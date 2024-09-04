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Softline Sl Soft Softline RoboVoice Робовойс

Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс

Компания Robovoice  (ГК Softline)  является российским разработчиком пользовательской платформы роботизированных коммуникаций. В пользовательском конструкторе платформы можно создать голосовой бот с искусственным интеллектом, качество работы которого сопоставимо с уровнем опытного оператора Call Centre.


04.09.2024 SL Soft (ГК Softline) представила Robovoice 2.0 для создания ИИ-ботов с помощью GPT и базы знаний

Компания SL Soft выпустила новую версию платформы Robovoice для разработки интеллектуальных голосовых ботов и чат-ботов. Платформа обогащена набором функциональности, который повышает конверсионность и нативность коммуникаций ботов с клиентами
22.07.2024 «Гемотест» повысил эффективность колл-центра с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)

Сеть медицинских лабораторий «Гемотест» применяет голосового бота, разработанного на платформе Robovoice, для обработки заказов и подтверждения записи на прием. Решение оптимизировало трудозатраты контактного центра по профильным задачам на 40% и повысило качество обслуживания пациентов

17.07.2024 Голосовой бот Robovoice компании SL Soft (ГК Softline) совершил более 3 млн звонков для дистанционного мониторинга пациентов в 2023 году

Голосовой бот, разработанный на платформе Robovoice, за прошедший год совершил более 3 млн автоматизированных звонков с целью дистанционного мониторинга пациентов, охватив уже более половины регионов России. Бот используется в рамках п
15.07.2024 Голосовой бот Robovoice от SL Soft (ГК Softline) более чем в 3 раза сократил расходы на обработку входящих заявок для «ЮМВенд»

Компания «ЮМВенд» автоматизировала клиентское обслуживание на входящей линии с помощью голосового бота, разработанного на платформе Robovoice. Внедрение бота позволило снизить расходы на прием обращений более чем в три раза. Об этом CNews сообщили представители Softline. «ЮМВенд» – поставщик оборудования и продукции для вен
20.06.2024 Wibedo автоматизировал общение с соискателями с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)

Cервис Wibedo для быстрого поиска и найма персонала продолжает автоматизировать коммуникации с соискателями с помощью голосового бота, разработанного на платформе Robovoice от компании SL Soft. Это сотрудничество отвечает одному из стратегических направлений деятельности ГК Softline по развитию собственного бизнеса ПО и отраслевых ИТ-решений, нацеленному
24.04.2024 Компания «Должник прав» обеспечила конверсию заявок с сайта на уровне 30% с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)

тизировала обработку входящих обращений на сайте с помощью голосового бота, созданного на платформе Robovoice компании SL Soft. Бот полностью заменил сотрудников на этапе первичного контакта с

20.02.2024 Robovoice перешел под управление экосистемы SL Soft (ГК Softline)

ГК Softline расширила портфель своего вендора SL Soft, передав ему в управление бренд Robovoice – российскую платформу для запуска голосовых ботов на базе ИИ, используемых в клиентских коммуникациях. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. SL Soft поэтапно консолидируе
22.01.2024 Сеть клиник «Элегра» запустила голосового робота на платформе Robovoice

Сеть медицинских клиник «Элегра» разработала и внедрила голосового робота с помощью пользовательской платформы Robovoice (резидент «Сколково»). Это позволило существенно снизить расходы на коммуникации с клиентами. Компания «Элегра» автоматизировала работу колл-центра с помощью голосового робота Robo
11.04.2023 Группа «Эталон» доверила общение с покупателями умному голосовому роботу Robovoice

Группа «Эталон» завершила пилотный проект по внедрению умного голосового робота Robovoice (ГК Softline), который со временем значительно оптимизирует затраты, повысит эффект

Публикаций - 99, упоминаний - 101

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

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