС: половина телефонных мошенников пытается обмануть чеченцев под предлогом лжеинвестиций
еспублику абонентам мужчинам, причем молодого или зрелого возраста. Самой частой схемой телефонного мошенничества стали звонки с предложением лжеинвестиций или легких высоких доходов. Обманщики
|21.07.2026
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Эксперты UserGate uFactor прогнозируют всплеск мошенничества на фоне нестабильности фондового рынка
мендаций для защиты капитала и цифровой идентичности. «Напоминаем гражданам: чтобы не стать жертвой мошенничества, торги следует вести только на официальных площадках, а любые обещания отсутств
|21.07.2026
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В шесть раз меньше: «Столото» и F6 подвели итоги борьбы с цифровым мошенничеством под видом гослотерей за первое полугодие 2026 года
ерах и 60 мобильных приложений. Основные правила, которые следует соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников Никогда не переходите по подозрительным ссылкам. Мошенники могут заразить ваш комп
|20.07.2026
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«Проверьте личный кабинет»: мошенники предлагают провести диагностику аккаунта и просят перезвонить
ственной странице фальшивых ресурсов размещена информация о типовых сценариях, с которых начинается мошенничество. Посетителя сайта убеждают: «Если любой из этих сценариев кажется знакомым – за
|20.07.2026
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F6 обнаружила мошеннические сайты с «трансляциями» матчей ЧМ-2026
По оценке специалистов F6, подобные ресурсы опасны не только скрытыми списаниями. Передавая данные мошенникам, пользователь фактически сообщает им номер мобильного телефона; реквизиты банковск
|17.07.2026
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Самыми частыми мишенями телефонных мошенников на Южном Урале стали пенсионеры с низким доходом
«Безопасный звонок» предупреждает пользователя прямо во время разговора, если система обнаруживает признаки мошенничества. Такой подход позволяет не только снизить количество нежелательных зво
|15.07.2026
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Обманутые мошенниками россияне смогут в течение 30 дней получить компенсацию от банков или операторов связи
ития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России определило правила компенсации ущерба жертвам мошенников, пишет «Коммерсант». В июле 2026 г. Минцифры России разработало механизм компенсац
|15.07.2026
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Самыми частыми мишенями телефонных мошенников в Кузбассе стали пенсионерки
ер, мы в МТС активно применяем ИИ в решении «Защитник»: нейросеть, обученная на примерах диалогов с мошенниками, способна распознать опасность уже на первой минуте разговора. Если он все же сос
|15.07.2026
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В Приангарье мошенники и спамеры чаще всего звонят пожилым женщинам
локировала в Иркутской области более 14 млн звонков. Общая длительность несостоявшихся разговоров с мошенниками и спамерами составила более 3,5 млн минут. Для сравнения, в 2025 г. за первое пол
|14.07.2026
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Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам
неправомерно собранной информации о мошенниках источник, близкий к Минцифры, пояснил, что на это существуют ограничения в законе о персональных данных, в нормах о тайне связи, банковской тайне. Если мошенник отзовет согласие на обработку информации о себе, манипуляции с его данными со стороны коммерческой компании становятся незаконными. По поводу IP-адресов клиентов хостинг-провайдеров в
|14.07.2026
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Пожилые нижегородки и мужчины средних лет стали главными мишенями мошенников в 2026 году
азговоров. Средняя продолжительность одного спамерского дозвона составила 13 секунд. Пик активности мошенников пришелся на март и май, когда злоумышленники использовали праздники для маскировки
|13.07.2026
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МТС избавила красноярцев от более 5 млн минут разговоров с мошенниками
арственных органов, пенсионных и социальных служб с предложением решить проблему — спасти деньги от мошенников, обновить персональные данные и другие. Больше спамеры звонят мужчинам старше 65 л
|13.07.2026
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Аналитики МТС выяснили, кто в Хакасии чаще становился жертвой мошенников в 2026 году
о сравнению с 2025 г., высокая активность телефонных недоброжелателей в республике сохраняется. Об этом CNews сообщили представители МТС. Исследование аналитиков МТС показало, что жертвами телефонных мошенников в Хакасии чаще всего становились женщины 65 лет с доходом до 50 тыс. руб. На второе место по числу атак вышли мужчины 35-44 лет с доходом от 70 до 100 тыс. руб. Реже всего спамеры зв
|13.07.2026
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Жителей Республики Алтай защитили от двух с половиной лет разговоров с мошенниками
интеллекта ежедневно анализирует телефонные номера более чем по 200 критериям, позволяющим выявить признаки мошенничества, и может предупредить о потенциальной угрозе прямо во время звонка. А
|13.07.2026
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Новосибирцы попали в топ-5 популярных мишеней телефонных мошенников
защиты МТС с интегрированным искусственным интеллектом помогает противостоять этой угрозе: она каждый день проверяет телефонные номера, оценивая свыше 200 различных параметров, способных указывать на мошенничество. Кроме того, технология способна сигнализировать о риске прямо в ходе беседы. Однако в первую очередь критически важно самим сохранять бдительность, общаясь по телефону с незнаком
|13.07.2026
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Мошенники на Сахалине чаще всего звонят обеспеченным женщинам за тридцать
жение нежелательных звонков сахалинцам в 2026 г. по сравнению с прошлым годом, проблема телефонного мошенничества по-прежнему актуальна. Поэтому мы постоянно совершенствуем технологии и алгорит
|10.07.2026
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Телефонные мошенники в Приморье нацелились на пенсионерок со средним доходом
о и тематику нежелательных звонков жителям Приморского края и составила «портрет жертвы» телефонных мошенников. Количество спам-звонков в первом полугодии 2026 г. сократилось на 35,7% по сравне
|09.07.2026
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Все через GPT: скамеры предлагают зарабатывать по 300 евро в день с помощью инвест-ботов
мошеннических сайта, нацеленных на пользователей в России, Казахстане, Польше и Болгарии. Около 80% скам-ресурсов, которые маскируются под нейросети для инвестиций, используют бренды ИT-компани
|09.07.2026
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Максим Мелешкин, «Цифра банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно
нашей работы стало не только ускорение процессов в разы, но и снижение потерь банка, понесенных от мошеннических действий, в разы. А также сокращение участия человека в процессе, что уже снизи
|07.07.2026
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«Перспективный мониторинг»: мошенники в июне активно эксплуатирую темы дефицита топлива и Чемпионата мира по футболу
туп к своему аккаунту, который позже используется для различных целей: доступ к файлам и переписке, мошенничество с целью кражи денег у контактов пользователя, распространение вредоносных файло
|06.07.2026
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Аналитика МТС: мошенники стали чаще звонить от лица пенсионных фондов и социальных служб
МТС проанализировала активность телефонных мошенников за 6 месяцев 2026 г. По данным сервиса «МТС Защитник», злоумышленники изменили так
|03.07.2026
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Т2 и «Согласие» запустили программу страхования банковских карт от мошенничества
Т2, российский оператор мобильной связи, и страховая компания «Согласие» запустили страховой продукт на случай мошенничества – «Деньги под защитой». Он защищает от потери денег с банковских карт в случае телефонного мошенничества, несогласованного списания средств и кражи наличных у банкоматов. П
|02.07.2026
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В России создан оперштаб по борьбе с мошенниками в интернете. Его возглавил вице-премьер
пакета антифрод-законодательства, принятые в 2025 и 2026 г. Они существенно ограничили возможности мошенников и создали эффективные инструменты для пресечения противоправных действий. Как инфо
|02.07.2026
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«СберМобайл» научил сервис защиты от мошенников предупреждать близких о подозрительных звонках
отенциально опасной ситуации, связаться с человеком и при необходимости помочь ему не стать жертвой мошенников. Добавить номер в список можно только с согласия его владельца — после подтвержден
|02.07.2026
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Спама стало меньше, но новых угроз — больше: «Почта Mail» и «МегаФон» о новых схемах мошенников
ого ПО на устройство жертвы для полного контроля», — сказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов. Оператор отмечает, что для обхода ан
|01.07.2026
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Российские ученые придумали, как лучше использовать ИИ для выявления мошенничества и более точных рекомендаций
паснее, удобнее и точнее для людей. Для банков и финтех-компаний это способ поможет точнее выявлять мошенничество и оценивать риски. Для электронной коммерции и цифровых платформ — лучше понима
|29.06.2026
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Сотрудника Росгвардии признали виновным в содействии телефонному мошенничеству
у на приговор, вынесенный 235-м гарнизонным военным судом по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Личности других участников преступной схемы устанавли
|29.06.2026
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Мошенники создают поддельные сайты-радары атак БПЛА для имитации взлома личных кабинетов
. Не вводите на незнакомых сайтах и не сообщайте посторонним никакие коды. Кто спрашивает код – тот мошенник.
|25.06.2026
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Старый новый фрод: ущерб от финансового мошенничества в 2025-2026 гг превысил 600 млрд рублей
представители F6. Спящая угроза Специалисты департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 представили итоги первого исследования актуальных схем мошеннич
|24.06.2026
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Как операторы связи и банки будут возвращать россиянам украденные деньги: новые правила
карт и ограничения на их количество Совет Федерации одобрил второй пакет поправок, направленных на противодействие мошенничеству в сфере ИКТ. Документ был разработан правительством, весной 202
|24.06.2026
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Servicepipe выпускает Digital Fraud Protection: систему глубокой аналитики трафика для выявления мошенничества
ак легитимный трафик, но несут прямую угрозу бизнесу. Среди них — угон аккаунтов, мультиаккаунтинг, мошенничество с онлайн-платежами и т.д. «Современный онлайн-фрод всё реже выглядит как очевид
|23.06.2026
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Стыд и скам: пользователям предлагают проверить наличие долгов и списывают деньги
омпания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новую схему мошенничества под видом цифровых сервисов. Злоумышленники создали сеть как минимум из 30 сайт
|15.06.2026
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Портрет призрака: мошенники предлагают художникам из России выгодные заказы
о злоумышленники используют для этого аккаунты с пустым или минимально заполненным профилем. Обычно мошенник просит нарисовать «портрет дочери» – якобы в подарок на день рождения. Эту эмоционал
|11.06.2026
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ИИ и социальная инженерия в мошеннических схемах: отчет ЦАСИ за I квартал 2026 года
она родителей с банковским приложением или СМС. По прогнозам аналитиков ЦАСИ, в II квартале 2026 г. мошенничество будет и дальше смещаться в сторону более сложных сценариев, построенных на упра
|09.06.2026
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Государство совершенствует меры по защите граждан от мошенников
Такая мера направлена на стимулирование участников рынка к полноценному внедрению систем защиты от мошеннических действий. Борьба с частой заменой сим-карт Договор об оказании услуг мобильной
|05.06.2026
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Участники AntiFraud Club в 2026 г. предотвратили более 17 тыс. случаев мошенничества против клиентов белорусских банков
х банков. В топ-3 актуальных киберугроз для пользователей в 2026 г. входят фишинг (35%), телефонное мошенничество (23%) и распространение вредоносного ПО, в основном, банковских троянов (3%). О
|03.06.2026
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T2 и Х5 усилят защиту программ лояльности
ей, которые помогают определять нетипичные паттерны поведения и своевременно адаптироваться к новым мошенническим схемам. Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деят
|03.06.2026
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Сотовые операторы начали принудительно блокировать россиянам исходящие звонки. Но им это понравится
, но и с его контекстом». По его словам, это значительно сложнее в сравнении с блокировкой входящих скам-вызовов. Не вымрет И все же, несмотря на всю осведомленность россиян о схемах и тактиках
|02.06.2026
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«Яндекс» выпустил бесплатный курс по защите от ИИ-мошенничества
начен для всех, кто хочет научиться защищать себя от дипфейков и других современных видов цифрового мошенничества. Заниматься можно где угодно в любое время — курс уже доступен на платформе «Ян
|02.06.2026
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«В ваш аккаунт вошли в Киеве»: новый сценарий мошеннических атак на пользователей в России
, то ему позвонит оператор мошеннического колл-центра, который представится сотрудником госсервиса. Мошенник в разговоре сообщает о входе в личный кабинет на портал госсервиса с использованием
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|Путин Владимир 3454 83
|Кузнецов Станислав 162 69
|Хренов Сергей 47 46
|Сачков Илья 126 40
|Григоренко Дмитрий 249 40
|Кирюшкин Дмитрий 48 38
|Шадаев Максут 1210 38
|Ульянов Владимир 162 38
|Дуров Павел 329 37
|Голованов Сергей 77 37
|Арлазаров Владимир 290 37
|Егоров Евгений 40 36
|Зенкин Денис 263 35
|Зайцев Михаил 345 33
|Бийчук Андрей 47 32
|Вураско Александр 48 30
|Оганесян Ашот 152 29
|Медведев Дмитрий 1665 28
|Мельникова Анастасия 440 25
|Свистунова Ольга 28 24
|Мишустин Михаил 787 24
|Ляпунов Игорь 132 24
|Гончаров Станислав 37 23
|Ковалев Александр 165 22
|Баулин Валерий 55 22
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 21
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 21
|Синицына Мария 22 21
|Бедеров Игорь 103 20
|Парфентьев Алексей 183 20
|Волошин Евгений 64 20
|Ермаков Дмитрий 25 19
|Лящ Михаил 49 18
|Колокольцев Владимир 44 18
|Крылов Павел 25 17
|Доля Алексей 67 17
|Опанасенко Всеволод 139 16
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 16
|Бусаргин Андрей 26 16
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