Кибербезопасность Управление ИТ-рисками DRP Digital Risk Protection
DRP – термин для России относительно новый, однако популярность услуг по выявлению внешних цифровых угроз стремительно растет, особенно в условиях кибервойны и сопутствующих ей утечек данных и фишинговых атак. При этом тематика цифровых рисков не ограничиваются информационной безопасностью: здесь и вопросы защиты бренда, и предотвращение фрода, и другие направления комплексной безопасности.
DRP как инструмент помогает оперативно выявлять признаки угроз, не фиксируемых традиционными методами контроля цифрового периметра организации. Для этого необходим многовекторный мониторинг различных сегментов интернета по большому пулу информационных источников, который ежедневно обновляется.
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
|Гончаров Станислав 14 10
|Егоров Евгений 14 9
|Бусаргин Андрей 26 8
|Тутон Екатерина 6 6
|Баулин Валерий 43 3
|Кирюшкин Дмитрий 7 3
|Сергиенко Игорь 12 2
|Лебедев Иван 8 2
|Мякишев Кирилл 9 2
|Волков Сергей 80 1
|Дрюков Владимир 43 1
|Каргалев Ярослав 21 1
|Волков Дмитрий 63 1
|Волошин Евгений 63 1
|Трухачев Сергей 4 1
|Сачков Илья 122 1
|Мосягин Александр 3 1
|Ашарин Павел 1 1
|Козырев Алексей 321 1
|Волотовская Елена 35 1
|Лютиков Виталий 22 1
|Мельников Артем 1 1
|Мерцалов Денис 2 1
|Досымбекова Марьяна 1 1
|Дуров Павел 291 1
|Фисенко Лев 26 1
|Долгий Роман 3 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Путин Владимир 3171 1
|Открытые системы ИД 174 1
|Ведомости 996 1
|Gartner - Гартнер 3556 4
|Frost & Sullivan 203 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
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