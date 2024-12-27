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Кибербезопасность Управление ИТ-рисками DRP Digital Risk Protection


DRP – термин для России относительно новый, однако популярность услуг по выявлению внешних цифровых угроз стремительно растет, особенно в условиях кибервойны и сопутствующих ей утечек данных и фишинговых атак. При этом тематика цифровых рисков не ограничиваются информационной безопасностью: здесь и вопросы защиты бренда, и предотвращение фрода, и другие направления комплексной безопасности.

DRP как инструмент помогает оперативно выявлять признаки угроз, не фиксируемых традиционными методами контроля цифрового периметра организации. Для этого необходим многовекторный мониторинг различных сегментов интернета по большому пулу информационных источников, который ежедневно обновляется.


27.12.2024 F.A.C.C.T. обнаружил более 20 поддельных сайтов благотворительных фондов. Они уже заблокированы 1
26.12.2024 Bi.Zone Brand Protection: более чем в 1,5 раза увеличилось количество фишинга в 2024 году 1
25.12.2024 F.A.C.C.T. предупреждает о новой волне мошенничества с фейковой продажей документов 1
24.12.2024 Рост выручки на 70%, 13 новых вендоров и DRP-сервис: ГК «Кросс технолоджис» подвела итоги года 1
16.12.2024 Циклон угроз: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные тренды вымогателей, утечек и фишинга в 2024 году 1
12.12.2024 Мошенники распространяют фейки о предновогодних выплатах через сеть Telegram-каналов 1
12.12.2024 «ЕСА Про» вывела на рынок новый DRP-сервис для защиты от киберугроз и утечек персональных данных 1
18.11.2024 Скам от первого лица: F.A.C.C.T. зафиксировал использование дипфейков Дональда Трампа в криптомошенничестве 1
12.11.2024 Куда летят Telegramы: угонщики аккаунтов в мессенджерах могут зарабатывать до 2,5 млн рублей в месяц 1
11.11.2024 Банки и маркетплейсы «на крючке» у мошенников 1
05.11.2024 F.A.C.C.T.: 80% создаваемых фейковых ресурсов маскируется под известные бренды 1
05.11.2024 Кибермошенники используют поддельные сайты Росфинмониторинга для обмана россиян: уже 170 фальшивых доменов 1
02.11.2024 «Мамонт» штурмует банки: мошенники атакуют клиентов финансовых организаций и используют новые способы доставки вредоносного ПО 1
25.09.2024 Платформу для мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA включили в реестр отечественного ПО 1
20.09.2024 «Первый Бит» и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
22.08.2024 «ЕСА ПРО» выведет на рынок DRP-сервис для защиты от киберугроз 1
16.08.2024 Эксперты F.A.С.С.T. зафиксировали активное распространение схем инвестиционного мошенничества 1
09.08.2024 Обновленная BI.Zone Brand Protection помогает еще эффективнее находить мошеннические ресурсы 1
05.08.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 3,5 тыс. мошеннических ресурсов в первом полугодии 2024 года 1
15.07.2024 Ozon и F.A.C.C.T. предупредили об основных мошеннических схемах при онлайн-покупках 1
04.06.2024 F.A.C.C.T.: студии пиратской озвучки заработали в 2023 году более 61 миллиона рублей 1
14.05.2024 F.A.C.C.T.: российский рынок онлайн-пиратства сократился на 16% в 2023 году 1
14.05.2024 Российские онлайн-пираты потеряли больше половины доходов за пять лет 1
06.05.2024 F.A.C.C.T. и МУР предупреждают о новом мошенничестве с фейковыми фотосессиями 1
17.04.2024 Мошенники подготовили атаку на ветеранов ко Дню Победы 1
02.04.2024 Sitronics Group и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
29.03.2024 Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners проинвестировал в систему защиты от кибератак Findler 1
14.03.2024 Компания Bi.Zone выяснила, что мошенники подделывают сайты почти 90% крупных российских компаний 1
20.02.2024 Bi.Zone: данные корпоративной почты утекают у каждого 19-го сотрудника российских компаний 1
08.02.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 10 тыс. мошеннических ресурсов в 2023 г. 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
29.01.2024 Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох 1
19.12.2023 Бывшую Group-IB, основателя которой посадили на 14 лет, отлучают от ИТ-инфраструктуры госкомпаний, банков и операторов связи 1
14.12.2023 Эксперты F.A.С.С.T. обнаружили новые партнерские программы мошенников с розыгрышами и криптоинвестициями 1
13.11.2023 Фишинг издалека: число мошеннических сайтов на российском хостинге сократилось в два раза 1
27.10.2023 Замечены приложения с вирусом-шпионом для кражи денег у влюбленных 1
09.10.2023 «Мамонт» приложился к Google Play: мошенники предлагают оформить покупки с помощью вируса-шпиона 1
05.09.2023 Ozon и F.A.C.C.T. назвали основные мошеннические схемы при онлайн-покупках в 2023 году 1
24.08.2023 F.A.C.C.T. обнаружила с начала года более 2000 фишинговых сайтов для кражи аккаунтов в Telegram и WhatsApp 1
01.08.2023 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов за первое полугодие 2023 года 1

Публикаций - 58, упоминаний - 58

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 41
Telegram Group 1983 18
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 7
TeamViewer 119 6
S8 Capital - С8 Капитал 23 6
AnyDesk Software GmbH 30 6
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Cisco Systems 5114 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 3
Crosstech - ESA PRO - ЕСА ПРО 10 3
Ростелеком 9701 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 2
GitHub 814 1
Sony 6544 1
Panasonic - Technics 69 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 30 1
Google LLC 11775 1
SAP SE 5277 1
Microsoft Corporation 24625 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Broadcom - VMware 2359 1
Oracle Corporation 6688 1
МегаФон 8805 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Fortinet 387 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
RebrandyCо - Ребренди Консалтинг 1 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Red Hat 1305 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 45 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Papa John’s - Папа Джонс 14 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 86 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 2
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
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Google Android Package Kit - APK 178 3
Google Android 13994 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 2
Apple - App Store 2890 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 47 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 2
Apple iOS 7809 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 2
F.A.C.C.T. Business Email Protection 8 2
F.A.C.C.T. Managed XDR 23 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Pastebin 36 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
NVision Барьер 648 1
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Bit.ly - инструмент для сокращения ссылок 24 1
Гончаров Станислав 14 10
Егоров Евгений 14 9
Бусаргин Андрей 26 8
Тутон Екатерина 6 6
Баулин Валерий 43 3
Кирюшкин Дмитрий 7 3
Сергиенко Игорь 12 2
Лебедев Иван 8 2
Мякишев Кирилл 9 2
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Дрюков Владимир 43 1
Каргалев Ярослав 21 1
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Волошин Евгений 63 1
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Сачков Илья 122 1
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Ашарин Павел 1 1
Козырев Алексей 321 1
Волотовская Елена 35 1
Лютиков Виталий 22 1
Мельников Артем 1 1
Мерцалов Денис 2 1
Досымбекова Марьяна 1 1
Дуров Павел 291 1
Фисенко Лев 26 1
Долгий Роман 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Путин Владимир 3171 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 5
Азия - Азиатский регион 5528 5
Европа 21767 4
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 2
Казахстан - Республика 5525 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Индия - Bharat 5433 2
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Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Армения - Республика 2280 2
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Польша - Республика 1959 1
Сингапур - Республика 1849 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Америка Южная 850 1
Ближний Восток 2943 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Украина 7608 1
Болгария - Республика 772 1
Румыния 728 1
Европа Западная 1481 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 32 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Малайзия 865 1
Нидерланды 3517 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 34
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 17
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 10
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