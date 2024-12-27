DRP – термин для России относительно новый, однако популярность услуг по выявлению внешних цифровых угроз стремительно растет, особенно в условиях кибервойны и сопутствующих ей утечек данных и фишинговых атак. При этом тематика цифровых рисков не ограничиваются информационной безопасностью: здесь и вопросы защиты бренда, и предотвращение фрода, и другие направления комплексной безопасности.

DRP как инструмент помогает оперативно выявлять признаки угроз, не фиксируемых традиционными методами контроля цифрового периметра организации. Для этого необходим многовекторный мониторинг различных сегментов интернета по большому пулу информационных источников, который ежедневно обновляется.