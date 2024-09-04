Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс

SL Soft (ГК Softline) представила Robovoice 2.0 для создания ИИ-ботов с помощью GPT и базы знаний Компания SL Soft выпустила новую версию платформы Robovoice для разработки интеллектуальных голосовых ботов и чат-ботов. Платформа обогащена набором функциональности, который повышает конверсионность и нативность коммуникаций ботов с клиентами

«Гемотест» повысил эффективность колл-центра с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline) Сеть медицинских лабораторий «Гемотест» применяет голосового бота, разработанного на платформе Robovoice, для обработки заказов и подтверждения записи на прием. Решение оптимизировало трудозатраты контактного центра по профильным задачам на 40% и повысило качество обслуживания пациентов

Голосовой бот Robovoice компании SL Soft (ГК Softline) совершил более 3 млн звонков для дистанционного мониторинга пациентов в 2023 году Голосовой бот, разработанный на платформе Robovoice, за прошедший год совершил более 3 млн автоматизированных звонков с целью дистанционного мониторинга пациентов, охватив уже более половины регионов России. Бот используется в рамках п

Голосовой бот Robovoice от SL Soft (ГК Softline) более чем в 3 раза сократил расходы на обработку входящих заявок для «ЮМВенд» Компания «ЮМВенд» автоматизировала клиентское обслуживание на входящей линии с помощью голосового бота, разработанного на платформе Robovoice. Внедрение бота позволило снизить расходы на прием обращений более чем в три раза. Об этом CNews сообщили представители Softline. «ЮМВенд» – поставщик оборудования и продукции для вен

Wibedo автоматизировал общение с соискателями с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline) Cервис Wibedo для быстрого поиска и найма персонала продолжает автоматизировать коммуникации с соискателями с помощью голосового бота, разработанного на платформе Robovoice от компании SL Soft. Это сотрудничество отвечает одному из стратегических направлений деятельности ГК Softline по развитию собственного бизнеса ПО и отраслевых ИТ-решений, нацеленному

Компания «Должник прав» обеспечила конверсию заявок с сайта на уровне 30% с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline) тизировала обработку входящих обращений на сайте с помощью голосового бота, созданного на платформе Robovoice компании SL Soft. Бот полностью заменил сотрудников на этапе первичного контакта с

Robovoice перешел под управление экосистемы SL Soft (ГК Softline) ГК Softline расширила портфель своего вендора SL Soft, передав ему в управление бренд Robovoice – российскую платформу для запуска голосовых ботов на базе ИИ, используемых в клиентских коммуникациях. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. SL Soft поэтапно консолидируе

Сеть клиник «Элегра» запустила голосового робота на платформе Robovoice Сеть медицинских клиник «Элегра» разработала и внедрила голосового робота с помощью пользовательской платформы Robovoice (резидент «Сколково»). Это позволило существенно снизить расходы на коммуникации с клиентами. Компания «Элегра» автоматизировала работу колл-центра с помощью голосового робота Robo