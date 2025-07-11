BI.Zone прогнозирует мошеннические схемы после премьеры нового сезона «Игры в кальмара»

BI.Zone предупреждает о готовящейся волне мошеннических атак, связанных с релизом нового сезона «Игры в кальмара». С 23 июня специалисты BI.Zone Brand Protection зафиксировали уже 175 доменов, на которых предлагается посмотреть новые серии. Количество таких сайтов продолжит расти, пока есть интерес к самому сериалу. Злоумышленники часто следуют этому сценарию: отслеживают интересы пользователей и тренды, чтобы с их помощью привлечь внимание к поддельным сайтам.

На нелегитимных сервисах пользователям предлагают скачать новые эпизоды или установить специальное ПО для просмотра, которое оказывается вредоносным. В таком случае устройство жертвы может быть незаметно заражено, например стилером (программой, предназначенной для кражи конфиденциальной информации) или майнером (вредоносным ПО, которое использует ресурсы компьютера для заработка криптовалюты). Кроме того, команда BI.Zone Brand Protection фиксирует схемы, в которых злоумышленники предлагают платную подписку на доступ к сериям без рекламы или в высоком качестве. Такая подписка может привести к потере банковских реквизитов и денег.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.Zone Brand Protection, сказал: «Злоумышленники используют высокий спрос на зарубежный видеоконтент в России. Ограниченный доступ к иностранным стриминговым сервисам вынуждает пользователей искать альтернативу на сторонних площадках. Однако такие ресурсы могут оказаться небезопасными и привести к потере денег. Обман на фоне ажиотажа вокруг громких релизов — отработанный мошеннический сценарий. В конце 2023 г. мы уже фиксировали подобные схемы, связанные с сериалом «Слово пацана». Чтобы не стать жертвой мошенничества, используйте только официальные стриминговые сервисы. Избегайте подозрительных ссылок и внимательно проверяйте адреса сайтов. Не вводите конфиденциальную информацию на сомнительных ресурсах: это может привести к утечке данных».

Правообладатели не несут ответственности за действия мошенников, которые незаконно распространяют их контент, а также причиненный в результате этого ущерб. Чтобы противодействовать нелегитимному использованию бренда на мошеннических сайтах, компании могут применять специализированные решения, например BI.Zone Brand Protection.

Эта платформа класса digital risk protection позволяет выявлять, а затем блокировать фишинговые кампании и мошеннические домены, находить утечки данных в даркнете, а также искать случаи нелегитимного использования бренда и дезинформации в медиа.