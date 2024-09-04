Softline Sl Soft Softline RoboVoice Робовойс
Компания Robovoice (ГК Softline) является российским разработчиком пользовательской платформы роботизированных коммуникаций. В пользовательском конструкторе платформы можно создать голосовой бот с искусственным интеллектом, качество работы которого сопоставимо с уровнем опытного оператора Call Centre.
|04.09.2024
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SL Soft (ГК Softline) представила Robovoice 2.0 для создания ИИ-ботов с помощью GPT и базы знаний
Компания SL Soft выпустила новую версию платформы Robovoice для разработки интеллектуальных голосовых ботов и чат-ботов. Платформа обогащена набором функциональности, который повышает конверсионность и нативность коммуникаций ботов с клиентами
|22.07.2024
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«Гемотест» повысил эффективность колл-центра с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)
Сеть медицинских лабораторий «Гемотест» применяет голосового бота, разработанного на платформе Robovoice, для обработки заказов и подтверждения записи на прием. Решение оптимизировало трудозатраты контактного центра по профильным задачам на 40% и повысило качество обслуживания пациентов
|17.07.2024
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Голосовой бот Robovoice компании SL Soft (ГК Softline) совершил более 3 млн звонков для дистанционного мониторинга пациентов в 2023 году
Голосовой бот, разработанный на платформе Robovoice, за прошедший год совершил более 3 млн автоматизированных звонков с целью дистанционного мониторинга пациентов, охватив уже более половины регионов России. Бот используется в рамках п
|15.07.2024
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Голосовой бот Robovoice от SL Soft (ГК Softline) более чем в 3 раза сократил расходы на обработку входящих заявок для «ЮМВенд»
Компания «ЮМВенд» автоматизировала клиентское обслуживание на входящей линии с помощью голосового бота, разработанного на платформе Robovoice. Внедрение бота позволило снизить расходы на прием обращений более чем в три раза. Об этом CNews сообщили представители Softline. «ЮМВенд» – поставщик оборудования и продукции для вен
|20.06.2024
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Wibedo автоматизировал общение с соискателями с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)
Cервис Wibedo для быстрого поиска и найма персонала продолжает автоматизировать коммуникации с соискателями с помощью голосового бота, разработанного на платформе Robovoice от компании SL Soft. Это сотрудничество отвечает одному из стратегических направлений деятельности ГК Softline по развитию собственного бизнеса ПО и отраслевых ИТ-решений, нацеленному
|24.04.2024
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Компания «Должник прав» обеспечила конверсию заявок с сайта на уровне 30% с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)
тизировала обработку входящих обращений на сайте с помощью голосового бота, созданного на платформе Robovoice компании SL Soft. Бот полностью заменил сотрудников на этапе первичного контакта с
|20.02.2024
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Robovoice перешел под управление экосистемы SL Soft (ГК Softline)
ГК Softline расширила портфель своего вендора SL Soft, передав ему в управление бренд Robovoice – российскую платформу для запуска голосовых ботов на базе ИИ, используемых в клиентских коммуникациях. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. SL Soft поэтапно консолидируе
|22.01.2024
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Сеть клиник «Элегра» запустила голосового робота на платформе Robovoice
Сеть медицинских клиник «Элегра» разработала и внедрила голосового робота с помощью пользовательской платформы Robovoice (резидент «Сколково»). Это позволило существенно снизить расходы на коммуникации с клиентами. Компания «Элегра» автоматизировала работу колл-центра с помощью голосового робота Robo
|11.04.2023
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Группа «Эталон» доверила общение с покупателями умному голосовому роботу Robovoice
Группа «Эталон» завершила пилотный проект по внедрению умного голосового робота Robovoice (ГК Softline), который со временем значительно оптимизирует затраты, повысит эффект
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Павлов Александр 89 10
|Лавров Владимир 68 6
|Мартыненко Валентин 11 4
|Тремзин Олег 12 3
|Шпет Александр 13 3
|Соколов Кирилл 29 3
|Крот Иван 9 3
|Моисеенко Алексей 8 2
|Иванов Антон 74 2
|Чуканов Сергей 66 2
|Козлов Евгений 34 2
|Воротынцев Григорий 10 2
|Ермакова Светлана 9 2
|Салин Антон 7 2
|Пилипчук Александр 13 2
|Вайнштейн Виктор 34 2
|Корчагин Никита 2 2
|Зинин Игорь 5 2
|Рожков Александр 17 2
|Кочнов Павел 7 2
|Крынина Евгения 16 2
|Хасис Лев 105 1
|Коробкина Оксана 15 1
|Епишин Олег 16 1
|Адырбаев Серик 1 1
|Новиков Павел 98 1
|Кананович Евгений 2 1
|Яшин Никита 1 1
|Макарова Надежда 2 1
|Енукидзе Гиви 2 1
|Кравченко Михаил 1 1
|Ермаков Петр 1 1
|Березин Максим 112 1
|Иванов Сергей 388 1
|Рыбаков Пётр 2 1
|Савин Андрей 14 1
|Яшин Андрей 12 1
|Волков Михаил 61 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Попов Виталий 19 1
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|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
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